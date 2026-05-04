DAX Prognose heute (04.05.2026) - DAX Aktuell Analyse, Marken und Ausblick

Der DAX ist Donnerstagmorgen bei 23.664 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des vorbörslichen Handels wurde direkt das Tagestief formatiert. Die Bullen konnten den Index drehen und mit Dynamik und mit Momentum aufwärtsschieben. Es stellten sich im Handelsverlauf immer wieder kleine Rücksetzer ein, die aber direkt wieder zurückgekauft worden sind. Es wurde im Handel am Donnerstag ein Xetra Tagesgewinn ausgewiesen. Nachbörslich setzte sich die Aufwärtsbewegung weiter fort. Der Index ging bei 24.270 Punkten aus dem Tages- Wochenhandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

⚡ Key Takeaways

DAX aktuell unter Druck: Der Index bleibt kurzfristig schwach, da wichtige gleitende Durchschnitte (SMA20, SMA50) nicht zurückerobert werden konnten.

Der Index bleibt kurzfristig schwach, da wichtige gleitende Durchschnitte (SMA20, SMA50) nicht zurückerobert werden konnten. DAX Prognose mit Abwärtsrisiko: Solange der DAX unter 23.664 Punkten bleibt, dominieren die bärischen Szenarien mit Zielen bis in den Bereich um 23.500 Punkte.

Solange der DAX unter 23.664 Punkten bleibt, dominieren die bärischen Szenarien mit Zielen bis in den Bereich um 23.500 Punkte. Entscheidende Marken im Fokus: Erst ein Anstieg über 24.000 Punkte würde das Chartbild spürbar aufhellen, während darunter weitere Rücksetzer wahrscheinlich bleiben.

Der DAX ist am Donnerstag bei 23.664 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet und markierte direkt das Tagestief. Im Anschluss übernahmen die Käufer klar die Kontrolle und schoben den Index mit Momentum nach oben. Rücksetzer wurden konsequent gekauft, was zu einem stabilen Aufwärtstrend im Tagesverlauf führte.

Zum Xetra-Schluss notierte der DAX bei 24.272 Punkten, nachbörslich setzte sich die Bewegung fort. Der Handel endete bei 24.270 Punkten und damit deutlich über dem Vortagesniveau.

Gewinner und Verlierer im DAX

Top-Werte: Deutsche Post (DHL) +7,86 %, Bayer +5,54 %, Brenntag +4,36 %

Deutsche Post (DHL) +7,86 %, Bayer +5,54 %, Brenntag +4,36 % Schwächste Werte: Münchener Rück -3,34 %, Deutsche Börse -1,12 %, GEA Group -1,10 %

Technische Analyse - DAX Prognose kurzfristig

Stundenchart (1h) - bullisches Setup

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 04.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX konnte sich dynamisch über die SMA20, SMA50 und schließlich auch über die SMA200 schieben. Besonders relevant ist die Etablierung über der SMA200, die aktuell bei rund 24.155 Punkten verläuft.

Solange der Index per Stundenschluss über dieser Marke notiert, bleibt das kurzfristige Bild klar bullish.

Mögliche Kursziele:

24.480/495 Punkte

24.800/815 Punkte

Wichtige Unterstützungen:

SMA200

SMA20

SMA50 (entscheidend für das bullische Szenario)

Prognose 1h: bullish

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4h-Chart - Stabilisierung mit Potenzial

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 04.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im übergeordneten Bild hat sich der DAX wieder über die SMA20 und SMA50 geschoben. Damit hellt sich das Chartbild deutlich auf.

Ein nachhaltiger Ausbruch über 24.370 Punkte wäre ein klares Signal für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.

Unterstützungen:

SMA50 (wichtiger Support nach vorherigem Widerstand)

SMA20

23,6 % Retracement

Prognose 4h: neutral bis bullish

DAX Prognose heute - Trading-Setups

Der DAX ist aktuell bei 24.362 Punkten in den Handel gestartet.

Long-Szenario

Kann sich der DAX über 24.362 Punkten stabilisieren, sind folgende Ziele möglich:

24.384/386

24.408/410

24.449/451

24.493/495

24.573/575

Darüber hinaus:

24.634/636

24.717/719

24.803/805

24.865/867

Short-Szenario

Fällt der DAX unter 24.330 Punkte, rücken folgende Marken in den Fokus:

24.311/309

24.275/273

24.236/234

24.198/196

24.137/135

Weitere Abgaben möglich bis:

24.053/051

23.983/981

23.895/893

23.804/802

Wichtige DAX Marken heute

Widerstände:

24.380

24.495

24.525

24.644

24.979

Unterstützungen:

24.322

24.211

24.198

24.024

23.963

23.759

23.555

DAX Prognose - Erwartete Handelsspanne

Für den heutigen Handel wird eine Range zwischen:

24.408 / 24.575 bis 24.251 / 24.176 Punkten erwartet.

Marktstimmung - Greed bleibt dominant

Der Fear-and-Greed-Index liegt aktuell bei 67 (Greed) und signalisiert weiterhin eine optimistische Marktstimmung.

Vor einer Woche: 66 (Greed)

Vor einem Monat: 13 (Extreme Fear)

Vor einem Jahr: 41 (Fear)

Ein hohes Niveau deutet auf zunehmende Risikobereitschaft hin, kann jedoch kurzfristig auch Korrekturen begünstigen.

Fazit: DAX aktuell mit Aufwärtspotenzial

Die technische Ausgangslage bleibt positiv. Der DAX hat wichtige gleitende Durchschnitte zurückerobert und zeigt Momentum auf der Oberseite. Kurzfristig überwiegt ein seitwärts bis aufwärts gerichtetes Szenario.

Wahrscheinlichkeiten:

Bullisches Szenario: 60 %

Bärisches Szenario: 40 %

Solange zentrale Unterstützungen halten, bleibt die DAX Prognose konstruktiv.

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