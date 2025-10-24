DAX Prognose & Analyse für Freitag, 24.10.2025 – DAX aktuell im Überblick

Einleitung

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.190 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels versuchte der Index gleich nach Norden auszubrechen, wurde aber direkt wieder eingefangen. Es ging nachfolgend bis zum späten Vormittag abwärts. Die Stabilisierung gelang erst im Bereich der 25.050 Punkte. Die folgenden Erholungsimpulse hatten einen überschaubaren Charakter. Erst am Nachmittag ist das Kaufinteresse wieder angestiegen. Der DAX konnte sich am Abend über die 24.200 Punkte schieben. Gestern im Handel wurde ein Xetra Gewinn ausgewiesen. Nachbörslich haben es die Bullen geschafft, den DAX über der 24.200 Punkte-Marke zu etablieren. Der DAX ging bei 24.217 Punkten aus dem Tageshandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

Key Takeaways

📈 DAX aktuell mit leichter Aufwärtstendenz:

Der DAX konnte sich am 24.10.2025 oberhalb von 24.200 Punkten behaupten und startete mit positiven Impulsen in den Handelstag – das kurzfristige Chartbild bleibt neutral bis bullisch.

🧭 Technische DAX Prognose zeigt Potenzial:

Solange der Index über der SMA20 und SMA50 notiert, bestehen Chancen auf einen Anstieg in Richtung 24.395 bis 24.520 Punkte. Ein Rückfall unter 24.000 Punkte würde das Chartbild hingegen eintrüben.

😟 Anlegerstimmung weiterhin von Angst geprägt:

Der Fear-&-Greed-Index liegt bei 28 Punkten („Fear“) – ein Hinweis auf mögliche kurzfristige Erholungsbewegungen, da der Markt überverkauft wirkt.

Der DAX startete am Donnerstagmorgen bei 24.190 Punkten in den vorbörslichen Handel. Mit Beginn des Xetra-Handels versuchte der DAX zunächst nach Norden auszubrechen, wurde jedoch rasch wieder gebremst. Bis zum späten Vormittag setzte der Index abwärts, bevor er sich im Bereich von 24.050 Punkten stabilisierte. Erst am Nachmittag nahm das Kaufinteresse wieder zu, sodass der DAX am Abend über die Marke von 24.200 Punkten stieg.

Im Tagesverlauf konnte damit ein kleiner Xetra-Gewinn verbucht werden, der den DAX aktuell bei 24.217 Punkten schloss.

Marktüberblick DAX aktuell

Am 23.10.2025 notierten 25 DAX-Aktien im Plus, während 15 Titel Verluste verzeichneten.

Top-Gewinner: MTU (+2,54 %), Siemens Energy (+2,41 %), Fresenius (+1,60 %)

Verlierer: Infineon (−2,10 %), Deutsche Telekom (−1,95 %), Fresenius Medical Care (−1,26 %)

Kennzahl 23.10. 22.10. Veränderung Tageshoch 24.246 24.380 ↓ Tagestief 24.048 23.956 ↑ Xetra-Schluss 24.219 24.158 ↑ Tagesrange 198 Punkte 424 Punkte —

Chartanalyse & DAX Prognose (1h-Chart)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart notierte der DAX gestern im Bereich der SMA20 (24.222 Punkte). Trotz anfänglicher Schwäche gelang den Bullen am Nachmittag der Ausbruch über diese Linie.

Am Abend erreichte der DAX die SMA200 (24.210 Punkte) sowie die SMA50 (24.214 Punkte) – ein positives Signal.

Kurzfristige DAX Prognose (1h-Chart): neutral bis bullisch

Aufwärtspotenzial: 24.395 / 415 Punkte → 24.505 / 520 Punkte

Unterstützungen: SMA50 / SMA200-Bereich um 24.200 Punkte

Risiko: Rückfall unter alle gleitenden Durchschnitte → Ziel 24.050 / 23.950 Punkte

DAX Prognose (4h-Chart) – mittelfristiger Ausblick

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX hat sich an der SMA200 (24.004 Punkte) stabilisiert und ist in den letzten Sitzungen wieder nach oben gelaufen.

Wichtig bleibt, dass sich der Index über der SMA20 (24.240 Punkte) behauptet. Ein Tagesschluss darüber könnte den Weg in Richtung Allzeithoch freimachen.

Mittelfristige DAX Prognose (4h-Chart): neutral bis bullisch

Bullisches Szenario: Etablierung über der SMA20 → Zielzone 24.395 / 24.520 Punkte

Bärisches Szenario: Rückfall unter die SMA50 → potenzieller Test der SMA200 bei 24.000 Punkten

Ausblick für Freitag, den 24.10.2025

Der DAX aktuell notiert am Morgen bei 24.271 Punkten – rund 81 Punkte über dem Vortag.

Damit startet der Markt mit einer leichten Aufwärtstendenz in den Tag.

Wahrscheinlichkeiten laut DAX Prognose:

Bullisches Szenario: 60 %

Bärisches Szenario: 40 %

Erwartete Tagesrange: 24.369 – 24.458 bis 24.159 – 24.082 Punkte

Unterstützungen & Widerstände (DAX aktuell)

Widerstände:

24.289 / 24.349 – 24.404 / 24.511 – 24.615 Punkte

Unterstützungen:

24.270 / 24.196 / 24.080 / 23.988 / 23.891 / 23.749 Punkte

Quelle: Eigenanalyse, Charts aus XStation5

Stimmung der Anleger – Fear & Greed Index

Der Fear-and-Greed-Index notierte zuletzt bei 28 Punkten – weiterhin im Bereich „Fear“.

Vor einer Woche: 29 (Fear)

Vor einem Monat: 55 (Neutral)

Vor einem Jahr: 62 (Greed)

Ein Wert unter 30 deutet auf mögliche bullische Umkehrsignale hin, da Märkte bei extremer Angst oft überverkauft sind.

Quelle: CNN Business

Fazit zur DAX Prognose für Freitag, 24.10.2025

Die technische Ausgangslage spricht für eine seitwärts bis leicht aufwärts gerichtete Bewegung.

Solange der DAX aktuell über 24.200 Punkten notiert, behalten die Bullen die Oberhand. Rücksetzer bleiben kaufenswert, sofern die SMA200 hält.

SO SEHEN SIEGER AUS!

AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren