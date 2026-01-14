DAX Prognose heute (14.01.2026) – DAX Aktuell: Widerstände & Unterstützungen

Der DAX ist gestern Morgen bei 25.472 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels orientierte sich der DAX zunächst in Richtung Süden. Erst am späten Vormittag konnte sich der Index stabilisieren und erholen. Die Erholung hat sich im weiteren Handelsverlauf weiter fortgesetzt. Der DAX konnte am Nachmittag ein erneutes Allzeithoch formatieren, das aber nachfolgend abverkauft worden ist. Es ging am späten Nachmittag in Richtung der 25.400 Punkte-Marke. Den Bullen gelang es erneut, wenn auch einen kleinen Xetra Tagesgewinn auszuweisen. Nachbörslich bröckelten die Notierungen moderat ab. Der DAX ging bei 25.419 Punkten aus dem Tageshandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

🚀 Key Takeaways

DAX Aktuell: Der Index bleibt technisch insgesamt bullisch, kämpft aber kurzfristig mit der SMA20 (25.437) – die SMA50 (25.417) ist die zentrale Unterstützung. DAX Prognose heute: Basisszenario seitwärts bis leicht abwärts, mit 60 % Bull- vs. 40 % Bear-Wahrscheinlichkeit und erwarteter Range 25.562 bis 25.171 Punkte. Trading-Marken: Oberseite relevant ab 25.437/67 und 25.531/85; Unterseite kritisch unter 25.417 und 25.365/32 – darunter steigt das Risiko Richtung 25.230/15.

Der DAX ist gestern Morgen bei 25.472 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Mit Beginn des Xetra-Handels setzte zunächst Abwärtsdruck ein, erst im Verlauf des späten Vormittags konnte sich der Index stabilisieren. Die anschließende Erholung setzte sich im weiteren Tagesverlauf fort.

Am Nachmittag markierte der DAX ein erneutes Allzeithoch, dieses wurde jedoch im Anschluss abverkauft. In der Folge ging es am späten Nachmittag zurück in Richtung der 25.400-Punkte-Marke. Trotz des Rücksetzers konnten die Bullen einen kleinen Xetra-Tagesgewinn verteidigen. Nachbörslich gaben die Notierungen moderat nach. Der DAX ging bei 25.419 Punkten aus dem Tageshandel.

Marktbreite (Xetra, 13.01.2026):

17 Aktien im Plus , 23 Aktien im Minus

Top-Gewinner: Zalando (+4,58 %), Symrise (+2,52 %), MTU (+1,88 %)

Schlusslichter: Fresenius Medical Care (-2,72 %), Continental (-2,35 %), Deutsche Telekom (-2,26 %)

DAX Aktuell: Die wichtigsten Tagesdaten im Überblick

Tageshoch (TH): 25.537

Tagestief (TT): 25.363

Xetra-Schluss: 25.411

Tagesschluss: 25.419

Range (08:00–22:00 Uhr): 174 Punkte

Chartcheck zur DAX Prognose (technische Analyse)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

DAX Prognose im 1h-Chart: SMA20 & SMA50 im Fokus

Der DAX notierte gestern Morgen zunächst über der SMA20 (aktuell 25.437 Punkte), rutschte mit Xetra-Start jedoch unter diese Durchschnittslinie und etablierte sich vorübergehend darunter. Erst am späten Vormittag gelang es, die Richtung zu drehen und wieder über die SMA20 zu laufen.

Zwar wurde ein neues Allzeithoch erreicht, allerdings konnte sich der DAX nicht nachhaltig darüber festsetzen. Am Abend gab der Index erneut nach und fiel wieder unter die SMA20. Im Nachthandel ging es bis an die SMA50 (aktuell 25.417 Punkte), von dort aus folgte eine Erholung zurück in Richtung SMA20.

Bullisches Szenario:

Gelingt ein Stundenschluss über der SMA20, könnte der DAX wieder dynamischer aufwärts laufen. Mögliche nächste Ziele wären:

25.675/90 Punkte

25.835/50 Punkte

Bärisches Szenario:

Wird die SMA50 aufgegeben, würde sich das Chartbild deutlich eintrüben. In diesem Fall könnten folgende Bereiche wieder in den Fokus rücken:

25.230/15 Punkte

25.050/35 Punkte

Einschätzung 1h-Chart (kurzfristig): bullisch

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

DAX Prognose im 4h-Chart: Trend bleibt konstruktiv

Der DAX konnte sich Ende Dezember über die SMA20 (aktuell 25.365 Punkte) schieben und anschließend weiter in Richtung neuer Hochs laufen. Rücksetzer zu Monatsbeginn wurden dabei mehrfach an der SMA20 aufgefangen, was die bullische Struktur bestätigt.

Solange der Index über der SMA20 bleibt, besteht grundsätzlich die Perspektive weiterer Kursanstiege (Oberseitenziele wurden bereits im 1h-Chart beschrieben).

Sollte die SMA20 im Rahmen von Rücksetzern nicht halten, würde sich das Bild eintrüben und der DAX könnte wieder in Richtung SMA50 (aktuell 25.098 Punkte) laufen. Damit die bullische Interpretation nicht in Frage gestellt wird, sollte Schwäche spätestens im Bereich der SMA20 auslaufen.

Einschätzung 4h-Chart (kurzfristig): bullisch

DAX Prognose heute (14.01.2026): Ausblick & Trading-Setups

DAX Aktuell: Vorbörse am Morgen

Der DAX ist heute Morgen bei 25.423 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Damit notiert der Index:

49 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung von gestern

4 Punkte über dem Tages-/Wochenschluss von gestern Abend

Long-Setup (bullisch): Ziele auf der Oberseite

Die Bullen könnten zunächst versuchen, den DAX über 25.423 Punkten zu stabilisieren. Gelingt dies, wären folgende Anlaufziele möglich:

Erste Ziele:

25.454/56 – 25.477/79 – 25.495/97 – 25.509/11 – 25.524/26 – 25.543/45 – 25.560/62 – 25.577/79 – 25.591/93 – 25.608/10 – 25.629/31 – 25.647/49 – 25.666/68

Weitere Ziele über 25.666/68:

25.674/76 – 25.683/85 – 25.702/04 – 25.719/21 – 25.737/39 – 25.756/58 – 25.773/75 – 25.792/94 – 25.811/13 – 25.830/32 – 25.844/46 – 25.864/66

Short-Setup (bärisch): Ziele auf der Unterseite

Kann sich der DAX nicht über 25.423 Punkten halten, hätten die Bären die Möglichkeit, den Index weiter zu drücken.

Erste Ziele:

25.414/12 – 25.397/95 – 25.379/77 – 25.361/59 – 25.345/43 – 25.329/27 – 25.310/08 – 25.292/90 – 25.274/72 – 25.254/52 – 25.235/33

Weitere Ziele unter 25.235/33:

25.216/14 – 25.196/94 – 25.173/71 – 25.152/50 – 25.131/29 – 25.108/06 – 25.090/88 – 25.075/73 – 25.058/56 – 25.041/39 – 25.020/18

DAX Widerstände und Unterstützungen (DAX Aktuell)

DAX-Widerstände:

25.437/25/67

25.531/85

25.659

25.788

25.903/92

26.035

DAX-Unterstützungen:

25.417

25.365/32

25.210

25.119

25.098/74/58

24.937

24.876

24.763

24.690

Quelle: Eigenanalyse (Charts: XStation5) – Marken in FETT sind Kreuzwiderstände/-unterstützungen.

DAX Prognose: Markterwartung & Wahrscheinlichkeiten

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts bis abwärts gerichteten Markt (bezogen auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag).

Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 60 %

Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 40 %

Erwartete Tagesrange: 25.495 / 25.562 bis 25.308 / 25.171 Punkte

Hinweis: Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.

Stimmung der internationalen Anleger (Fear & Greed Index)

Der Greed/Fear Index notierte am letzten Handelstag bei 55 und liegt damit im Bereich „Neutral“.

Vergleichswerte:

vor einer Woche: 46 („Greed“)

vor einem Monat: 42 („Fear“)

vor einem Jahr: 25 („Extreme Fear“)

Der mittlere Wert des Index liegt bei 50 und signalisiert Neutralität.

Werte über 50 gelten als bullish („Greed“)

Werte über 70 als „Extreme Greed“

Werte unter 50 gelten als bearish („Fear“)

Werte unter 30 als „Extreme Fear“

Extreme Ausschläge (über 70 oder unter 30) können auf instabile Marktphasen hinweisen und mögliche kurzfristige Umkehrbewegungen signalisieren.

