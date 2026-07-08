DAX Prognose heute (08.07.2026): DAX Aktuell unter Druck - Droht der Test der 25.000 Punkte?

Der DAX ist gestern Morgen bei 25.785 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels versuchte der Index nach Norden auszubrechen, kam aber nicht weit. Bereits bei 25.833 Punkten drehte der Index wieder in Richtung Süden. Es bis zum frühen Nachmittag abwärts. Zwar konnte der DAX dann eine kleine Entlastungsbewegung abbilden, die aber keine Substanz hatte. Der Index hat nachfolgend die Abwärtsbewegung weiter fortgesetzt und konnte sich erst zum Xetra Schluss stabilisieren und erholen. Es wurde gestern ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich konnte sich der DAX zunächst moderat erholen, gab die Gewinne im weiteren Handelsverlauf aber wieder ab. Der DAX ging bei 25.490 Punkten aus dem Tageshandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

🚀 3 Key Takeaways

DAX Aktuell bleibt nach dem Rücksetzer technisch angeschlagen und notiert unter der wichtigen SMA20 im Stundenchart.

bleibt nach dem Rücksetzer technisch angeschlagen und notiert unter der wichtigen SMA20 im Stundenchart. Die SMA200 im Stundenchart bei 25.253 Punkten ist heute die wichtigste Unterstützung. Ein Bruch könnte weiteren Verkaufsdruck auslösen.

ist heute die wichtigste Unterstützung. Ein Bruch könnte weiteren Verkaufsdruck auslösen. Oberhalb der SMA20 würde sich das kurzfristige Chartbild wieder deutlich aufhellen und eine Erholung in Richtung der SMA50 ermöglichen.

Der DAX startete gestern bei 25.785 Punkten in den vorbörslichen Handel. Nach einem kurzen Anstieg bis auf 25.833 Punkte fehlte den Käufern jedoch die Anschlussdynamik. Bereits am Vormittag übernahmen die Verkäufer die Kontrolle und drückten den Index bis in den Nachmittag kontinuierlich nach unten.

Eine zwischenzeitliche Erholung blieb ohne nachhaltige Wirkung. Im weiteren Handelsverlauf setzte sich die Abwärtsbewegung fort, ehe sich der DAX erst zum Xetra-Schluss stabilisieren konnte. Nachbörslich wurden die anfänglichen Gewinne erneut vollständig abgegeben. Der Index beendete den Handel schließlich bei 25.490 Punkten.

Per Xetra-Schluss vom 07.07.2026 schlossen 22 DAX-Werte im Plus, während 18 Aktien Verluste verzeichneten.

Die stärksten Gewinner waren:

Beiersdorf +3,62%

Fresenius Medical Care +2,95%

SAP +2,46%

Die größten Verlierer waren:

Infineon -7,65%

Siemens Energy -6,58%

Hochtief -4,70%

DAX Prognose: Stundenchart deutlich eingetrübt

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 08.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX startete den gestrigen Handel unmittelbar an der SMA20 und SMA50 im Stundenchart, scheiterte jedoch erneut am kurzfristigen Widerstand. Damit bestätigt sich, dass die SMA20 aktuell eine erhebliche Hürde für die Käufer darstellt. Solange der DAX unter dieser Durchschnittslinie notiert, bleibt das kurzfristige Risiko auf der Unterseite bestehen.

Besonders im Fokus steht heute die SMA200 bei 25.253 Punkten. Diese Marke besitzt eine hohe technische Relevanz. Sollte sie per bestätigtem Stundenschluss unterschritten werden, dürfte sich die Abwärtsbewegung in Richtung 24.970 bis 24.955 Punkte sowie anschließend 24.900 bis 24.885 Punkte ausweiten.

Gelingt dagegen ein nachhaltiger Ausbruch zurück über die SMA20, würde sich das kurzfristige Chartbild wieder verbessern. Anschließend könnte die SMA50 erneut angesteuert werden.

Einschätzung Stundenchart: Neutral

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DAX Aktuell: Auch der 4-Stunden-Chart verliert an Dynamik

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 08.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4-Stunden-Chart hatte sich der DAX zuletzt erfolgreich von der SMA200 und der SMA20 nach oben gelöst und anschließend sogar ein neues Allzeithoch markiert. Der gestrige Rücksetzer führte den Index jedoch wieder unter die SMA20 zurück und verschlechterte damit das technische Gesamtbild. Kurzfristig erscheint eine Fortsetzung der Korrektur bis zur SMA50 bei 25.279 Punkten durchaus möglich. Kann sich der DAX dort stabilisieren, bestehen gute Chancen auf eine erneute Erholung in Richtung SMA20. Fällt hingegen auch diese Unterstützung, dürfte die SMA200 bei rund 24.997 Punkten als nächstes Ziel in den Fokus rücken.

Einschätzung 4-Stunden-Chart: Neutral

DAX Prognose für heute

Der DAX startete heute Morgen bei 25.439 Punkten in den vorbörslichen Handel. Damit notiert der Index rund 346 Punkte unter dem Vortagesniveau und bleibt technisch angeschlagen.

Long-Szenario

Können die Käufer den DAX oberhalb von 25.439 Punkten stabilisieren, ergeben sich folgende Erholungsziele:

25.454 bis 25.456 Punkte

25.473 bis 25.475 Punkte

25.490 bis 25.492 Punkte

25.514 bis 25.516 Punkte

25.535 bis 25.537 Punkte

25.553 bis 25.555 Punkte

25.572 bis 25.574 Punkte

25.588 bis 25.590 Punkte

25.613 bis 25.615 Punkte

25.633 bis 25.635 Punkte

25.654 bis 25.656 Punkte

25.675 bis 25.677 Punkte

25.697 bis 25.699 Punkte

25.713 bis 25.715 Punkte

25.734 bis 25.736 Punkte

Darüber eröffnen sich weitere Ziele bei:

25.755/57, 25.778/80, 25.796/98, 25.814/16, 25.833/35, 25.851/53, 25.869/71, 25.888/90, 25.905/07, 25.923/25, 25.944/46, 25.962/64, 25.979/81, 25.990/92 und 26.005/07 Punkten.

Short-Szenario

Scheitert der DAX dagegen an der Marke von 25.439 Punkten, rücken zunächst folgende Unterstützungen in den Fokus:

25.425 bis 25.423 Punkte

25.408 bis 25.406 Punkte

25.385 bis 25.383 Punkte

25.370 bis 25.368 Punkte

25.350 bis 25.348 Punkte

25.331 bis 25.329 Punkte

25.313 bis 25.311 Punkte

25.292 bis 25.290 Punkte

25.273 bis 25.271 Punkte

25.255 bis 25.253 Punkte

25.238 bis 25.236 Punkte

Unterhalb dieser Zone wären weitere Kursziele bei:

25.210/08, 25.195/93, 25.176/74, 25.157/55, 25.139/37, 25.118/16, 25.095/93, 25.077/75, 25.059/57, 25.040/38, 25.020/18, 25.004/02, 24.983/81, 24.965/63, 24.942/41, 24.924/22, 24.905/03, 24.888/86, 24.870/68 und 24.851/49 Punkten möglich.

Wichtige Widerstände

25.444 Punkte

25.528 bis 25.585 Punkte

25.638 bis 25.698 Punkte

25.706 bis 25.777 Punkte

25.855 Punkte

25.910 Punkte

26.077 Punkte

26.166 Punkte

26.467 Punkte

Wichtige Unterstützungen

25.404 Punkte

25.330 Punkte

25.279 bis 25.253 Punkte

25.109 Punkte

25.021 Punkte

24.997 bis 24.913 Punkte

24.886 Punkte

Quelle: Eigenanalyse auf Basis der Charts von xStation 5.

Erwartete Tagesrange

Für den heutigen Handel erwarten wir eine Handelsspanne zwischen:

Unterseite: 25.116 bis 25.290 Punkte

25.116 bis 25.290 Punkte Oberseite: 25.555 bis 25.715 Punkte

Die Gesamteinschätzung bleibt für den heutigen Handel seitwärts bis leicht abwärts.

Wahrscheinlichkeit laut Setup:

Bullisches Szenario: 55%

Bärisches Szenario: 45%

Anlegerstimmung: Fear bleibt dominant

Der Fear & Greed Index liegt aktuell bei 43 Punkten und signalisiert weiterhin "Fear".

Vor einer Woche: 30 Punkte (Fear)

Vor einem Monat: 41 Punkte (Fear)

Vor einem Jahr: 75 Punkte (Extreme Greed)

Die Stimmung hat sich gegenüber der Vorwoche zwar leicht verbessert, bleibt insgesamt jedoch vorsichtig. Historisch können anhaltende Angstphasen kurzfristig Gegenbewegungen begünstigen, solange keine weiteren negativen Impulse auftreten.

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FAQ zur DAX Prognose

Wie lautet die DAX Prognose für heute?

Die kurzfristige DAX Prognose bleibt neutral bis leicht negativ. Solange der Index unter der SMA20 im Stundenchart notiert, besteht weiteres Rückschlagpotenzial in Richtung 25.253 und 25.000 Punkte.

Welche Marken sind beim DAX heute entscheidend?

Auf der Oberseite stehen 25.528 und 25.698 Punkte im Fokus. Wichtige Unterstützungen liegen bei 25.404, 25.279, 25.253 sowie 24.997 Punkten.

Warum steht die Marke von 25.253 Punkten im Mittelpunkt?

Dort verläuft die SMA200 im Stundenchart. Diese Durchschnittslinie gilt als bedeutende technische Unterstützung. Ein nachhaltiger Bruch könnte die Korrektur deutlich ausweiten.