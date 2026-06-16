DAX Prognose heute: DAX Aktuell mit Chartanalyse & Ausblick

- DAX aktuell unter kurzfristigem Druck
- Mittelfristiges Chartbild bleibt bullisch
- Leichter Vorteil für die Bären
- DAX aktuell unter kurzfristigem Druck
- Mittelfristiges Chartbild bleibt bullisch
- Leichter Vorteil für die Bären
Der DAX ist gestern Morgen bei 25.043 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Am Vormittag konnte sich der DAX noch moderat aufwärtsschieben. Es ging im Zuge dessen bis knapp über die 25.100 Punkte-Marke. Die Bewegung hatte aber keine Substanz. Bereits am späten Vormittag stellte sich erneuter Verkaufsdruck ein. Der Index setzte bis fast an die 24.900 Punkte-Marke zurück, konnte sich im weiteren Handelsverlauf wieder etwas erholen. Am Nachmittag gaben die Notierungen wieder etwas nach. Dennoch konnten die Bullen zum Wochenbeginn auf einen Xetra Tagesgewinn verweisen. Nachbörslich gaben die Notierungen weiter moderat nach. Der DAX ging bei 24.872 Punkten aus dem Tageshandel.
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💡 Key Takeaways
1. DAX aktuell unter kurzfristigem Druck
Der DAX notiert wieder unter der wichtigen SMA20 im Stundenchart. Solange die Marke von rund 24.900 Punkten nicht nachhaltig zurückerobert wird, bleibt das kurzfristige Risiko weiterer Rücksetzer in Richtung 24.823 und 24.646 Punkte bestehen.
2. Mittelfristiges Chartbild bleibt bullisch
Im 4-Stunden-Chart hält sich der DAX weiterhin oberhalb der SMA50. Damit bleibt der übergeordnete Aufwärtstrend intakt. Erst ein nachhaltiger Rückfall unter 24.647 Punkte würde das positive technische Bild deutlich eintrüben.
3. Leichter Vorteil für die Bären
Das Setup signalisiert aktuell eine Wahrscheinlichkeit von 55% für ein bearishes Szenario gegenüber 45% für steigende Kurse. Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 24.574 und 25.057 Punkten, wobei die Marke von 25.100 Punkten als entscheidender Widerstand auf der Oberseite fungiert.
Der DAX startete am Montag bei 25.043 Punkten in den vorbörslichen Handel. Zwar gelang es den Käufern zunächst, den deutschen Leitindex bis über die Marke von 25.100 Punkten zu schieben, die Aufwärtsbewegung erwies sich jedoch als wenig nachhaltig. Bereits im weiteren Vormittagsverlauf setzte erneut Verkaufsdruck ein, wodurch der DAX zeitweise bis knapp an die 24.900-Punkte-Marke zurückfiel.
Im späteren Handelsverlauf konnte sich der Index zwischenzeitlich stabilisieren, gab am Nachmittag jedoch erneut nach. Trotz der Schwäche stand zum Xetra-Handelsschluss noch ein moderater Tagesgewinn zu Buche. Nachbörslich setzte sich die Konsolidierung fort. Der DAX beendete den Handel schließlich bei 24.872 Punkten.
Gewinner und Verlierer im DAX
Zu den stärksten Werten im DAX gehörten:
- Deutsche Bank: +4,30%
- MTU Aero Engines: +3,86%
- Scout24: +3,30%
Die schwächsten Titel waren:
- Rheinmetall: -3,98%
- Deutsche Telekom: -1,75%
- RWE: -1,62%
Von den 40 DAX-Werten schlossen 29 Aktien im Plus und 11 Werte im Minus.
DAX Prognose: Chartanalyse im Stundenchart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 16.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Das kurzfristige Chartbild hat sich zuletzt leicht eingetrübt. Der DAX notiert aktuell unter seiner 20-Stunden-Linie (SMA20 bei 24.902 Punkten) und konnte sich im Frühhandel unter diesem gleitenden Durchschnitt etablieren. Für eine nachhaltige Fortsetzung der Aufwärtsbewegung müssen die Käufer den Index wieder per bestätigtem Stundenschluss über die SMA20 zurückführen. Gelingt dies, rücken folgende Kursziele in den Fokus:
- 25.250 bis 25.265 Punkte
- 25.395 bis 25.410 Punkte
Auf der Unterseite bleibt zunächst die SMA50 bei 24.823 Punkten eine wichtige Unterstützung. Wird diese aufgegeben, könnte sich die Schwäche bis an die SMA200 bei aktuell 24.646 Punkten ausdehnen. Diese Durchschnittslinie stellt weiterhin eine zentrale charttechnische Unterstützung dar.
Kurzfristige DAX Prognose (1h): Bullisch bis neutral
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DAX aktuell im 4-Stunden-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 16.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im übergeordneten Zeitfenster präsentiert sich das Chartbild weiterhin konstruktiv. Nach der Stabilisierung an der SMA200 gelang dem DAX zuletzt die Rückeroberung der SMA20 sowie der SMA50. Solange sich der Index oberhalb der SMA50 bei aktuell 24.647 Punkten behaupten kann, bleibt der übergeordnete Aufwärtstrend intakt. Sollten Gewinnmitnahmen einsetzen, könnte der DAX zunächst das offene Gap bei 24.703 Punkten anlaufen. Erst ein nachhaltiger Rückfall unter die SMA50 würde das positive Gesamtbild wieder deutlich eintrüben.
Mittelfristige DAX Prognose (4h): Bullisch
DAX Prognose heute: Wichtige Kursmarken
Widerstände
|Marke
|Bedeutung
|24.902 - 24.909
|kurzfristiger Widerstand
|24.955 - 24.988
|Widerstandszone
|25.091
|Schlüsselwiderstand
|25.107 - 25.122
|Tageshoch-Bereich
|25.218
|nächstes Kursziel
|25.303
|Widerstand
|25.463 - 25.494
|starke Widerstandszone
|25.515
|übergeordneter Widerstand
Unterstützungen
|Marke
|Bedeutung
|24.823
|SMA50
|24.756
|kurzfristiger Support
|24.697 - 24.707
|Gap-Zone
|24.583
|Unterstützung
|24.472 - 24.451
|wichtige Unterstützungszone
|24.387
|Support
|24.287
|Unterstützung
|24.193 - 24.205
|übergeordnete Unterstützung
DAX Prognose für den 16.06.2026
Der DAX startet heute bei 24.901 Punkten in den Handel und damit leicht unter dem Vortagesniveau. Aus charttechnischer Sicht bleibt die Lage kurzfristig ausgeglichen, während das mittelfristige Bild weiterhin positiv einzuschätzen ist.
Die Wahrscheinlichkeit für das bullische Szenario liegt aktuell bei 45%, während das bearishe Szenario mit 55% leicht favorisiert wird. Entsprechend rechnen wir heute mit einer seitwärts bis leicht abwärts gerichteten Entwicklung.
Erwartete Tagesrange
- Oberes Ziel: 24.963 bis 25.057 Punkte
- Unteres Ziel: 24.722 bis 24.574 Punkte
Anlegerstimmung: Fear & Greed Index
Der Fear & Greed Index notiert aktuell bei 41 Punkten und befindet sich damit weiterhin im Bereich „Fear“. Gegenüber der Vorwoche (39 Punkte) hat sich die Stimmung zwar leicht verbessert, bleibt aber insgesamt vorsichtig.
Historisch betrachtet können niedrige Werte des Indikators auf eine übertriebene Angst am Markt hinweisen und damit die Grundlage für eine Gegenbewegung nach oben schaffen. Von extremer Angst, die häufig Wendepunkte signalisiert, ist der Markt mit einem Wert von 41 allerdings noch entfernt.
Fazit: DAX aktuell mit leichter Schwäche, mittelfristig weiter konstruktiv
Die kurzfristige DAX Prognose bleibt leicht verhalten, da der Index unter der wichtigen SMA20 notiert. Solange die Unterstützungszone um 24.823 bis 24.647 Punkte verteidigt werden kann, bleibt das mittelfristige Bild jedoch bullisch.
Für einen neuen Aufwärtsimpuls muss der DAX aktuell zunächst die Zone um 25.100 Punkte überwinden. Gelingt dies, könnten die nächsten Ziele im Bereich von 25.250 Punkten und darüber angesteuert werden. Auf der Unterseite bleibt insbesondere die SMA200 bei 24.646 Punkten die entscheidende Unterstützung.
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