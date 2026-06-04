DAX Prognose heute: DAX Aktuell mit Analyse & Kurszielen

Der DAX ist gestern Morgen bei 25.048 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Bereits mit Aufnahme des vorbörslichen Handels gaben die Notierungen nach. Der Abgabedruck erhöhte sich zu Beginn des Xetra Handels. Der DAX gab bis zum Mittag in den Bereich der 24.850 Punkte nach. Die Bullen versuchten den Index am Nachmittag wieder aufwärtszuschieben, kamen aber nicht weit. Es ging am Nachmittag weiter abwärts. Der Xetra Schluss wurde knapp unter der 24.800 Punkte-Marke formatiert. Nachbörslich konnte sich der DAX zwar stabilisieren, gab zum Handelsschluss aber weiter nach. Der DAX ging bei 25.729 Punkten aus dem Tageshandel.

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💡 Key Takeaways

1. DAX Aktuell bleibt kurzfristig angeschlagen

Der DAX notiert sowohl im Stundenchart als auch im 4-Stunden-Chart unter wichtigen gleitenden Durchschnitten. Solange die Zone um 24.780 Punkte (SMA20) nicht nachhaltig zurückerobert wird, bleibt der kurzfristige Abwärtstrend intakt. 2. Schlüsselunterstützung liegt bei 24.511 Punkten

Die SMA200 im 4-Stunden-Chart bei 24.511 Punkten ist die zentrale Unterstützungsmarke. Ein Bruch dieser Zone könnte zusätzlichen Verkaufsdruck auslösen und die Wahrscheinlichkeit einer Ausweitung der Korrektur erhöhen. 3. Bären haben aktuell einen leichten Vorteil

Das technische Setup spricht derzeit leicht für die Verkäufer. Mit einer 55-prozentigen Wahrscheinlichkeit für das bearishe Szenario und einer erwarteten Tagesrange zwischen 24.663 und 24.968 Punkten bleibt die DAX Prognose für heute leicht negativ.

Der DAX startete gestern bei 25.048 Punkten in den vorbörslichen Handel und geriet bereits früh unter Verkaufsdruck. Mit Beginn des Xetra-Handels verstärkten sich die Abgaben, sodass der deutsche Leitindex bis zum Mittag auf rund 24.850 Punkte zurückfiel. Eine zwischenzeitliche Erholung am Nachmittag blieb aus, da die Käufer nicht genügend Dynamik entwickeln konnten.

Zum Xetra-Schluss notierte der DAX bei 24.795 Punkten. Auch im nachbörslichen Handel setzte sich die Schwäche fort, sodass der Index den Handelstag nahe seines Tagestiefs beendete.

DAX Aktuell: Gewinner und Verlierer im Überblick

Während lediglich neun Werte im Plus schlossen, standen 31 DAX-Aktien unter Druck.

Top-Gewinner im DAX:

RWE +3,66 %

Merck +2,10 %

E.ON +1,71 %

Größte Verlierer im DAX:

Scout24 -4,94 %

SAP -4,14 %

Deutsche Bank -3,65 %

DAX Prognose: Stundenchart bleibt bärisch

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 04.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart notiert der DAX weiterhin unter der 20-Stunden-Linie (SMA20), die aktuell bei 24.780 Punkten verläuft. Der Versuch, diese wichtige technische Marke zurückzuerobern, scheiterte im gestrigen Handel deutlich.

Solange der DAX per Stundenschluss unter der SMA20 verbleibt, bleibt die kurzfristige DAX Prognose negativ.

Wichtige Unterstützungen

24.700 Punkte

24.636 Punkte

24.569 Punkte

24.511 Punkte (SMA200 im 4h-Chart)

24.395 bis 24.448 Punkte

Fällt der DAX unter diese Marken, könnten die nächsten Abwärtsziele im Bereich von 24.350 Punkten und darunter aktiviert werden.

Wichtige Widerstände

24.780 Punkte (SMA20)

24.887 Punkte

24.970 bis 24.984 Punkte

25.015 Punkte

25.114 bis 25.131 Punkte (SMA50)

Erst ein nachhaltiger Anstieg über die SMA20 könnte das kurzfristig angeschlagene Chartbild wieder aufhellen.

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DAX Prognose im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 04.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4-Stunden-Chart hat sich die technische Situation eingetrübt. Nachdem der DAX mehrere Tage daran scheiterte, sich dauerhaft über der SMA20 zu etablieren, setzte eine stärkere Korrekturbewegung ein.

Aktuell verläuft die SMA20 bei 24.985 Punkten, während die SMA50 bei 25.114 Punkten notiert. Für eine nachhaltige Trendverbesserung müssten beide Durchschnittslinien zurückerobert werden.

Auf der Unterseite rückt insbesondere die SMA200 bei 24.511 Punkten in den Fokus. Diese Marke gilt als zentrale Unterstützung. Ein nachhaltiger Bruch könnte weiteren Abwärtsdruck auslösen und die Wahrscheinlichkeit einer Ausweitung der Korrektur erhöhen.

Einschätzung 4h-Chart: Neutral

DAX Aktuell: Handelsausblick für heute

Der DAX startete heute bei 24.761 Punkten in den vorbörslichen Handel und damit deutlich unter dem Niveau des Vortages.

Bullisches Szenario

Kann sich der DAX oberhalb von 24.761 Punkten behaupten, liegen die nächsten Kursziele bei:

24.805 Punkten

24.855 Punkten

24.895 Punkten

24.949 Punkten

24.984 Punkten

Darüber rücken folgende Zielzonen in den Fokus:

25.019 Punkte

25.059 Punkte

25.110 Punkte

25.184 Punkte

25.239 Punkte

Bärisches Szenario

Scheitert der DAX an der Stabilisierung, könnten folgende Unterstützungen getestet werden:

24.739 Punkte

24.699 Punkte

24.665 Punkte

24.630 Punkte

24.595 Punkte

Unterhalb von 24.580 Punkten wären weitere Abgaben in Richtung:

24.530 Punkte

24.505 Punkte

24.470 Punkte

24.428 Punkte

24.393 Punkte

möglich.

DAX Prognose: Erwartete Tagesrange

Für den heutigen Handelstag erwarten wir eine Schwankungsbreite zwischen:

24.663 und 24.968 Punkten

Die Wahrscheinlichkeit für die jeweiligen Szenarien liegt aktuell bei:

Bullishes Szenario: 45 %

45 % Bärisches Szenario: 55 %

Damit bleibt die kurzfristige DAX Prognose leicht negativ.

Anlegerstimmung bleibt neutral

Der Fear-and-Greed-Index notiert aktuell bei 54 Punkten und signalisiert damit eine neutrale Marktstimmung. Gegenüber der Vorwoche (60 Punkte) hat sich die Risikobereitschaft der Anleger leicht abgeschwächt.

Eine neutrale Stimmung spricht derzeit weder für eine starke Kauf- noch Verkaufsbereitschaft der Marktteilnehmer. Entsprechend dürfte der weitere Verlauf maßgeblich von den technischen Schlüsselmarken und neuen Impulsen aus Wirtschaft und Geldpolitik abhängen.

Fazit: DAX Prognose für den 04.06.2026

Der DAX Aktuell zeigt weiterhin Schwächesignale. Sowohl im Stundenchart als auch im 4-Stunden-Chart dominieren derzeit die Risiken auf der Unterseite. Entscheidend wird sein, ob der Index die Zone um 24.780 Punkte zurückerobern kann. Solange dies nicht gelingt, bleibt die DAX Prognose kurzfristig leicht bärisch mit erhöhtem Risiko weiterer Rücksetzer in Richtung 24.500 Punkte.

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