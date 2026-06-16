DAX Prognose heute: DAX Aktuell mit Chartanalyse & Ausblick

Der DAX ist gestern Morgen bei 25.043 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Am Vormittag konnte sich der DAX noch moderat aufwärtsschieben. Es ging im Zuge dessen bis knapp über die 25.100 Punkte-Marke. Die Bewegung hatte aber keine Substanz. Bereits am späten Vormittag stellte sich erneuter Verkaufsdruck ein. Der Index setzte bis fast an die 24.900 Punkte-Marke zurück, konnte sich im weiteren Handelsverlauf wieder etwas erholen. Am Nachmittag gaben die Notierungen wieder etwas nach. Dennoch konnten die Bullen zum Wochenbeginn auf einen Xetra Tagesgewinn verweisen. Nachbörslich gaben die Notierungen weiter moderat nach. Der DAX ging bei 24.872 Punkten aus dem Tageshandel.

3. Leichter Vorteil für die Bären Das Setup signalisiert aktuell eine Wahrscheinlichkeit von 55% für ein bearishes Szenario gegenüber 45% für steigende Kurse. Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 24.574 und 25.057 Punkten, wobei die Marke von 25.100 Punkten als entscheidender Widerstand auf der Oberseite fungiert.

2. Mittelfristiges Chartbild bleibt bullisch Im 4-Stunden-Chart hält sich der DAX weiterhin oberhalb der SMA50. Damit bleibt der übergeordnete Aufwärtstrend intakt. Erst ein nachhaltiger Rückfall unter 24.647 Punkte würde das positive technische Bild deutlich eintrüben.

1. DAX aktuell unter kurzfristigem Druck Der DAX notiert wieder unter der wichtigen SMA20 im Stundenchart. Solange die Marke von rund 24.900 Punkten nicht nachhaltig zurückerobert wird, bleibt das kurzfristige Risiko weiterer Rücksetzer in Richtung 24.823 und 24.646 Punkte bestehen.

Der DAX startete am Montag bei 25.043 Punkten in den vorbörslichen Handel. Zwar gelang es den Käufern zunächst, den deutschen Leitindex bis über die Marke von 25.100 Punkten zu schieben, die Aufwärtsbewegung erwies sich jedoch als wenig nachhaltig. Bereits im weiteren Vormittagsverlauf setzte erneut Verkaufsdruck ein, wodurch der DAX zeitweise bis knapp an die 24.900-Punkte-Marke zurückfiel.

Im späteren Handelsverlauf konnte sich der Index zwischenzeitlich stabilisieren, gab am Nachmittag jedoch erneut nach. Trotz der Schwäche stand zum Xetra-Handelsschluss noch ein moderater Tagesgewinn zu Buche. Nachbörslich setzte sich die Konsolidierung fort. Der DAX beendete den Handel schließlich bei 24.872 Punkten.

Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den stärksten Werten im DAX gehörten:

Deutsche Bank: +4,30%

MTU Aero Engines: +3,86%

Scout24: +3,30%

Die schwächsten Titel waren:

Rheinmetall: -3,98%

Deutsche Telekom: -1,75%

RWE: -1,62%

Von den 40 DAX-Werten schlossen 29 Aktien im Plus und 11 Werte im Minus.

DAX Prognose: Chartanalyse im Stundenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 16.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Das kurzfristige Chartbild hat sich zuletzt leicht eingetrübt. Der DAX notiert aktuell unter seiner 20-Stunden-Linie (SMA20 bei 24.902 Punkten) und konnte sich im Frühhandel unter diesem gleitenden Durchschnitt etablieren. Für eine nachhaltige Fortsetzung der Aufwärtsbewegung müssen die Käufer den Index wieder per bestätigtem Stundenschluss über die SMA20 zurückführen. Gelingt dies, rücken folgende Kursziele in den Fokus:

25.250 bis 25.265 Punkte

25.395 bis 25.410 Punkte

Auf der Unterseite bleibt zunächst die SMA50 bei 24.823 Punkten eine wichtige Unterstützung. Wird diese aufgegeben, könnte sich die Schwäche bis an die SMA200 bei aktuell 24.646 Punkten ausdehnen. Diese Durchschnittslinie stellt weiterhin eine zentrale charttechnische Unterstützung dar.

Kurzfristige DAX Prognose (1h): Bullisch bis neutral

YouTube Trading Videos

DAX aktuell im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 16.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im übergeordneten Zeitfenster präsentiert sich das Chartbild weiterhin konstruktiv. Nach der Stabilisierung an der SMA200 gelang dem DAX zuletzt die Rückeroberung der SMA20 sowie der SMA50. Solange sich der Index oberhalb der SMA50 bei aktuell 24.647 Punkten behaupten kann, bleibt der übergeordnete Aufwärtstrend intakt. Sollten Gewinnmitnahmen einsetzen, könnte der DAX zunächst das offene Gap bei 24.703 Punkten anlaufen. Erst ein nachhaltiger Rückfall unter die SMA50 würde das positive Gesamtbild wieder deutlich eintrüben.

Mittelfristige DAX Prognose (4h): Bullisch

DAX Prognose heute: Wichtige Kursmarken

Widerstände

Marke Bedeutung 24.902 - 24.909 kurzfristiger Widerstand 24.955 - 24.988 Widerstandszone 25.091 Schlüsselwiderstand 25.107 - 25.122 Tageshoch-Bereich 25.218 nächstes Kursziel 25.303 Widerstand 25.463 - 25.494 starke Widerstandszone 25.515 übergeordneter Widerstand

Unterstützungen

Marke Bedeutung 24.823 SMA50 24.756 kurzfristiger Support 24.697 - 24.707 Gap-Zone 24.583 Unterstützung 24.472 - 24.451 wichtige Unterstützungszone 24.387 Support 24.287 Unterstützung 24.193 - 24.205 übergeordnete Unterstützung

DAX Prognose für den 16.06.2026

Der DAX startet heute bei 24.901 Punkten in den Handel und damit leicht unter dem Vortagesniveau. Aus charttechnischer Sicht bleibt die Lage kurzfristig ausgeglichen, während das mittelfristige Bild weiterhin positiv einzuschätzen ist.

Die Wahrscheinlichkeit für das bullische Szenario liegt aktuell bei 45%, während das bearishe Szenario mit 55% leicht favorisiert wird. Entsprechend rechnen wir heute mit einer seitwärts bis leicht abwärts gerichteten Entwicklung.

Erwartete Tagesrange

Oberes Ziel: 24.963 bis 25.057 Punkte

Unteres Ziel: 24.722 bis 24.574 Punkte

Anlegerstimmung: Fear & Greed Index

Der Fear & Greed Index notiert aktuell bei 41 Punkten und befindet sich damit weiterhin im Bereich „Fear“. Gegenüber der Vorwoche (39 Punkte) hat sich die Stimmung zwar leicht verbessert, bleibt aber insgesamt vorsichtig.

Historisch betrachtet können niedrige Werte des Indikators auf eine übertriebene Angst am Markt hinweisen und damit die Grundlage für eine Gegenbewegung nach oben schaffen. Von extremer Angst, die häufig Wendepunkte signalisiert, ist der Markt mit einem Wert von 41 allerdings noch entfernt.

Fazit: DAX aktuell mit leichter Schwäche, mittelfristig weiter konstruktiv

Die kurzfristige DAX Prognose bleibt leicht verhalten, da der Index unter der wichtigen SMA20 notiert. Solange die Unterstützungszone um 24.823 bis 24.647 Punkte verteidigt werden kann, bleibt das mittelfristige Bild jedoch bullisch.

Für einen neuen Aufwärtsimpuls muss der DAX aktuell zunächst die Zone um 25.100 Punkte überwinden. Gelingt dies, könnten die nächsten Ziele im Bereich von 25.250 Punkten und darüber angesteuert werden. Auf der Unterseite bleibt insbesondere die SMA200 bei 24.646 Punkten die entscheidende Unterstützung.

DER DEUTSCHE INDEX

Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs

Der Hebel von bis zu 1:20 multipliziert die Ergebnisse

CFD Minis, ab 0,01 Kontrakten

Hier mehr erfahren