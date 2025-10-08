Marktstimmung neutral – Anleger abwartend: Der Fear & Greed Index steht bei 53 Punkten. Die Anleger bleiben zurückhaltend, was auf eine mögliche Konsolidierungsphase im DAX hindeutet, bevor neue Impulse kommen.

Kurzfristige DAX Prognose: leicht bullisch Solange sich der Index über 24.400 Punkten hält, überwiegen die Chancen für steigende Kurse. Ein Rückfall unter 24.300 Punkte würde das Chartbild dagegen eintrüben.

DAX aktuell stabil, aber richtungssuchend: Der DAX pendelt um 24.400 Punkte und zeigt eine leichte Aufwärtstendenz. Ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA50 (24.422 Punkte) könnte den Weg Richtung 24.700 Punkte und darüber öffnen.

Einleitung

Die Bullen sind heute gefordert, den DAX per Stundenschluss über der SMA50 zu etablieren. Sollte dies gelingen, so wäre es zwingend, dass es direkt weiter aufwärts an das Wochenhoch geht. Erst wenn diese Kursmuster abgebildet sind, hätte das Stundenchart wieder das Potential bullisch interpretiert zu werden. Es könnte dann wieder in Richtung des Allzeithochs gehen. Darüber hätte der DAX die Perspektive an unsere nächsten Anlaufziele bei 24.715/30 Punkten, bzw. bei 24.895/910 Punkten zu laufen.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

DAX Prognose & DAX aktuell: Einschätzung für Mittwoch, 08.10.2025

Der DAX ist am Dienstagmorgen bei 24.433 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Nach einer anfänglichen Schwächephase setzte im Bereich der 24.320 Punkte-Marke eine leichte Erholung ein. Diese führte den Index zeitweise über die 24.400 Punkte, konnte sich aber nicht nachhaltig durchsetzen. Der Xetra-Schluss lag bei 24.389 Punkten, nachbörslich fiel der DAX geringfügig zurück – ein Zeichen anhaltender Unsicherheit.

Von den 40 DAX-Werten schlossen 21 Aktien im Plus, 19 im Minus. Symrise (+1,74 %), Fresenius Medical Care (+1,14 %) und Henkel (+0,99 %) führten die Gewinnerliste an. Auf der Verliererseite standen BMW (-4,22 %), Rheinmetall (-2,52 %) und Siemens Energy (-2,33 %).

Chartanalyse & DAX Prognose (1h-Chart)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart zeigt sich der DAX derzeit im Spannungsfeld zwischen SMA20 (24.416 Punkte) und SMA50 (24.422 Punkte). Diese Linien dienen als kurzfristige Unterstützungs- und Widerstandsmarken.

Die Bullen müssen den DAX per Stundenschluss über der SMA50 etablieren, um ein bullisches Signal zu generieren. Gelingt das, wäre ein Anstieg in Richtung 24.715/30 Punkte oder sogar 24.895/910 Punkte möglich – eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung Allzeithoch.

Scheitert der Ausbruch, droht eine Rückkehr in den Bereich um 24.300 Punkte oder tiefer. In diesem Fall steigt die Wahrscheinlichkeit einer erneuten Korrektur – eventuell bis zum Monatstief.

Kurzfristige Prognose (1h-Chart): neutral / bullisch

DAX Prognose im 4h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart ist die seit Wochen anhaltende Seitwärtsphase deutlich zu erkennen. Der DAX schwankt rund um die SMA20 (24.425 Punkte) und SMA50 (24.159 Punkte), ohne sich klar abzusetzen. Erst in den letzten Tagen gelang ein kurzer Anstieg bis 24.500 Punkte, bevor wieder leichte Abgaben einsetzten.

Um die Aufwärtsdynamik aufrechtzuerhalten, muss der DAX über die SMA20 steigen. Ein nachhaltiger Anstieg über 24.500 Punkte würde den Weg zu den nächsten Kurszielen öffnen. Unterhalb der SMA20 trübt sich das Bild hingegen ein – das Risiko einer Abwärtsbewegung in Richtung Monatstief steigt.

Kurzfristige Prognose (4h-Chart): bullisch

DAX Aktuell: Ausblick für den 08.10.2025

Der DAX startete heute Morgen bei 24.441 Punkten, rund 50 Punkte über dem Vortagesschluss. Damit zeichnet sich eine leicht positive Tendenz ab.

Long-Setup:

Gelingt es, den DAX über 24.441 Punkten zu halten, liegen die nächsten Kursziele bei:

24.473/75 – 24.493/95 – 24.511/13 – 24.530/32 – 24.569/71 – 24.644/46 – 24.723/25 – 24.775/77 – 24.872/74 – 24.911/13 Punkten.

Short-Setup:

Fällt der DAX unter 24.441 Punkte, droht eine Korrektur mit möglichen Zielen bei:

24.425/23 – 24.305/03 – 24.214/12 – 24.052/50 – 23.997/95 Punkten.

Wichtige Widerstände: 24.444/68/88 – 24.533 – 24.726 – 24.835

Wichtige Unterstützungen: 24.425/22 – 24.285/51 – 24.056/20 – 23.974/27 – 23.884/22

DAX Prognose: Erwartete Tagesrange & Wahrscheinlichkeiten

Erwartete Range: 24.513 / 24.663 bis 24.357 / 24.283 Punkte

Wahrscheinlichkeit bullisches Szenario: 55 %

Wahrscheinlichkeit bärisches Szenario: 45 %

(auf Basis des Tagesschlusses um 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag)

Unsere Einschätzung bleibt seitwärts bis leicht aufwärtsgerichtet, mit Vorteilen für die Bullen – sofern sich der DAX über der SMA50 stabilisieren kann.

Marktstimmung & Anlegerverhalten

Der Fear & Greed Index liegt aktuell bei 53 Punkten und zeigt damit eine neutrale Marktstimmung.

Vor einer Woche lag der Wert bei 50, vor einem Monat ebenfalls bei 53 – also kaum Veränderung.

Im Jahresvergleich ist die Stimmung deutlich abgekühlt: Vor einem Jahr lag der Index bei **70 Punkten („Greed“) **.

Ein Wert über 70 signalisiert übermäßige Gier, unter 30 dagegen starke Angst – beides potenzielle Umkehrsignale im Markt.

Fazit: DAX Prognose für Mittwoch, 08.10.2025

Der DAX zeigt sich aktuell stabil, doch der Ausbruch über die SMA50 bleibt entscheidend für den weiteren Verlauf.

Ein Sprung über die Marke von 24.500 Punkten könnte den Weg nach oben freimachen, während ein Bruch der 24.300 Punkte eine Korrektur andeutet.

Kurzum:

Die DAX Prognose für heute lautet neutral bis leicht bullisch – Anleger sollten jedoch auf kurzfristige Schwankungen gefasst sein.

