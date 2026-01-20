DAX Prognose & DAX Aktuell: Tageseinschätzung für Dienstag, 20.01.2026

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.967 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels konnte sich der Index zunächst etwas erholen, gab die Gewinne nachfolgend aber direkt wieder ab. Das Tagestief, das am Mittag formatiert wurde, ist zwar nachfolgend wieder zurückgekauft worden, das Tageshoch wurde aber im Rahmen der Entlastungsbewegung nicht mehr erreicht. Am Nachmittag stellten sich wieder Gewinnmitnahmen ein, der Index ist erneut unter die 25.000 Punkte-Marke zurückgefallen. Zu Wochenbeginn wurde ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich ging es in einer engen Box seitwärts weiter. Der DAX ging bei 24.971 Punkten aus dem Tageshandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

🚀 Key Takeaways

DAX aktuell schwach: Rückfall unter 25.000 Punkte nach Gewinnmitnahmen, Vorbörse bei 24.832 Punkten – das kurzfristige Momentum bleibt angeschlagen. DAX Prognose (kurzfristig): 1h-Chart bärisch unter SMA20, 4h-Chart neutral unter SMA20/SMA50 – Risiko weiterer Abgaben Richtung 24.750 bzw. tiefer. Tagesausblick: Erwartung seitwärts bis abwärts, Bear-Szenario 60 % vs. Bull-Szenario 40 %, erwartete Range 25.071/25.180 bis 24.825/24.688 Punkte.

DAX Aktuell: Rückfall unter 25.000 Punkte nach schwachem Wochenstart

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.967 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Mit Beginn des Xetra-Handels konnte sich der Index zunächst leicht erholen, gab diese Gewinne jedoch schnell wieder ab. Das Tagestief, das am Mittag formatiert wurde, wurde zwar anschließend zurückgekauft, das Tageshoch konnte im Rahmen der Entlastungsbewegung aber nicht mehr erreicht werden.

Am Nachmittag setzten erneut Gewinnmitnahmen ein: Der DAX aktuell fiel wieder unter die 25.000-Punkte-Marke zurück. Zum Wochenbeginn wurde damit ein Xetra-Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich verlief der Handel in einer engen Box seitwärts. Der DAX ging bei 24.971 Punkten aus dem Tageshandel.

DAX-Marktbreite (Xetra, 19.01.2026)

Per Xetra-Schluss notierten 6 Aktien im Plus, 34 Werte wurden mit Abschlägen gehandelt.

Top-Gewinner im DAX:

Deutsche Telekom +1,60 %

Rheinmetall +1,14 %

Bayer +0,95 %

Schwächste Werte im DAX:

adidas -5,30 %

Porsche Automobilholding -3,63 %

Siemens Healthineers -3,50 %

DAX Prognose: Tagesdaten und Volatilität im Überblick

Kennzahl 19.01. 16.01. Tageshoch (TH) 25.092 25.375 Tagestief (TT) 24.929 25.223 Xetra Schluss 24.960 25.276 Range (Punkte) 163 152

Anmerkung: Betrachtungszeitraum 08:00–22:00 Uhr.

Chartcheck zur DAX Prognose

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

1h-Chart: DAX aktuell unter SMA20 – bärisches Bild

Der DAX notierte gestern Morgen unter der SMA20 (aktuell bei 24.955 Punkten). Aus dem Stundenchart lässt sich ablesen, dass sich der Index übergeordnet seitwärts bewegt hat. Zwar ging es am Nachmittag noch einmal in Richtung SMA20, von dort jedoch wieder abwärts.

Bewertung: Das Chartbild ist bärisch zu interpretieren.

Solange der DAX per Stundenschluss unter der SMA20 notiert, besteht das Risiko, dass sich die Schwäche ausdehnt. Mögliche Anlaufziele auf der Unterseite liegen bei:

24.750/35 Punkten

übergeordnet 24.510/495 Punkten

Kann sich der DAX hingegen wieder über die SMA20 schieben und dort festsetzen, würde sich das Chartbild erst dann spürbar entspannen, wenn sich der Index in Richtung SMA50 (aktuell 25.104 Punkte) bewegt. Bullischer wird es erst wieder oberhalb der SMA200 (aktuell 25.251 Punkte).

Einschätzung 1h-Chart / DAX Prognose kurzfristig: bärisch

YouTube Trading Videos

4h-Chart: DAX Prognose neutral – Schwäche unter SMA20/SMA50

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart hatte sich der DAX Ende Dezember über die SMA20 (aktuell 25.151 Punkte) geschoben und war anschließend in neue Hochs gelaufen. Nach Ausbildung des Allzeithochs setzte in der vergangenen Handelswoche moderate Schwäche ein. Der Index fiel an und unter die SMA20 und etablierte sich darunter.

Erholungsbewegungen liefen zuletzt wiederholt an der SMA20 aus: Zwar wurden die Linien teilweise mit Dochten überschritten, die Kerzenkörper wurden jedoch unterhalb ausgebildet. Zum Wochenschluss wurde die SMA50 (aktuell 25.248 Punkte) getestet und hielt zunächst als Support, wurde aber direkt zum Wochenbeginn wieder aufgegeben.

Bewertung: Das Chartbild hat sich eingetrübt und ist derzeit neutral.

Solange der DAX unter SMA20/SMA50 notiert, bleibt die Gefahr weiterer Schwäche bestehen. Erholungen könnten den Index zunächst wieder in den Bereich der beiden Durchschnittslinien führen. Sollte dieser Bereich erreicht werden, sind die Kursmuster dort engmaschig zu beobachten.

Einschätzung 4h-Chart / DAX Prognose kurzfristig: neutral

Ausblick: DAX Prognose für heute (20.01.2026)

Der DAX ist heute Morgen bei 24.832 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Damit notiert der Index:

135 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung von gestern

139 Punkte unter dem Niveau des gestrigen Tagesschlusses

Long-Setup (Bull-Szenario): DAX über 24.832 Punkten stabilisieren

Die Bullen könnten versuchen, den DAX über 24.832 Punkten zu halten. Gelingt dies, wären folgende Anlaufziele möglich:

24.848/50 – 24.861/63 – 24.879/81 – 24.896/98 – 24.913/15 – 24.929/31 – 24.947/49 – 24.972/74 – 24.987/89 – 25.011/13 – 25.032/34 – 25.051/53

Oberhalb von 25.051/53 wären erreichbar:

25.069/71 – 25.087/89 – 25.111/13 – 25.129/31 – 25.145/47 – 25.161/63 – 25.178/80 – 25.195/97 – 25.214/16 – 25.232/34 – 25.250/52 – 25.271/73 – 25.289/91 – 25.311/13 – 25.330/32 – 25.347/49

Short-Setup (Bear-Szenario): Unter 24.832 Punkten droht Abwärtsdruck

Kann sich der DAX nicht über 24.832 Punkten halten, hätten die Bären die Chance, den Index in Richtung folgender Marken zu drücken:

24.827/25 – 24.810/08 – 24.790/88 – 24.775/73 – 24.755/53 – 24.738/36 – 24.722/20 – 24.707/05 – 24.690/88

Unterhalb von 24.690/88 wären möglich:

24.673/71 – 24.647/45 – 24.630/28 – 24.614/12 – 24.595/93 – 24.577/75 – 24.559/57 – 24.542/40 – 24.524/22 – 24.505/03 – 24.487/85 – 24.468/66 – 24.449/47 – 24.428/26

DAX Widerstände und Unterstützungen (DAX aktuell)

Widerstände

24.876

24.937/55

25.000/68/99

25.104/43/51/77

25.240/48/51

25.306/57/96

25.407/40/79

Unterstützungen

24.811

24.750

24.666/21

24.541

24.419

24.395/31

Quelle: Eigenanalyse (Charts: XStation5) // Marken in FETT sind Kreuzwiderstände oder -unterstützungen.

DAX Prognose: Markterwartung und Tagesrange

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts bis abwärts gerichteten Markt. Daraus ergeben sich folgende Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 40 %

Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 60 %

Bezug: Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags. Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.

Erwartete Tagesrange (DAX Prognose)

25.071 / 25.180 bis 24.825 / 24.688 Punkte

Stimmung der internationalen Anleger: Fear & Greed Index

Der Greed/Fear Index notierte am letzten Handelstag bei 62 und befindet sich damit im Bereich „Greed“.

Zum Vergleich:

vor einer Woche: 53 (Neutral)

vor einem Monat: 45 (Neutral)

vor einem Jahr: 27 (Fear)

Der Fear-and-Greed-Indikator ist ein Stimmungsbarometer, das aus sieben Einzelindikatoren zusammengesetzt ist (u. a. Marktbreite, Put/Call-Verhältnis, Volatilität, Junk-Bond-Nachfrage). Der Mittelwert liegt bei 50 (neutral). Werte über 70 bzw. unter 30 gelten als Extrembereiche und können auf eine mögliche kurzfristige Umkehr hindeuten.

Quelle: CNN Business

DER DEUTSCHE INDEX

Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs

Der Hebel von bis zu 1:20 multipliziert die Ergebnisse

CFD Minis, ab 0,01 Kontrakten

Hier mehr erfahren