DAX Prognose Donnerstag, 12.02.2026 – DAX Aktuell mit Marken & Ausblick

Der DAX ist gestern Morgen bei 25.039 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels setzte der Index zurück, konnte sich im Bereich der 24.850 Punkte stabilisieren und bis zum Nachmittag wieder aufwärtslaufen. Die Tagesgewinne wurden mit einer dynamischen Abwärtsbewegung wieder egalisiert. Der DAX konnte sich knapp unter dem Tief am Vormittag stabilisieren und nachfolgend moderat aufwärtslaufen. Den Bullen ist es gestern nicht gelungen einen Xetra Tagesgewinn auszuweisen. Nachbörslich setzte sich die Erholung zunächst fort, bis zum Handelsschluss ging es in einer kleinen Box seitwärts weiter. Der Index ging bei 24.921 Punkten aus dem Tageshandel.
► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash
🔑 Drei Key Takeaways – DAX aktuell im Überblick
-
Technische Lage bleibt neutral bis leicht bullisch: Der DAX konnte sich trotz Rücksetzer stabilisieren. Entscheidend ist heute, ob der Index die SMA50 zurückerobert und sich darüber festsetzt.
-
Schlüsselmarke liegt bei 24.983 Punkten: Oberhalb dieser Marke überwiegt das Long-Szenario mit Chancen auf 25.110 bis 25.299 Punkte. Unterhalb droht eine Ausweitung der Schwäche in Richtung 24.815 bis 24.769 Punkte (SMA200).
-
Marktstimmung neutral, Tagesrange klar definiert: Der Fear-and-Greed-Index liegt mit 49 Punkten im neutralen Bereich. Erwartete Range: 25.083/25.162 bis 24.893/24.805 Punkte, Wahrscheinlichkeiten: 60 % bullisch / 40 % bärisch.
DAX Aktuell – Rückblick auf den Handelstag vom 11.02.2026
Der DAX ist gestern Morgen bei 25.039 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Mit Beginn des Xetra-Handels setzte der Index zunächst zurück, stabilisierte sich jedoch im Bereich um 24.850 Punkte und konnte sich bis zum Nachmittag wieder nach oben arbeiten.
Die zwischenzeitlichen Tagesgewinne wurden später durch eine dynamische Abwärtsbewegung wieder abgegeben. Der DAX stabilisierte sich knapp unter dem Vormittagstief und bewegte sich anschließend moderat aufwärts. Ein Xetra-Tagesgewinn konnte jedoch nicht ausgewiesen werden.
Nachbörslich setzte sich die Erholung zunächst fort, bevor der Markt bis zum Handelsschluss in einer engen Seitwärtsbox verharrte. Der Index ging bei 24.921 Punkten aus dem Handel.
Per Xetra-Schluss notierten am gestrigen Handelstag 19 Aktien im Plus, während 21 Werte mit Abschlägen schlossen. Die Gewinnerliste führte BASF (+1,09 %) an, gefolgt von Hannover Rück (+0,91 %) und Qiagen (+0,72 %).
Auf der Verliererseite lagen Heidelberg Materials (-1,54 %), Siemens (-1,22 %) sowie Deutsche Bank (-1,74 %).
DAX Aktuell – Kursdaten im Überblick
|Kennzahl
|11.02.
|10.02.
|Tageshoch (TH)
|25.052
|25.093
|Tagestief (TT)
|24.840
|24.946
|Xetra Schluss
|24.880
|24.986
|Tagesschluss
|24.921
|24.997
|Range (Punkte)*
|147
|147
*Betrachtungszeitraum 08:00–22:00 Uhr
DAX Prognose: Chartcheck und technische Einschätzung
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
DAX Prognose im 1h-Chart
Der DAX notierte gestern Morgen im Bereich der SMA20 (aktuell 24.940 Punkte). Im Verlauf des Vormittags gab der Index diese Durchschnittslinie auf und setzte unter die SMA50 (aktuell 24.981 Punkte) zurück.
Die Aufwärtsbewegung am Nachmittag endete im Bereich der SMA50 bzw. SMA20. Erst nach einem weiteren Rücksetzer gelang es dem DAX, sich am Abend wieder an die SMA20 heranzuschieben. Diese Linie wurde schließlich erst im Frühhandel überschritten.
Für die Bullen ist heute entscheidend, den Index möglichst früh wieder über die SMA50 zu schieben und dort zu etablieren. Gelingt dies, wäre anschließend eine zügige Fortsetzung der Aufwärtsbewegung notwendig. In diesem Fall könnten die nächsten übergeordneten Ziele bei:
-
25.110/25 Punkten
-
25.245/60 Punkten
-
offenes GAP bei 25.299 Punkten
angelaufen werden.
Sollte der DAX jedoch per Stundenschluss unter die SMA20 zurückfallen und den Kontakt verlieren, würde sich das Chartbild eintrüben. In diesem Fall könnten als nächste Ziele:
-
24.815/795 Punkte
-
darunter die SMA200 (aktuell 24.769 Punkte)
relevant werden.
Einschätzung 1h-Chart (kurzfristige DAX Prognose): neutral / bullisch
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
DAX Prognose im 4h-Chart
Im 4h-Chart konnte sich der DAX zu Wochenbeginn über die SMA200 (aktuell 24.856 Punkte) schieben. Bereits am Freitag der Vorwoche erfolgte eine Erholung über die SMA20 (aktuell 24.966 Punkte) sowie die SMA50 (aktuell 24.790 Punkte).
Die Aufwärtsbewegung der letzten beiden Handelstage war substanzhaltig. Der Index konnte sich zunächst von der SMA200 lösen, bevor es gestern zu einer moderaten Konsolidierung kam. Die SMA20 und SMA200 fungierten dabei als belastbare Unterstützungen.
Im Frühhandel konnte sich der DAX wieder in Richtung SMA20 schieben. Gelingt heute ein nachhaltiger Ausbruch über diese Durchschnittslinie, würde sich das Chartbild erneut aufhellen. Bullisch wäre eine schnelle Lösung nach oben mit Anschlusskäufen.
Scheitert diese Bewegung, könnte die SMA200 erneut stützen. Bricht dieser Support jedoch, würde sich das Chartbild deutlich eintrüben – insbesondere dann, wenn der DAX unter die SMA50 rutscht und den Kontakt verliert.
Einschätzung 4h-Chart (kurzfristige DAX Prognose): neutral / bullisch
DAX Aktuell: Ausblick für Donnerstag, 12.02.2026
Der DAX ist heute Morgen bei 24.983 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Damit notiert der Index:
-
56 Punkte unter der ersten Vorbörsennotierung von gestern
-
62 Punkte über dem gestrigen Tagesschluss (22:00 Uhr)
Long-Setup (Bull-Szenario)
Sollte es den Bullen gelingen, den DAX oberhalb der 24.983 Punkte zu stabilisieren, könnte der Index folgende Anlaufziele erreichen:
24.993/95 – 25.026/28 – 25.057/59 – 25.081/83 – 25.101/03 – 25.118/20 – 25.137/39 – 25.160/62 – 25.184/86 – 25.210/12 Punkte
Über der 25.210/12 Punkte-Marke wären weitere Ziele:
25.237/39 – 25.259/61 – 25.288/90 – 25.313/15 – 25.340/42 – 25.363/65 – 25.384/86 – 25.405/07 – 25.421/23 – 25.444/46 – 25.461/63 Punkte
Short-Setup (Bear-Szenario)
Kann sich der DAX nicht über der 24.983 Punkte-Marke halten, hätten die Bären die Möglichkeit, den Index in Richtung folgender Marken zu drücken:
24.964/62 – 24.949/47 – 24.930/28 – 24.917/15 – 24.895/93 – 24.877/75 – 24.853/51 – 24.828/26 – 24.807/05 – 24.789/87 – 24.771/69 – 24.755/53 Punkte
Unterhalb von 24.755/53 Punkten wären weitere Ziele:
24.739/37 – 24.718/16 – 24.699/97 – 24.679/77 – 24.656/54 – 24.633/36 – 24.616/14 – 24.594/92 – 24.575/73 – 24.550/48 – 24.529/27 – 24.508/06 – 24.485/83 Punkte
DAX Widerstände und Unterstützungen (DAX Aktuell)
Widerstände
-
24.957/84/99
-
25.023/56/99
-
25.137/70
-
25.299
-
25.313
-
25.419
Unterstützungen
-
24.981/66/41
-
24.856/49
-
24.790/69/18
-
24.657/17
-
24.581/21
-
24.469
-
24.365/01
Quelle: Eigenanalyse (Charts: XStation5)
Marken in FETT sind Kreuzwiderstände bzw. Kreuzunterstützungen.
DAX Prognose für heute: Erwartung und Tagesrange
Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Markt. Daraus ergeben sich folgende Wahrscheinlichkeiten:
-
Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 60 %
-
Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 40 %
Diese Einschätzung ist stets im Kontext der Vorbörse zu betrachten.
Erwartete Tagesrange:
25.083 / 25.162 bis 24.893 / 24.805 Punkte
Stimmung der internationalen Anleger (Fear & Greed Index)
Der Fear-and-Greed-Index notierte am letzten Handelstag bei 49 Punkten und liegt damit im Bereich „Neutral“. Vor einer Woche lag der Wert bei **39 Punkten („Fear“) **. Vor einem Monat lag er bei **53 Punkten („Neutral“) **. Vor einem Jahr lag der Wert bei 45 Punkten, ebenfalls im neutralen Bereich.
Der mittlere Wert des Index beträgt 50 und steht für eine neutrale Marktstimmung. Werte über 50 signalisieren steigende Risikobereitschaft (Greed), Werte unter 50 deuten auf Risikoaversion (Fear) hin. Extreme Werte über 70 oder unter 30 können auf mögliche Umkehrpunkte im Markt hinweisen.
Quelle: CNN Business
Fazit: DAX Aktuell & DAX Prognose für den 12.02.2026
Der DAX zeigt sich technisch weiterhin stabil, solange die SMA20 und insbesondere die SMA200 halten. Für eine nachhaltige Aufhellung bleibt ein schneller Anstieg über die SMA50 entscheidend. Die heutige DAX Prognose bleibt daher insgesamt neutral bis bullisch, mit Fokus auf Stabilisierung oberhalb von 24.983 Punkten und möglichen Anläufen in Richtung 25.110 bis 25.299 Punkte.
