DAX Prognose für Donnerstag, 18.12.25 – Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

DAX Prognose für Donnerstag, 18.12.25 - DAX aktuell unter Druck
Der DAX aktuell zeigt sich zur Wochenmitte angeschlagen. Nach einem zunächst freundlichen Start in den Handel setzten sich im Tagesverlauf deutliche Abgaben durch. Der Index rutschte erneut unter wichtige gleitende Durchschnitte und schloss schwach.
In dieser DAX Prognose analysieren wir die aktuelle Marktlage, die charttechnische Situation im 1h- und 4h-Chart sowie die entscheidenden Marken für den heutigen Handelstag.
► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash
🚀 Key Takeaways
🔻 1. DAX aktuell: Schwacher Handelstag mit erneuten Abgaben
Der DAX startete gestern bei 24.154 Punkten in den vorbörslichen Handel. Zwar setzte zunächst Kaufdruck ein, doch dieser reichte nicht aus, um das Tageshoch des Vortages zu überwinden. Im weiteren Verlauf dominierte Verkaufsdruck:
-
Xetra-Schluss: 23.961 Punkte
-
Tagesschluss: 23.921 Punkte
-
Schwäche setzte sich auch nachbörslich fort
-
Marktbreite negativ: 17 Gewinner, 23 Verlierer
Auf der Gewinnerseite standen Zalando (+2,64 %), Symrise (+2,58 %) und E.ON (+2,12 %).
Die Verliererliste führten Heidelberg Materials (–3,48 %), Siemens Energy (–2,73 %) und Infineon (–2,44 %) an.
Der Rückblick zeigt: Der DAX aktuell befindet sich klar in einer kurzfristigen Schwächephase.
⏱️ 2. DAX Prognose: Stundenchart signalisiert bärische Tendenz
Im 1-Stunden-Chart hat sich das technische Bild deutlich eingetrübt:
-
DAX scheiterte an der SMA50 (24.074 Punkte)
-
Stabilisierung an SMA200 / SMA20 nur temporär
-
Beide Linien wurden im Tagesverlauf aufgegeben
-
Stundenschluss unter der SMA20
Solange der DAX per Stundenschluss unter der SMA20 notiert, bleibt die kurzfristige DAX Prognose bärisch.
Mögliche Ziele auf der Unterseite:
-
23.840/25 Punkte
-
Übergeordnet 23.710/695 Punkte
Erholungen könnten zunächst lediglich technische Gegenbewegungen darstellen.
📊 3. 4h-Chart: Neutral mit Risiken – SMA200 im Fokus
Im 4-Stunden-Chart ist das Bild etwas differenzierter:
-
Rückfall unter die SMA20 (24.119 Punkte)
-
Anschließend Bruch der SMA50 (24.160 Punkte)
-
Aktuell klare Etablierung unter beiden Linien
Damit bleibt das kurzfristige Bild neutral bis leicht negativ.
Besonders wichtig ist nun die SMA200 bei 23.853 Punkten:
-
🟢 Hält diese Linie → Chance auf Stabilisierung und Entlastungsbewegung
-
🔴 Bruch der SMA200 → deutliche Eintrübung des Chartbilds und Ausweitung der Abwärtsbewegung
Die Bullen müssen zunächst einen Richtungswechsel einleiten, um das technische Bild aufzuhellen.
Chartanalyse 1-Stunden-Chart – DAX Prognose im kurzfristigen Kontext
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
📌 Fazit: DAX aktuell schwach – DAX Prognose vorsichtig bis seitwärts
Der DAX aktuell zeigt klare Schwächesignale, insbesondere im kurzfristigen Zeitfenster. Die Aufgabe wichtiger gleitender Durchschnitte belastet das Chartbild, während die SMA200 als zentrale Entscheidungsmarke fungiert.
🟢 Chancen
-
Stabilisierung im Bereich der SMA200
-
Technische Erholungen möglich
-
Seitwärts-/Aufwärtsbewegung bei Rückeroberung der SMA20
🔴 Risiken
-
Fortsetzung der Abwärtsbewegung
-
Bruch der SMA200 verstärkt Verkaufsdruck
-
Hohe Sensibilität gegenüber Makro- und Notenbankdaten
Fazit:
Die aktuelle DAX Prognose bleibt kurzfristig vorsichtig. Solange keine Rückeroberung zentraler Widerstände gelingt, dominieren Risiken. Der heutige Handel dürfte von Seitwärts- bis Abwärtsbewegungen geprägt sein.
Chartanalyse 4-Stunden-Chart – DAX Prognose im übergeordneten Kontext
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema
-
Technische Chartanalyse – Grundlagen
→ Verweist auf den Einstieg in die technische Analyse — ideal zur Unterstützung der Charttechnik-basierten DAX-Analyse.
-
Was ist der DAX?
→ Bietet eine Hintergrundinfo über den Index selbst — hilfreich, um DAX-Lesern das Fundament näherzubringen.
-
DAX CFDs – So handelst du den deutschen Leitindex mit Hebel
→ führt zu einer Erklärung der Hebelprodukte CFDs
-
DAX Trading erklärt: So nutzt du Marktbewegungen gezielt aus
→ Bietet eine umfassende Erklärung zum aktiven DAX-Trading mit Strategien, Indikatoren und Charttechniken – sehr passend zum Fokus auf Daytrading und technische Marken.
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.