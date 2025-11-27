DAX Prognose & DAX aktuell: Analyse für den 27.11.2025

Der DAX ist gestern Morgen bei 23.620 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels gab der DAX zunächst nach. Es ging vergleichsweise dynamisch abwärts. Den Bullen gelang es erst den Index im Bereich der 23.726 Punkte zu drehen und eine Entlastungsbewegung abzubilden. Diese hatte aber nur einen überschaubaren Charakter. Bis zum Mittag stellte sich erneute, diesmal moderat Schwäche ein. Der Index drehte bereits vor Erreichen des Tagestiefs. Die folgende Erholung hat bis zum Abend angehalten und führte den DAX bis über die 23.750 Punkte. Auch im Handel gestern konnte ein Xetra Tagesgewinn ausgewiesen werden. Nachbörslich ging es in einer engen Box seitwärts weiter. Der DAX ging bei 23.760 Punkten aus dem Tageshandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

✅ Drei Key Takeaways

DAX bleibt kurzfristig bullisch , solange der Index im Stundenchart über der SMA20 notiert – mögliche Ziele reichen bis 23.965/80 Punkten .

Unterstützungen sind stark gebündelt im Bereich der SMA50 und des 23,6%-Retracements, was Rücksetzer zunächst begrenzt stabil halten sollte.

Erwartete Tagesrange zeigt leicht aufwärtsgerichtete Tendenz (23.847–23.954 oben) bei einer Bull-Wahrscheinlichkeit von 60 % gegenüber 40 % für das Bear-Szenario.

DAX aktuell: Gewinner und Verlierer

Per Xetra-Schluss notierten am 26.11.2025 insgesamt 23 Aktien im Plus und 17 im Minus.

Top-Gewinner:

Commerzbank +5,80 %

Siemens Energy +5,01 %

Infineon +3,70 %

Top-Verlierer:

Brenntag −1,57 %

Bayer −1,52 %

Mercedes-Benz Group −1,24 %

DAX Prognose: Marktdaten vom 26.11.2025 (Soll vs. Ist)

Kennzahl 26.11. 25.11. Erwartet Ist Tageshoch 23.783 23.597 23.770 23.783 Tagestief 23.458 23.149 23.421 23.458 Xetra-Schluss 23.726 23.460 – – Tagesschluss 23.760 23.584 – – Range (08–22 Uhr) 325 486 – –

Chartcheck – DAX Prognose im Stundenchart (1h)

Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX notierte am Morgen oberhalb der SMA20 (23.712 Punkte). Die frühe Schwäche führte unter diese Linie, der Rücklauf wurde dort jedoch zunächst abgefangen. Erst im zweiten Anlauf gelang der nachhaltige Ausbruch nach oben.

Interpretation (1h-Chart): bullisch

Solange der DAX per Stundenschluss über der SMA20 bleibt, ist eine Fortsetzung des Aufwärtstrends wahrscheinlich.

Mögliche Zielzonen:

23.835/50 Punkte

23.965/80 Punkte

Rücksetzer:

Stabilisierungszonen liegen an der SMA20 und insbesondere an der SMA50 (23.560 Punkte).

Darunter droht eine Eintrübung mit Ziel zur SMA200 (23.405 Punkte) und zum 23,6%-Retracement.

DAX Prognose im 4h-Chart

Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX stabilisierte sich erst zum Ende der Vorwoche und startete eine Erholungsbewegung Richtung SMA20 (23.464 Punkte). Diese erwies sich zunächst als Hürde, bevor gestern der dynamische Ausbruch über Retracement und SMA50 (23.384 Punkte) gelang.

Interpretation (4h-Chart): neutral → leicht bullisch

Halten die Bullen den DAX über der SMA50, steigt die Wahrscheinlichkeit einer Fortsetzung bis zur SMA200 (23.949 Punkte).

Erneute Rücksetzer könnten durch SMA20, SMA50 und das 23,6%-Retracement gut abgefedert werden.

DAX Prognose für heute (27.11.2025)

Der DAX ging heute Morgen bei 23.725 Punkten in den vorbörslichen Handel – 105 Punkte über dem Vortag, jedoch 15 Punkte unter dem gestrigen Tagesschluss.

🔵 Long-Szenario (Bullisch)

Hält der DAX die Zone oberhalb von 23.725 Punkten, könnten folgende Ziele angesteuert werden:

23.749/51

23.770/72

23.792/94

23.810/12

23.828/30

23.845/47

23.862/64

23.882/84

23.903/05

Über 23.903/05:

23.918/20, 23.937/39, 23.952/54, 23.971/73, 23.985/87, 24.005/07, 24.021/23, 24.037/39.

🔴 Short-Szenario (Bärisch)

Unter 23.725 Punkten sind folgende Zielbereiche möglich:

23.705/03

23.688/86

23.669/67

23.645/43

23.620/18

23.604/02

23.585/83

23.567/65

23.549/47

23.532/30

23.513/11

23.498/96

Unter 23.498/96 mögliche Erweiterung:

23.480/78, 23.461/59, 23.440/38, 23.423/21, 23.406/04, 23.388/86, 23.367/65, 23.349/47, 23.333/31, 23.315/13, 23.299/97, 23.280/78, 23.263/61.

DAX Widerstände & Unterstützungen

Widerstände:

23.740/81

23.818/72

23.909/49/55/79

24.047

24.118

Unterstützungen:

23.712

23.648/01

23.560/54/20

23.464/24/05

23.384/64/34

23.278

23.199

23.089/15

DAX Prognose – Erwartete Tagesrange

Erwartete Range:

23.847 / 23.954 (oben)

23.667 / 23.511 (unten)

Wahrscheinlichkeiten laut Setup:

Bull-Szenario: 60 %

Bear-Szenario: 40 %

Stimmung der internationalen Anleger – Greed-/Fear-Index

Der Fear-and-Greed-Index notierte zuletzt bei 18 Punkten (Extreme Fear).

Zum Vergleich:

Vor einer Woche: 14 (Extreme Fear)

Vor einem Monat: 33 (Fear)

Vor einem Jahr: 65 (Greed)

Extreme Werte unter 30 gelten als potenzieller Hinweis auf eine mögliche bullische Umkehr.

