DAX Prognose heute (09.06.2026): DAX Aktuell vor entscheidenden Widerständen bei 24.700 Punkten

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.391 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index formatierte am Morgen direkt das Tagestief. Es ging von hier aus dynamisch aufwärts. Die Bullen konnten den DAX über die 24.600 Punkte-Marke schieben und ihn auch darüber festsetzen. Gegen Mittag hat der DAX dann auch die 24.700 Punkte genommen, kam dann aber nicht mehr weiter. Im weiteren Handelsverlauf gaben die Notierungen wieder nach, der Index setzte erneut unter die 24.600 Punkte-Marke zurück. Im Handel gestern wurde ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich gaben die Notierungen weiter moderat nach, am Abend konnte sich der DAX im Bereich der 24.570/50 Punkte stabilisieren. Der DAX ging bei 24.592 Punkten aus dem Tageshandel.

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💡 Key Takeaways

24.600 Punkte bleiben die Schlüsselmarke: Der DAX aktuell stabilisiert sich oberhalb der SMA200, muss jedoch die Widerstandszone zwischen 24.650 und 24.730 Punkten überwinden, um weiteres Aufwärtspotenzial zu generieren.

Der DAX aktuell stabilisiert sich oberhalb der SMA200, muss jedoch die Widerstandszone zwischen 24.650 und 24.730 Punkten überwinden, um weiteres Aufwärtspotenzial zu generieren. Bullisches Szenario leicht bevorzugt: Mit einer Wahrscheinlichkeit von 55% rechnen wir für den heutigen Handel mit einer seitwärts bis aufwärts gerichteten Entwicklung. Oberhalb von 24.800 Punkten würde die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten wieder in den Fokus rücken.

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 55% rechnen wir für den heutigen Handel mit einer seitwärts bis aufwärts gerichteten Entwicklung. Oberhalb von 24.800 Punkten würde die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten wieder in den Fokus rücken. Anlegerstimmung bleibt vorsichtig: Der Fear-and-Greed-Index ist auf 40 Punkte gefallen und signalisiert weiterhin Angst am Markt. Historisch können solche Stimmungswerte jedoch als Kontraindikator wirken und kurzfristige Erholungsbewegungen begünstigen.

Der DAX startete gestern bei 24.391 Punkten in den vorbörslichen Handel und markierte direkt zu Handelsbeginn sein Tagestief. Im weiteren Verlauf übernahmen die Käufer die Kontrolle und schoben den deutschen Leitindex dynamisch über die Marke von 24.600 Punkten. Zeitweise konnte der DAX sogar bis auf 24.751 Punkte steigen.

Nach dem Anstieg über 24.700 Punkte fehlte jedoch die Anschlussdynamik. Im weiteren Handelsverlauf gaben die Notierungen wieder nach und der Index fiel erneut unter die Marke von 24.600 Punkten zurück. Der Xetra-Handel endete bei 24.642 Punkten, während der DAX den Tageshandel bei 24.592 Punkten abschloss.

DAX Aktuell: Gewinner und Verlierer im Überblick

Zu den stärksten Werten im DAX gehörten:

Infineon +5,47%

adidas +2,80%

Daimler Truck +2,55%

Die schwächsten Werte waren:

BASF -3,64%

Brenntag -2,75%

Heidelberg Materials -2,53%

DAX Prognose: Chartanalyse im Stundenchart (1H)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 09.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im kurzfristigen Stundenchart konnte der DAX die SMA20 bei aktuell 24.608 Punkten zwischenzeitlich überwinden. Eine nachhaltige Etablierung oberhalb dieses gleitenden Durchschnitts gelang jedoch zunächst nicht.

Für eine Verbesserung des kurzfristigen Chartbildes müssen die Käufer den Index nun sowohl über der SMA20 als auch über der SMA50 bei aktuell 24.666 Punkten etablieren. Gelingt dies, könnte die Aufwärtsbewegung in Richtung der SMA200 bei aktuell 24.952 Punkten fortgesetzt werden.

Auf der Unterseite bleibt die SMA20 die erste wichtige Unterstützung. Ein Rückfall darunter könnte den Weg in Richtung des gestrigen Tagestiefs und anschließend in den Bereich von 24.150 bis 24.135 Punkten freimachen.

DAX Prognose 1H: bärisch

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DAX Prognose: Chartanalyse im 4-Stunden-Chart (4H)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 09.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im mittelfristigen Zeitfenster bewegt sich der DAX weiterhin zwischen wichtigen gleitenden Durchschnitten. Die SMA20 bei aktuell 24.726 Punkten fungiert weiterhin als zentraler Widerstand. Mehrere Anläufe der vergangenen Handelstage konnten diese Hürde bislang nicht nachhaltig überwinden.

Positiv bleibt, dass die SMA200 bei aktuell 24.537 Punkten bisher als tragfähige Unterstützung verteidigt werden konnte. Solange der DAX oberhalb dieser Marke notiert, bestehen Chancen auf einen erneuten Angriff auf die SMA20 und anschließend auf die SMA50 bei 24.918 Punkten.

Erst ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA50 würde das mittelfristige Chartbild wieder deutlich aufhellen.

DAX Prognose 4H: neutral bis bärisch

DAX Prognose heute: Handelsmarken für den 09.06.2026

Bullisches Szenario

Kann sich der DAX aktuell oberhalb von 24.604 Punkten behaupten, rücken folgende Kursziele in den Fokus:

24.663 Punkte

24.697 Punkte

24.715 Punkte

24.755 Punkte

24.798 Punkte

24.837 Punkte

24.891 Punkte

24.943 Punkte

24.962 Punkte

24.997 Punkte

25.032 Punkte

Oberhalb von 25.000 Punkten könnte die psychologisch wichtige Zone bei 25.100 Punkten in den Fokus rücken.

Bärisches Szenario

Fällt der DAX aktuell unter 24.604 Punkte zurück, wären folgende Unterstützungen relevant:

24.576 Punkte

24.553 Punkte

24.537 Punkte

24.518 Punkte

24.497 Punkte

24.462 Punkte

24.444 Punkte

24.425 Punkte

24.408 Punkte

24.392 Punkte

24.336 Punkte

Unterhalb von 24.336 Punkten könnte sich die Abwärtsbewegung bis in den Bereich von 24.220 bis 24.040 Punkten ausweiten.

DAX Aktuell: Wichtige Widerstände und Unterstützungen

Widerstände

24.608 Punkte

24.649 Punkte

24.666 Punkte

24.726 Punkte

24.747 Punkte

24.918 Punkte

24.952 Punkte

25.015 Punkte

25.138 Punkte

Unterstützungen

24.537 Punkte

24.451 Punkte

24.350 Punkte

24.178 Punkte

23.938 Punkte

23.865 Punkte

DAX Prognose für heute

Auf Basis der aktuellen Markttechnik bleibt die kurzfristige DAX Prognose leicht positiv. Die Verteidigung der SMA200 spricht weiterhin für Stabilisierungstendenzen. Entscheidend wird sein, ob der DAX aktuell die Zone zwischen 24.650 und 24.730 Punkten nachhaltig überwinden kann.

Für den heutigen Handel erwarten wir eine Tagesrange zwischen 24.274 und 24.837 Punkten. Die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario liegt bei 55%, während wir dem bearischen Szenario aktuell 45% Wahrscheinlichkeit zuweisen.

DAX Aktuell: Anlegerstimmung bleibt vorsichtig

Der Fear-and-Greed-Index notiert aktuell bei 40 Punkten und signalisiert weiterhin Angst (Fear) unter den internationalen Anlegern. Gegenüber der Vorwoche hat sich die Stimmung deutlich eingetrübt. Aus konträrer Sicht könnte die zunehmende Vorsicht der Marktteilnehmer jedoch die Grundlage für eine kurzfristige Stabilisierung im DAX schaffen.

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