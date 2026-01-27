DAX Prognose & DAX Aktuell – Tagesausblick und Chartanalyse für Dienstag, 27.01.2026

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.855 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme es Xetra Handels setzte der DAX zunächst zurück, konnte sich am späten Vormittag stabilisieren. Der Index konsolidierte länger im Bereich der 24.850 Punkte und konnte sich erst am Nachmittag nach Norden schieben. Die Aufwärtsimpulse hatten einen moderaten Charakter, wobei es die Bullen zum einen geschafft haben, den DAX im Tageshoch über die 25.000 Punkte-Marke zu schieben, zum anderen konnte im Handel gestern ein Xetra Tagesgewinn ausgewiesen werden. Nachbörslich ging es lustlos in einer Box seitwärts weiter. Der DAX ging bei 24.953 Punkten aus dem Tageshandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

🚀 Key Takeaways

DAX Aktuell technisch stabilisiert, aber noch ohne klare Trenddynamik

Der DAX konnte sich im kurzfristigen Chart wieder über die SMA50 und SMA200 schieben, was das Chartbild aufhellt. Entscheidend bleibt jedoch, ob sich der Index per Stundenschluss oberhalb der SMA200 etablieren kann – erst dann steigt die Wahrscheinlichkeit für eine dynamische Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. DAX Prognose kurzfristig neutral bis leicht bärisch gewichtet

Trotz der technischen Stabilisierung überwiegt auf Basis des Setups aktuell das bärische Szenario (60 %). Ein nachhaltiger Ausbruch über 25.145 Punkte wäre notwendig, um die DAX Prognose klar auf bullish zu drehen. Unterhalb von 25.008 Punkten nimmt der Abwärtsdruck wieder zu. Seitwärts- bis Abwärtsmarkt mit klar definierter Tagesrange erwartet

Für den heutigen Handelstag wird eine seitwärts bis abwärts gerichtete Bewegung erwartet. Die prognostizierte Tagesrange liegt zwischen 25.053 / 25.131 Punkten auf der Oberseite und 24.886 / 24.814 Punkten auf der Unterseite. Die Marktstimmung (Fear & Greed Index bei 56) signalisiert weiterhin moderaten Optimismus, aber keine Extremwerte.

DAX Aktuell: Rückblick auf den Handel vom 26.01.2026

Der DAX startete gestern Morgen bei 24.855 Punkten in den vorbörslichen Handel. Mit Beginn des Xetra-Handels kam es zunächst zu leichten Rücksetzern, ehe sich der Index im späten Vormittag stabilisieren konnte. Über weite Strecken des Tages konsolidierte der DAX im Bereich um 24.850 Punkte, bevor am Nachmittag moderate Aufwärtsimpulse einsetzten.

Im Tagesverlauf gelang es den Bullen, den DAX zeitweise über die Marke von 25.000 Punkten zu schieben. Zudem wurde per Xetra ein Tagesgewinn ausgewiesen. Nachbörslich verlief der Handel richtungslos in einer engen Seitwärtsrange. Der DAX ging bei 24.953 Punkten aus dem Tageshandel.

Marktbreite im DAX

Per Xetra-Schluss notierten am 26.01.2026 insgesamt 22 Aktien im Plus, während 18 Werte Verluste verzeichneten.

Top-Gewinner (DAX Aktuell):

Bayer: +4,13 %

GEA Group: +3,68 %

SAP: +2,97 %

Schwächste Werte:

Airbus: −2,35 %

Rheinmetall: −1,86 %

Zalando: −1,69 %

DAX Kennzahlen im Überblick

Kennzahl 26.01.2026 23.01.2026 Tageshoch 25.005 24.946 Tagestief 24.804 24.807 Xetra Schluss 24.950 24.859 Tagesschluss 24.953 24.899 Tagesrange (08:00–22:00) 201 Punkte 139 Punkte

Chartanalyse DAX – 1-Stunden-Chart (kurzfristige DAX Prognose)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 1h-Chart notierte der DAX gestern zunächst unter der SMA20 und SMA50, konnte sich im weiteren Handelsverlauf jedoch wieder über beide gleitenden Durchschnitte schieben und dort etablieren. Erst kurz vor Handelsschluss gelang der Ausbruch über die SMA200 (aktuell bei 24.973 Punkten).

Das kurzfristige Chartbild hat sich dadurch aufgehellt. Entscheidend bleibt, ob sich der DAX per Stundenschluss oberhalb der SMA200 halten kann. Gelingt dies, steigt die Wahrscheinlichkeit einer dynamischen Bewegung in Richtung des offenen Gaps bei 25.324 Punkten. Erst oberhalb dieses Bereichs würde sich die Perspektive weiter in Richtung Allzeithoch verbessern.

Ein Rückfall unter die SMA200 könnte durch die SMA20 oder SMA50 aufgefangen werden. Sollte der DAX jedoch per Stundenschluss unter die SMA50 zurückfallen, würde sich das Chartbild wieder bärisch eintrüben.

Einschätzung 1h-Chart – DAX Prognose: neutral / bullisch

Chartanalyse DAX – 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart startete der DAX mit einem Gap down unter die SMA20, konnte sich jedoch bereits im Frühhandel wieder darüber etablieren. Die Aufwärtsbewegung lief zunächst im Bereich der SMA50 (aktuell bei 24.954 Punkten) aus, ehe im späten Handel der nachhaltige Ausbruch über diese Linie gelang.

Für die Bullen ist entscheidend, den DAX nun zügig von der SMA50 nach oben wegzuschieben. Gelingt dies, rückt erneut das offene Gap auf der Oberseite in den Fokus. Sollte die SMA50 hingegen aufgegeben werden, bietet die SMA20 Unterstützung. Darunter wäre die SMA200 (24.635 Punkte) ein zentraler Supportbereich.

Einschätzung 4h-Chart – DAX Prognose: neutral / bullisch

DAX Prognose für heute – Ausblick auf den Handelstag

Der DAX ist heute Morgen bei 25.008 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Damit notiert der Index 153 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung des Vortages und 55 Punkte über dem gestrigen Tagesschluss.

Long-Szenario (DAX Prognose bullish)

Kann sich der DAX oberhalb von 25.008 Punkten halten, ergeben sich auf der Oberseite folgende Anlaufziele:

25.011/13 – 25.032/34 – 25.051/53 – 25.069/71 – 25.087/89 –

25.111/13 – 25.129/31 – 25.145/47

Oberhalb von 25.145/47 Punkten rücken folgende Ziele in den Fokus:

25.161/63 – 25.178/80 – 25.197/99 – 25.219/21 – 25.236/38 –

25.252/54 – 25.269/71 – 25.286/88 – 25.301/03

Short-Szenario (DAX Prognose bearish)

Kann sich der DAX nicht über der Marke von 25.008 Punkten behaupten, könnten die Bären den Index in Richtung folgender Marken drücken:

24.984/82 – 24.963/61 – 24.944/42 – 24.926/24 – 24.911/09 –

24.888/86 – 24.870/68 – 24.854/52 – 24.835/33 – 24.816/14 –

24.796/94 – 24.776/74 – 24.759/57 – 24.748/46

Unterhalb von 24.748/46 Punkten liegen weitere Ziele bei:

24.729/27 – 24.711/09 – 24.698/96 – 24.683/81 – 24.665/63 –

24.646/44 – 24.630/28 – 24.614/12 – 24.595/93 – 24.577/75 –

24.559/57 – 24.542/40 – 24.523/21 – 24.507/05 – 24.489/87

Wichtige DAX Marken

DAX-Widerstände:

25.019 / 25.066 / 25.099

25.181

25.313

25.495

25.554

DAX-Unterstützungen:

24.989 / 24.973 / 24.963 / 24.945 / 24.937

24.890 / 24.823

24.738

24.668 / 24.635 / 24.617

24.591 / 24.519 / 24.507

24.431 – 24.327 – 24.219 – 24.138

Markterwartung & Wahrscheinlichkeiten (DAX Prognose)

Auf Basis unseres aktuellen Setups rechnen wir mit einem seitwärts bis abwärts gerichteten Markt.

Bullisches Szenario: 40 %

Bärisches Szenario: 60 %

Die Einschätzung bezieht sich auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag.

Erwartete Tagesrange (DAX Prognose):

25.053 / 25.131 bis 24.886 / 24.814 Punkte

Stimmung der internationalen Anleger – DAX Aktuell

Der Fear-and-Greed-Index notierte zuletzt bei 56 Punkten und befindet sich damit im Bereich „Greed“.

Vor einer Woche: 55 (Neutral)

Vor einem Monat: 52 (Greed)

Vor einem Jahr: 45 (Neutral)

Werte über 50 deuten auf eine eher bullische Marktstimmung hin. Extreme Ausschläge über 70 oder unter 30 signalisieren potenzielle Wendepunkte im Markt.

Quelle: CNN Business

