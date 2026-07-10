DAX Prognose heute (10.07.2026): DAX Aktuell vor entscheidendem Widerstand bei 25.300 Punkten

Der DAX ist gestern Morgen bei 25.121 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index versuchte vorbörslich zunächst nach Norden auszubrechen, scheiterte aber. Mit Aufnahme des Xetra Handels gaben die Notierungen weiter nach, allerdings nicht so dynamisch wie am Vortag. Den Bullen gelang es, den Index am Mittag zu stabilisieren und wieder aufwärtszuschieben. Was gelang war, die Tagesverluste zu kompensieren und wieder über die 25.100 Punkte-Marke zu laufen. Gestern hat sich im Handel ein Xetra Tagesgewinn eingestellt. Nachbörslich ging es ohne große Schwankungen seitwärts weiter. DAX ging bei 25.130 Punkten aus dem Tageshandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

🚀 3 Key Takeaways

Der DAX verteidigt die Zone um 25.000 Punkte und arbeitet an einer kurzfristigen Erholung.

Die entscheidende Hürde bleibt der Bereich zwischen 25.300 und 25.350 Punkten mit der SMA200 und SMA50 als technische Widerstände.

Solange die Unterstützung um 25.000 Punkte hält, bleiben die Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung leicht erhöht.

Der DAX zeigte sich am Donnerstag deutlich stabiler als noch am Vortag. Nach einem schwächeren Handelsstart gelang es den Käufern, die Verluste vollständig auszugleichen und den deutschen Leitindex wieder über die Marke von 25.100 Punkten zu schieben. Der Xetra-Handel endete mit einem Tagesgewinn, während sich der Index im nachbörslichen Geschäft nahezu unverändert präsentierte.

Der DAX startete am Donnerstag bei 25.121 Punkten in den vorbörslichen Handel. Nach einem gescheiterten Ausbruchsversuch zur Oberseite setzte zunächst Verkaufsdruck ein, der allerdings deutlich geringer ausfiel als am Vortag. Ab dem Mittag übernahmen die Käufer wieder das Kommando und führten den Index zurück in den positiven Bereich. Der Handel endete bei 25.130 Punkten.

Unter den DAX-Aktien überzeugte insbesondere Qiagen mit einem Tagesplus von 9,97%. Ebenfalls gefragt waren Zalando (+3,29%) und Infineon (+3,27%). Auf der Verliererseite stand erneut Rheinmetall mit einem Minus von 4,30%, gefolgt von Daimler Truck Holding (-1,97%) und Volkswagen VZ (-1,78%).

Die wichtigsten Kursdaten

Kennzahl 09.07.2026 08.07.2026 Tageshoch 25.149 25.441 Tagestief 24.876 24.844 Xetra-Schluss 25.118 24.897 Tagesschluss 25.130 25.031 Handelsspanne 273 Punkte 597 Punkte

DAX Aktuell: Chartanalyse im Stundenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 10.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart bleibt die technische Ausgangslage gemischt. Der DAX fiel zunächst unter die SMA20, konnte sich dort jedoch stabilisieren und diese Durchschnittslinie im weiteren Handelsverlauf zurückerobern. Im Frühhandel testet der Index bereits die SMA50, die aktuell bei 25.082 Punkten verläuft. Ein nachhaltiger Stundenschluss oberhalb der SMA50 würde das kurzfristige Chartbild deutlich verbessern. Anschließend dürfte die SMA200 bei aktuell 25.307 Punkten in den Fokus rücken. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über diese langfristige Durchschnittslinie würde das kurzfristige technische Bild wieder klar auf die bullische Seite drehen.

Scheitert der Index dagegen erneut an der SMA50 und fällt anschließend per Stundenschluss darunter zurück, dürfte sich der Verkaufsdruck wieder erhöhen. In diesem Fall rücken zunächst die Unterstützungen im Bereich 24.735 bis 24.720 Punkte sowie anschließend 24.580 bis 24.565 Punkte in den Fokus.

Einschätzung Stundenchart: bärisch bis neutral

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DAX Prognose: Chartanalyse im 4-Stundenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 10.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4-Stundenchart bleibt die SMA200 der zentrale Orientierungspunkt. Der jüngste Rücksetzer konnte exakt an dieser Durchschnittslinie gestoppt werden, bevor sich eine Gegenbewegung entwickelte. Für eine nachhaltige Verbesserung des mittelfristigen Chartbildes müsste der DAX zunächst die SMA20 bei 25.241 Punkten und anschließend die SMA50 bei 25.347 Punkten zurückerobern. Beide gleitenden Durchschnitte liegen aktuell eng beieinander und bilden einen wichtigen Widerstandsbereich.

Solange sich der Index oberhalb der SMA200 behaupten kann, bestehen Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung. Sollte diese Unterstützung jedoch aufgegeben werden, dürfte sich die Korrektur in Richtung der bereits genannten Unterstützungszonen ausweiten.

Einschätzung 4-Stundenchart: bärisch bis neutral

DAX Prognose für heute

Der DAX startete am Freitagmorgen bei 25.085 Punkten in den vorbörslichen Handel. Damit notiert der Index 36 Punkte unter dem Vortagesstart und 45 Punkte unter dem gestrigen Tagesschluss.

Bullisches Szenario

Kann sich der DAX oberhalb von 25.085 Punkten behaupten, rücken zunächst folgende Widerstände in den Fokus:

25.104 bis 25.106 Punkte

25.123 bis 25.125 Punkte

25.144 bis 25.146 Punkte

25.167 bis 25.169 Punkte

25.183 bis 25.185 Punkte

25.207 bis 25.209 Punkte

25.223 bis 25.225 Punkte

25.241 bis 25.243 Punkte

25.260 bis 25.262 Punkte

25.283 bis 25.285 Punkte

25.305 bis 25.307 Punkte

Gelingt anschließend der Ausbruch über 25.307 Punkte, könnten die nächsten Ziele im Bereich von 25.340, 25.365, 25.425, 25.490, 25.535 sowie 25.590 Punkten angelaufen werden.

Bärisches Szenario

Fällt der DAX dagegen unter 25.085 Punkte, liegen die nächsten Unterstützungen bei:

25.077 bis 25.075 Punkte

25.059 bis 25.057 Punkte

25.040 bis 25.038 Punkte

25.020 bis 25.018 Punkte

25.004 bis 25.002 Punkte

24.983 bis 24.981 Punkte

24.965 bis 24.963 Punkte

24.942 bis 24.941 Punkte

24.924 bis 24.922 Punkte

24.905 bis 24.903 Punkte

24.888 bis 24.886 Punkte

24.870 bis 24.868 Punkte

24.851 bis 24.849 Punkte

24.838 bis 24.836 Punkte

Unterhalb dieser Zone wären weitere Kursziele zwischen 24.819 und 24.548 Punkten aktiv.

Wichtige Widerstände und Unterstützungen

Widerstände

25.092 Punkte

25.188 Punkte

25.235 bis 25.267 Punkte

25.307 bis 25.347 Punkte

25.425 Punkte

25.510 bis 25.581 Punkte

25.688 Punkte

25.785 Punkte

Unterstützungen

25.082 bis 25.000 Punkte

24.992 bis 24.920 Punkte

24.847 Punkte

24.788 bis 24.714 Punkte

24.646 Punkte

24.462 Punkte

24.395 Punkte

24.282 Punkte

Wahrscheinlichkeiten für den heutigen Handelstag

Auf Basis des aktuellen Setups ergibt sich folgende Einschätzung:

Bullisches Szenario: 55%

55% Bärisches Szenario: 45%

Die erwartete Handelsspanne für den heutigen Tag liegt zwischen 24.777 und 25.307 Punkten, wobei sich der Schwerpunkt aktuell leicht auf eine Seitwärts- bis Aufwärtsbewegung verlagert.

Anlegerstimmung: Fear & Greed Index

Der Fear & Greed Index liegt aktuell bei 47 Punkten und signalisiert damit eine neutrale Marktstimmung.

Aktuell: 47 Punkte (Neutral)

Vor einer Woche: 37 Punkte (Fear)

Vor einem Monat: 32 Punkte (Fear)

Vor einem Jahr: 75 Punkte (Extreme Greed)

Die Stimmung der internationalen Anleger hat sich damit zuletzt deutlich verbessert, befindet sich jedoch weiterhin im neutralen Bereich.

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FAQ zur DAX Prognose

Wie lautet die DAX Prognose für heute?

Die aktuelle DAX Prognose spricht für einen überwiegend seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Handel. Das bullische Szenario besitzt mit 55% einen leichten Wahrscheinlichkeitsvorteil.

Welche Marke ist heute beim DAX besonders wichtig?

Die wichtigste Unterstützung liegt bei 25.000 Punkten, während auf der Oberseite insbesondere der Bereich um 25.300 Punkte entscheidend ist.

Ist der DAX aktuell eher bullisch oder bärisch?

Kurzfristig bleibt das Chartbild neutral bis leicht bärisch. Erst ein nachhaltiger Anstieg über die SMA200 bei rund 25.307 Punkten würde die technische Lage wieder deutlich aufhellen.

Welche DAX-Aktien bewegten den Markt zuletzt?

Zu den stärksten Werten gehörten Qiagen, Zalando und Infineon. Die größten Verluste verzeichneten Rheinmetall, Daimler Truck Holding und Volkswagen VZ.