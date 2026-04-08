DAX Prognose heute (08.04.2026) - DAX aktuell: Analyse, Ausblick und Trading-Levels

Der DAX ist gestern Morgen bei 23.131 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index konnte sich mit Aufnahme des Xetra Handels deutlich und dynamisch erholen. Es ging im Zuge der Aufwärtsbewegung am Vormittag bis knapp über die 23.400 Punkte. Die gesamte Bewegung wurde nachfolgend wieder abverkauft. Der Index setzte zunächst bis an die 23.100 /23.050 Punkte zurück, konsolidierte den Rücksetzer, gab am Nachmittag aber weiter deutlich nach. Es wurde gestern ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich zogen die Notierungen wieder an, der DAX konnte sich am Abend wieder in den Bereich der 23.100 Punkte schieben. Der DAX ging bei 23.222 Punkten aus dem Tageshandel.

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⚡ Key Takeaways

DAX aktuell über 24.000 Punkten stabilisiert: Der Index zeigt im Frühhandel deutliche Stärke und hat wichtige technische Marken zurückerobert, was kurzfristig positiv zu werten ist.

Der Index zeigt im Frühhandel deutliche Stärke und hat wichtige technische Marken zurückerobert, was kurzfristig positiv zu werten ist. DAX Prognose bleibt leicht bullisch: Solange der DAX über 24.111 Punkten bleibt, sind weitere Anstiege in Richtung 24.300 bis 24.600 Punkte wahrscheinlich.

Solange der DAX über 24.111 Punkten bleibt, sind weitere Anstiege in Richtung 24.300 bis 24.600 Punkte wahrscheinlich. Risiko bei Rückfall unter Schlüsselmarken: Unterhalb von 24.111 Punkten drohen Rücksetzer bis in den Bereich um 23.850 Punkte und tiefer.

Der DAX startete gestern bei 23.131 Punkten in den vorbörslichen Handel und zeigte zunächst eine dynamische Erholung. Im Tagesverlauf wurde ein Hoch knapp über 23.400 Punkten erreicht, bevor die Gewinne vollständig abgegeben wurden.

Im weiteren Verlauf rutschte der Index bis in den Bereich von 23.100 bis 23.050 Punkten ab und setzte die Schwäche am Nachmittag fort. Trotz zwischenzeitlicher Stabilisierung wurde ein negativer Xetra-Handelstag verzeichnet.

Nachbörslich konnte sich der DAX jedoch wieder erholen und schloss den Tag bei 23.222 Punkten.

Im heutigen Frühhandel zeigt sich ein deutlich stärkeres Bild: Der DAX aktuell notiert über der Marke von 24.000 Punkten und konnte sich oberhalb dieser Schwelle etablieren.

Marktbreite und Einzelwerte

Von den 40 DAX-Werten konnten lediglich 9 Titel zulegen, während 31 Aktien im Minus schlossen.

Top-Gewinner:

BASF +2,26 %

Hannover Rück +1,34 %

Brenntag +0,97 %

Schwächste Werte:

Heidelberg Materials -4,38 %

Qiagen -3,57 %

adidas -2,60 %

DAX Prognose basierend auf technischer Analyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Stundenchart (1h) - kurzfristig bullisch

Der DAX konnte sich zunächst an der SMA50 stabilisieren und zeigte anschließend dynamische Aufwärtsimpulse. Im weiteren Verlauf fiel der Index jedoch unter wichtige Durchschnittslinien sowie das 38,2 % Retracement.

Die nachbörsliche Erholung und der starke Frühhandel haben das kurzfristige Chartbild wieder aufgehellt. Der DAX aktuell notiert über dem 23,6 % Retracement, was als positives Signal gewertet wird.

Bullische Szenarien:

Fortsetzung der Aufwärtsbewegung möglich

Zielbereiche: 24.315/25 und 24.495/515 Punkte

Risiken:

Rückfall unter das 23,6 % Retracement würde das Bild eintrüben

SMA20 dient als erste Unterstützung

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4h-Chart - Stabilisierung bestätigt

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im übergeordneten Bild konnte der DAX wichtige Marken zurückerobern:

Rückkehr über das 50 % Retracement

Bruch über SMA20 und SMA50

Dynamischer Anstieg über SMA200 im Frühhandel

Damit bleibt die DAX Prognose auch im mittelfristigen Zeitfenster bullisch, solange der Index über dem 23,6 % Retracement notiert.

DAX Prognose für heute (08.04.2026)

Der DAX startete heute bei 24.111 Punkten und liegt damit deutlich über den Niveaus des Vortages.

Long-Szenario

Kann sich der DAX aktuell über 24.111 Punkten halten, ergeben sich folgende Aufwärtsziele:

24.132/34

24.202/04

24.310/12

24.378/80

darüber: 24.495/97 bis 24.604/06 Punkte

Short-Szenario

Scheitert der Index an der 24.111-Punkte-Marke:

Rücklauf zu 24.098/96

weitere Ziele: 23.995/93 und 23.850/48

darunter Ausweitung bis 23.698/96 und tiefer möglich

Wichtige Marken im Überblick

Widerstände:

24.117

24.208

24.373

24.495

24.633

Unterstützungen:

24.014

23.984

23.845

23.706

23.484

23.260/28

Erwartete Tagesrange und Wahrscheinlichkeiten

Für den heutigen Handel wird folgende Spanne erwartet:

24.204 bis 24.366 Punkte (Oberseite)

23.976 bis 23.886 Punkte (Unterseite)

Markteinschätzung:

Bullisches Szenario: 60 %

Bärisches Szenario: 40 %

Die DAX Prognose bleibt damit leicht positiv mit Fokus auf eine seitwärts bis aufwärts gerichtete Bewegung.

Stimmung der Anleger - Fear & Greed Index

Die Marktstimmung bleibt angespannt:

Aktuell: 22 - Extreme Fear

Vor einer Woche: 15 - Extreme Fear

Vor einem Monat: 25 - Extreme Fear

Ein dauerhaft niedriger Wert signalisiert Unsicherheit, kann aber gleichzeitig auf eine mögliche Gegenbewegung hindeuten.

Fazit: DAX aktuell mit Chancen auf Fortsetzung der Erholung

Der DAX aktuell zeigt nach schwachem Vortag deutliche Stärke im Frühhandel. Die technische Struktur hat sich verbessert und spricht kurzfristig für steigende Kurse, solange zentrale Unterstützungen halten.

Die DAX Prognose bleibt konstruktiv, jedoch anfällig für Rücksetzer bei Unterschreiten der Schlüsselmarken.

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