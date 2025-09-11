KEY TAKEAWAYS

Die Bullen haben die Chancen gestern nicht nutzen können. Das Stundenchart hat sich durch die Abwärtsbewegung deutlich eingetrübt. Solange der DAX sich per Stundenschluss unter der SMA20 notiert, solange müsste der Fokus auf die Unterseite gerichtet sein, solange könnte sich die Abwärtsbewegung weiter fortsetzen.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

DAX Prognose & DAX aktuell – Tageseinschätzung für Donnerstag, den 11.09.2025

Der DAX aktuell startete am gestrigen Mittwochmorgen bei 23.834 Punkten in den vorbörslichen Handel. Mit Eröffnung des Xetra-Handels versuchte der Index zunächst einen Ausbruch nach oben, scheiterte jedoch und drehte schnell nach Süden. Bereits am Vormittag setzte eine dynamische Abwärtsbewegung ein, die auch durch eine kurze Erholung am Mittag nicht aufgefangen werden konnte. Am Nachmittag dominierte die Schwäche, erst am Abend stabilisierte sich der Markt etwas. Der Xetra-Schlusskurs lag schließlich bei 23.627 Punkten, der Tagesschluss bei 23.612 Punkten.

Im Tagesverlauf zeigten sich nur 11 DAX-Aktien im Plus, während 29 Werte Verluste verbuchten. Gewinner waren Siemens Energy (+4,87 %), Rheinmetall (+3,39 %) und Siemens Healthineers (+2,36 %). Am Ende der Liste standen SAP (-3,46 %), Deutsche Telekom (-2,35 %) und Beiersdorf (-2,02 %).

Chartanalyse & DAX Prognose im Stundenchart (1h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX aktuell notierte am gestrigen Morgen noch über der SMA200 (23.768 Punkte). Doch der Ausbruchsversuch nach Norden scheiterte, woraufhin die Bären den Index unter alle drei wichtigen Durchschnittslinien drückten. Mehrere Versuche, die SMA20 (23.644 Punkte) zurückzuerobern, blieben erfolglos. Das kurzfristige Chartbild hat sich damit klar eingetrübt.

Solange der DAX unterhalb der SMA20 notiert, überwiegt die Wahrscheinlichkeit weiterer Abgaben.

Mögliche Ziele auf der Unterseite: 23.490/75, 23.330/15 und 23.150/40 Punkte.

Erst ein Anstieg über SMA20, SMA50 und SMA200 könnte das Bild wieder aufhellen.

Einschätzung kurzfristiges 1h Chartbild: bärisch

DAX Prognose im 4h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4h-Chart zeigt sich ein angeschlagenes Bild. Seit Ende August notiert der DAX unter der SMA200 (24.049 Punkte) und konnte sich trotz zwischenzeitlicher Erholung nicht über der SMA50 (23.750 Punkte) behaupten. Zuletzt fiel der Index sogar wieder deutlich unter die SMA20 zurück. Damit bleibt das Chartbild klar bärisch.

Solange der DAX unterhalb der SMA20 notiert, überwiegt die Abwärtsgefahr.

Potenzielle Erholungen könnten an SMA20 und SMA50 scheitern.

Einschätzung kurzfristiges 4h Chartbild: bärisch

Ausblick für den Handel am 11.09.2025

Der DAX aktuell eröffnete heute Morgen bei 23.597 Punkten – 237 Punkte unter dem gestrigen Startkurs. Daraus ergibt sich folgende DAX Prognose:

Long-Setup: Über 23.597 Punkten könnte der Index die Marken bei 23.617, 23.639, 23.655 und später 23.820 Punkten anlaufen. Erst oberhalb von 23.820 Punkten bestehen Chancen auf eine Erholung bis 24.045/47.

Short-Setup: Unterhalb von 23.597 Punkten überwiegen die Chancen der Bären. Abgaben könnten bis 23.579, 23.529, 23.445 oder sogar 23.207 Punkte führen.

DAX-Widerstände: 23.644 / 23.728 / 23.835 / 23.911 / 24.010 / 24.109

DAX-Unterstützungen: 23.511 / 23.486 / 23.383 / 23.211 / 23.148 / 23.098

Unsere Erwartung: Ein seitwärts bis abwärts gerichteter Markt mit einer Tagesrange von 23.690 – 23.376 Punkten.

Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 40 %

Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 60 %

Stimmung der internationalen Anleger

Der Fear-and-Greed-Index notierte gestern bei 51 Punkten („neutral“). Vor einem Monat lag er bei 58 („Greed“), vor einem Jahr bei 39 („Fear“). Aktuell herrscht also eine neutrale Marktstimmung, die weder extrem bullish noch extrem bearish ist.

