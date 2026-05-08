DAX Prognose heute: DAX Aktuell unter Druck - wichtige Marken im Blick

Der DAX zeigt sich aktuell deutlich schwächer und musste im gestrigen Handel spürbare Verluste hinnehmen. In unserer aktuellen DAX Prognose für Freitag, den 08.05.2026, analysieren wir die wichtigsten Unterstützungen und Widerstände sowie die kurzfristigen Chancen für Bullen und Bären. Besonders im Fokus stehen die SMA20, SMA50 und SMA200, die für den weiteren Verlauf im DAX aktuell richtungsweisend bleiben dürften.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

💡 Key Takeaways

DAX aktuell unter Druck: Der Index ist unter die wichtige SMA20 und SMA50 gefallen. Solange der DAX unter diesen Marken bleibt, dominiert kurzfristig die Schwächephase.

Der Index ist unter die wichtige SMA20 und SMA50 gefallen. Solange der DAX unter diesen Marken bleibt, dominiert kurzfristig die Schwächephase. Wichtige Unterstützungen im Fokus: Besonders die SMA200 bei 24.265 Punkten gilt jetzt als zentrale Unterstützung. Darunter könnte sich die Abwärtsbewegung weiter beschleunigen.

Besonders die SMA200 bei 24.265 Punkten gilt jetzt als zentrale Unterstützung. Darunter könnte sich die Abwärtsbewegung weiter beschleunigen. DAX Prognose bleibt vorsichtig bearish: Mit einer Wahrscheinlichkeit von 55 % rechnen wir heute eher mit einem seitwärts bis abwärts gerichteten Handel. Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 24.128 und 24.670 Punkten.

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.914 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Direkt nach Eröffnung des Xetra-Handels versuchte der Index zunächst weiter aufzuwerten, wurde jedoch unmittelbar abverkauft. Im weiteren Verlauf setzte sich die Schwäche zunehmend durch.

Zwar konnten die Bullen am Nachmittag noch eine kleinere Gegenbewegung initiieren, diese blieb allerdings ohne nachhaltige Dynamik. Im weiteren Handelsverlauf dominierte klarer Verkaufsdruck. Nachbörslich setzte sich die Abwärtsbewegung weiter fort. Der DAX beendete den Handel schließlich bei 24.410 Punkten.

DAX Aktuell: Gewinner und Verlierer im Überblick

Per Xetra-Schluss notierten gestern 15 Aktien im Plus, während 25 Werte Verluste verzeichneten.

Größte Gewinner im DAX

Henkel +4,33 %

Fresenius Medical Care +3,12 %

Continental +2,86 %

Größte Verlierer im DAX

Rheinmetall -5,54 %

Daimler Truck Holding -5,03 %

Siemens Healthineers -5,03 %

DAX Aktuell im Chartcheck

DAX Prognose im 1-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 08.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX notierte gestern Morgen noch im Bereich der SMA20 bei aktuell 24.551 Punkten. Im Verlauf des Vormittags fiel der Index unter diese wichtige Durchschnittslinie zurück. Zunächst konnte sich der Markt noch stabilisieren, am Nachmittag setzte jedoch verstärkter Verkaufsdruck ein.

Im Zuge der Gewinnmitnahmen fiel der DAX anschließend auch unter die SMA50 bei derzeit 24.751 Punkten und etablierte sich darunter.

Damit hat sich das kurzfristige Chartbild wieder deutlich eingetrübt.

Wichtige Marken im kurzfristigen Bild

SMA20: 24.551 Punkte

SMA50: 24.751 Punkte

SMA200: 24.265 Punkte

Solange der DAX aktuell per Stundenschluss unter der SMA20 notiert, bleibt weiteres Abwärtspotenzial bestehen. Ein mögliches Ziel auf der Unterseite könnte die SMA200 bei 24.265 Punkten sein. Sollte dieser Support nicht halten, könnte anschließend das 23,6 %-Retracement in den Fokus rücken.

Erst wenn es den Bullen gelingt, den DAX nachhaltig über die SMA20 zurückzuführen und dort zu stabilisieren, würde sich das kurzfristige Chartbild wieder aufhellen.

Einschätzung 1h-Chart: neutral

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DAX Prognose im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 08.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart zeigt sich weiterhin ein gemischtes Bild. Der DAX war Ende April zunächst unter die SMA20 sowie unter das 23,6 %-Retracement gefallen, konnte sich zum Ende der vergangenen Handelswoche jedoch wieder über die SMA20 und SMA50 zurückkämpfen.

Zu Wochenbeginn setzte erneut Schwäche ein, ehe eine dynamische Gegenbewegung den DAX wieder über beide Durchschnittslinien führte. Die gestrigen Gewinnmitnahmen sorgten allerdings erneut für einen Rückfall unter die SMA20.

Entscheidende Unterstützungen im 4h-Chart

SMA20: 24.594 Punkte

SMA50: 24.271 Punkte

23,6 %-Retracement als weiterer wichtiger Support

Die Bullen müssen den DAX aktuell schnell zurück über die SMA20 schieben, um das Chartbild wieder konstruktiver erscheinen zu lassen. Gelingt dies nicht, dürfte die SMA50 die nächste relevante Unterstützung darstellen.

Einschätzung 4h-Chart: bullisch / neutral

DAX Aktuell: Ausblick für heute

Der DAX ist heute Morgen bei 24.466 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Damit notiert der Index aktuell:

448 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung des Vortages

56 Punkte über dem gestrigen Tagesschluss

Long-Szenario

Können die Bullen den DAX über 24.466 Punkten stabilisieren, könnten folgende Ziele aktiviert werden:

24.479/81 Punkte

24.501/03 Punkte

24.517/19 Punkte

24.538/40 Punkte

24.555/57 Punkte

24.590/92 Punkte

24.625/27 Punkte

24.651/53 Punkte

Darüber könnten weitere Ziele bei:

24.704/06 Punkten

24.736/38 Punkten

24.771/73 Punkten

24.804/06 Punkten

24.838/40 Punkten

folgen.

Short-Szenario

Kann sich der DAX aktuell nicht über 24.466 Punkten halten, könnten die Bären folgende Ziele anlaufen:

24.449/47 Punkte

24.428/26 Punkte

24.410/08 Punkte

24.378/76 Punkte

24.344/42 Punkte

24.309/07 Punkte

24.273/71 Punkte

24.239/37 Punkte

24.204/02 Punkte

Unterhalb dieser Marke könnten anschließend:

24.169/67 Punkte

24.130/28 Punkte

24.097/95 Punkte

24.067/65 Punkte

24.029/27 Punkte

23.978/76 Punkte

in den Fokus rücken.

DAX Widerstände und Unterstützungen

Widerstände

24.533/51/95

24.611/39

24.727/51

24.877

24.977

25.266

25.333/51

Unterstützungen

24.404

24.316

24.271/65/38

24.199/49/02

23.962/28

23.870

23.735

DAX Prognose: Erwartete Tagesrange

Für den heutigen Handel rechnen wir auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts bis abwärts gerichteten Markt.

Wahrscheinlichkeiten laut Setup

Bullisches Szenario: 45 %

Bärisches Szenario: 55 %

Erwartete Tagesrange

Oberseite: 24.540 bis 24.670 Punkte

Unterseite: 24.307 bis 24.128 Punkte

Stimmung der Anleger: Fear & Greed Index

Der Fear & Greed Index lag zuletzt bei 68 Punkten und befindet sich damit weiterhin im Bereich "Greed". Vor einer Woche lag der Wert bei 66 Punkten. Vor einem Monat notierte der Index noch bei 27 Punkten und damit im Bereich "Extreme Fear".

Werte über 70 deuten häufig auf eine überhitzte Marktphase hin, während Werte unter 30 oftmals auf eine überverkaufte Marktsituation und mögliche Gegenbewegungen hindeuten.

Der aktuelle Wert signalisiert weiterhin eine optimistische Grundstimmung der internationalen Anleger, allerdings ohne bereits extremes Niveau erreicht zu haben.

Fazit zur DAX Prognose

Der DAX aktuell zeigt deutliche Schwächesignale und ist unter wichtige kurzfristige Durchschnittslinien zurückgefallen. Solange der Index unter der SMA20 bleibt, dürfte der Verkaufsdruck zunächst bestehen bleiben. Besonders die SMA200 bei 24.265 Punkten rückt nun verstärkt in den Fokus.

Für eine nachhaltige Stabilisierung müssten die Bullen den DAX kurzfristig wieder über die SMA20 und im Anschluss über die SMA50 führen. Bis dahin bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer erhöht.

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