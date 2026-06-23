DAX Prognose für Dienstag, 23.06.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

DAX Aktuell & Börse Aktuell: Kursrücksetzer am Dienstagmorgen – Index verliert vorbörslich an Boden

Der deutsche Leitindex startete am gestrigen Montagmorgen zunächst bei 25.049 Punkten in die neue Handelswoche. Zwar gaben die Notierungen mit Aufnahme des Xetra-Handels zunächst nach, konnten sich jedoch knapp über der 24.925 Punkte-Marke stabilisieren und nachfolgend dynamisch aufwärtslaufen. Im Zuge dessen stieg der Index bis über die wichtige Marke von 25.200 Zählern und verbuchte zum Wochenbeginn einen Xetra-Tagesgewinn. Nachbörslich bröckelten die Notierungen jedoch wieder etwas ab, sodass der Markt bei 25.125 Punkten aus dem Tageshandel ging.

Am heutigen Dienstagmorgen zeigt sich das Geschehen für DAX Aktuell an der Börse Aktuell jedoch deutlich defensiver: Der Index ist bei 24.918 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Damit notiert er 131 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung des Vortags und 207 Punkte unter dem jüngsten Tagesschluss. Per Xetra-Schluss standen gestern noch 27 Gewinneraktien (angeführt von Infineon mit +6,35 %) lediglich 13 Verlierern (Scout24 mit -2,90 %) gegenüber. Das heutige vorbörsliche Bild mahnt nun jedoch charttechnisch zur Vorsicht.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

Key Takeaways

Vorbörslicher Dämpfer: Der DAX Aktuell rutscht am Dienstagmorgen unter die psychologische 25.000er-Marke.

Chartbild trübt ein: Der Kurs notiert im Frühhandel unter den wichtigen Linien der SMA20 und SMA50.

Bärisches Übergewicht: Das mathematische Setup an der Börse Aktuell taxiert die Abwärtswahrscheinlichkeit heute auf 60 %.

Stundenchart (1h): Rutsch unter SMA20 und SMA50 aktiviert das Abwärtsrisiko

Im 1h-Chart von XStation5 präsentiert sich der DAX Aktuell am Dienstagmorgen in einer neutralen bis leicht angeschlagenen Verfassung. Am Vortag notierte der Index am Morgen noch über der SMA20, geriet im Xetra-Verlauf kurzzeitig unter Druck, konnte sich dann aber dynamisch über die SMA20 (aktuell bei 25.067 Punkten) und die SMA50 (aktuell bei 25.045 Punkten) schieben und dort etablieren. Im Zuge des nachbörslichen Abverkaufs und des aktuellen Frühhandels sackte das Barometer jedoch wieder unter beide Durchschnittslinien ab.

Solange der Index per Stundenschluss unter der SMA50 verbleibt, drohen im Rahmen der laufenden Schwäche weitere Abgaben an die übergeordnete SMA200 (aktuell bei 24.815 Punkten). Da diese Linie in der Vergangenheit ein harter Widerstand war, gilt sie nun im Falle eines Tests als relevanter, potenzieller Stabilisierungsbereich. Erst ein nachhaltiger Sprung zurück über die SMA50 und SMA20 per Stundenschluss hellt das Bild an der Börse Aktuell wieder in Richtung der gestrigen Höchststände (25.211 Punkte) auf.

DAX Prognose: Wichtige Marken im Stundenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 23.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Vierstundenchart (4h): Dem Index fehlt die Kraft für den Befreiungsschlag 📊

Die mittelfristige Betrachtung des 4h-Charts verdeutlicht das Ringen um die charttechnische Ausrichtung. Dem Index fehlte in den vergangenen Handelstagen schlicht die Substanz, um sich dauerhaft von der SMA20 (aktuell bei 25.030 Punkten) nach Norden abzulösen. Die Vorstöße über die 25.200-Punkte-Marke wurden am Freitag und am Montag umgehend wieder abverkauft.

Solange sich der DAX Aktuell über der SMA20 halten kann, bleibt die Chance auf anziehende Notierungen prinzipiell intakt. Verliert der Index im Zuge des schwachen Frühhandels jedoch dauerhaft den Kontakt zu dieser Linie, trübt sich das Chartbild ein. Weitere Rücksetzer könnten den Markt dann zügig in Richtung der eng beieinanderliegenden Unterstützungen der SMA50 (24.872 Punkte) und der übergeordneten SMA200 (24.718 Punkte) führen.

DAX Prognose: Wichtige Marken im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 23.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Das konkrete Intraday-Setup für Dienstag, den 23.06.2026

Für das heutige Daytrading an der Börse Aktuell wird auf Basis der Eigenanalyse eine erwartete Tagesrange zwischen 25.024 / 25.113 Punkten auf der Oberseite und 24.844 / 24.685 Punkten auf der Unterseite prognostiziert:

Long-Setup: Können die Bullen den DAX Aktuell über der vorbörslichen Marke von 24.918 Punkten stabilisieren, liegen die nächsten Ziele bei 24.980/82, 25.024/26 und im Bereich der Widerstände bei 25.055/57 Punkten. Darüber rücken die Marken bei 25.129/31 und das gestrige Hoch bei 25.216/18 Punkten in den Fokus.

Short-Setup: Schafft der Index keine nachhaltige Erholung über 24.918 Punkte, übernehmen die Bären das Ruder und steuern die Ziele bei 24.879/77 sowie die Kreuzunterstützung bei 24.814/12 Punkten an. Unterhalb von 24.742/40 Punkten öffnet sich der Weg in Richtung 24.687/85 und tiefer bis auf 24.593/91 Zähler.

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Expertenfazit von Jeremy Krings

Die Stimmung der internationalen Anleger verharrt laut dem CNN-Business „Fear & Greed Index“ mit einem aktuellen Wert von 35 weiterhin im Bereich „Fear“ (Angst), was eine leichte Verschlechterung im Vergleich zur Vorwoche (41) darstellt. Für den DAX Aktuell resultiert daraus am heutigen Dienstag laut mathematischem Modell ein primär seitwärts bis abwärts gerichteter Markt mit einer Bären-Wahrscheinlichkeit von 60 % gegenüber einer Chance von 40 % für die Bullen. Akteure an der Börse Aktuell sollten am Vormittag ein besonderes Augenmerk auf den prall gefüllten Terminkalender mit den anstehenden Einkaufsmanagerindizes für Deutschland (09:30 Uhr) und die Eurozone (10:00 Uhr) richten, da diese Daten das Potenzial besitzen, dem Index an den charttechnischen Schlüsselmarken entscheidende Impulse zu liefern.

DER DEUTSCHE INDEX