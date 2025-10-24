DAX Prognose & Analyse für Freitag, 24.10.2025 – DAX aktuell im Überblick

- DAX aktuell mit leichter Aufwärtstendenz
- Technische DAX Prognose zeigt Potenzial
- Anlegerstimmung weiterhin von Angst geprägt
- DAX aktuell mit leichter Aufwärtstendenz
- Technische DAX Prognose zeigt Potenzial
- Anlegerstimmung weiterhin von Angst geprägt
Einleitung
Der DAX ist gestern Morgen bei 24.190 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels versuchte der Index gleich nach Norden auszubrechen, wurde aber direkt wieder eingefangen. Es ging nachfolgend bis zum späten Vormittag abwärts. Die Stabilisierung gelang erst im Bereich der 25.050 Punkte. Die folgenden Erholungsimpulse hatten einen überschaubaren Charakter. Erst am Nachmittag ist das Kaufinteresse wieder angestiegen. Der DAX konnte sich am Abend über die 24.200 Punkte schieben. Gestern im Handel wurde ein Xetra Gewinn ausgewiesen. Nachbörslich haben es die Bullen geschafft, den DAX über der 24.200 Punkte-Marke zu etablieren. Der DAX ging bei 24.217 Punkten aus dem Tageshandel.
► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash
Key Takeaways
-
📈 DAX aktuell mit leichter Aufwärtstendenz:
Der DAX konnte sich am 24.10.2025 oberhalb von 24.200 Punkten behaupten und startete mit positiven Impulsen in den Handelstag – das kurzfristige Chartbild bleibt neutral bis bullisch.
-
🧭 Technische DAX Prognose zeigt Potenzial:
Solange der Index über der SMA20 und SMA50 notiert, bestehen Chancen auf einen Anstieg in Richtung 24.395 bis 24.520 Punkte. Ein Rückfall unter 24.000 Punkte würde das Chartbild hingegen eintrüben.
-
😟 Anlegerstimmung weiterhin von Angst geprägt:
Der Fear-&-Greed-Index liegt bei 28 Punkten („Fear“) – ein Hinweis auf mögliche kurzfristige Erholungsbewegungen, da der Markt überverkauft wirkt.
Der DAX startete am Donnerstagmorgen bei 24.190 Punkten in den vorbörslichen Handel. Mit Beginn des Xetra-Handels versuchte der DAX zunächst nach Norden auszubrechen, wurde jedoch rasch wieder gebremst. Bis zum späten Vormittag setzte der Index abwärts, bevor er sich im Bereich von 24.050 Punkten stabilisierte. Erst am Nachmittag nahm das Kaufinteresse wieder zu, sodass der DAX am Abend über die Marke von 24.200 Punkten stieg.
Im Tagesverlauf konnte damit ein kleiner Xetra-Gewinn verbucht werden, der den DAX aktuell bei 24.217 Punkten schloss.
Marktüberblick DAX aktuell
Am 23.10.2025 notierten 25 DAX-Aktien im Plus, während 15 Titel Verluste verzeichneten.
-
Top-Gewinner: MTU (+2,54 %), Siemens Energy (+2,41 %), Fresenius (+1,60 %)
-
Verlierer: Infineon (−2,10 %), Deutsche Telekom (−1,95 %), Fresenius Medical Care (−1,26 %)
|Kennzahl
|23.10.
|22.10.
|Veränderung
|Tageshoch
|24.246
|24.380
|↓
|Tagestief
|24.048
|23.956
|↑
|Xetra-Schluss
|24.219
|24.158
|↑
|Tagesrange
|198 Punkte
|424 Punkte
|—
Chartanalyse & DAX Prognose (1h-Chart)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Stundenchart notierte der DAX gestern im Bereich der SMA20 (24.222 Punkte). Trotz anfänglicher Schwäche gelang den Bullen am Nachmittag der Ausbruch über diese Linie.
Am Abend erreichte der DAX die SMA200 (24.210 Punkte) sowie die SMA50 (24.214 Punkte) – ein positives Signal.
Kurzfristige DAX Prognose (1h-Chart): neutral bis bullisch
-
Aufwärtspotenzial: 24.395 / 415 Punkte → 24.505 / 520 Punkte
-
Unterstützungen: SMA50 / SMA200-Bereich um 24.200 Punkte
-
Risiko: Rückfall unter alle gleitenden Durchschnitte → Ziel 24.050 / 23.950 Punkte
DAX Prognose (4h-Chart) – mittelfristiger Ausblick
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der DAX hat sich an der SMA200 (24.004 Punkte) stabilisiert und ist in den letzten Sitzungen wieder nach oben gelaufen.
Wichtig bleibt, dass sich der Index über der SMA20 (24.240 Punkte) behauptet. Ein Tagesschluss darüber könnte den Weg in Richtung Allzeithoch freimachen.
Mittelfristige DAX Prognose (4h-Chart): neutral bis bullisch
-
Bullisches Szenario: Etablierung über der SMA20 → Zielzone 24.395 / 24.520 Punkte
-
Bärisches Szenario: Rückfall unter die SMA50 → potenzieller Test der SMA200 bei 24.000 Punkten
Ausblick für Freitag, den 24.10.2025
Der DAX aktuell notiert am Morgen bei 24.271 Punkten – rund 81 Punkte über dem Vortag.
Damit startet der Markt mit einer leichten Aufwärtstendenz in den Tag.
Wahrscheinlichkeiten laut DAX Prognose:
-
Bullisches Szenario: 60 %
-
Bärisches Szenario: 40 %
-
Erwartete Tagesrange: 24.369 – 24.458 bis 24.159 – 24.082 Punkte
Unterstützungen & Widerstände (DAX aktuell)
Widerstände:
24.289 / 24.349 – 24.404 / 24.511 – 24.615 Punkte
Unterstützungen:
24.270 / 24.196 / 24.080 / 23.988 / 23.891 / 23.749 Punkte
Quelle: Eigenanalyse, Charts aus XStation5
Stimmung der Anleger – Fear & Greed Index
Der Fear-and-Greed-Index notierte zuletzt bei 28 Punkten – weiterhin im Bereich „Fear“.
-
Vor einer Woche: 29 (Fear)
-
Vor einem Monat: 55 (Neutral)
-
Vor einem Jahr: 62 (Greed)
Ein Wert unter 30 deutet auf mögliche bullische Umkehrsignale hin, da Märkte bei extremer Angst oft überverkauft sind.
Quelle: CNN Business
Fazit zur DAX Prognose für Freitag, 24.10.2025
Die technische Ausgangslage spricht für eine seitwärts bis leicht aufwärts gerichtete Bewegung.
Solange der DAX aktuell über 24.200 Punkten notiert, behalten die Bullen die Oberhand. Rücksetzer bleiben kaufenswert, sofern die SMA200 hält.
SO SEHEN SIEGER AUS!
- AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!
- Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET
- Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!
- Hier mehr erfahren
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema
-
Technische Chartanalyse – Grundlagen
→ Verweist auf den Einstieg in die technische Analyse — ideal zur Unterstützung der Charttechnik-basierten DAX-Analyse.
-
Was ist der DAX?
→ Bietet eine Hintergrundinfo über den Index selbst — hilfreich, um DAX-Lesern das Fundament näherzubringen.
-
DAX CFDs – So handelst du den deutschen Leitindex mit Hebel
→ führt zu einer Erklärung der Hebelprodukte CFDs
-
DAX Trading erklärt: So nutzt du Marktbewegungen gezielt aus
→ Bietet eine umfassende Erklärung zum aktiven DAX-Trading mit Strategien, Indikatoren und Charttechniken – sehr passend zum Fokus auf Daytrading und technische Marken.
BÖRSE HEUTE: Wall Street im Plus – Hoffnung auf US-China-Deal treibt Märkte (27.10.2025)
Öl Preis stabil – OPEC+ diskutiert Produktionsanhebung um 137.000 Barrel
Kaffee Kurs im Rückwärtsgang – Wetterentspannung belastet Rohstoffmarkt ☕️ 📉
⏬Gold fällt unter 4.000 Dollar!
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.