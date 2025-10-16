-
DAX aktuell mit leichter Schwäche:
Der DAX notiert am Donnerstagmorgen bei rund 24.189 Punkten – rund 172 Punkte unter dem Vortag. Die Marktstimmung bleibt verhalten, mit einer erwarteten Tagesrange zwischen 24.316 und 23.860 Punkten.
-
Technisches Chartbild eingetrübt:
Sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart zeigt der DAX aktuell ein bärisches bis neutrales Signal. Solange der Index unter der SMA20 bleibt, besteht Abwärtsrisiko bis in den Bereich um 23.900 Punkte.
-
Marktstimmung im Angstmodus:
Der Fear & Greed Index steht bei 30 Punkten (Bereich „Fear“) – ein Hinweis auf vermehrte Risikoaversion unter Anlegern. Kurzfristig sind dadurch Erholungen aber nicht ausgeschlossen.
-
DAX aktuell mit leichter Schwäche:
Der DAX notiert am Donnerstagmorgen bei rund 24.189 Punkten – rund 172 Punkte unter dem Vortag. Die Marktstimmung bleibt verhalten, mit einer erwarteten Tagesrange zwischen 24.316 und 23.860 Punkten.
-
Technisches Chartbild eingetrübt:
Sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart zeigt der DAX aktuell ein bärisches bis neutrales Signal. Solange der Index unter der SMA20 bleibt, besteht Abwärtsrisiko bis in den Bereich um 23.900 Punkte.
-
Marktstimmung im Angstmodus:
Der Fear & Greed Index steht bei 30 Punkten (Bereich „Fear“) – ein Hinweis auf vermehrte Risikoaversion unter Anlegern. Kurzfristig sind dadurch Erholungen aber nicht ausgeschlossen.
Einleitung
Der DAX ist gestern Morgen bei 24.361 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index formatierte am Morgen das Tageshoch, das direkt abverkauft worden ist. Mit Aufnahme des Xetra Handels ging es sukzessive abwärts. Die Abwärtsimpulse hatten einen überschaubaren Charakter, waren aber kontinuierlich. Es konnte gestern kein Xetra Tagesgewinn ausgewiesen. Nachbörslich gab der Index dynamisch nach. Es ging bis fast an das Tagestief des Vortags, das nicht ganz erreicht worden ist. Teile der Verluste wurden am Abend wieder aufgeholt. Der Index ging bei 24.152 Punkten aus dem Tageshandel.
► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash
Der DAX startete am Mittwochmorgen bei 24.361 Punkten in den vorbörslichen Handel. Bereits am Vormittag markierte der Index das Tageshoch, das jedoch schnell wieder abverkauft wurde. Mit Beginn des Xetra-Handels setzte eine kontinuierliche, aber moderate Abwärtsbewegung ein. Ein Tagesgewinn blieb aus, und nachbörslich gab der DAX erneut deutlich nach – fast bis an das Vortagestief. Zum Handelsschluss notierte der Index bei 24.152 Punkten.
DAX aktuell – Marktüberblick
Am Xetra-Schluss (15.10.2025) lagen 19 Aktien im Plus und 21 im Minus.
Top-Gewinner: Beiersdorf (+2,03 %), BASF (+1,80 %), Siemens Healthineers (+1,56 %)
Schlusslichter: Rheinmetall (–5,26 %), Fresenius (–2,31 %), Fresenius Medical Care (–1,90 %)
|Datum
|Tageshoch
|Tagestief
|Xetra Schluss
|Range (Punkte)
|15.10.
|24.383
|24.024
|24.211
|359
|14.10.
|24.296
|24.002
|24.235
|294
Farben im Chart zeigen Veränderungen zum Vortag: rot = tiefer, grün = höher. Betrachtungszeitraum: 08:00–22:00 Uhr.
📈 Chartanalyse – DAX Prognose im Stundenchart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 1-Stunden-Chart notierte der DAX aktuell im Bereich der SMA50 (24.242 Punkte). Der Versuch, diese Linie zu überwinden, scheiterte mehrfach. Der Index fiel unter die SMA20 (24.191 Punkte) und zeigte damit ein bärisches Bild.
Solange der DAX per Stundenschluss unter der SMA20 bleibt, sind weitere Abgaben möglich. Potenzielle Zielzonen:
-
24.010–23.990 Punkte
-
23.890–23.740 Punkte
Kurzfristige Erholungen könnten bis an die SMA20 oder SMA50 reichen. Besonders die SMA50 fungiert derzeit als wichtiger Widerstand.
➡️ Einschätzung Stundenchart: bärisch
⏱️ Chartanalyse – DAX Prognose im 4-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4-Stunden-Chart konnte sich der DAX Anfang Oktober über die SMA200 (23.931 Punkte) schieben. Nach Gewinnmitnahmen fiel der Index aber wieder unter die SMA20 (24.294 Punkte) und SMA50 (24.421 Punkte).
Der DAX hat sich aktuell unter der SMA20 etabliert, was auf eine neutrale bis leicht bärische Tendenz hindeutet. Weitere Korrekturen könnten die SMA200 testen – ein möglicher Wendepunkt für die Bullen.
Erst ein Anstieg über die SMA50 würde das Chartbild nachhaltig aufhellen.
➡️ Einschätzung 4h-Chart: neutral
🔮 DAX Prognose für den 16.10.2025 – Ausblick
Der DAX startet heute Morgen bei 24.189 Punkten, also rund 172 Punkte unter dem gestrigen Eröffnungsniveau.
Die Tagesrange erwarten wir zwischen 24.229 / 24.316 Punkten auf der Oberseite und 24.017 / 23.860 Punkten auf der Unterseite.
Long-Szenario:
Hält sich der DAX über 24.189 Punkten, sind folgende Kursziele möglich:
24.209 → 24.227 → 24.260 → 24.314 → 24.351 → 24.407 → 24.511 Punkte.
Short-Szenario:
Fällt der DAX unter 24.189 Punkte, rücken folgende Marken in den Fokus:
24.167 → 24.130 → 24.071 → 24.019 → 23.970 → 23.827 → 23.769 Punkte.
➡️ Wahrscheinlichkeiten laut DAX Prognose:
-
Bull-Szenario: 40 %
-
Bear-Szenario: 60 %
→ Erwartung: seitwärts bis abwärts gerichteter Handel
🧭 DAX Widerstände & Unterstützungen
Widerstände: 24.191 | 24.242 | 24.327 | 24.417 | 24.511 | 24.606 | 24.735
Unterstützungen: 24.101 | 24.050 | 23.958 | 23.827 | 23.781 | 23.579
Quelle: Eigenanalyse, XStation5 – Fett markierte Werte sind Kreuzwiderstände/-unterstützungen.
🌍 Stimmung der internationalen Anleger (Greed/Fear Index)
Der Fear & Greed Index notierte zuletzt bei 30 Punkten und signalisiert damit „Fear“.
-
Vor einer Woche: 52 (neutral)
-
Vor einem Monat: 58 (neutral)
-
Vor einem Jahr: 71 (greed)
Ein Wert unter 30 deutet auf übertriebene Angst im Markt hin – häufig ein Vorbote einer möglichen kurzfristigen Erholung.
Quelle: CNN Business
📌 Fazit – DAX aktuell & DAX Prognose
Die DAX Prognose für den 16.10.2025 bleibt verhalten negativ. Der DAX aktuell zeigt Schwächetendenzen unterhalb wichtiger gleitender Durchschnitte. Solange keine Stabilisierung oberhalb der SMA20 erfolgt, bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer bestehen. Trader sollten heute besonders auf den Bereich um 24.200 Punkte achten – hier entscheidet sich kurzfristig die Richtung.
SO SEHEN SIEGER AUS!
- AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!
- Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET
- Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!
- Hier mehr erfahren
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema
-
Technische Chartanalyse – Grundlagen
→ Verweist auf den Einstieg in die technische Analyse — ideal zur Unterstützung der Charttechnik-basierten DAX-Analyse.
-
Was ist der DAX?
→ Bietet eine Hintergrundinfo über den Index selbst — hilfreich, um DAX-Lesern das Fundament näherzubringen.
-
DAX CFDs – So handelst du den deutschen Leitindex mit Hebel
→ führt zu einer Erklärung der Hebelprodukte CFDs
-
DAX Trading erklärt: So nutzt du Marktbewegungen gezielt aus
→ Bietet eine umfassende Erklärung zum aktiven DAX-Trading mit Strategien, Indikatoren und Charttechniken – sehr passend zum Fokus auf Daytrading und technische Marken.
Bitcoin News: Aus dem Uptober wird ein Downtober – Bitcoin aktuell unter Druck 💥
Fed Prognose: Musalem warnt vor Unsicherheit – Zinssenkungen nur bei Jobrisiken 💬
Gold Prognose 2025: Preisrücksetzer nach Trump-Aussagen – Silber folgt dem Trend 📉
US Börsenstart: Börse stabilisiert sich – Trump-Initiative belastet Progyny, Uranwerte fallen 📉
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.