DAX Prognose & DAX Aktuell am 22.10.2025 – Technische Analyse, Chartcheck & Marktausblick

Einleitung
Der DAX ist gestern Morgen bei 24.305 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels setzte der DAX zunächst etwas zurück, konnte sich am Vormittag stabilisieren und gegen Mittag wieder über die 24.300 Punkte-Marke laufen. Den Bullen ging in diesem Bereich zunächst die Kraft aus. Nach einem weiteren Rücksetzer am Nachmittag nahm der DAX erneuten Schwung, der ihn an die 24.400 Punkte-Marke gebracht hat. Zwar konnte sich der DAX nicht in diesem Bereich etablieren, schaffte es nachbörslich aber, sich im Bereich der 24.350 Punkte-Marke zu halten. Der DAX ging bei 24.344 Punkten aus dem Tageshandel.
► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash
Key Takeaways
🟢 1. DAX zeigt sich stabil mit leicht bullischer Tendenz
Der DAX konnte sich über der Marke von 24.300 Punkten behaupten und notiert aktuell stabil. Solange der Index über der SMA50 (24.281 Punkte) bleibt, überwiegen die Chancen für eine fortgesetzte Aufwärtsbewegung.
📈 2. Aufwärtspotenzial bei Überschreiten der 24.505 Punkte
Ein Stundenschluss über 24.505 Punkten würde ein neues Kaufsignal liefern und den Weg in Richtung Jahreshoch öffnen. Die kurzfristige DAX Prognose bleibt damit bullisch, sofern die Bullen das Momentum halten.
🔻 3. Unterstützung bei 24.200 Punkten entscheidend
Sollte der DAX unter die 24.200-Punkte-Zone fallen, droht ein Rücksetzer bis in den Bereich von 23.940 bis 23.880 Punkten. Diese Marken bilden die zentrale Unterstützungszone für den weiteren Verlauf.
Der DAX ist am Dienstagmorgen bei 24.305 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Nach einer kurzen Schwächephase stabilisierte sich der Index im Verlauf des Vormittags und überschritt zur Mittagszeit erneut die Marke von 24.300 Punkten. Am Nachmittag setzten die Bullen zu einem neuen Anlauf an und brachten den DAX aktuell bis an die 24.400 Punkte-Marke. Zwar konnte sich der Index dort nicht halten, schloss aber solide bei 24.344 Punkten.
Per Xetra-Schluss lagen 26 DAX-Aktien im Plus, während 14 Werte mit Verlusten aus dem Handel gingen. MTU Aero Engines führte mit einem Plus von 4,62 % die Gewinnerliste an, gefolgt von Infineon (+3,35 %) und adidas (+2,05 %). Auf der Verliererseite standen Siemens Energy (-2,58 %), Commerzbank (-1,70 %) und Deutsche Bank (-1,33 %).
🧩 Technische Analyse: DAX Prognose im Stundenchart (1h)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der DAX pendelte gestern um die SMA200 (24.282 Punkte), konnte diese Linie jedoch erst am Abend nachhaltig überschreiten.
Bullishes Szenario:
Kann sich der DAX heute per Stundenschluss über der SMA20 (24.331 Punkte) festsetzen, dürfte sich eine Aufwärtsbewegung in Richtung 24.505 Punkte entwickeln – ein wichtiger Schritt, um das Jahreshoch ins Visier zu nehmen.
Bärisches Szenario:
Sollte der DAX unter die SMA50 (24.281 Punkte) rutschen und sich darunter etablieren, wäre mit Rücksetzern bis 23.940/23.880 Punkte zu rechnen.
Kurzfristige DAX Prognose (1h-Chart): bullisch
📈 DAX Prognose im 4-Stunden-Chart (4h)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Nach dem Rücksetzer vom Allzeithoch konnte sich der DAX wieder stabilisieren. Die SMA50 (24.254 Punkte) fungiert derzeit als zentrale Unterstützung.
Bullishes Signal: Ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA50 würde weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung Allzeithoch eröffnen.
Bearishes Risiko: Fällt der DAX erneut unter die SMA50, könnten Rücksetzer bis 24.180 Punkte folgen.
Mittelfristige DAX Prognose (4h-Chart): neutral bis bullisch
🔍 DAX Aktuell – Ausblick & Handelsideen für den 22.10.2025
Der DAX aktuell notiert am Morgen bei 24.326 Punkten, rund 21 Punkte über dem Vortag.
Wir erwarten heute einen seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Handel mit einer Tagesrange zwischen 24.445 / 24.513 und 24.285 / 24.215 Punkten.
Wahrscheinlichkeit bullisches Szenario: 55 %
Wahrscheinlichkeit bärisches Szenario: 45 %
Wichtige DAX-Widerstände:
24.331 / 24.404 / 24.511 / 24.615 / 24.711 Punkte
Wichtige DAX-Unterstützungen:
24.311 / 24.282 / 24.182 / 24.084 / 23.983 Punkte
Prognose: leicht bullisch im Tagesverlauf
🌍 Marktstimmung & Anlegerverhalten
Der Greed/Fear Index notiert aktuell bei 29 Punkten und signalisiert weiterhin „Fear“ (Angst) unter den internationalen Investoren.
Vor einer Woche lag der Wert bei 30, vor einem Monat bei 62 („Greed“) – ein klarer Rückgang der Marktstimmung.
Extreme Werte unter 30 deuten oft auf eine mögliche kurzfristige Trendwende nach oben hin.
Quelle: CNN Business – Fear & Greed Index
🧾 Fazit: DAX Prognose 22.10.2025
Die DAX Prognose für heute bleibt vorsichtig optimistisch. Solange der Index oberhalb der SMA50 notiert, behalten die Bullen die Oberhand. Ein Anstieg über die 24.500 Punkte-Marke könnte den Weg zum Jahreshoch ebnen.
Auf der Unterseite bleibt die 24.200 Punkte-Zone entscheidend für das kurzfristige Trendbild.
