DAX Prognose & DAX Aktuell: Tageseinschätzung für Donnerstag, 29.01.2026

- DAX in entscheidender Seitwärtsphase
- Erhöhtes Abwärtsrisiko überwiegt kurzfristig
- Anlegerstimmung signalisiert Vorsicht trotz Greed
- DAX in entscheidender Seitwärtsphase
- Erhöhtes Abwärtsrisiko überwiegt kurzfristig
- Anlegerstimmung signalisiert Vorsicht trotz Greed
Der DAX ist gestern Morgen bei 24.954 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Bereits vorbörslich wurde das Tageshoch formatiert. Der DAX gab zunächst nach, mit Aufnahme des Xetra Handels gelang es zunächst eine kleine Entlastungsbewegung abzubilden, die nachfolgend aber direkt wieder abverkauft worden ist. Auch die folgende Gegenbewegung wurde gegen Mittag wieder abverkauft, es ging dynamisch und mit Momentum bis an die 24.720 Punkte. Hier konnte sich der Index stabilisieren und wieder aufwärtslaufen. Es hat zum Xetra Schluss nicht für einen Tagesgewinn gereicht. Nachbörslich ging es seitwärts aufwärts. Der DAX ging bei 24.869 Punkten aus dem Tageshandel.
► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash
🚀 Key Takeaways
-
DAX in entscheidender Seitwärtsphase
Der DAX bewegt sich aktuell zwischen wichtigen gleitenden Durchschnitten (SMA20, SMA50, SMA200). Solange kein klarer Ausbruch über die 25.000-Punkte-Marke gelingt, bleibt das kurzfristige Chartbild neutral bis leicht bärisch.
-
Erhöhtes Abwärtsrisiko überwiegt kurzfristig
Auf Basis des Setups liegt die Wahrscheinlichkeit für ein Bear-Szenario bei 65 %. Unterhalb von 24.807 Punkten drohen weitere Abgaben in Richtung 24.683 Punkte und tiefer.
-
Anlegerstimmung signalisiert Vorsicht trotz Greed
Der Fear-and-Greed-Index notiert mit 64 im Bereich „Greed“. Historisch erhöht dies die Wahrscheinlichkeit für kurzfristige Konsolidierungen oder Rücksetzer, insbesondere ohne neuen bullischen Impuls.
DAX Aktuell: Rückblick auf den Handelstag vom 28.01.2026
Der DAX startete gestern Morgen bei 24.954 Punkten in den vorbörslichen Handel. Bereits in dieser Phase wurde das Tageshoch markiert. Im weiteren Verlauf kam es zunächst zu Abgaben. Mit Aufnahme des Xetra-Handels zeigte sich eine kurze Entlastungsbewegung, die jedoch zeitnah wieder abverkauft wurde.
Auch eine weitere Gegenbewegung zur Mittagszeit konnte sich nicht durchsetzen. Der DAX gab dynamisch bis in den Bereich von 24.720 Punkten nach. Dort stabilisierte sich der Index und konnte sich wieder nach oben orientieren. Für einen Tagesgewinn reichte es jedoch nicht. Nachbörslich tendierte der Markt seitwärts bis leicht aufwärts. Der Tagesschluss lag bei 24.869 Punkten.
Zum Xetra-Schluss am 28.01.2026 notierten 20 DAX-Werte im Plus und 20 im Minus.
Top-Gewinner:
-
Daimler Truck Holding +3,44 %
-
Infineon +2,62 %
-
Brenntag +2,22 %
Schlusslichter:
-
Fresenius SE −3,51 %
-
Bayer −2,71 %
-
MTU −2,43 %
DAX Aktuell: Kennzahlen und Tagesrange
-
Tageshoch: 24.959 Punkte
-
Tagestief: 24.721 Punkte
-
Xetra-Schluss: 24.844 Punkte
-
Tagesschluss: 24.869 Punkte
-
Tagesrange: 238 Punkte
Betrachtungszeitraum: 08:00–22:00 Uhr
DAX Prognose – Charttechnik im 1-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 29.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der DAX notierte gestern Morgen über der SMA200 (24.870 Punkte), rutschte im Verlauf jedoch unter die SMA20, wo er sich zunächst festsetzte. Erst am Abend gelang es den Bullen, den Index wieder über diese Durchschnittslinie zu schieben.
Im Frühhandel konnte der DAX nach mehreren Versuchen auch die SMA50 und SMA200 überwinden, die aktuell eng beieinander liegen. Das kurzfristige Chartbild hat sich dadurch leicht aufgehellt.
Bullishes Szenario:
Ein schneller Anstieg über die 25.000-Punkte-Marke und ein Stundenschluss darüber könnten weitere Kursziele bei 25.095/110 Punkten sowie das offene GAP bei 25.324 Punkten aktivieren.
Bearishes Szenario:
Scheitert der Ausbruch, droht ein Rückfall unter die SMA20. In diesem Fall wären Abgaben in Richtung 24.750/735 sowie 24.600/585 Punkte möglich.
Kurzfristige Einschätzung (1h): neutral
YouTube Trading Videos
DAX Prognose – Chartanalyse im 4-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 29.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart setzte der DAX zuvor bis an die SMA200 (24.689 Punkte) zurück, konnte sich dort stabilisieren und wieder über die SMA20 (24.897 Punkte) laufen. Seit Tagen scheitert der Index jedoch an einer nachhaltigen Etablierung über der SMA50 (24.843 Punkte).
Aktuell bewegt sich der DAX in einer Seitwärtsverkeilung zwischen SMA20 und SMA50.
Bullische Variante:
Ein klarer Kerzenschluss über SMA20 und SMA50 würde weiteres Aufwärtspotenzial eröffnen – mit Kurszielen wie bereits im Stundenchart beschrieben.
Bärische Variante:
Gelingt der Ausbruch nicht, könnte der DAX erneut in Richtung SMA200 zurücksetzen, die als Unterstützung fungieren sollte.
Kurzfristige Einschätzung (4h): neutral
DAX Aktuell: Ausblick für heute (29.01.2026)
Der DAX startete heute Morgen bei 24.807 Punkten in den vorbörslichen Handel. Damit notiert der Index 62 Punkte unter dem gestrigen Tagesschluss.
Long-Szenario
Kann sich der DAX über 24.807 Punkten halten, sind schrittweise Anstiege bis in den Bereich von 25.087/89 Punkten möglich. Darüber hinaus eröffnen sich weitere Ziele bis 25.301 Punkte.
Short-Szenario
Rutscht der DAX unter 24.807 Punkte, könnten Abgaben bis 24.683/81 Punkte folgen. Darunter wären weitere Unterstützungen bis 24.489/87 Punkte erreichbar.
DAX Unterstützungen und Widerstände (DAX Aktuell)
Widerstände:
24.836 / 24.918 / 25.019 / 25.181 / 25.313 / 25.495 / 25.554
Unterstützungen:
24.796 / 24.689 / 24.591 / 24.431 / 24.327 / 24.219 / 24.138
Quelle: Eigenanalyse – Charts: XStation5
DAX Prognose: Markterwartung und Wahrscheinlichkeiten
Auf Basis unseres Setups rechnen wir heute mit einem seitwärts bis abwärts gerichteten Markt.
-
Bull-Szenario: 35 %
-
Bear-Szenario: 65 %
Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 24.921 / 25.032 Punkten auf der Oberseite und 24.681 / 24.575 Punkten auf der Unterseite.
DAX Aktuell: Stimmung der internationalen Anleger
Der Fear-and-Greed-Index notierte zuletzt bei 64 Punkten und signalisiert damit „Greed“.
-
Vor einer Woche: 52 (neutral)
-
Vor einem Monat: 52 (neutral)
-
Vor einem Jahr: 40 (fear)
Extreme Werte über 70 oder unter 30 deuten historisch auf mögliche kurzfristige Marktumkehrungen hin.
Quelle: CNN Business
DER DEUTSCHE INDEX
- Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs
- Der Hebel von bis zu 1:20 multipliziert die Ergebnisse
- CFD Minis, ab 0,01 Kontrakten
- Hier mehr erfahren
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema
-
Technische Chartanalyse – Grundlagen
→ Verweist auf den Einstieg in die technische Analyse — ideal zur Unterstützung der Charttechnik-basierten DAX-Analyse.
-
Was ist der DAX?
→ Bietet eine Hintergrundinfo über den Index selbst — hilfreich, um DAX-Lesern das Fundament näherzubringen.
-
DAX CFDs – So handelst du den deutschen Leitindex mit Hebel
→ führt zu einer Erklärung der Hebelprodukte CFDs
-
DAX Trading erklärt: So nutzt du Marktbewegungen gezielt aus
→ Bietet eine umfassende Erklärung zum aktiven DAX-Trading mit Strategien, Indikatoren und Charttechniken – sehr passend zum Fokus auf Daytrading und technische Marken.
DAX Gewinner am Freitag: Brenntag Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)
DAX Verlierer: Infineon Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)
⚠️Gold gleicht Verluste aus
Nasdaq Prognose & Analyse für Montag, den 02.02.26 – Aktuelle Einschätzung
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.