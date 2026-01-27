DAX Prognose & DAX Aktuell – Tagesausblick und Chartanalyse für Dienstag, 27.01.2026

- DAX Aktuell technisch stabilisiert, aber noch ohne klare Trenddynamik
- DAX Aktuell technisch stabilisiert, aber noch ohne klare Trenddynamik
- DAX Prognose kurzfristig neutral bis leicht bärisch gewichtet
- Seitwärts- bis Abwärtsmarkt mit klar definierter Tagesrange erwartet
Der DAX ist gestern Morgen bei 24.855 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme es Xetra Handels setzte der DAX zunächst zurück, konnte sich am späten Vormittag stabilisieren. Der Index konsolidierte länger im Bereich der 24.850 Punkte und konnte sich erst am Nachmittag nach Norden schieben. Die Aufwärtsimpulse hatten einen moderaten Charakter, wobei es die Bullen zum einen geschafft haben, den DAX im Tageshoch über die 25.000 Punkte-Marke zu schieben, zum anderen konnte im Handel gestern ein Xetra Tagesgewinn ausgewiesen werden. Nachbörslich ging es lustlos in einer Box seitwärts weiter. Der DAX ging bei 24.953 Punkten aus dem Tageshandel.
► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash
🚀 Key Takeaways
-
DAX Aktuell technisch stabilisiert, aber noch ohne klare Trenddynamik
Der DAX konnte sich im kurzfristigen Chart wieder über die SMA50 und SMA200 schieben, was das Chartbild aufhellt. Entscheidend bleibt jedoch, ob sich der Index per Stundenschluss oberhalb der SMA200 etablieren kann – erst dann steigt die Wahrscheinlichkeit für eine dynamische Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.
-
DAX Prognose kurzfristig neutral bis leicht bärisch gewichtet
Trotz der technischen Stabilisierung überwiegt auf Basis des Setups aktuell das bärische Szenario (60 %). Ein nachhaltiger Ausbruch über 25.145 Punkte wäre notwendig, um die DAX Prognose klar auf bullish zu drehen. Unterhalb von 25.008 Punkten nimmt der Abwärtsdruck wieder zu.
-
Seitwärts- bis Abwärtsmarkt mit klar definierter Tagesrange erwartet
Für den heutigen Handelstag wird eine seitwärts bis abwärts gerichtete Bewegung erwartet. Die prognostizierte Tagesrange liegt zwischen 25.053 / 25.131 Punkten auf der Oberseite und 24.886 / 24.814 Punkten auf der Unterseite. Die Marktstimmung (Fear & Greed Index bei 56) signalisiert weiterhin moderaten Optimismus, aber keine Extremwerte.
DAX Aktuell: Rückblick auf den Handel vom 26.01.2026
Der DAX startete gestern Morgen bei 24.855 Punkten in den vorbörslichen Handel. Mit Beginn des Xetra-Handels kam es zunächst zu leichten Rücksetzern, ehe sich der Index im späten Vormittag stabilisieren konnte. Über weite Strecken des Tages konsolidierte der DAX im Bereich um 24.850 Punkte, bevor am Nachmittag moderate Aufwärtsimpulse einsetzten.
Im Tagesverlauf gelang es den Bullen, den DAX zeitweise über die Marke von 25.000 Punkten zu schieben. Zudem wurde per Xetra ein Tagesgewinn ausgewiesen. Nachbörslich verlief der Handel richtungslos in einer engen Seitwärtsrange. Der DAX ging bei 24.953 Punkten aus dem Tageshandel.
Marktbreite im DAX
Per Xetra-Schluss notierten am 26.01.2026 insgesamt 22 Aktien im Plus, während 18 Werte Verluste verzeichneten.
Top-Gewinner (DAX Aktuell):
-
Bayer: +4,13 %
-
GEA Group: +3,68 %
-
SAP: +2,97 %
Schwächste Werte:
-
Airbus: −2,35 %
-
Rheinmetall: −1,86 %
-
Zalando: −1,69 %
DAX Kennzahlen im Überblick
|Kennzahl
|26.01.2026
|23.01.2026
|Tageshoch
|25.005
|24.946
|Tagestief
|24.804
|24.807
|Xetra Schluss
|24.950
|24.859
|Tagesschluss
|24.953
|24.899
|Tagesrange (08:00–22:00)
|201 Punkte
|139 Punkte
Chartanalyse DAX – 1-Stunden-Chart (kurzfristige DAX Prognose)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 1h-Chart notierte der DAX gestern zunächst unter der SMA20 und SMA50, konnte sich im weiteren Handelsverlauf jedoch wieder über beide gleitenden Durchschnitte schieben und dort etablieren. Erst kurz vor Handelsschluss gelang der Ausbruch über die SMA200 (aktuell bei 24.973 Punkten).
Das kurzfristige Chartbild hat sich dadurch aufgehellt. Entscheidend bleibt, ob sich der DAX per Stundenschluss oberhalb der SMA200 halten kann. Gelingt dies, steigt die Wahrscheinlichkeit einer dynamischen Bewegung in Richtung des offenen Gaps bei 25.324 Punkten. Erst oberhalb dieses Bereichs würde sich die Perspektive weiter in Richtung Allzeithoch verbessern.
Ein Rückfall unter die SMA200 könnte durch die SMA20 oder SMA50 aufgefangen werden. Sollte der DAX jedoch per Stundenschluss unter die SMA50 zurückfallen, würde sich das Chartbild wieder bärisch eintrüben.
Einschätzung 1h-Chart – DAX Prognose: neutral / bullisch
YouTube Trading Videos
Chartanalyse DAX – 4-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart startete der DAX mit einem Gap down unter die SMA20, konnte sich jedoch bereits im Frühhandel wieder darüber etablieren. Die Aufwärtsbewegung lief zunächst im Bereich der SMA50 (aktuell bei 24.954 Punkten) aus, ehe im späten Handel der nachhaltige Ausbruch über diese Linie gelang.
Für die Bullen ist entscheidend, den DAX nun zügig von der SMA50 nach oben wegzuschieben. Gelingt dies, rückt erneut das offene Gap auf der Oberseite in den Fokus. Sollte die SMA50 hingegen aufgegeben werden, bietet die SMA20 Unterstützung. Darunter wäre die SMA200 (24.635 Punkte) ein zentraler Supportbereich.
Einschätzung 4h-Chart – DAX Prognose: neutral / bullisch
DAX Prognose für heute – Ausblick auf den Handelstag
Der DAX ist heute Morgen bei 25.008 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Damit notiert der Index 153 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung des Vortages und 55 Punkte über dem gestrigen Tagesschluss.
Long-Szenario (DAX Prognose bullish)
Kann sich der DAX oberhalb von 25.008 Punkten halten, ergeben sich auf der Oberseite folgende Anlaufziele:
25.011/13 – 25.032/34 – 25.051/53 – 25.069/71 – 25.087/89 –
25.111/13 – 25.129/31 – 25.145/47
Oberhalb von 25.145/47 Punkten rücken folgende Ziele in den Fokus:
25.161/63 – 25.178/80 – 25.197/99 – 25.219/21 – 25.236/38 –
25.252/54 – 25.269/71 – 25.286/88 – 25.301/03
Short-Szenario (DAX Prognose bearish)
Kann sich der DAX nicht über der Marke von 25.008 Punkten behaupten, könnten die Bären den Index in Richtung folgender Marken drücken:
24.984/82 – 24.963/61 – 24.944/42 – 24.926/24 – 24.911/09 –
24.888/86 – 24.870/68 – 24.854/52 – 24.835/33 – 24.816/14 –
24.796/94 – 24.776/74 – 24.759/57 – 24.748/46
Unterhalb von 24.748/46 Punkten liegen weitere Ziele bei:
24.729/27 – 24.711/09 – 24.698/96 – 24.683/81 – 24.665/63 –
24.646/44 – 24.630/28 – 24.614/12 – 24.595/93 – 24.577/75 –
24.559/57 – 24.542/40 – 24.523/21 – 24.507/05 – 24.489/87
Wichtige DAX Marken
DAX-Widerstände:
25.019 / 25.066 / 25.099
25.181
25.313
25.495
25.554
DAX-Unterstützungen:
24.989 / 24.973 / 24.963 / 24.945 / 24.937
24.890 / 24.823
24.738
24.668 / 24.635 / 24.617
24.591 / 24.519 / 24.507
24.431 – 24.327 – 24.219 – 24.138
Markterwartung & Wahrscheinlichkeiten (DAX Prognose)
Auf Basis unseres aktuellen Setups rechnen wir mit einem seitwärts bis abwärts gerichteten Markt.
-
Bullisches Szenario: 40 %
-
Bärisches Szenario: 60 %
Die Einschätzung bezieht sich auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag.
Erwartete Tagesrange (DAX Prognose):
25.053 / 25.131 bis 24.886 / 24.814 Punkte
Stimmung der internationalen Anleger – DAX Aktuell
Der Fear-and-Greed-Index notierte zuletzt bei 56 Punkten und befindet sich damit im Bereich „Greed“.
-
Vor einer Woche: 55 (Neutral)
-
Vor einem Monat: 52 (Greed)
-
Vor einem Jahr: 45 (Neutral)
Werte über 50 deuten auf eine eher bullische Marktstimmung hin. Extreme Ausschläge über 70 oder unter 30 signalisieren potenzielle Wendepunkte im Markt.
Quelle: CNN Business
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema
-
Technische Chartanalyse – Grundlagen
→ Verweist auf den Einstieg in die technische Analyse — ideal zur Unterstützung der Charttechnik-basierten DAX-Analyse.
-
Was ist der DAX?
→ Bietet eine Hintergrundinfo über den Index selbst — hilfreich, um DAX-Lesern das Fundament näherzubringen.
-
DAX CFDs – So handelst du den deutschen Leitindex mit Hebel
→ führt zu einer Erklärung der Hebelprodukte CFDs
-
DAX Trading erklärt: So nutzt du Marktbewegungen gezielt aus
→ Bietet eine umfassende Erklärung zum aktiven DAX-Trading mit Strategien, Indikatoren und Charttechniken – sehr passend zum Fokus auf Daytrading und technische Marken.
