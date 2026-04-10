DAX Prognose für Freitag, 10.04.2026: DAX aktuell zwischen Seitwärtsphase und Abwärtsrisiko

- DAX aktuell schwach
- Entscheidende Schlüsselmarke
- DAX Prognose leicht bärisch
- DAX aktuell schwach
- Entscheidende Schlüsselmarke
- DAX Prognose leicht bärisch
Der DAX ist gestern Morgen bei 23.938 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index formatierte das Tageshoch gestern bereits mit Aufnahme des vorbörslichen Handels. Das Hoch wurde direkt abverkauft, es ging bis zum Vormittag in den Bereich der 23.800 Punkte. Hier schwenkte der DAX in eine enge Seitwärtsbox, gab am Nachmittag aber weiter nach. Erst kurz vor Xetra Schluss stellte sich eine Erholung ein. Im Handel gestern wurde ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich konnte sich der DAX im Bereich der 23.900 Punkte festsetzen. Der DAX ging bei 23.902 Punkten aus dem Tageshandel.
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⚡ Key Takeaways
- DAX aktuell schwach: Kurzfristig überwiegt der Abwärtsdruck, solange der Index unter wichtigen Widerständen wie der SMA50 und dem 23,6 % Retracement bleibt.
- Entscheidende Schlüsselmarke: Die Zone um 23.894 Punkte ist richtungsweisend - darüber Chancen auf Erholung, darunter erhöhtes Risiko für weitere Abgaben.
- DAX Prognose leicht bärisch: Mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 % wird ein seitwärts bis abwärts gerichteter Handel erwartet.
DAX aktuell: Rückblick auf den Handel vom 09.04.2026
Der DAX startete gestern bei 23.938 Punkten in den vorbörslichen Handel und markierte direkt zu Beginn das Tageshoch bei 24.015 Punkten. Dieses Niveau konnte nicht gehalten werden - es folgte ein schneller Rücksetzer bis in den Bereich der 23.800 Punkte.
Im weiteren Verlauf etablierte sich der Index zunächst in einer engen Seitwärtsrange, bevor am Nachmittag zusätzlicher Verkaufsdruck aufkam. Erst kurz vor Xetra-Schluss setzte eine Erholung ein.
Der DAX beendete den Handel bei 23.902 Punkten und konnte sich nachbörslich knapp unter der Marke von 23.900 Punkten stabilisieren. Insgesamt wurde ein negativer Handelstag verzeichnet.
Einzelwerte im Überblick
- Stärkste Aktien: Brenntag (+3,62 %), Zalando (+2,91 %), BASF (+2,58 %)
- Schwächste Aktien: SAP (-4,04 %), Airbus (-1,79 %), Mercedes-Benz Group (-1,53 %)
DAX Prognose: Chartanalyse im 1h-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der DAX notierte zwischenzeitlich unter wichtigen gleitenden Durchschnitten und zeigt aktuell ein angeschlagenes kurzfristiges Bild.
- Widerstand: SMA50 und 23,6 % Retracement
- Unterstützung: SMA20
Zwar konnte sich der DAX zuletzt wieder über der SMA20 stabilisieren, jedoch fehlt bislang die Dynamik für einen nachhaltigen Ausbruch nach oben.
DAX Prognose kurzfristig:
Ein Anstieg über SMA50 und Retracement wäre notwendig, um weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 24.225/24.410 Punkte zu aktivieren.
Scheitert der DAX hingegen an diesen Marken und fällt unter die SMA20 zurück, steigt das Risiko einer Ausdehnung der Abwärtsbewegung bis in den Bereich 23.435/23.400 Punkte.
Einschätzung: bullisch bis neutral
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DAX aktuell im 4h-Chart: Übergeordnet weiter bullisch
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im übergeordneten Bild bleibt der DAX trotz Schwäche grundsätzlich in einer Aufwärtsstruktur.
- Unterstützungen: SMA20, SMA50, SMA200
- Entscheidende Marke: 23,6 % Retracement
Der Index konnte sich zuletzt über wichtigen Durchschnittslinien halten, zeigt jedoch nachlassendes Momentum.
DAX Prognose mittelfristig:
Solange der DAX das 23,6 % Retracement verteidigt, bleibt weiteres Aufwärtspotenzial bestehen. Ein Bruch der SMA200 würde das Chartbild jedoch deutlich eintrüben und Raum für weitere Rücksetzer eröffnen.
Einschätzung: bullisch mit bärischem Unterton
DAX Prognose für heute: Wichtige Marken im Fokus
Long-Szenario
Kann sich der DAX aktuell über 23.894 Punkten halten, sind folgende Ziele möglich:
23.913 - 23.960 - 23.998 - 24.036 - 24.078 - 24.115 Punkte
Darüber hinaus:
24.134 - 24.175 - 24.225 - 24.266 - 24.310 - 24.380 Punkte
Short-Szenario
Fällt der DAX unter 23.894 Punkte, rücken folgende Marken in den Fokus:
23.869 - 23.825 - 23.780 - 23.736 - 23.698 - 23.640 Punkte
Weitere Abgaben möglich bis:
23.605 - 23.569 - 23.524 - 23.488 - 23.450 - 23.394 Punkte
DAX aktuell: Unterstützungen und Widerstände
Widerstände:
23.922 - 24.024 - 24.157 - 24.266 - 24.320 - 24.487 - 24.644
Unterstützungen:
23.872 - 23.746 - 23.655 - 23.581 - 23.495 - 23.363 - 23.278
DAX Prognose: Erwartete Tagesrange und Wahrscheinlichkeiten
- Erwartete Range: 23.996 - 23.547 Punkte
- Bullisches Szenario: 40 %
- Bärisches Szenario: 60 %
Der DAX zeigt sich aktuell schwächer, mit einer leicht erhöhten Wahrscheinlichkeit für fallende Kurse im Tagesverlauf.
Marktstimmung: Fear & Greed Index
Die Stimmung der Anleger bleibt angespannt.
- Aktuell: 36 (Fear)
- Vorwoche: 18 (Extreme Fear)
- Vormonat: 22 (Extreme Fear)
Der Anstieg aus dem Bereich "Extreme Fear" signalisiert eine leichte Stabilisierung, jedoch bleibt das Umfeld vorsichtig.
Fazit: DAX aktuell mit erhöhter Abwärtsgefahr
Die aktuelle DAX Prognose zeigt ein angeschlagenes kurzfristiges Chartbild bei weiterhin intakter übergeordneter Struktur.
Entscheidend wird sein, ob der DAX die Zone um 23.894 Punkte verteidigen kann. Andernfalls dürfte sich die Abwärtsbewegung fortsetzen.
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