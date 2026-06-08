DAX Prognose heute (08.06.2026): DAX Aktuell unter Druck - Droht ein Rückfall unter 24.200 Punkte?

- Technisches Bild bleibt angeschlagen
- SMA200 bei 24.528 Punkten ist die Schlüsselmarke
- Anlegerstimmung und Wahrscheinlichkeiten sprechen leicht für die Bären
- Technisches Bild bleibt angeschlagen
- SMA200 bei 24.528 Punkten ist die Schlüsselmarke
- Anlegerstimmung und Wahrscheinlichkeiten sprechen leicht für die Bären
Der DAX ist Freitagmorgen bei 24.831 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index konnte sich am Vormittag zunächst erholen und erneut über die 25.000 Punkte-Marke laufen. Die Kraft hat allerdings nicht ausgereicht, sich auch belastbar von dieser Marke nach Norden zu entfernen. Es stellte sich am Nachmittag ausgeprägte Schwäche ein, die den Index bis zum Xetra Schluss nach Süden drückte. Es wurde zum Wochenschluss ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich setzte sich die Schwäche weiter fort. Der DAX ging bei 24.575 Punkten aus dem Tages- Wochenhandel.
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💡 Key Takeaways
1. Technisches Bild bleibt angeschlagen
Der DAX hat die wichtigen gleitenden Durchschnitte SMA20 und SMA50 im Stundenchart nach unten durchbrochen und notiert auch im 4-Stunden-Chart unter der SMA20. Solange diese Marken nicht zurückerobert werden, bleibt die kurzfristige DAX Prognose bärisch.
2. SMA200 bei 24.528 Punkten ist die Schlüsselmarke
Die SMA200 wurde bereits getestet und steht heute erneut im Fokus. Ein nachhaltiger Bruch dieser Unterstützung könnte den Weg in Richtung 24.180 Punkte freimachen. Kann der DAX die SMA200 verteidigen, sind Erholungen in Richtung 24.800 Punkte möglich.
3. Anlegerstimmung und Wahrscheinlichkeiten sprechen leicht für die Bären
Mit einem Fear-&-Greed-Index von 42 Punkten herrscht aktuell Vorsicht am Markt. Die Wahrscheinlichkeit für ein bärisches Szenario liegt bei 55 % gegenüber 45 % für eine Aufwärtsbewegung. Die erwartete Tagesrange bewegt sich zwischen 24.307 und 24.715 Punkten.
DAX Aktuell: Schwacher Wochenausklang belastet den deutschen Leitindex
Der DAX startete am Freitag bei 24.831 Punkten in den vorbörslichen Handel. Nach einer anfänglichen Erholung gelang dem deutschen Leitindex zwar erneut der Anstieg über die Marke von 25.000 Punkten, ein nachhaltiger Ausbruch blieb jedoch aus. Im weiteren Handelsverlauf setzte deutlicher Verkaufsdruck ein, der den DAX bis zum Xetra-Schluss und darüber hinaus belastete.
Zum Wochenschluss notierte der DAX bei 24.575 Punkten und beendete damit sowohl den Tages- als auch den Wochenhandel deutlich schwächer. Die aktuelle Entwicklung sorgt für eine eingetrübte Ausgangslage in der neuen Handelswoche.
DAX Aktuell: Gewinner und Verlierer im Überblick
Zu den stärksten Werten im DAX gehörten am Freitag:
- Beiersdorf (+3,49 %)
- Zalando (+3,11 %)
- Henkel (+2,82 %)
Am Ende der Performance-Tabelle standen:
- Infineon (-10,10 %)
- Mercedes-Benz (-2,41 %)
- Vonovia (-1,63 %)
Die Marktbreite zeigte sich mit 24 Gewinnern und 16 Verlierern insgesamt noch relativ stabil, die deutlichen Verluste einzelner Schwergewichte belasteten den Gesamtmarkt jedoch erheblich.
DAX Prognose: Stundenchart signalisiert weitere Schwäche
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 08.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 1-Stunden-Chart hat sich das technische Bild deutlich eingetrübt. Der DAX fiel sowohl unter die SMA20 bei aktuell 24.667 Punkten als auch unter die SMA50 bei 24.795 Punkten zurück und etablierte sich darunter.
Solange der Index per Stundenschluss unter der SMA20 notiert, bleibt die kurzfristige DAX Prognose negativ. Die nächsten relevanten Unterstützungszonen liegen bei:
- 24.366 Punkten
- 24.180 bis 24.170 Punkten
- 24.095 bis 24.080 Punkten
Auf der Oberseite bleibt zunächst die SMA20 die wichtigste Hürde. Erst ein nachhaltiger Anstieg darüber könnte eine Erholung in Richtung der SMA50 ermöglichen.
Kurzfristige DAX Prognose (1h-Chart): Bärisch
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DAX Prognose im 4-Stunden-Chart: Entscheidung an der SMA200
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 08.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch im übergeordneten Zeitfenster bleibt die Lage angespannt. Der DAX konnte sich trotz mehrerer Anläufe nicht dauerhaft über der SMA20 bei aktuell 24.779 Punkten etablieren.
Besonders wichtig ist aktuell die SMA200 bei 24.528 Punkten. Diese Unterstützung wurde am Freitag bereits getestet.
Für die weitere DAX Prognose ergeben sich zwei Szenarien:
Bullishes Szenario
- Verteidigung der SMA200
- Rückkehr über die SMA20
- Anstieg in Richtung SMA50 bei 24.990 Punkten
Bärisches Szenario
- Bruch der SMA200
- Etablierung unter 24.500 Punkten
- Rückgang in Richtung 24.180 bis 24.170 Punkte
Erst oberhalb der SMA50 würde sich das mittelfristige Chartbild wieder deutlich aufhellen.
Kurzfristige DAX Prognose (4h-Chart): Neutral bis bärisch
DAX Aktuell: Ausblick für den 08.06.2026
Der DAX startete heute Morgen bei 24.391 Punkten in den vorbörslichen Handel. Damit notiert der Index rund 440 Punkte unter dem Vorbörsen-Niveau vom Freitag und 184 Punkte unter dem letzten Tagesschluss.
Wichtige Unterstützungen
- 24.395 bis 24.348 Punkte
- 24.272 Punkte
- 24.175 bis 24.174 Punkte
- 24.049 Punkte
- 23.866 Punkte
Wichtige Widerstände
- 24.412 bis 24.451 Punkte
- 24.509 bis 24.528 Punkte
- 24.636 bis 24.667 Punkte
- 24.700 bis 24.795 Punkte
- 24.830 bis 24.880 Punkte
- 24.903 bis 24.990 Punkte
- 25.027 bis 25.063 Punkte
DAX Prognose heute: Erwartete Handelsspanne
Für den heutigen Handelstag erwarten wir eine Tagesrange zwischen:
24.307 und 24.715 Punkten
Die Wahrscheinlichkeit für die jeweiligen Szenarien:
- Bullishes Szenario: 45 %
- Bärisches Szenario: 55 %
Damit bleibt die kurzfristige DAX Prognose leicht negativ.
Anlegerstimmung: Fear & Greed Index signalisiert Vorsicht
Der Fear & Greed Index liegt aktuell bei 42 Punkten und damit im Bereich "Fear". Vor einer Woche notierte der Indikator noch bei 54 Punkten und damit im neutralen Bereich.
Die rückläufige Risikobereitschaft der Anleger bestätigt das aktuell vorsichtige Marktumfeld und unterstützt die leicht bärische DAX Prognose.
Fazit: DAX Aktuell vor richtungsweisender Entscheidung
Der DAX Aktuell befindet sich an einer technisch wichtigen Wegmarke. Die SMA200 im 4-Stunden-Chart dürfte über den weiteren Kursverlauf entscheiden. Solange der Index unter der SMA20 und SMA50 notiert, überwiegen die Risiken auf der Unterseite.
Für die heutige DAX Prognose bleibt daher ein Test der Unterstützungszonen im Bereich von 24.180 Punkten das wahrscheinlichere Szenario. Erst ein nachhaltiger Anstieg über 24.800 Punkte würde das technische Bild wieder deutlich verbessern.
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