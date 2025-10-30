DAX Prognose für Donnerstag, 30.10.25 – Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Das Wichtigste in Kürze DAX mit schwachem Handelstag und bärischem Keil

Technische Widerstände und Unterstützungen im Blick

Marktstimmung & Fundamentaldaten trüben Bild ein

Der DAX zeigte sich zur Wochenmitte erneut volatil und kämpft aktuell mit wichtigen technischen Marken. Nach einem Rückgang auf rund 24.150 Punkte konnte sich der Leitindex zwar stabilisieren, bleibt aber in einem bärischen Chartmuster gefangen. Anleger fragen sich: Wie lautet die DAX Prognose für die kommenden Tage – droht ein weiterer Rücksetzer oder folgt die Erholung? ► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash ✅ Drei Key Takeaways 📉 DAX mit schwachem Handelstag und bärischem Keil Der Index fiel am Mittwoch zeitweise unter die Marke von 24.000 Punkten , konnte sich jedoch wieder leicht erholen.

Charttechnisch befindet sich der DAX aktuell in einem bärischen Keil , was kurzfristig auf weiteres Abwärtspotenzial hindeutet.

Solange der Kurs unter den gleitenden Durchschnitten SMA20, SMA50 und SMA200 bleibt, dominiert der Abwärtstrend. 📊 Technische Widerstände und Unterstützungen im Blick Wichtige Unterstützungen: 24.069 , 23.983 , 23.888 Punkte

Entscheidende Widerstände: 24.325 , 24.404 , 24.511 Punkte

Erst oberhalb von 24.400 Punkten hellt sich das Chartbild spürbar auf – bis dahin bleibt die Lage angespannt. 🧭 Marktstimmung & Fundamentaldaten trüben Bild ein Der Fear & Greed Index notiert bei 42 Punkten – im Bereich „Fear“, was auf anhaltende Unsicherheit hindeutet.

Internationale Märkte bleiben vorsichtig, da wichtige Wirtschaftsdaten und Zinsentscheidungen (u. a. EZB, US-BIP) bevorstehen.

Wahrscheinlichkeiten laut Tages-Setup: Bullen 40 %, Bären 60 % – damit überwiegt aktuell das Risiko weiterer Kursverluste. 🧩 DAX Analyse: Charttechnische Ausgangslage Zeitebene Einschätzung Trend Schlüsselmarke 1h-Chart Bärisch Abwärtstrend intakt 24.015 / 23.955 4h-Chart Neutral Stabilisierung möglich 24.400 (Hürde) Tageschart Korrekturphase Momentum nach unten 23.885–23.870 als Zielzone Der DAX bleibt unterhalb der SMA-Linien technisch angeschlagen. Erst ein Anstieg über 24.400 Punkte könnte das Bild kurzfristig aufhellen und eine Erholung in Richtung 24.735 Punkte ermöglichen. DAX Chartanalyse 1-Stunden-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 30.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🧠 Fazit: DAX Prognose – Abwärtstrend intakt, Erholung fragil Die DAX Prognose bleibt vorsichtig: Der Index befindet sich weiter in einer Konsolidierungsphase mit Tendenz zur Schwäche. Solange die Marke von 24.400 Punkten nicht nachhaltig überwunden wird, behalten die Bären die Oberhand.

Kurzfristige Erholungen könnten durch geopolitische oder makroökonomische Impulse entstehen – etwa durch die anstehenden EZB- und US-Daten. Für Anleger gilt: Abwarten, bis klare Signale einer Trendwende sichtbar sind. DAX Chartanalyse 4-Stunden-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 30.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

