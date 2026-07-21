DAX Prognose heute (21.07.2026): DAX aktuell vor neuem Richtungsentscheid

- DAX Prognose: Der Bereich um 24.955 bis 25.000 Punkte bleibt der entscheidende Widerstand für den heutigen Handel
- DAX aktuell: Oberhalb von 24.864 Punkten steigen die Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung
- Chartanalyse: Solange der DAX unter den wichtigen gleitenden Durchschnitten notiert, bleibt das mittelfristige Chartbild leicht bärisch
- DAX Prognose: Der Bereich um 24.955 bis 25.000 Punkte bleibt der entscheidende Widerstand für den heutigen Handel
- DAX aktuell: Oberhalb von 24.864 Punkten steigen die Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung
- Chartanalyse: Solange der DAX unter den wichtigen gleitenden Durchschnitten notiert, bleibt das mittelfristige Chartbild leicht bärisch
Der DAX ist gestern Morgen bei 24.776 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index formatierte am Morgen das Tagestief. Es ging von hier aus bis zum späten Vormittag aufwärts. Der Rücksetzer, der sich gegen Mittag eingestellt hat, ist direkt wieder zurückgekauft worden. Die Bullen haben im weiteren Handelsverlauf versucht, den DAX weiter aufwärtszuschieben, scheiterten aber. Am Nachmittag stellte sich Schwäche ein. Zwar gelang es den Bullen am späten Nachmittag den Index zu stabilisieren und eine kleine Entlastungsbewegung abzubilden, die aber keine Substanz hatte. Zum Wochenbeginn wurde ein kleiner Xetra Tagesgewinn ausgewiesen. Nachbörslich gaben die Notierungen wieder deutlich nach. DAX ging bei 24.703 Punkten aus dem Tageshandel.
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🚀 3 Key Takeaways
- DAX Prognose: Der Bereich um 24.955 bis 25.000 Punkte bleibt der entscheidende Widerstand für den heutigen Handel.
- DAX aktuell: Oberhalb von 24.864 Punkten steigen die Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung.
- Chartanalyse: Solange der DAX unter den wichtigen gleitenden Durchschnitten notiert, bleibt das mittelfristige Chartbild leicht bärisch.
Der DAX startete gestern bei 24.776 Punkten in den vorbörslichen Handel und markierte bereits am Morgen das Tagestief. Im weiteren Verlauf setzte eine Erholung ein, die den Index bis zum späten Vormittag ansteigen ließ. Ein Rücksetzer zur Mittagszeit wurde unmittelbar wieder gekauft. Dennoch fehlte den Bullen im weiteren Tagesverlauf die Dynamik, um den Aufwärtstrend nachhaltig fortzusetzen.
Am Nachmittag überwogen erneut Gewinnmitnahmen. Zwar stabilisierte sich der Markt gegen Handelsende kurzfristig, die Erholung blieb jedoch ohne nachhaltige Impulse. Im Xetra-Handel schloss der DAX bei 24.847 Punkten, der Tagesschluss lag bei 24.703 Punkten. Nachbörslich geriet der Index erneut unter Druck, bevor sich der DAX aktuell im Frühhandel wieder deutlich erholen konnte.
DAX aktuell: Gewinner und Verlierer im Überblick
Von den 40 DAX-Werten schlossen am Montag 19 Aktien im Plus, während 21 Titel nachgaben.
Top-Gewinner
- RWE +4,15%
- Fresenius +3,78%
- Siemens Energy +3,54%
Schwächste Werte
- MTU -2,11%
- Brenntag -1,92%
- Bayer -1,68%
DAX Prognose: Chartanalyse im Stundenchart
Im Stundenchart konnte sich der DAX aktuell im Frühhandel zunächst wieder über die SMA20 und SMA50 schieben. Entscheidend wird nun sein, ob sich der Index per Stundenschluss oberhalb dieser beiden gleitenden Durchschnitte etablieren kann. Gelingt dies, rückt die SMA200 bei aktuell rund 24.964 Punkten in den Fokus. Diese Durchschnittslinie diente im Juni mehrfach als Unterstützung und könnte nun als signifikanter Widerstand wirken. Entsprechend sollten Anleger den Bereich um die SMA200 genau beobachten.
Sollte der DAX dagegen erneut unter SMA20 und SMA50 zurückfallen, würde sich das kurzfristige Chartbild wieder eintrüben. In diesem Fall könnten zunächst das Freitagstief und anschließend die Unterstützungen bei 24.490 bis 24.475 Punkten sowie 24.330 bis 24.315 Punkten angelaufen werden.
Kurzfristige Einschätzung (1-Stunden-Chart): bärisch bis neutral
DAX Prognose im 4-Stunden-Chart
Auch im 4-Stunden-Chart bleibt das technische Bild angespannt. Der DAX scheiterte zuletzt mehrfach an der SMA20 und konnte sich auch über der eng zusammenliegenden SMA50 und SMA200 nicht behaupten. Solange der Index unter der SMA20 notiert, bleibt das übergeordnete Chartbild belastet. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über die Zone um 25.000 Punkte würde die Chancen auf eine stärkere Erholung deutlich verbessern.
Sollte sich der DAX heute wieder oberhalb der SMA20 etablieren, könnten die Bereiche um SMA50 und SMA200 erneut angelaufen werden. Erst wenn diese Hürden nachhaltig überwunden werden, würde sich das mittelfristige Chartbild wieder deutlich aufhellen.
Kurzfristige Einschätzung (4-Stunden-Chart): bärisch
DAX Prognose für heute
Der DAX aktuell notiert am Morgen bei 24.864 Punkten und damit 88 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung des Vortages beziehungsweise 161 Punkte über dem Tagesschluss vom Montagabend.
Bullisches Szenario
Kann sich der DAX oberhalb von 24.864 Punkten behaupten, rücken folgende Kursziele in den Fokus:
24.883, 24.902, 24.921, 24.937, 24.957, 24.975, 24.997, 25.013 und 25.029 Punkte.
Darüber liegen weitere Widerstände bei:
25.054, 25.073, 25.092, 25.113, 25.129, 25.150, 25.169, 25.186, 25.207, 25.224, 25.245, 25.271, 25.289, 25.307 und 25.326 Punkten.
Bärisches Szenario
Kann der DAX die Marke von 24.864 Punkten nicht verteidigen, ergeben sich zunächst folgende Unterstützungen:
24.843, 24.830, 24.811, 24.787, 24.769, 24.747, 24.726, 24.708, 24.684, 24.661, 24.640, 24.622, 24.604, 24.586 und 24.569 Punkte.
Unterhalb dieser Zone wären weitere Kursziele bei:
24.546, 24.525, 24.504, 24.488, 24.469, 24.453, 24.437, 24.417, 24.397, 24.377, 24.356 und 24.338 Punkten möglich.
Wichtige Widerstände und Unterstützungen
Widerstände
- 24.955 bis 24.988 Punkte
- 25.055 Punkte
- 25.133 Punkte
- 25.219 bis 25.266 Punkte
- 25.338 Punkte
- 25.410 Punkte
- 25.692 Punkte
Unterstützungen
- 24.855 bis 24.801 Punkte
- 24.795 Punkte
- 24.653 Punkte
- 24.522 Punkte
- 24.491 bis 24.417 Punkte
- 24.310 Punkte
- 24.226 Punkte
DAX Prognose: Erwartete Tagesrange
Für den heutigen Handel erwarten wir eine Handelsspanne zwischen 24.747 und 25.661 Punkten.
Auf Basis unseres Handelssystems ergeben sich folgende Wahrscheinlichkeiten:
- Bullisches Szenario: 55%
- Bärisches Szenario: 45%
Unsere Gesamteinschätzung bleibt damit seitwärts bis leicht aufwärts gerichtet.
Stimmung der Anleger
Der Fear-&-Greed-Index liegt aktuell bei 38 Punkten und signalisiert weiterhin Angst. Vor einer Woche lag der Wert bei 40 Punkten, vor einem Monat bei 37 Punkten. Erst Werte oberhalb von 50 sprechen für eine optimistischere Marktstimmung.
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Historisch betrachtet erhöhen sehr niedrige Werte unter 30 die Wahrscheinlichkeit einer kurzfristigen Gegenbewegung nach oben. Aktuell befindet sich der Markt jedoch noch nicht in diesem Extrembereich.
FAQ
Wie lautet die aktuelle DAX Prognose?
Die DAX Prognose für den 21.07.2026 bleibt leicht positiv. Oberhalb von 24.864 Punkten bestehen Chancen auf einen Anstieg bis in den Bereich um 25.000 Punkte.
Wo liegen heute die wichtigsten DAX-Unterstützungen?
Die wichtigsten Unterstützungen befinden sich bei 24.855 Punkten, 24.795 Punkten sowie im Bereich um 24.653 Punkte.
Welche Widerstände muss der DAX überwinden?
Die zentrale Widerstandszone liegt zwischen 24.955 und 25.000 Punkten. Darüber rücken 25.055 und 25.133 Punkte in den Fokus.
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