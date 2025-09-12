KEY TAKEAWAYS

Gelingt es den Bullen heute den DAX per Stundenschluss über die SMA200 zu schieben, so wäre es nachfolgend zwingend, dass es direkt weiter aufwärts geht. Je dynamischer die Bewegung abgebildet werden kann, desto belastbarer wäre diese zu interpretieren.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

DAX Prognose & DAX aktuell – Einschätzung für Freitag, den 12.09.2025

Unsere DAX Prognose für heute richtet sich nach den Entwicklungen des gestrigen Handels (11.09.2025). Der DAX aktuell eröffnete gestern Morgen bei 23.597 Punkten im vorbörslichen Handel. Nach einem anfänglichen Rücksetzer konnte sich der Index erholen und am Nachmittag ein Tageshoch im Rahmen einer dynamischen Impulsbewegung ausbilden. Dieses Hoch wurde jedoch zügig wieder abverkauft, wodurch der DAX unter 23.700 Punkte fiel.

Zum Handelsende gelang es den Bullen, den DAX ins Plus zu drehen. Der Index schloss im Xetra-Handel bei 23.692 Punkten und beendete den Tageshandel nachbörslich bei 23.760 Punkten.

Gewinner & Verlierer im DAX am 11.09.2025

Gewinner: Airbus (+3,10 %), Bayer (+3,06 %), Heidelberg Materials (+2,69 %)

Verlierer: Sartorius (-3,10 %), Beiersdorf (-1,18 %), SAP (-1,09 %)

Damit notierten 33 Aktien im Plus und 7 Werte im Minus.

Chartanalyse – DAX aktuell im 1h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX pendelte gestern um die SMA20 bei 23.735 Punkten. Nach dem Überschreiten dieser Marke ging es bis an die SMA50 (23.705 Punkte). Das Tageshoch lag über der SMA200 (23.739 Punkte), konnte aber nicht nachhaltig verteidigt werden. Zum Abend hin erholte sich der DAX erneut und näherte sich der SMA200.

Bullisches Szenario: Gelingt ein Schluss über der SMA200, könnten die nächsten Ziele bei 23.905 / 24.050 / 24.070 Punkten liegen.

Bärisches Szenario: Scheitert der DAX an der SMA200, ist ein Rücksetzer Richtung Monatstief möglich.

Einschätzung: kurzfristig neutral bis bullisch.

DAX Prognose im 4h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Seit Ende August notiert der DAX unterhalb der SMA200 (24.038 Punkte). Zwar konnte sich der Index zwischenzeitlich über die SMA20 (23.723 Punkte) retten, doch fehlte die Kraft, sich über der SMA50 (23.718 Punkte) zu etablieren. Mehrfach wurden diese Marken getestet, ohne nachhaltigen Durchbruch.

Risiko: Ein Rückfall unter die SMA20 könnte erneute Schwäche signalisieren.

Chancen: Ein stabiler Anstieg über die SMA50 würde das Chartbild aufhellen.

Einschätzung: kurzfristig neutral.

Ausblick für den 12.09.2025 – DAX aktuell

Der DAX aktuell startete heute Morgen bei 23.761 Punkten – rund 164 Punkte über dem gestrigen Vorbörsenniveau.

Long-Setup: Hält sich der Index über 23.761 Punkten, könnten Anstiege bis 23.841, 23.927 und darüber hinaus bis 24.136 Punkte folgen.

Short-Setup: Fällt der DAX unter 23.761 Punkte zurück, wären Abgaben bis 23.596 oder tiefer möglich.

Wichtige Widerstände: 23.776 | 23.986 | 24.038 | 24.212

Wichtige Unterstützungen: 23.739 | 23.627 | 23.511 | 23.383

Unsere heutige DAX Prognose: Seitwärts bis leicht aufwärts.

Bull-Szenario: 60 % Wahrscheinlichkeit

Bear-Szenario: 40 % Wahrscheinlichkeit

Erwartete Tagesrange: 23.841 / 23.981 bis 23.688 / 23.612 Punkte.

Stimmung am Markt – Fear & Greed Index

Der internationale Fear & Greed Index notierte zuletzt bei 53 Punkten (neutral). Vor einer Woche lag er bei 55, vor einem Monat bei 57 (greed). Vor einem Jahr zeigte der Wert mit 43 Punkten „fear“.

Extreme Werte (unter 30 oder über 70) signalisieren mögliche Umkehrpunkte. Aktuell deutet die neutrale Haltung weder auf Panik noch auf Euphorie hin.

👉 Fazit: Der DAX aktuell zeigt sich stabil über 23.700 Punkten, jedoch mit begrenzter Dynamik. Unsere DAX Prognose für den 12.09.2025 bleibt vorsichtig optimistisch mit Chancen auf weitere Aufwärtsbewegungen, solange wichtige Unterstützungen verteidigt werden.

