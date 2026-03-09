DAX Prognose heute (09.03.2026): DAX aktuell unter 23.000 Punkten – droht weiterer Rücksetzer?

- DAX aktuell unter 23.000 Punkten
- Chartbild kurzfristig bärisch
- Entscheidende Marke bei 22.920 Punkten
Der DAX ist Freitagmorgen bei 23.952 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels versuchte der DAX sich nach Norden abzusetzen, scheiterte aber. Es ging in dynamischen Impulsen abwärts. Zwar haben sich immer wieder Stabilisierungen eingestellt, diese wurden aber weitere Abwärtsimpulsen gefolgt. Erst am Nachmittag konnte sich der DAX stabilisieren und am Abend auch eine Erholung abbilden. Es wurde zum Wochenschluss ein erneuter Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich konnte sich der Index weiter erholen. Der DAX ging bei 23.650 Punkten aus dem Tages- Wochenhandel.
► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash
🔎 Drei Key Takeaways – DAX aktuell im Überblick
- DAX aktuell unter 23.000 Punkten: Der Index ist im Frühhandel deutlich unter die Marke von 23.000 Punkten gefallen und notiert klar unter wichtigen kurzfristigen Durchschnittslinien, was das technische Bild eingetrübt hat.
- Chartbild kurzfristig bärisch: Sowohl im Stundenchart als auch im 4-Stunden-Chart bleibt die DAX Prognose technisch angeschlagen, solange der Index unter der SMA20 und unter wichtigen Retracement-Marken notiert.
- Entscheidende Marke bei 22.920 Punkten: Kann sich der DAX darüber stabilisieren, sind kurzfristige Erholungen möglich. Ein Bruch dieser Marke könnte dagegen weitere Abwärtsziele im Bereich von 22.600 Punkten aktivieren.
DAX aktuell: Rücksetzer unter 23.000 Punkte im Frühhandel
Der DAX startete am Freitagmorgen bei 23.952 Punkten in den vorbörslichen Handel. Nach dem Start des Xetra-Handels versuchte der Index zunächst, sich nach oben abzusetzen, scheiterte jedoch an einem nachhaltigen Ausbruch. Im weiteren Verlauf dominierte Verkaufsdruck.
Der DAX fiel in mehreren dynamischen Abwärtsimpulsen. Zwischenzeitliche Stabilisierungen konnten die Bewegung nur kurz unterbrechen, bevor weitere Verkaufswellen folgten. Erst am Nachmittag setzte eine Stabilisierung ein, die am Abend in eine moderate Erholung überging.
Zum Xetra-Handelsschluss wurde erneut ein Tagesverlust verzeichnet. Nachbörslich konnte sich der Index jedoch etwas erholen und beendete den Tages- und Wochenhandel bei 23.650 Punkten.
Im heutigen Frühhandel setzt sich die Schwäche fort. Der DAX aktuell fiel deutlich unter die Marke von 23.000 Punkten zurück.
Gewinner und Verlierer im DAX
Am Freitag schlossen 13 Aktien im Plus, während 27 Werte mit Abschlägen aus dem Handel gingen.
Top-Gewinner im DAX:
Scout24 +4,16 %
Rheinmetall +2,10 %
Beiersdorf +2,06 %
Schwächste DAX-Aktien:
Infineon −6,48 %
-
Siemens Energy −4,07 %
Deutsche Bank −3,70 %
DAX Prognose: Chartanalyse im Stundenchart (1h)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Stundenchart notierte der DAX am Freitag zunächst im Bereich der SMA20 (aktuell 23.251 Punkte). Der Index konnte sich zunächst im Bereich des 23,6 % Retracements stabilisieren, verlor diese Unterstützung jedoch im Verlauf des Vormittags.
Die anschließende Erholung am Nachmittag reichte nicht aus, um die SMA20 erneut anzulaufen. Der Wochenschluss erfolgte damit unterhalb dieser wichtigen Durchschnittslinie.
Im Frühhandel fiel der DAX zusätzlich unter die Marke von 23.000 Punkten sowie unter das 38,2 % Retracement, was das kurzfristige Chartbild weiter eintrübt.
Solange der DAX im Stundenchart unter der SMA20 notiert, besteht das Risiko weiterer Abwärtsbewegungen.
Mögliche Ziele auf der Unterseite:
22.495 / 22.475 Punkte
22.220 / 22.200 Punkte
Sollte der DAX hingegen wieder über das 38,2 % Retracement steigen, könnten sich kurzfristige Erholungen in Richtung der SMA20 einstellen.
Prognose Stundenchart: bärisch
YouTube Trading Videos
DAX Prognose: Chartanalyse im 4-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch im übergeordneten 4-Stunden-Chart bleibt das technische Bild angeschlagen.
Der DAX ist zu Wochenbeginn unter alle drei relevanten Durchschnittslinien gefallen. Nach dem starken Rücksetzer folgte zwar eine Gegenbewegung über das 23,6 % Retracement, doch der Index wurde im Bereich der SMA20 (aktuell 23.772 Punkte) erneut nach unten abgewiesen.
Solange der DAX unter der SMA20 und unter dem 38,2 % Retracement notiert, bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer bestehen.
Eine nachhaltige technische Entspannung würde erst entstehen, wenn der Index
die SMA20 zurückerobert und
sich zusätzlich oberhalb des 23,6 % Retracements stabilisiert.
Prognose 4h-Chart: bärisch
DAX Ausblick heute – mögliche Handelsszenarien
Der DAX startete heute Morgen bei 22.920 Punkten in den vorbörslichen Handel. Damit liegt der Index
1.032 Punkte unter der ersten Vorbörsen-Notierung vom Freitag
730 Punkte unter dem Schlusskurs vom Freitagabend
Long-Szenario
Sollte es den Bullen gelingen, den DAX über der Marke von 22.920 Punkten zu stabilisieren, könnten folgende Ziele angelaufen werden:
22.928/30 → 22.943/45 → 22.960/62 → 22.976/78 → 22.995/97 → 23.009/11 → 23.027/30
Darüber hinaus wären weitere Erholungsziele möglich bei:
23.044/46 → 23.060/62 → 23.077/79 → 23.094/96 → 23.110/12 → 23.133/35 → 23.154/56 → 23.171/73 → 23.192/94 → 23.215/17 → 23.235/37 → 23.250/52 → 23.267/69 → 23.284/86 → 23.301/03 → 23.319/21 → 23.335/37 → 23.351/53 → 23.367/69 → 23.388/90 → 23.409/11 → 23.422/24
Short-Szenario
Kann sich der DAX nicht über 22.920 Punkten halten, könnte sich die Abwärtsbewegung fortsetzen.
Mögliche Ziele auf der Unterseite:
22.897/95 → 22.871/69 → 22.850/48 → 22.829/27 → 22.810/08 → 22.790/88 → 22.770/68 → 22.748/46 → 22.729/27 → 22.713/11 → 22.695/93 → 22.680/78 → 22.660/58 → 22.641/39 → 22.619/17 → 22.599/97
Unterhalb dieser Marke könnten weitere Ziele aktiviert werden:
22.581/83 → 22.565/63 → 22.545/43 → 22.522/20 → 22.505/03 → 22.490/88 → 22.469/67 → 22.450/48 → 22.431/29 → 22.415/13 → 22.396/94 → 22.375/73 → 22.357/55 → 22.338/36 → 22.319/17 → 22.296/94 → 22.277/75 → 22.259/57
Wichtige Marken im DAX
Widerstände
22.958
23.101 / 23.170
23.251
23.332 / 23.390
23.441
23.506
23.614 / 23.687
Unterstützungen
22.880
22.664
22.495
22.378
22.276
22.082
DAX Prognose: Erwartete Tagesrange
Auf Basis des aktuellen Setups wird ein seitwärts bis leicht aufwärts gerichteter Handelstag erwartet.
Wahrscheinlichkeiten:
Bullisches Szenario: 60 %
Bärisches Szenario: 40 %
Erwartete Tagesrange:
22.827 / 22.658 bis 22.945 / 23.110 Punkte
Marktstimmung der Anleger
Der Fear-and-Greed-Index lag zuletzt bei 27 Punkten und befindet sich damit weiterhin im Bereich Fear.
Vergleichswerte:
Vor einer Woche: 38 (Fear)
Vor einem Monat: 46 (Neutral)
Vor einem Jahr: 17 (Extreme Fear)
Werte unter 30 signalisieren eine stark negative Marktstimmung, die häufig mit überverkauften Marktphasen einhergeht und kurzfristig auch eine Gegenbewegung begünstigen kann.
Quelle: CNN Business / Eigenanalyse (Charts: XStation5)
DER DEUTSCHE INDEX
- Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs
- Der Hebel von bis zu 1:20 multipliziert die Ergebnisse
- CFD Minis, ab 0,01 Kontrakten
- Hier mehr erfahren
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema
Technische Chartanalyse – Grundlagen
→ Verweist auf den Einstieg in die technische Analyse — ideal zur Unterstützung der Charttechnik-basierten DAX-Analyse.
Was ist der DAX?
→ Bietet eine Hintergrundinfo über den Index selbst — hilfreich, um DAX-Lesern das Fundament näherzubringen.
-
→ führt zu einer Erklärung der Hebelprodukte CFDs
DAX Trading erklärt: So nutzt du Marktbewegungen gezielt aus
→ Bietet eine umfassende Erklärung zum aktiven DAX-Trading mit Strategien, Indikatoren und Charttechniken – sehr passend zum Fokus auf Daytrading und technische Marken.
