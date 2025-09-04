KEY TAKEAWAYS

Damit bleibt das Chartbild angeschlagen. Solange der DAX per Stundenschluss unter der SMA20 notiert, solange muss damit gerechnet werden, dass sich die Schwäche weiter fortsetzen könnte. Denkbare Anlaufziele auf der Unterseite könnten das Tagestief von gestern bzw. die 23.285/70 Punkte bzw. die 23.055/35 Punkte sein.

►DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

DAX Prognose für Donnerstag, den 04.09.2025

DAX aktuell: Der Index startete am Mittwochmorgen bei 23.572 Punkten in den vorbörslichen Handel. Bereits am Morgen wurde das Tagestief markiert, anschließend setzte eine Aufwärtsbewegung ein. Bis zum Mittag konnte der DAX die Marke von 23.700 Punkten überschreiten, sich jedoch nicht dauerhaft darüber behaupten. Rücksetzer führten den Index am Abend wieder auf das Ausgangsniveau zurück. Der Xetra-Handel endete bei 23.601 Punkten, der Tagesschluss lag leicht höher bei 23.611 Punkten.

Von den 40 DAX-Aktien schlossen am 03.09.2025 insgesamt 25 im Plus, 15 im Minus. Die größten Gewinner waren adidas (+4,41 %), Zalando (+3,06 %) und Airbus (+2,03 %). Am Ende der Tabelle rangierten Infineon (-4,61 %), Daimler Truck Holding (-2,87 %) und Heidelberg Materials (-2,85 %).

Chartanalyse DAX aktuell

1h-Chart – kurzfristige Prognose

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX notierte am Morgen im Bereich der SMA20 (24.607 Punkte). Zwar gelang es den Bullen kurzfristig, den Index darüber zu schieben, jedoch konnte er sich dort nicht etablieren. Die Seitwärtsbewegung setzte sich fort.

Prognose: bärisch

Mögliche Ziele: Tagestief bei 23.514, Unterstützung bei 23.285/70 und 23.055/35 Punkten

Aufhellung: Erst über der SMA50 (23.652) wäre eine Erholung in Richtung SMA200 (24.011) realistisch.

4h-Chart – mittelfristige Prognose

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4h-Chart zeigt sich Schwäche: Der DAX ist an der SMA20 (23.765) nach unten abgeprallt und fiel zuletzt unter die SMA200. Eine nachhaltige Erholung blieb bisher aus.

Prognose: bärisch

Widerstände: SMA20, SMA50 und SMA200

Erholungsszenario: Erst über der SMA20 könnte eine Bewegung bis zur SMA50/SMA200 einsetzen.

DAX Prognose für den 04.09.2025 – Handelsszenarien

Long-Szenario:

Kann sich der DAX über 23.626 Punkten halten, sind Anstiege bis 23.640, 23.675, 23.712 und darüber hinaus bis 23.801/03 Punkte möglich. Ein Bruch dieser Marke könnte den Weg Richtung 24.000 Punkte freimachen.

Short-Szenario:

Fällt der Index unter 23.626 Punkte zurück, drohen Rücksetzer bis 23.596, 23.563 und tiefer bis 23.393 Punkte. Unterhalb dieser Marke wäre weiteres Abwärtspotenzial bis 23.175 Punkte denkbar.

DAX aktuell – Unterstützungen & Widerstände

Widerstände: 23.652 / 23.765 / 23.981 / 24.012 / 24.205 / 24.485

Unterstützungen: 23.607 / 23.485 / 23.393 / 23.245 / 23.169 / 23.053

Tagesausblick & Marktstimmung

Für den Handel am 04.09.2025 erwarten wir eine Tagesrange zwischen 23.744 – 23.820 Punkten auf der Oberseite und 23.577 – 23.491 Punkten auf der Unterseite.

Bull-Szenario Wahrscheinlichkeit: 60 %

Bear-Szenario Wahrscheinlichkeit: 40 %

Der internationale Greed/Fear-Index notiert aktuell bei 52 Punkten – neutral. Vor einer Woche stand er bei 65 (Gier), vor einem Monat bei 56 (Gier). Extreme Werte über 70 oder unter 30 deuten weiterhin auf potenzielle Umkehrsignale hin.

