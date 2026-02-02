DAX Prognose & DAX Aktuell – Tagesausblick, Chartanalyse und Handelsmarken für den 02.02.2026

Der DAX ist Freitagmorgen bei 24.422 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der DAX gab vorbörslich nach, konnte sich aber mit Aufnahme des Xetra Handels stabilisieren und direkt dynamisch aufwärtslaufen. Es ging im Zuge der Bewegung über die 24.500 Punkte, über die sich der Index zunächst nicht festsetzen konnte. Erst nach einem kleinen Rücksetzer am späten Vormittag ging es über diese Marke, über der sich DAX festsetzen konnte. Es ging im weiteren Handelsverlauf am Nachmittag aber nur in einer relativ engen Box seitwärts, was aus dem Stundenschart gut herausgelesen werden kann. Es konnte gestern im Handel ein Xetra Tagesgewinn abgebildet werden. Nachbörslich setzte sich die Seitwärtsbewegung weiter fort. Der DAX ging bei 24.498 Punkten aus dem Tages- Wochenhandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

🔑 Drei Key Takeaways – DAX aktuell im Überblick

Chartbild kurzfristig klar bärisch

Sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart notiert der DAX unter wichtigen gleitenden Durchschnitten (SMA20, SMA200). Solange der Index diese Marken nicht zurückerobert, bleibt das Risiko weiterer Abgaben erhöht.

24.297 Punkte als kurzfristige Schlüsselmarke

Oberhalb dieser Zone sind technische Erholungen möglich, unterhalb davon öffnet sich weiterer Abwärtsraum mit Zielbereichen bis in den Bereich um 24.115 Punkte und tiefer.

Bärisches Szenario überwiegt trotz positiver Anlegerstimmung

Trotz eines Fear-and-Greed-Index im Bereich „Greed“ (58 Punkte) liegt die Wahrscheinlichkeit für ein bärisches Szenario heute bei 60 %, was für einen seitwärts bis abwärts gerichteten Handel spricht.

DAX Aktuell – Rückblick auf den letzten Handelstag

Der DAX ist am Freitagmorgen bei 24.422 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Vorbörslich gab der Index zunächst nach, stabilisierte sich jedoch mit Aufnahme des Xetra-Handels und startete einen dynamischen Aufwärtsimpuls.

Im Zuge dieser Bewegung überschritt der DAX die Marke von 24.500 Punkten, konnte sich darüber jedoch zunächst nicht festsetzen. Erst nach einem kurzen Rücksetzer am späten Vormittag gelang die nachhaltige Etablierung oberhalb dieser Zone.

Am Nachmittag ging der Handel in eine enge Seitwärtsrange über. Im Stundenchart ist diese Konsolidierung gut erkennbar. Insgesamt konnte ein Xetra-Tagesgewinn erzielt werden. Auch im nachbörslichen Handel setzte sich die Seitwärtsbewegung fort. Der DAX schloss den Tages- und Wochenhandel bei 24.498 Punkten.

Marktbreite im DAX

Zum Handelsschluss am Freitag (30.01.2026) notierten:

20 Aktien im Plus ,

20 Aktien im Minus.

Top-Gewinner:

Brenntag: +2,19 %

Deutsche Telekom: +2,05 %

Scout24: +1,81 %

Schlusslichter:

Infineon: −2,27 %

Siemens Energy: −1,80 %

Rheinmetall: −1,69 %

DAX Prognose – Marktdaten im Überblick

Kennzahl 30.01. 29.01. Tageshoch 24.596 24.845 Tagestief 24.319 24.276 Xetra-Schluss 24.538 24.293 Tagesschluss 24.498 24.486 Tagesrange (Punkte) 277 238

Betrachtungszeitraum: 08:00–22:00 Uhr

DAX Chartanalyse – 1h-Chart (kurzfristig)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX notierte am Freitagmorgen zunächst unter der SMA20 (aktuell bei 25.439 Punkten), konnte diese jedoch mit Xetra-Eröffnung dynamisch zurückerobern. Die SMA20 fungierte im weiteren Verlauf mehrfach als Support auf Stundenbasis.

Trotzdem gelang es den Bullen nicht, den Index in Richtung der SMA50 (24.495 Punkte) zu treiben. Bereits im Frühhandel zum Wochenbeginn rutschte der DAX erneut unter die SMA20, womit sich das kurzfristige Chartbild bärisch eingetrübt hat.

Technische Einordnung 1h-Chart:

Unterhalb der SMA20 bleibt das Risiko weiterer Abgaben bestehen.

Mögliche Anlaufziele auf der Unterseite: 24.155/40 Punkte 23.980/60 Punkte



Kurzfristige DAX Prognose (1h): bärisch

YouTube Trading Videos

DAX Chartanalyse – 4h-Chart (übergeordnet)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart setzte der DAX zuvor bis an die SMA200 (24.707 Punkte) zurück und konnte sich dort zunächst stabilisieren. Eine anschließende Erholung führte bis an die SMA50 (24.743 Punkte), jedoch ohne nachhaltige Etablierung darüber.

Die wiederholten Fehlausbrüche wurden in der vergangenen Woche mit einem dynamischen Abverkauf quittiert. Der Index rutschte unter die SMA200 und etablierte sich darunter.

Technische Einordnung 4h-Chart:

Solange der DAX unter SMA20 und SMA200 notiert, bleibt das Chartbild bärisch.

Erholungen haben zunächst Potenzial bis an SMA20 / SMA200 .

Erst eine dynamische Bewegung über SMA50 mit Anschlusskäufen würde das Bild wieder aufhellen.

Kurzfristige DAX Prognose (4h): bärisch

DAX Aktuell – Ausblick für den heutigen Handelstag

Der DAX startete heute Morgen bei 24.297 Punkten in den vorbörslichen Handel. Damit notiert der Index:

125 Punkte unter der ersten Vorbörse vom Freitag,

201 Punkte unter dem Wochenschlussniveau.

Long-Szenario

Kann sich der DAX oberhalb von 24.297 Punkten stabilisieren, sind folgende Ziele möglich:

24.328/30

24.346/48

24.380/82

24.421/23

24.489/91

24.531/33

Darüber weitere Ziele bis 24.783/85 Punkte.

Short-Szenario

Scheitert der DAX an der 24.297 Punkte-Marke, rücken folgende Unterstützungen in den Fokus:

24.279/77

24.239/37

24.203/01

24.145/43

24.115/13

Unterhalb davon weitere Ziele bis 23.889/87 Punkte.

DAX Unterstützungen und Widerstände

Widerstände:

24.331

24.428 / 24.439 / 24.495

24.585

24.707

24.808

25.023

25.181

Unterstützungen:

24.331

24.266 / 24.230

24.105

24.063

23.977

23.880

DAX Prognose – Markteinschätzung & Wahrscheinlichkeiten

Auf Basis unseres Setups rechnen wir heute mit einem seitwärts bis abwärts gerichteten Markt.

Bullisches Szenario: 40 %

Bärisches Szenario: 60 %

Bezogen auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag.

Die erwartete Tagesrange liegt zwischen:

24.365 / 24.491 Punkten bis 24.201 / 24.051 Punkten.

Stimmung der internationalen Anleger (Fear & Greed Index)

Der Fear-and-Greed-Index notierte zuletzt bei 58 Punkten und befindet sich damit im Bereich „Greed“.

Vor einer Woche: 53 (Neutral)

Vor einem Monat: 48 (Neutral)

Vor einem Jahr: 45 (Neutral)

Werte über 50 deuten auf eine bullische Marktstimmung hin, extreme Bereiche über 70 oder unter 30 können auf mögliche Trendwenden hindeuten.

Quelle: CNN Business

DER DEUTSCHE INDEX

Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs

Der Hebel von bis zu 1:20 multipliziert die Ergebnisse

CFD Minis, ab 0,01 Kontrakten

Hier mehr erfahren