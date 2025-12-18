DAX Prognose für Donnerstag, 18.12.25 – Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

DAX Prognose für Donnerstag, 18.12.25 - DAX aktuell unter Druck

Der DAX aktuell zeigt sich zur Wochenmitte angeschlagen. Nach einem zunächst freundlichen Start in den Handel setzten sich im Tagesverlauf deutliche Abgaben durch. Der Index rutschte erneut unter wichtige gleitende Durchschnitte und schloss schwach.

In dieser DAX Prognose analysieren wir die aktuelle Marktlage, die charttechnische Situation im 1h- und 4h-Chart sowie die entscheidenden Marken für den heutigen Handelstag.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

🚀 Key Takeaways

🔻 1. DAX aktuell: Schwacher Handelstag mit erneuten Abgaben

Der DAX startete gestern bei 24.154 Punkten in den vorbörslichen Handel. Zwar setzte zunächst Kaufdruck ein, doch dieser reichte nicht aus, um das Tageshoch des Vortages zu überwinden. Im weiteren Verlauf dominierte Verkaufsdruck:

Xetra-Schluss: 23.961 Punkte

Tagesschluss: 23.921 Punkte

Schwäche setzte sich auch nachbörslich fort

Marktbreite negativ: 17 Gewinner, 23 Verlierer

Auf der Gewinnerseite standen Zalando (+2,64 %), Symrise (+2,58 %) und E.ON (+2,12 %).

Die Verliererliste führten Heidelberg Materials (–3,48 %), Siemens Energy (–2,73 %) und Infineon (–2,44 %) an.

Der Rückblick zeigt: Der DAX aktuell befindet sich klar in einer kurzfristigen Schwächephase.

⏱️ 2. DAX Prognose: Stundenchart signalisiert bärische Tendenz

Im 1-Stunden-Chart hat sich das technische Bild deutlich eingetrübt:

DAX scheiterte an der SMA50 (24.074 Punkte)

Stabilisierung an SMA200 / SMA20 nur temporär

Beide Linien wurden im Tagesverlauf aufgegeben

Stundenschluss unter der SMA20

Solange der DAX per Stundenschluss unter der SMA20 notiert, bleibt die kurzfristige DAX Prognose bärisch.

Mögliche Ziele auf der Unterseite:

23.840/25 Punkte

Übergeordnet 23.710/695 Punkte

Erholungen könnten zunächst lediglich technische Gegenbewegungen darstellen.

📊 3. 4h-Chart: Neutral mit Risiken – SMA200 im Fokus

Im 4-Stunden-Chart ist das Bild etwas differenzierter:

Rückfall unter die SMA20 (24.119 Punkte)

Anschließend Bruch der SMA50 (24.160 Punkte)

Aktuell klare Etablierung unter beiden Linien

Damit bleibt das kurzfristige Bild neutral bis leicht negativ.

Besonders wichtig ist nun die SMA200 bei 23.853 Punkten:

🟢 Hält diese Linie → Chance auf Stabilisierung und Entlastungsbewegung

🔴 Bruch der SMA200 → deutliche Eintrübung des Chartbilds und Ausweitung der Abwärtsbewegung

Die Bullen müssen zunächst einen Richtungswechsel einleiten, um das technische Bild aufzuhellen.

Chartanalyse 1-Stunden-Chart – DAX Prognose im kurzfristigen Kontext

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

📌 Fazit: DAX aktuell schwach – DAX Prognose vorsichtig bis seitwärts

Der DAX aktuell zeigt klare Schwächesignale, insbesondere im kurzfristigen Zeitfenster. Die Aufgabe wichtiger gleitender Durchschnitte belastet das Chartbild, während die SMA200 als zentrale Entscheidungsmarke fungiert.

🟢 Chancen

Stabilisierung im Bereich der SMA200

Technische Erholungen möglich

Seitwärts-/Aufwärtsbewegung bei Rückeroberung der SMA20

🔴 Risiken

Fortsetzung der Abwärtsbewegung

Bruch der SMA200 verstärkt Verkaufsdruck

Hohe Sensibilität gegenüber Makro- und Notenbankdaten

Fazit:

Die aktuelle DAX Prognose bleibt kurzfristig vorsichtig. Solange keine Rückeroberung zentraler Widerstände gelingt, dominieren Risiken. Der heutige Handel dürfte von Seitwärts- bis Abwärtsbewegungen geprägt sein.

Chartanalyse 4-Stunden-Chart – DAX Prognose im übergeordneten Kontext

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

