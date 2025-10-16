Marktstimmung im Angstmodus: Der Fear & Greed Index steht bei 30 Punkten (Bereich „Fear“) – ein Hinweis auf vermehrte Risikoaversion unter Anlegern. Kurzfristig sind dadurch Erholungen aber nicht ausgeschlossen.

Einleitung

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.361 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index formatierte am Morgen das Tageshoch, das direkt abverkauft worden ist. Mit Aufnahme des Xetra Handels ging es sukzessive abwärts. Die Abwärtsimpulse hatten einen überschaubaren Charakter, waren aber kontinuierlich. Es konnte gestern kein Xetra Tagesgewinn ausgewiesen. Nachbörslich gab der Index dynamisch nach. Es ging bis fast an das Tagestief des Vortags, das nicht ganz erreicht worden ist. Teile der Verluste wurden am Abend wieder aufgeholt. Der Index ging bei 24.152 Punkten aus dem Tageshandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

Der DAX startete am Mittwochmorgen bei 24.361 Punkten in den vorbörslichen Handel. Bereits am Vormittag markierte der Index das Tageshoch, das jedoch schnell wieder abverkauft wurde. Mit Beginn des Xetra-Handels setzte eine kontinuierliche, aber moderate Abwärtsbewegung ein. Ein Tagesgewinn blieb aus, und nachbörslich gab der DAX erneut deutlich nach – fast bis an das Vortagestief. Zum Handelsschluss notierte der Index bei 24.152 Punkten.

DAX aktuell – Marktüberblick

Am Xetra-Schluss (15.10.2025) lagen 19 Aktien im Plus und 21 im Minus.

Top-Gewinner: Beiersdorf (+2,03 %), BASF (+1,80 %), Siemens Healthineers (+1,56 %)

Schlusslichter: Rheinmetall (–5,26 %), Fresenius (–2,31 %), Fresenius Medical Care (–1,90 %)

Datum Tageshoch Tagestief Xetra Schluss Range (Punkte) 15.10. 24.383 24.024 24.211 359 14.10. 24.296 24.002 24.235 294

Farben im Chart zeigen Veränderungen zum Vortag: rot = tiefer, grün = höher. Betrachtungszeitraum: 08:00–22:00 Uhr.

📈 Chartanalyse – DAX Prognose im Stundenchart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 1-Stunden-Chart notierte der DAX aktuell im Bereich der SMA50 (24.242 Punkte). Der Versuch, diese Linie zu überwinden, scheiterte mehrfach. Der Index fiel unter die SMA20 (24.191 Punkte) und zeigte damit ein bärisches Bild.

Solange der DAX per Stundenschluss unter der SMA20 bleibt, sind weitere Abgaben möglich. Potenzielle Zielzonen:

24.010–23.990 Punkte

23.890–23.740 Punkte

Kurzfristige Erholungen könnten bis an die SMA20 oder SMA50 reichen. Besonders die SMA50 fungiert derzeit als wichtiger Widerstand.

➡️ Einschätzung Stundenchart: bärisch

⏱️ Chartanalyse – DAX Prognose im 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4-Stunden-Chart konnte sich der DAX Anfang Oktober über die SMA200 (23.931 Punkte) schieben. Nach Gewinnmitnahmen fiel der Index aber wieder unter die SMA20 (24.294 Punkte) und SMA50 (24.421 Punkte).

Der DAX hat sich aktuell unter der SMA20 etabliert, was auf eine neutrale bis leicht bärische Tendenz hindeutet. Weitere Korrekturen könnten die SMA200 testen – ein möglicher Wendepunkt für die Bullen.

Erst ein Anstieg über die SMA50 würde das Chartbild nachhaltig aufhellen.

➡️ Einschätzung 4h-Chart: neutral

🔮 DAX Prognose für den 16.10.2025 – Ausblick

Der DAX startet heute Morgen bei 24.189 Punkten, also rund 172 Punkte unter dem gestrigen Eröffnungsniveau.

Die Tagesrange erwarten wir zwischen 24.229 / 24.316 Punkten auf der Oberseite und 24.017 / 23.860 Punkten auf der Unterseite.

Long-Szenario:

Hält sich der DAX über 24.189 Punkten, sind folgende Kursziele möglich:

24.209 → 24.227 → 24.260 → 24.314 → 24.351 → 24.407 → 24.511 Punkte.

Short-Szenario:

Fällt der DAX unter 24.189 Punkte, rücken folgende Marken in den Fokus:

24.167 → 24.130 → 24.071 → 24.019 → 23.970 → 23.827 → 23.769 Punkte.

➡️ Wahrscheinlichkeiten laut DAX Prognose:

Bull-Szenario: 40 %

Bear-Szenario: 60 %

→ Erwartung: seitwärts bis abwärts gerichteter Handel

🧭 DAX Widerstände & Unterstützungen

Widerstände: 24.191 | 24.242 | 24.327 | 24.417 | 24.511 | 24.606 | 24.735

Unterstützungen: 24.101 | 24.050 | 23.958 | 23.827 | 23.781 | 23.579

Quelle: Eigenanalyse, XStation5 – Fett markierte Werte sind Kreuzwiderstände/-unterstützungen.

🌍 Stimmung der internationalen Anleger (Greed/Fear Index)

Der Fear & Greed Index notierte zuletzt bei 30 Punkten und signalisiert damit „Fear“.

Vor einer Woche: 52 (neutral)

Vor einem Monat: 58 (neutral)

Vor einem Jahr: 71 (greed)

Ein Wert unter 30 deutet auf übertriebene Angst im Markt hin – häufig ein Vorbote einer möglichen kurzfristigen Erholung.

📌 Fazit – DAX aktuell & DAX Prognose

Die DAX Prognose für den 16.10.2025 bleibt verhalten negativ. Der DAX aktuell zeigt Schwächetendenzen unterhalb wichtiger gleitender Durchschnitte. Solange keine Stabilisierung oberhalb der SMA20 erfolgt, bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer bestehen. Trader sollten heute besonders auf den Bereich um 24.200 Punkte achten – hier entscheidet sich kurzfristig die Richtung.

