DAX Prognose & DAX Aktuell – Tägliche DAX Einschätzung für den 06.11.2025

Der DAX ist gestern Morgen bei 23.853 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Am Vormittag ging es zunächst moderat abwärts, die Bullen konnten den Index am Mittag stabilisieren und nachfolgend dynamisch und mit Momentum aufwärtsschieben. Das Kaufinteresse hat bis zum späten Nachmittag angehalten. Im Handel gestern konnte ein Xetra Tagesgewinn ausgewiesen werden, der unter der 24.100 Punkte-Marke formatiert wurde. Nachbörslich konnte der DAX etwas weiter zulegen und einen Tagesschluss über der 24.100 Punkte-Marke formatieren. Der DAX ging bei 24.102 Punkten aus dem Tageshandel.
► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash
✅ Drei Key Takeaways
-
📈 Leicht bullische Tendenz: Der DAX konnte sich über 24.100 Punkte stabilisieren – ein Anstieg über 24.350 Punkte würde das Chartbild klar aufhellen.
-
⚖️ Technisch neutral: Sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart bleibt die Prognose neutral. Ein Rückfall unter die SMA20 (24.053 Punkte) könnte jedoch kurzfristig Druck erzeugen.
-
😨 Anlegerstimmung angespannt: Der Fear-&-Greed-Index notiert bei 24 („Extreme Fear“) – ein Hinweis auf übermäßige Angst am Markt, die oft Vorläufer einer Gegenbewegung ist.
Der DAX startete gestern Morgen bei 23.853 Punkten in den vorbörslichen Handel. Nach anfänglicher Schwäche stabilisierten die Bullen den Markt und sorgten im weiteren Verlauf für eine dynamische Aufwärtsbewegung. Bis zum Nachmittag hielt das Kaufinteresse an, sodass ein Xetra-Tagesgewinn unterhalb der Marke von 24.100 Punkten erzielt wurde. Nachbörslich konnte sich der DAX aktuell weiter verbessern und schloss den Tag bei 24.102 Punkten ab.
DAX Gewinner & Verlierer
Am 05.11.2025 notierten 10 DAX-Aktien im Plus, während 30 im Minus schlossen.
Gewinner des Tages:
-
BMW: +7,09 %
-
Daimler Truck Holding: +4,47 %
-
Mercedes-Benz Group: +3,68 %
Verlierer des Tages:
-
Siemens Healthineers: −8,22 %
-
Merck: −1,38 %
-
Rheinmetall: −1,24 %
📊 DAX Chartanalyse (1-Stunden-Chart)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der DAX notierte gestern Morgen zunächst unter der SMA20 (24.053 Punkte), konnte diese aber am Mittag überwinden und bis zur SMA200 (24.124 Punkte) steigen. Dort endete der kurzfristige Anstieg.
Ein Rücksetzer an die SMA20 ist möglich, bevor ein erneuter Test der SMA200 erfolgt. Erst ein Stundenschluss über 24.350 Punkten würde das Chartbild wieder bullisch aufhellen.
Kurzfristige DAX Prognose (1h-Chart): neutral
⏱️ DAX Chartanalyse (4-Stunden-Chart)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart hat sich der DAX aktuell nach einer Schwächephase erholt, scheiterte aber an der Kombination aus SMA50 (24.115) und SMA200 (24.133).
Gelingt der Ausbruch über diese Widerstände, besteht Potenzial bis 24.350/400 Punkte.
Scheitern die Bullen hingegen, droht ein Rückfall unter die SMA20 (24.003 Punkte) mit Abwärtsrisiko bis zum gestrigen Tagestief bei 23.739 Punkten.
Kurzfristige DAX Prognose (4h-Chart): neutral
📈 DAX Ausblick für den 06.11.2025
Der DAX aktuell liegt am Morgen bei 24.072 Punkten – rund 219 Punkte über dem Vortag, aber leicht unter dem gestrigen Tagesschluss.
Basierend auf unserem Setup erwarten wir einen seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Handelstag.
Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 60 %
Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 40 %
Erwartete Tagesrange: 24.128 / 24.211 bis 23.967 / 23.915 Punkte
📍 DAX Widerstände
24.115 / 24.124 / 24.237 / 24.326 / 24.416 / 24.513 / 24.656
📍 DAX Unterstützungen
24.053 / 24.003 / 23.861 / 23.747 / 23.685 / 23.579 / 23.481 / 23.379
🌍 Marktstimmung – Fear & Greed Index
Der Fear & Greed Index notiert derzeit bei 24 Punkten und signalisiert damit „Extreme Fear“.
Zum Vergleich:
-
Vor einer Woche: 40 („Fear“)
-
Vor einem Monat: 53 („Neutral“)
-
Vor einem Jahr: 43 („Fear“)
Interpretation: Extreme Angst kann auf eine mögliche kurzfristige Markterholung hindeuten.
🧩 Fazit: DAX Prognose für heute
Die DAX Prognose für den 06.11.2025 bleibt neutral bis leicht bullisch.
Ein stabiler Handel über der Marke von 24.100 Punkten könnte neue Impulse in Richtung 24.350 Punkte bringen.
Fällt der DAX aktuell dagegen unter die SMA20, drohen kurzfristige Rücksetzer – die Bullen müssen die Unterstützung bei 23.950 Punkten verteidigen, um das positive Momentum zu erhalten.
