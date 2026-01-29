DAX Prognose & DAX Aktuell: Tageseinschätzung für Donnerstag, 29.01.2026

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.954 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Bereits vorbörslich wurde das Tageshoch formatiert. Der DAX gab zunächst nach, mit Aufnahme des Xetra Handels gelang es zunächst eine kleine Entlastungsbewegung abzubilden, die nachfolgend aber direkt wieder abverkauft worden ist. Auch die folgende Gegenbewegung wurde gegen Mittag wieder abverkauft, es ging dynamisch und mit Momentum bis an die 24.720 Punkte. Hier konnte sich der Index stabilisieren und wieder aufwärtslaufen. Es hat zum Xetra Schluss nicht für einen Tagesgewinn gereicht. Nachbörslich ging es seitwärts aufwärts. Der DAX ging bei 24.869 Punkten aus dem Tageshandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

🚀 Key Takeaways

DAX in entscheidender Seitwärtsphase

Der DAX bewegt sich aktuell zwischen wichtigen gleitenden Durchschnitten (SMA20, SMA50, SMA200). Solange kein klarer Ausbruch über die 25.000-Punkte-Marke gelingt, bleibt das kurzfristige Chartbild neutral bis leicht bärisch. Erhöhtes Abwärtsrisiko überwiegt kurzfristig

Auf Basis des Setups liegt die Wahrscheinlichkeit für ein Bear-Szenario bei 65 %. Unterhalb von 24.807 Punkten drohen weitere Abgaben in Richtung 24.683 Punkte und tiefer. Anlegerstimmung signalisiert Vorsicht trotz Greed

Der Fear-and-Greed-Index notiert mit 64 im Bereich „Greed“. Historisch erhöht dies die Wahrscheinlichkeit für kurzfristige Konsolidierungen oder Rücksetzer, insbesondere ohne neuen bullischen Impuls.

DAX Aktuell: Rückblick auf den Handelstag vom 28.01.2026

Der DAX startete gestern Morgen bei 24.954 Punkten in den vorbörslichen Handel. Bereits in dieser Phase wurde das Tageshoch markiert. Im weiteren Verlauf kam es zunächst zu Abgaben. Mit Aufnahme des Xetra-Handels zeigte sich eine kurze Entlastungsbewegung, die jedoch zeitnah wieder abverkauft wurde.

Auch eine weitere Gegenbewegung zur Mittagszeit konnte sich nicht durchsetzen. Der DAX gab dynamisch bis in den Bereich von 24.720 Punkten nach. Dort stabilisierte sich der Index und konnte sich wieder nach oben orientieren. Für einen Tagesgewinn reichte es jedoch nicht. Nachbörslich tendierte der Markt seitwärts bis leicht aufwärts. Der Tagesschluss lag bei 24.869 Punkten.

Zum Xetra-Schluss am 28.01.2026 notierten 20 DAX-Werte im Plus und 20 im Minus.

Top-Gewinner:

Daimler Truck Holding +3,44 %

Infineon +2,62 %

Brenntag +2,22 %

Schlusslichter:

Fresenius SE −3,51 %

Bayer −2,71 %

MTU −2,43 %

DAX Aktuell: Kennzahlen und Tagesrange

Tageshoch: 24.959 Punkte

Tagestief: 24.721 Punkte

Xetra-Schluss: 24.844 Punkte

Tagesschluss: 24.869 Punkte

Tagesrange: 238 Punkte

Betrachtungszeitraum: 08:00–22:00 Uhr

DAX Prognose – Charttechnik im 1-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 29.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX notierte gestern Morgen über der SMA200 (24.870 Punkte), rutschte im Verlauf jedoch unter die SMA20, wo er sich zunächst festsetzte. Erst am Abend gelang es den Bullen, den Index wieder über diese Durchschnittslinie zu schieben.

Im Frühhandel konnte der DAX nach mehreren Versuchen auch die SMA50 und SMA200 überwinden, die aktuell eng beieinander liegen. Das kurzfristige Chartbild hat sich dadurch leicht aufgehellt.

Bullishes Szenario:

Ein schneller Anstieg über die 25.000-Punkte-Marke und ein Stundenschluss darüber könnten weitere Kursziele bei 25.095/110 Punkten sowie das offene GAP bei 25.324 Punkten aktivieren.

Bearishes Szenario:

Scheitert der Ausbruch, droht ein Rückfall unter die SMA20. In diesem Fall wären Abgaben in Richtung 24.750/735 sowie 24.600/585 Punkte möglich.

Kurzfristige Einschätzung (1h): neutral

YouTube Trading Videos

DAX Prognose – Chartanalyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 29.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart setzte der DAX zuvor bis an die SMA200 (24.689 Punkte) zurück, konnte sich dort stabilisieren und wieder über die SMA20 (24.897 Punkte) laufen. Seit Tagen scheitert der Index jedoch an einer nachhaltigen Etablierung über der SMA50 (24.843 Punkte).

Aktuell bewegt sich der DAX in einer Seitwärtsverkeilung zwischen SMA20 und SMA50.

Bullische Variante:

Ein klarer Kerzenschluss über SMA20 und SMA50 würde weiteres Aufwärtspotenzial eröffnen – mit Kurszielen wie bereits im Stundenchart beschrieben.

Bärische Variante:

Gelingt der Ausbruch nicht, könnte der DAX erneut in Richtung SMA200 zurücksetzen, die als Unterstützung fungieren sollte.

Kurzfristige Einschätzung (4h): neutral

DAX Aktuell: Ausblick für heute (29.01.2026)

Der DAX startete heute Morgen bei 24.807 Punkten in den vorbörslichen Handel. Damit notiert der Index 62 Punkte unter dem gestrigen Tagesschluss.

Long-Szenario

Kann sich der DAX über 24.807 Punkten halten, sind schrittweise Anstiege bis in den Bereich von 25.087/89 Punkten möglich. Darüber hinaus eröffnen sich weitere Ziele bis 25.301 Punkte.

Short-Szenario

Rutscht der DAX unter 24.807 Punkte, könnten Abgaben bis 24.683/81 Punkte folgen. Darunter wären weitere Unterstützungen bis 24.489/87 Punkte erreichbar.

DAX Unterstützungen und Widerstände (DAX Aktuell)

Widerstände:

24.836 / 24.918 / 25.019 / 25.181 / 25.313 / 25.495 / 25.554

Unterstützungen:

24.796 / 24.689 / 24.591 / 24.431 / 24.327 / 24.219 / 24.138

Quelle: Eigenanalyse – Charts: XStation5

DAX Prognose: Markterwartung und Wahrscheinlichkeiten

Auf Basis unseres Setups rechnen wir heute mit einem seitwärts bis abwärts gerichteten Markt.

Bull-Szenario: 35 %

Bear-Szenario: 65 %

Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 24.921 / 25.032 Punkten auf der Oberseite und 24.681 / 24.575 Punkten auf der Unterseite.

DAX Aktuell: Stimmung der internationalen Anleger

Der Fear-and-Greed-Index notierte zuletzt bei 64 Punkten und signalisiert damit „Greed“.

Vor einer Woche: 52 (neutral)

Vor einem Monat: 52 (neutral)

Vor einem Jahr: 40 (fear)

Extreme Werte über 70 oder unter 30 deuten historisch auf mögliche kurzfristige Marktumkehrungen hin.

Quelle: CNN Business

DER DEUTSCHE INDEX

Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs

Der Hebel von bis zu 1:20 multipliziert die Ergebnisse

CFD Minis, ab 0,01 Kontrakten

Hier mehr erfahren