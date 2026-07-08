DAX Prognose heute (08.07.2026): DAX Aktuell unter Druck - Droht der Test der 25.000 Punkte?

- DAX Aktuell bleibt nach dem Rücksetzer unter der SMA20 kurzfristig angeschlagen.
- Die SMA200 bei 25.253 Punkten ist heute die wichtigste Unterstützungszone für den weiteren Handelsverlauf.
- Erst ein nachhaltiger Anstieg über die SMA20 würde die DAX Prognose wieder zugunsten der Bullen verbessern.
- DAX Aktuell bleibt nach dem Rücksetzer unter der SMA20 kurzfristig angeschlagen.
- Die SMA200 bei 25.253 Punkten ist heute die wichtigste Unterstützungszone für den weiteren Handelsverlauf.
- Erst ein nachhaltiger Anstieg über die SMA20 würde die DAX Prognose wieder zugunsten der Bullen verbessern.
Der DAX ist gestern Morgen bei 25.785 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels versuchte der Index nach Norden auszubrechen, kam aber nicht weit. Bereits bei 25.833 Punkten drehte der Index wieder in Richtung Süden. Es bis zum frühen Nachmittag abwärts. Zwar konnte der DAX dann eine kleine Entlastungsbewegung abbilden, die aber keine Substanz hatte. Der Index hat nachfolgend die Abwärtsbewegung weiter fortgesetzt und konnte sich erst zum Xetra Schluss stabilisieren und erholen. Es wurde gestern ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich konnte sich der DAX zunächst moderat erholen, gab die Gewinne im weiteren Handelsverlauf aber wieder ab. Der DAX ging bei 25.490 Punkten aus dem Tageshandel.
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🚀 3 Key Takeaways
- DAX Aktuell bleibt nach dem Rücksetzer technisch angeschlagen und notiert unter der wichtigen SMA20 im Stundenchart.
- Die SMA200 im Stundenchart bei 25.253 Punkten ist heute die wichtigste Unterstützung. Ein Bruch könnte weiteren Verkaufsdruck auslösen.
- Oberhalb der SMA20 würde sich das kurzfristige Chartbild wieder deutlich aufhellen und eine Erholung in Richtung der SMA50 ermöglichen.
Der DAX startete gestern bei 25.785 Punkten in den vorbörslichen Handel. Nach einem kurzen Anstieg bis auf 25.833 Punkte fehlte den Käufern jedoch die Anschlussdynamik. Bereits am Vormittag übernahmen die Verkäufer die Kontrolle und drückten den Index bis in den Nachmittag kontinuierlich nach unten.
Eine zwischenzeitliche Erholung blieb ohne nachhaltige Wirkung. Im weiteren Handelsverlauf setzte sich die Abwärtsbewegung fort, ehe sich der DAX erst zum Xetra-Schluss stabilisieren konnte. Nachbörslich wurden die anfänglichen Gewinne erneut vollständig abgegeben. Der Index beendete den Handel schließlich bei 25.490 Punkten.
Per Xetra-Schluss vom 07.07.2026 schlossen 22 DAX-Werte im Plus, während 18 Aktien Verluste verzeichneten.
Die stärksten Gewinner waren:
- Beiersdorf +3,62%
- Fresenius Medical Care +2,95%
- SAP +2,46%
Die größten Verlierer waren:
- Infineon -7,65%
- Siemens Energy -6,58%
- Hochtief -4,70%
DAX Prognose: Stundenchart deutlich eingetrübt
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 08.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der DAX startete den gestrigen Handel unmittelbar an der SMA20 und SMA50 im Stundenchart, scheiterte jedoch erneut am kurzfristigen Widerstand. Damit bestätigt sich, dass die SMA20 aktuell eine erhebliche Hürde für die Käufer darstellt. Solange der DAX unter dieser Durchschnittslinie notiert, bleibt das kurzfristige Risiko auf der Unterseite bestehen.
Besonders im Fokus steht heute die SMA200 bei 25.253 Punkten. Diese Marke besitzt eine hohe technische Relevanz. Sollte sie per bestätigtem Stundenschluss unterschritten werden, dürfte sich die Abwärtsbewegung in Richtung 24.970 bis 24.955 Punkte sowie anschließend 24.900 bis 24.885 Punkte ausweiten.
Gelingt dagegen ein nachhaltiger Ausbruch zurück über die SMA20, würde sich das kurzfristige Chartbild wieder verbessern. Anschließend könnte die SMA50 erneut angesteuert werden.
Einschätzung Stundenchart: Neutral
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DAX Aktuell: Auch der 4-Stunden-Chart verliert an Dynamik
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 08.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4-Stunden-Chart hatte sich der DAX zuletzt erfolgreich von der SMA200 und der SMA20 nach oben gelöst und anschließend sogar ein neues Allzeithoch markiert. Der gestrige Rücksetzer führte den Index jedoch wieder unter die SMA20 zurück und verschlechterte damit das technische Gesamtbild. Kurzfristig erscheint eine Fortsetzung der Korrektur bis zur SMA50 bei 25.279 Punkten durchaus möglich. Kann sich der DAX dort stabilisieren, bestehen gute Chancen auf eine erneute Erholung in Richtung SMA20. Fällt hingegen auch diese Unterstützung, dürfte die SMA200 bei rund 24.997 Punkten als nächstes Ziel in den Fokus rücken.
Einschätzung 4-Stunden-Chart: Neutral
DAX Prognose für heute
Der DAX startete heute Morgen bei 25.439 Punkten in den vorbörslichen Handel. Damit notiert der Index rund 346 Punkte unter dem Vortagesniveau und bleibt technisch angeschlagen.
Long-Szenario
Können die Käufer den DAX oberhalb von 25.439 Punkten stabilisieren, ergeben sich folgende Erholungsziele:
- 25.454 bis 25.456 Punkte
- 25.473 bis 25.475 Punkte
- 25.490 bis 25.492 Punkte
- 25.514 bis 25.516 Punkte
- 25.535 bis 25.537 Punkte
- 25.553 bis 25.555 Punkte
- 25.572 bis 25.574 Punkte
- 25.588 bis 25.590 Punkte
- 25.613 bis 25.615 Punkte
- 25.633 bis 25.635 Punkte
- 25.654 bis 25.656 Punkte
- 25.675 bis 25.677 Punkte
- 25.697 bis 25.699 Punkte
- 25.713 bis 25.715 Punkte
- 25.734 bis 25.736 Punkte
Darüber eröffnen sich weitere Ziele bei:
25.755/57, 25.778/80, 25.796/98, 25.814/16, 25.833/35, 25.851/53, 25.869/71, 25.888/90, 25.905/07, 25.923/25, 25.944/46, 25.962/64, 25.979/81, 25.990/92 und 26.005/07 Punkten.
Short-Szenario
Scheitert der DAX dagegen an der Marke von 25.439 Punkten, rücken zunächst folgende Unterstützungen in den Fokus:
- 25.425 bis 25.423 Punkte
- 25.408 bis 25.406 Punkte
- 25.385 bis 25.383 Punkte
- 25.370 bis 25.368 Punkte
- 25.350 bis 25.348 Punkte
- 25.331 bis 25.329 Punkte
- 25.313 bis 25.311 Punkte
- 25.292 bis 25.290 Punkte
- 25.273 bis 25.271 Punkte
- 25.255 bis 25.253 Punkte
- 25.238 bis 25.236 Punkte
Unterhalb dieser Zone wären weitere Kursziele bei:
25.210/08, 25.195/93, 25.176/74, 25.157/55, 25.139/37, 25.118/16, 25.095/93, 25.077/75, 25.059/57, 25.040/38, 25.020/18, 25.004/02, 24.983/81, 24.965/63, 24.942/41, 24.924/22, 24.905/03, 24.888/86, 24.870/68 und 24.851/49 Punkten möglich.
Wichtige Widerstände
- 25.444 Punkte
- 25.528 bis 25.585 Punkte
- 25.638 bis 25.698 Punkte
- 25.706 bis 25.777 Punkte
- 25.855 Punkte
- 25.910 Punkte
- 26.077 Punkte
- 26.166 Punkte
- 26.467 Punkte
Wichtige Unterstützungen
- 25.404 Punkte
- 25.330 Punkte
- 25.279 bis 25.253 Punkte
- 25.109 Punkte
- 25.021 Punkte
- 24.997 bis 24.913 Punkte
- 24.886 Punkte
Quelle: Eigenanalyse auf Basis der Charts von xStation 5.
Erwartete Tagesrange
Für den heutigen Handel erwarten wir eine Handelsspanne zwischen:
- Unterseite: 25.116 bis 25.290 Punkte
- Oberseite: 25.555 bis 25.715 Punkte
Die Gesamteinschätzung bleibt für den heutigen Handel seitwärts bis leicht abwärts.
Wahrscheinlichkeit laut Setup:
- Bullisches Szenario: 55%
- Bärisches Szenario: 45%
Anlegerstimmung: Fear bleibt dominant
Der Fear & Greed Index liegt aktuell bei 43 Punkten und signalisiert weiterhin "Fear".
- Vor einer Woche: 30 Punkte (Fear)
- Vor einem Monat: 41 Punkte (Fear)
- Vor einem Jahr: 75 Punkte (Extreme Greed)
Die Stimmung hat sich gegenüber der Vorwoche zwar leicht verbessert, bleibt insgesamt jedoch vorsichtig. Historisch können anhaltende Angstphasen kurzfristig Gegenbewegungen begünstigen, solange keine weiteren negativen Impulse auftreten.
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FAQ zur DAX Prognose
Wie lautet die DAX Prognose für heute?
Die kurzfristige DAX Prognose bleibt neutral bis leicht negativ. Solange der Index unter der SMA20 im Stundenchart notiert, besteht weiteres Rückschlagpotenzial in Richtung 25.253 und 25.000 Punkte.
Welche Marken sind beim DAX heute entscheidend?
Auf der Oberseite stehen 25.528 und 25.698 Punkte im Fokus. Wichtige Unterstützungen liegen bei 25.404, 25.279, 25.253 sowie 24.997 Punkten.
Warum steht die Marke von 25.253 Punkten im Mittelpunkt?
Dort verläuft die SMA200 im Stundenchart. Diese Durchschnittslinie gilt als bedeutende technische Unterstützung. Ein nachhaltiger Bruch könnte die Korrektur deutlich ausweiten.
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