DAX Prognose heute (11.06.2026): DAX aktuell unter Druck - Nächste Kursziele im Fokus

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.486 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels formatierte der Index das Tageshoch. Es ging von hier aus bis zum Mittag in dynamischen Impulsen abwärts. Das Tagestief wurde zwar zurückgekauft; der DAX konnte sich im weiteren Handelsverlauf moderat erholen, gab die Gewinne dieser Erholungsbewegung aber am Nachmittag wieder ab. Es wurde im Handel gestern ein erneuter Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich setzte sich die Schwäche weiter fort. Der DAX ging bei 24.084 Punkten aus dem Tageshandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

💡 Key Takeaways

DAX aktuell weiter unter technischem Druck

Der DAX bleibt im kurzfristigen Stunden- und 4-Stunden-Chart bärisch. Solange sich der Index nicht nachhaltig über die SMA20 bei 24.152 Punkten zurückkämpfen kann, bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer in Richtung 24.000 bzw. 23.900 Punkte erhöht.

Der DAX bleibt im kurzfristigen Stunden- und 4-Stunden-Chart bärisch. Solange sich der Index nicht nachhaltig über die SMA20 bei 24.152 Punkten zurückkämpfen kann, bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer in Richtung 24.000 bzw. 23.900 Punkte erhöht. Erholung nur bei Rückeroberung wichtiger Widerstände

Eine technische Gegenbewegung ist möglich, wenn sich der DAX über 24.154 Punkten stabilisiert. Erste wichtige Ziele liegen bei 24.333 bis 24.390 Punkten. Erst oberhalb der SMA50 und später der SMA200 würde sich das Chartbild spürbar aufhellen.

Eine technische Gegenbewegung ist möglich, wenn sich der DAX über 24.154 Punkten stabilisiert. Erste wichtige Ziele liegen bei 24.333 bis 24.390 Punkten. Erst oberhalb der SMA50 und später der SMA200 würde sich das Chartbild spürbar aufhellen. Anlegerstimmung signalisiert zunehmende Angst

Der Fear-&-Greed-Index ist auf 28 Punkte gefallen und befindet sich damit im Bereich „Fear“. Historisch können derart niedrige Werte auf eine überverkaufte Marktsituation hindeuten und kurzfristig die Chancen auf eine Erholungsbewegung erhöhen.

Der DAX startete gestern bei 24.486 Punkten in den vorbörslichen Handel und geriet nach der Xetra-Eröffnung deutlich unter Druck. Bereits zum Handelsstart wurde das Tageshoch bei 24.530 Punkten markiert. Anschließend setzte eine dynamische Abwärtsbewegung ein, die den Index bis auf ein Tagestief von 24.041 Punkten führte.

Zwar gelang im Tagesverlauf eine zwischenzeitliche Erholung, diese wurde jedoch am Nachmittag erneut verkauft. Nachbörslich setzte sich die Schwäche fort. Der DAX beendete den Handel schließlich bei 24.084 Punkten.

Erst im frühen Handel des heutigen Tages konnten die Käufer den Index im Bereich des 23,6%-Retracements stabilisieren.

DAX aktuell: Gewinner und Verlierer im Überblick

Von den 40 DAX-Werten schlossen am Mittwoch lediglich 15 Aktien im Plus, während 25 Titel Verluste verzeichneten.

Top-Performer:

Deutsche Telekom +3,12%

adidas +2,59%

Symrise +2,58%

Schwächste Werte:

Siemens Energy -6,19%

SAP -3,61%

Infineon -2,86%

DAX Prognose: Stundenchart bleibt bärisch

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 11.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart bleibt die technische Ausgangslage angespannt. Der DAX wurde an der SMA20 (aktuell 24.152 Punkte) erneut nach unten abgewiesen. Die kurzfristige Stabilisierung erfolgte exakt im Bereich des 23,6%-Retracements und bestätigte damit die Relevanz dieser Unterstützung.

Für eine nachhaltige Aufhellung des Chartbildes müsste der DAX aktuell zunächst die SMA20 zurückerobern und sich darüber etablieren. Gelingt dies, rückt die SMA50 bei 24.390 Punkten als nächstes Kursziel in den Fokus.

Darüber hinaus wäre ein bestätigter Stundenschluss oberhalb des gestrigen Tageshochs erforderlich, um die Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung in Richtung der SMA200 bei 24.776 Punkten zu erhöhen.

Solange der Index jedoch unter der SMA20 notiert, bleibt das Risiko weiterer Rückschläge bestehen. Auf der Unterseite bleiben das 23,6%-Retracement sowie der Bereich um 23.890 bis 23.875 Punkte wichtige Anlaufmarken.

Kurzfristige DAX Prognose (1-Stunden-Chart): Bärisch

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DAX Prognose im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 11.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im übergeordneten Zeitfenster zeigt sich ein angeschlagenes Bild. Die zwischenzeitliche Erholung über die SMA20 und die SMA200 konnte nicht gehalten werden. Der Markt wurde erneut verkauft und fiel unter beide Durchschnittslinien zurück.

Aktuell verlaufen:

SMA20 bei 24.444 Punkten

SMA200 bei 24.550 Punkten

Sollte die laufende Erholung an Dynamik gewinnen, könnten diese Marken erneut angelaufen werden. Allerdings dürfte insbesondere die SMA200 einen starken Widerstandsbereich darstellen.

Solange der DAX aktuell unter der SMA20 notiert, bleibt die Wahrscheinlichkeit weiterer Abgaben erhöht.

Kurzfristige DAX Prognose (4-Stunden-Chart): Bärisch

DAX Prognose für heute: Wichtige Kursmarken

Der DAX startete heute bei 24.154 Punkten in den vorbörslichen Handel.

Bullisches Szenario

Kann sich der DAX aktuell über 24.154 Punkten behaupten, ergeben sich folgende kurzfristige Kursziele:

24.189 bis 24.209 Punkte

24.249 bis 24.285 Punkte

24.333 bis 24.370 Punkte

24.420 bis 24.457 Punkte

24.490 bis 24.567 Punkte

Ein Anstieg über 24.567 Punkte würde das kurzfristige Chartbild deutlich verbessern.

Bärisches Szenario

Fällt der DAX erneut unter 24.154 Punkte zurück, könnten folgende Unterstützungen angesteuert werden:

24.098 bis 24.076 Punkte

24.056 bis 24.038 Punkte

24.023 bis 24.007 Punkte

23.978 bis 23.944 Punkte

23.928 bis 23.910 Punkte

Unterhalb von 23.910 Punkten würde sich das Abwärtspotenzial in Richtung 23.649 Punkte ausweiten.

DAX aktuell: Unterstützungen und Widerstände

Widerstände

24.195 Punkte

24.281 Punkte

24.373 bis 24.390 Punkte

24.444 bis 24.460 Punkte

24.522 bis 24.594 Punkte

Unterstützungen

24.152 bis 24.114 Punkte

24.023 bis 24.008 Punkte

23.932 Punkte

23.866 Punkte

23.742 Punkte

DAX Prognose: Erwartete Tagesrange und Marktausblick

Für den heutigen Handel erwarten wir einen seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Markt.

Wahrscheinlichkeiten:

Bullisches Szenario: 55%

Bärisches Szenario: 45%

Erwartete Tagesrange:

Oberseite: 24.305 bis 24.511 Punkte

Unterseite: 24.007 bis 23.888 Punkte

Anlegerstimmung: Fear & Greed Index signalisiert Angst

Der Fear-&-Greed-Index ist zuletzt auf 28 Punkte gefallen und befindet sich damit im Bereich „Fear“. Vor einer Woche lag der Wert noch bei 53 Punkten und damit im neutralen Bereich.

Historisch betrachtet können Werte unter 30 auf eine überverkaufte Marktsituation hindeuten. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit einer kurzfristigen Gegenbewegung, auch wenn die übergeordnete DAX Prognose aktuell weiterhin vorsichtig ausfällt.

Fazit: DAX aktuell mit Erholungschance, Chartbild bleibt jedoch angeschlagen

Der DAX aktuell versucht nach den deutlichen Verlusten der vergangenen Handelstage eine Stabilisierung einzuleiten. Aus charttechnischer Sicht bleibt die Lage jedoch angespannt, solange die SMA20 und die SMA50 nicht nachhaltig zurückerobert werden.

Die kurzfristige DAX Prognose bleibt daher trotz erster Erholungssignale vorsichtig. Oberhalb von 24.154 Punkten bestehen Chancen auf eine technische Gegenbewegung, während ein Rückfall unter die Unterstützungen neue Abwärtsimpulse auslösen könnte.

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