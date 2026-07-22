DAX Prognose aktuell: Steigt der DAX über 25.100 Punkte?

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.864 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index konnte sich bis zum Mittag deutlicher erholen. Es ging im Zuge dessen bis fast an die 25.000 Punkte-Marke, die der DAX erst nach einem Rücksetzer am Nachmittag dynamisch überwinden konnte. Es gelang den Bullen gestern einen weiteren Xetra Tagesgewinn auszuweisen. Nachbörslich ging es in einer engen Box seitwärts. Der DAX ging bei 25.059 Punkten aus dem Tageshandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

🚀 3 Key Takeaways

DAX Prognose bleibt bullisch: Der Ausbruch über 25.000 Punkte verbessert das kurzfristige Chartbild.

Der Ausbruch über 25.000 Punkte verbessert das kurzfristige Chartbild. DAX aktuell: Oberhalb von 25.052 Punkten bleiben Kursziele bis 25.526 Punkte möglich.

Oberhalb von 25.052 Punkten bleiben Kursziele bis 25.526 Punkte möglich. Wichtige Unterstützung: Die Zone um SMA50 und SMA200 entscheidet über den kurzfristigen Trend.

Der DAX startete gestern bei 24.864 Punkten in den vorbörslichen Handel und setzte seine Erholung im Tagesverlauf fort. Nach einem Anstieg bis knapp an die Marke von 25.000 Punkten folgte zunächst ein Rücksetzer, bevor die Bullen den Widerstand am Nachmittag dynamisch überwinden konnten. Der Handel endete mit einem weiteren positiven Xetra-Schluss, ehe sich der Index nachbörslich seitwärts bewegte. Der Tagesschluss lag bei 25.059 Punkten.

Damit bleibt die kurzfristige DAX Prognose konstruktiv. Der Sprung über die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten verbessert das technische Gesamtbild deutlich.

DAX aktuell: Gewinner und Verlierer

Von den 40 DAX-Werten schlossen 26 Aktien im Plus und 14 im Minus.

Größte Gewinner:

Infineon +6,47%

Siemens Energy +4,42%

Siemens +3,06%

Größte Verlierer:

Hannover Rück -2,30%

Münchener Rück -2,16%

Deutsche Telekom -1,68%

DAX Prognose: Stundenchart hellt sich deutlich auf

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 22.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart hat sich das Chartbild klar verbessert. Der DAX konnte die SMA20, SMA50 und anschließend auch die SMA200 überwinden und sich per Stundenschluss oberhalb dieser wichtigen Durchschnittslinien etablieren.

Für die kurzfristige DAX Prognose ist nun entscheidend, dass sich der Index oberhalb der SMA20 behauptet. Gelingt dies, rücken die nächsten Kursziele bei:

25.350 bis 25.365 Punkten

25.495 bis 25.510 Punkten

in den Fokus.

Sollte es dagegen zu Rücksetzern kommen, dürfte zunächst die SMA20 als Unterstützung dienen. Darunter könnten die SMA200 und anschließend die SMA50 den Abwärtstrend bremsen. Erst ein bestätigter Stundenschluss unter der SMA50 würde das kurzfristige Chartbild wieder eintrüben.

Kurzfristige DAX Prognose (1h): Bullisch

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DAX Prognose im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 22.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4-Stunden-Chart hat sich die Lage verbessert. Nachdem der DAX zuletzt mehrfach an der SMA20 gescheitert war, gelang nun der nachhaltige Ausbruch über SMA20, SMA50 und SMA200. Solange sich der Index oberhalb dieser gleitenden Durchschnitte hält, bleibt die übergeordnete DAX Prognose positiv. Rücksetzer könnten im Bereich der SMA50 und SMA200 aufgefangen werden. Erst ein erneuter Rückfall unter diese Marken würde das positive Chartbild wieder infrage stellen.

Kurzfristige DAX Prognose (4h): Bullisch

DAX aktuell: Ausblick für den Handelstag

Der DAX startete heute bei 25.052 Punkten in den vorbörslichen Handel. Damit liegt der Index 188 Punkte über dem Vortagesstart und 7 Punkte unter dem gestrigen Tagesschluss.

Bullisches Szenario

Kann sich der DAX über 25.052 Punkten behaupten, liegen die nächsten Ziele bei:

25.071 bis 25.073 Punkten

25.090 bis 25.092 Punkten

25.111 bis 25.113 Punkten

25.127 bis 25.129 Punkten

25.148 bis 25.150 Punkten

25.167 bis 25.169 Punkten

25.184 bis 25.186 Punkten

25.205 bis 25.207 Punkten

25.222 bis 25.224 Punkten

25.243 bis 25.245 Punkten

25.269 bis 25.271 Punkten

25.287 bis 25.289 Punkten

Darüber eröffnen sich weitere Kursziele bis in den Bereich von 25.526 bis 25.528 Punkten.

Bärisches Szenario

Kann sich der DAX nicht über 25.052 Punkten halten, rücken folgende Unterstützungen in den Fokus:

25.045 bis 25.043 Punkte

25.024 bis 25.022 Punkte

25.004 bis 25.002 Punkte

24.985 bis 24.983 Punkte

24.971 bis 24.969 Punkte

24.950 bis 24.948 Punkte

24.929 bis 24.927 Punkte

24.910 bis 24.908 Punkte

24.888 bis 24.886 Punkte

24.866 bis 24.864 Punkte

24.845 bis 24.843 Punkte

24.828 bis 24.830 Punkte

24.813 bis 24.811 Punkte

Unterhalb dieser Zone würde sich das kurzfristige Chartbild wieder deutlich verschlechtern.

DAX Prognose: Wichtige Widerstände und Unterstützungen

Widerstände

25.095 Punkte

25.133 Punkte

25.219 bis 25.266 Punkte

25.338 Punkte

25.410 Punkte

25.692 Punkte

Unterstützungen

25.025 Punkte

24.987 bis 24.904 Punkte

24.870 bis 24.833 Punkte

24.754 Punkte

24.653 Punkte

24.522 Punkte

24.491 bis 24.417 Punkte

24.310 Punkte

24.226 Punkte

DAX aktuell: Erwartete Tagesrange

Für den heutigen Handelstag rechnen wir mit einem leicht seitwärts bis aufwärts gerichteten Verlauf.

Erwartete Tagesrange:

Oberseite: 25.184 bis 25.326 Punkte

Unterseite: 24.950 bis 24.830 Punkte

Wahrscheinlichkeiten:

Bullisches Szenario: 55%

Bärisches Szenario: 45%

Stimmung der Anleger

Der CNN Fear & Greed Index notiert aktuell bei 41 Punkten und signalisiert weiterhin Fear. Gegenüber der Vorwoche hat sich die Stimmung kaum verändert. Historisch betrachtet können anhaltend niedrige Werte auf eine pessimistische Marktstimmung hindeuten, die kurzfristig auch Erholungspotenzial eröffnet.

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Historisch betrachtet erhöhen sehr niedrige Werte unter 30 die Wahrscheinlichkeit einer kurzfristigen Gegenbewegung nach oben. Aktuell befindet sich der Markt jedoch noch nicht in diesem Extrembereich.

FAQ

Wie lautet die aktuelle DAX Prognose?

Die kurzfristige DAX Prognose bleibt bullisch, solange sich der Index oberhalb von 25.052 Punkten behauptet.

Welche Marken sind heute im DAX wichtig?

Auf der Oberseite liegen wichtige Widerstände bei 25.095 und 25.133 Punkten. Unterstützungen befinden sich bei 25.025 sowie zwischen 24.987 und 24.904 Punkten.

Wie ist die aktuelle Stimmung am Aktienmarkt?

Der Fear & Greed Index steht bei 41 Punkten und signalisiert weiterhin eine vorsichtige Marktstimmung ("Fear").