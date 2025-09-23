KEY TAKEAWAYS Vorstellbar ist, dass der DAX noch einmal an die SMA20 zurücklaufen könnte, um Schwung zu holen. Ein Anlaufen dieser Durchschnittslinie wäre somit nicht unbedingt und notwendigerweise als bärisch zu interpretieren. Bärisch würde es werden, wenn der Index per Stundenschluss unter die SMA20 fällt, sich darunter etabliert und nachfolgend auch den Kontakt zu dieser Durchschnittslnie verliert. Stellen sich diese Kursmuster ein, so wäre weitere Schwäche möglich, die bis an das Wochentief der Vorwoche gehen könnten. ► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash DAX Prognose & DAX aktuell – Einschätzung für Dienstag, den 23.09.2025 Unsere heutige DAX Prognose beleuchtet die Entwicklung des deutschen Leitindex und gibt einen detaillierten Überblick über die wichtigsten Chartmarken, Widerstände, Unterstützungen sowie die Marktstimmung. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Rückblick DAX aktuell – Handel vom 22.09.2025 Der DAX startete gestern Morgen bei 23.635 Punkten in den vorbörslichen Handel und markierte früh das Tageshoch. Mit Beginn des Xetra-Handels setzte jedoch sofort Abwärtsdynamik ein. Erst gegen Mittag stabilisierten die Bullen den Index bei 23.430 Punkten. Zum Xetra-Schluss lag der DAX bei 23.536 Punkten, im nachbörslichen Handel schob er sich noch einmal bis über die Marke von 23.600 Punkten, gab diese jedoch wieder ab und schloss schließlich bei 23.598 Punkten. Von den 40 DAX-Werten konnten 16 im Plus schließen, 24 Aktien gaben nach. Spitzenreiter war Siemens Energy mit +1,72 %, gefolgt von Merck (+1,44 %) und RWE (+1,40 %). Am unteren Ende rangierte Porsche Automobilholding mit –5,58 %, gefolgt von Porsche VZ (–3,28 %) und Volkswagen (–2,08 %). Chartanalyse DAX Prognose Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 1h-Chart: Der DAX notierte im Bereich der SMA200 (23.624) und SMA50 (23.620), fiel jedoch mit Handelsbeginn zunächst zurück. Nach einer Konsolidierung gelang eine Erholung über die SMA20 (23.570). Erst oberhalb von 23.870 Punkten würde das Chartbild klar bullisch wirken. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 4h-Chart: Nach dem Rücksetzer unter die SMA200 (23.961) kämpft der DAX weiterhin mit der SMA50. Bisher fehlte die Kraft für eine nachhaltige Etablierung oberhalb dieser Durchschnittslinien. Daher bleibt das Bild kurzfristig eher neutral bis bärisch. Einschätzung: Kurzfristiges 1h Chartbild: neutral

Kurzfristiges 4h Chartbild: neutral/bärisch DAX Prognose für den 23.09.2025 – Mögliche Szenarien Long-Setup: Oberhalb von 23.612 Punkten bestehen Chancen auf Anstiege bis 23.641/43, 23.701/03 und 23.791/93 Punkte. Bei weiterem Momentum könnte der DAX sogar Richtung 24.011/13 und 24.059/61 laufen.

Short-Setup: Unterhalb von 23.612 Punkten droht ein Rückfall in Richtung 23.586/84 und 23.455/53. Unter 23.438 Punkten könnten Abgaben bis 23.299/97 oder gar 23.149 Punkte folgen. DAX-Widerstände: 23.620/44, 23.709/81, 23.827/66, 23.925/61, 24.008/30, 24.169

DAX-Widerstände: 23.620/44, 23.709/81, 23.827/66, 23.925/61, 24.008/30, 24.169

DAX-Unterstützungen: 23.610, 23.570/18, 23.422, 23.361/27, 23.270/31, 23.150 Erwartete Tagesrange Auf Basis unseres Setups erwarten wir heute eine Spanne zwischen 23.679 / 23.791 und 23.511 / 23.392 Punkten. Die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario liegt bei 55 %, die für ein bärisches Szenario bei 45 %. Insgesamt rechnen wir mit einem seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Handelstag. Anlegerstimmung – Greed & Fear Index Der Greed & Fear Index notierte zuletzt bei 63 Punkten und signalisiert damit „Greed". Vor einer Woche lag der Wert bei 58, vor einem Monat bei 61. Damit bleibt die Anlegerstimmung positiv, wenngleich kein Extremniveau erreicht ist. Extreme Werte über 70 oder unter 30 können auf kurzfristige Umkehrbewegungen hinweisen.

