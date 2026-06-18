DAX Prognose heute: DAX Aktuell mit Analyse & Ausblick

- DAX kämpft weiter mit der Widerstandszone um 24.900 bis 25.050 Punkte
- Unterstützung bei 24.650 Punkten bleibt entscheidend
- Leichter Vorteil für die Bullen trotz schwacher Marktstimmung
- DAX kämpft weiter mit der Widerstandszone um 24.900 bis 25.050 Punkte
- Unterstützung bei 24.650 Punkten bleibt entscheidend
- Leichter Vorteil für die Bullen trotz schwacher Marktstimmung
Der DAX ist gestern Morgen bei 24.844 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Das Tagestief wurde am Vormittag formatiert. Der Index konnte sich zwar rasch erholen, die Entlastungsbewegung erreichte aber nicht die 25.000 Punkte-Marke. Es ging bis zum Abend in einer Box seitwärts weiter. Die Bullen konnten gestern erneut einen kleinen Xetra Tagesgewinn ausweisen. Nachbörslich bröckelten die Notierungen wieder etwas ab, der DAX ging bei 24.814 Punkten aus dem Tageshandel.
► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash
💡 Key Takeaways
1. DAX kämpft weiter mit der Widerstandszone um 24.900 bis 25.050 Punkte
Der DAX konnte die wichtigen gleitenden Durchschnitte (SMA20 und SMA50) zuletzt zwar mehrfach überschreiten, sich darüber aber nicht nachhaltig etablieren. Erst ein bestätigter Ausbruch über 25.050 Punkte würde das kurzfristige Chartbild deutlich aufhellen und weiteres Potenzial bis 25.250 Punkte und darüber eröffnen.
2. Unterstützung bei 24.650 Punkten bleibt entscheidend
Auf der Unterseite steht die SMA200 bei rund 24.656 Punkten im Fokus. Diese Marke hat sich in den vergangenen Wochen mehrfach als wichtige Unterstützung erwiesen. Ein Bruch dieser Zone könnte den Verkaufsdruck erhöhen und Kursziele im Bereich von 24.230 bis 24.165 Punkten aktivieren.
3. Leichter Vorteil für die Bullen trotz schwacher Marktstimmung
Die aktuelle DAX Prognose bleibt leicht positiv mit einer Wahrscheinlichkeit von 55% für ein bullisches Szenario. Gleichzeitig signalisiert der Fear-&-Greed-Index mit 33 Punkten weiterhin eine vorsichtige Anlegerstimmung, was kurzfristig sowohl für erhöhte Schwankungen als auch für technische Erholungen sprechen kann.
Der DAX zeigte sich im gestrigen Handel erneut richtungslos und pendelte nach einer frühen Schwächephase in einer engen Seitwärtsrange. Der deutsche Leitindex startete bei 24.844 Punkten in den vorbörslichen Handel, markierte am Vormittag sein Tagestief und konnte sich anschließend zwar erholen, scheiterte jedoch erneut an einem nachhaltigen Anstieg über die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten.
Zum Xetra-Schluss notierte der DAX bei 24.935 Punkten, ehe die Kurse im nachbörslichen Handel leicht nachgaben. Der Tagesschluss wurde schließlich bei 24.814 Punkten festgestellt.
Gewinner und Verlierer im DAX
Zu den stärksten Werten im DAX gehörten:
- Bayer (+5,12%)
- Commerzbank (+5,00%)
- Heidelberg Materials (+4,36%)
Am Ende der Gewinnerliste standen:
- BMW (-2,38%)
- Mercedes-Benz Group (-2,07%)
- Deutsche Telekom (-2,05%)
DAX Prognose: Technische Analyse im Stundenchart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 18.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Aus technischer Sicht bleibt das kurzfristige Bild unverändert. Der DAX handelt weiterhin unterhalb der wichtigen gleitenden Durchschnitte SMA20 und SMA50, die aktuell beide knapp unterhalb von 24.900 Punkten verlaufen.
Zwar gelang es dem Index zwischenzeitlich, diese Durchschnittslinien zu überschreiten, ein nachhaltiger Ausbruch blieb jedoch aus. Damit bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer bestehen.
Wichtige Unterstützungen
Sollte die aktuelle Schwäche anhalten, rückt insbesondere die SMA200 bei 24.656 Punkten in den Fokus. Diese Marke fungierte in den vergangenen Wochen mehrfach als relevante Unterstützung.
Weitere wichtige Unterstützungszonen liegen bei:
- 24.718 Punkten
- 24.691 bis 24.632 Punkten
- 24.583 Punkten
- 24.472 bis 24.451 Punkten
- 24.387 Punkten
Fällt der DAX nachhaltig unter die SMA200, könnte sich die Abwärtsbewegung in Richtung 24.230 bis 24.165 Punkte ausweiten.
Wichtige Widerstände
Für eine nachhaltige Aufhellung des Chartbildes muss der DAX zunächst die Zone um 24.900 Punkte zurückerobern und sich darüber etablieren.
Darüber liegen die nächsten relevanten Widerstände bei:
- 24.955 bis 24.988 Punkten
- 25.091 Punkten
- 25.107 bis 25.122 Punkten
- 25.218 Punkten
- 25.303 Punkten
Erst ein bestätigter Ausbruch über 25.050 Punkte würde das kurzfristige Chartbild deutlich verbessern und weiteres Potenzial in Richtung 25.250 bis 25.410 Punkte eröffnen.
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DAX Aktuell: Analyse im 4-Stunden-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 18.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch im 4-Stunden-Chart bleibt die Lage neutral bis leicht positiv. Die SMA20 bei aktuell 24.909 Punkten wirkt weiterhin als zentrale Orientierungslinie.
Kann der DAX diese Hürde überwinden und zwei aufeinanderfolgende positive 4-Stunden-Kerzen ausbilden, würde dies die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Anstiegs erhöhen.
Scheitert der Index dagegen erneut an dieser Marke, könnten die Unterstützungen bei:
- SMA50: 24.667 Punkte
- SMA200: 24.662 Punkte
erneut getestet werden.
Kurzfristige Einschätzung (4h-Chart): neutral bis bullisch
DAX Prognose für heute: Handelsmarken am 18.06.2026
Der DAX startete heute bei 24.911 Punkten in den vorbörslichen Handel und notiert damit deutlich über dem Schlusskurs des Vorabends.
Bullisches Szenario
Kann sich der DAX oberhalb von 24.911 Punkten behaupten, rücken folgende Kursziele in den Fokus:
- 24.945 bis 24.963 Punkte
- 24.982 bis 25.004 Punkte
- 25.017 bis 25.036 Punkte
- 25.055 bis 25.079 Punkte
- 25.095 bis 25.115 Punkte
Darüber könnte sich die Aufwärtsbewegung bis in den Bereich von 25.250 bis 25.313 Punkten ausdehnen.
Bärisches Szenario
Verliert der DAX die Unterstützung bei 24.911 Punkten, wären die nächsten Anlaufstationen:
- 24.879 bis 24.859 Punkte
- 24.846 bis 24.827 Punkte
- 24.814 bis 24.793 Punkte
- 24.780 bis 24.759 Punkte
- 24.742 bis 24.722 Punkte
Unterhalb von 24.647 Punkten würde sich das Risiko weiterer Abgaben bis in den Bereich von 24.394 Punkten erhöhen.
DAX Prognose: Erwartete Tagesrange
Für den heutigen Handelstag rechnen wir mit einer überwiegend seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Entwicklung.
Erwartete Handelsspanne:
- Oberseite: 24.984 bis 25.148 Punkte
- Unterseite: 24.812 bis 24.664 Punkte
Wahrscheinlichkeiten laut Setup:
- Bullisches Szenario: 55%
- Bärisches Szenario: 45%
Anlegerstimmung bleibt vorsichtig
Der Fear-&-Greed-Index notierte zuletzt bei 33 Punkten und signalisiert weiterhin eine von Angst geprägte Marktstimmung. Gegenüber der Vorwoche hat sich die Stimmung zwar leicht verbessert, befindet sich jedoch weiterhin im Bereich "Fear".
Historisch betrachtet können derart niedrige Werte auf eine übertriebene Vorsicht der Marktteilnehmer hindeuten und damit die Grundlage für eine technische Gegenbewegung schaffen.
Fazit: DAX Aktuell bleibt in Wartestellung
Die aktuelle DAX Prognose bleibt verhalten positiv. Solange der DAX die Zone um 24.900 bis 25.050 Punkte nicht nachhaltig zurückerobert, dominiert weiterhin ein neutrales Marktbild. Erst ein Ausbruch über 25.050 Punkte würde die Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung deutlich erhöhen.
Auf der Unterseite bleibt insbesondere der Bereich um 24.650 Punkte entscheidend. Dort verläuft aktuell eine wichtige technische Unterstützung, deren Verteidigung für die Bullen von hoher Bedeutung ist.
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