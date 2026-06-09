DAX Prognose heute (09.06.2026): DAX Aktuell vor entscheidenden Widerständen bei 24.700 Punkten

- 24.600 Punkte bleiben die Schlüsselmarke
- Bullisches Szenario leicht bevorzugt
- Anlegerstimmung bleibt vorsichtig
- 24.600 Punkte bleiben die Schlüsselmarke
- Bullisches Szenario leicht bevorzugt
- Anlegerstimmung bleibt vorsichtig
Der DAX ist gestern Morgen bei 24.391 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index formatierte am Morgen direkt das Tagestief. Es ging von hier aus dynamisch aufwärts. Die Bullen konnten den DAX über die 24.600 Punkte-Marke schieben und ihn auch darüber festsetzen. Gegen Mittag hat der DAX dann auch die 24.700 Punkte genommen, kam dann aber nicht mehr weiter. Im weiteren Handelsverlauf gaben die Notierungen wieder nach, der Index setzte erneut unter die 24.600 Punkte-Marke zurück. Im Handel gestern wurde ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich gaben die Notierungen weiter moderat nach, am Abend konnte sich der DAX im Bereich der 24.570/50 Punkte stabilisieren. Der DAX ging bei 24.592 Punkten aus dem Tageshandel.
► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash
💡 Key Takeaways
- 24.600 Punkte bleiben die Schlüsselmarke: Der DAX aktuell stabilisiert sich oberhalb der SMA200, muss jedoch die Widerstandszone zwischen 24.650 und 24.730 Punkten überwinden, um weiteres Aufwärtspotenzial zu generieren.
- Bullisches Szenario leicht bevorzugt: Mit einer Wahrscheinlichkeit von 55% rechnen wir für den heutigen Handel mit einer seitwärts bis aufwärts gerichteten Entwicklung. Oberhalb von 24.800 Punkten würde die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten wieder in den Fokus rücken.
- Anlegerstimmung bleibt vorsichtig: Der Fear-and-Greed-Index ist auf 40 Punkte gefallen und signalisiert weiterhin Angst am Markt. Historisch können solche Stimmungswerte jedoch als Kontraindikator wirken und kurzfristige Erholungsbewegungen begünstigen.
Der DAX startete gestern bei 24.391 Punkten in den vorbörslichen Handel und markierte direkt zu Handelsbeginn sein Tagestief. Im weiteren Verlauf übernahmen die Käufer die Kontrolle und schoben den deutschen Leitindex dynamisch über die Marke von 24.600 Punkten. Zeitweise konnte der DAX sogar bis auf 24.751 Punkte steigen.
Nach dem Anstieg über 24.700 Punkte fehlte jedoch die Anschlussdynamik. Im weiteren Handelsverlauf gaben die Notierungen wieder nach und der Index fiel erneut unter die Marke von 24.600 Punkten zurück. Der Xetra-Handel endete bei 24.642 Punkten, während der DAX den Tageshandel bei 24.592 Punkten abschloss.
DAX Aktuell: Gewinner und Verlierer im Überblick
Zu den stärksten Werten im DAX gehörten:
- Infineon +5,47%
- adidas +2,80%
- Daimler Truck +2,55%
Die schwächsten Werte waren:
- BASF -3,64%
- Brenntag -2,75%
- Heidelberg Materials -2,53%
DAX Prognose: Chartanalyse im Stundenchart (1H)
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 09.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im kurzfristigen Stundenchart konnte der DAX die SMA20 bei aktuell 24.608 Punkten zwischenzeitlich überwinden. Eine nachhaltige Etablierung oberhalb dieses gleitenden Durchschnitts gelang jedoch zunächst nicht.
Für eine Verbesserung des kurzfristigen Chartbildes müssen die Käufer den Index nun sowohl über der SMA20 als auch über der SMA50 bei aktuell 24.666 Punkten etablieren. Gelingt dies, könnte die Aufwärtsbewegung in Richtung der SMA200 bei aktuell 24.952 Punkten fortgesetzt werden.
Auf der Unterseite bleibt die SMA20 die erste wichtige Unterstützung. Ein Rückfall darunter könnte den Weg in Richtung des gestrigen Tagestiefs und anschließend in den Bereich von 24.150 bis 24.135 Punkten freimachen.
DAX Prognose 1H: bärisch
YouTube Trading Videos
DAX Prognose: Chartanalyse im 4-Stunden-Chart (4H)
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 09.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im mittelfristigen Zeitfenster bewegt sich der DAX weiterhin zwischen wichtigen gleitenden Durchschnitten. Die SMA20 bei aktuell 24.726 Punkten fungiert weiterhin als zentraler Widerstand. Mehrere Anläufe der vergangenen Handelstage konnten diese Hürde bislang nicht nachhaltig überwinden.
Positiv bleibt, dass die SMA200 bei aktuell 24.537 Punkten bisher als tragfähige Unterstützung verteidigt werden konnte. Solange der DAX oberhalb dieser Marke notiert, bestehen Chancen auf einen erneuten Angriff auf die SMA20 und anschließend auf die SMA50 bei 24.918 Punkten.
Erst ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA50 würde das mittelfristige Chartbild wieder deutlich aufhellen.
DAX Prognose 4H: neutral bis bärisch
DAX Prognose heute: Handelsmarken für den 09.06.2026
Bullisches Szenario
Kann sich der DAX aktuell oberhalb von 24.604 Punkten behaupten, rücken folgende Kursziele in den Fokus:
- 24.663 Punkte
- 24.697 Punkte
- 24.715 Punkte
- 24.755 Punkte
- 24.798 Punkte
- 24.837 Punkte
- 24.891 Punkte
- 24.943 Punkte
- 24.962 Punkte
- 24.997 Punkte
- 25.032 Punkte
Oberhalb von 25.000 Punkten könnte die psychologisch wichtige Zone bei 25.100 Punkten in den Fokus rücken.
Bärisches Szenario
Fällt der DAX aktuell unter 24.604 Punkte zurück, wären folgende Unterstützungen relevant:
- 24.576 Punkte
- 24.553 Punkte
- 24.537 Punkte
- 24.518 Punkte
- 24.497 Punkte
- 24.462 Punkte
- 24.444 Punkte
- 24.425 Punkte
- 24.408 Punkte
- 24.392 Punkte
- 24.336 Punkte
Unterhalb von 24.336 Punkten könnte sich die Abwärtsbewegung bis in den Bereich von 24.220 bis 24.040 Punkten ausweiten.
DAX Aktuell: Wichtige Widerstände und Unterstützungen
Widerstände
- 24.608 Punkte
- 24.649 Punkte
- 24.666 Punkte
- 24.726 Punkte
- 24.747 Punkte
- 24.918 Punkte
- 24.952 Punkte
- 25.015 Punkte
- 25.138 Punkte
Unterstützungen
- 24.537 Punkte
- 24.451 Punkte
- 24.350 Punkte
- 24.178 Punkte
- 23.938 Punkte
- 23.865 Punkte
DAX Prognose für heute
Auf Basis der aktuellen Markttechnik bleibt die kurzfristige DAX Prognose leicht positiv. Die Verteidigung der SMA200 spricht weiterhin für Stabilisierungstendenzen. Entscheidend wird sein, ob der DAX aktuell die Zone zwischen 24.650 und 24.730 Punkten nachhaltig überwinden kann.
Für den heutigen Handel erwarten wir eine Tagesrange zwischen 24.274 und 24.837 Punkten. Die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario liegt bei 55%, während wir dem bearischen Szenario aktuell 45% Wahrscheinlichkeit zuweisen.
DAX Aktuell: Anlegerstimmung bleibt vorsichtig
Der Fear-and-Greed-Index notiert aktuell bei 40 Punkten und signalisiert weiterhin Angst (Fear) unter den internationalen Anlegern. Gegenüber der Vorwoche hat sich die Stimmung deutlich eingetrübt. Aus konträrer Sicht könnte die zunehmende Vorsicht der Marktteilnehmer jedoch die Grundlage für eine kurzfristige Stabilisierung im DAX schaffen.
DER DEUTSCHE INDEX
- Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs
- Der Hebel von bis zu 1:20 multipliziert die Ergebnisse
- CFD Minis, ab 0,01 Kontrakten
- Hier mehr erfahren
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema
-
Technische Chartanalyse – Grundlagen
→ Verweist auf den Einstieg in die technische Analyse — ideal zur Unterstützung der Charttechnik-basierten DAX-Analyse.
-
Was ist der DAX?
→ Bietet eine Hintergrundinfo über den Index selbst — hilfreich, um DAX-Lesern das Fundament näherzubringen.
-
DAX CFDs – So handelst du den deutschen Leitindex mit Hebel
→ führt zu einer Erklärung der Hebelprodukte CFDs
-
DAX Trading erklärt: So nutzt du Marktbewegungen gezielt aus
→ Bietet eine umfassende Erklärung zum aktiven DAX-Trading mit Strategien, Indikatoren und Charttechniken – sehr passend zum Fokus auf Daytrading und technische Marken.
TRADINGIDEE des Tages 🔴 USDSEK (09.06.2026)
Wirtschaftskalender: US-Inflationsdaten stehen an (09.06.2026)
BÖRSE AKTUELL: Zurück zu den Gewinnen (09.06.2026)
BÖRSE HEUTE: DAX schwächer, Nasdaq steigt und Ölpreis fällt (08.06.2026)
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.