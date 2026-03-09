DAX Prognose heute (09.03.2026): DAX aktuell unter 23.000 Punkten – droht weiterer Rücksetzer?

Der DAX ist Freitagmorgen bei 23.952 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels versuchte der DAX sich nach Norden abzusetzen, scheiterte aber. Es ging in dynamischen Impulsen abwärts. Zwar haben sich immer wieder Stabilisierungen eingestellt, diese wurden aber weitere Abwärtsimpulsen gefolgt. Erst am Nachmittag konnte sich der DAX stabilisieren und am Abend auch eine Erholung abbilden. Es wurde zum Wochenschluss ein erneuter Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich konnte sich der Index weiter erholen. Der DAX ging bei 23.650 Punkten aus dem Tages- Wochenhandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

🔎 Drei Key Takeaways – DAX aktuell im Überblick

DAX aktuell unter 23.000 Punkten: Der Index ist im Frühhandel deutlich unter die Marke von 23.000 Punkten gefallen und notiert klar unter wichtigen kurzfristigen Durchschnittslinien, was das technische Bild eingetrübt hat.

Der Index ist im Frühhandel deutlich unter die Marke von 23.000 Punkten gefallen und notiert klar unter wichtigen kurzfristigen Durchschnittslinien, was das technische Bild eingetrübt hat. Chartbild kurzfristig bärisch: Sowohl im Stundenchart als auch im 4-Stunden-Chart bleibt die DAX Prognose technisch angeschlagen, solange der Index unter der SMA20 und unter wichtigen Retracement-Marken notiert.

Sowohl im Stundenchart als auch im 4-Stunden-Chart bleibt die DAX Prognose technisch angeschlagen, solange der Index unter der SMA20 und unter wichtigen Retracement-Marken notiert. Entscheidende Marke bei 22.920 Punkten: Kann sich der DAX darüber stabilisieren, sind kurzfristige Erholungen möglich. Ein Bruch dieser Marke könnte dagegen weitere Abwärtsziele im Bereich von 22.600 Punkten aktivieren.

DAX aktuell: Rücksetzer unter 23.000 Punkte im Frühhandel

Der DAX startete am Freitagmorgen bei 23.952 Punkten in den vorbörslichen Handel. Nach dem Start des Xetra-Handels versuchte der Index zunächst, sich nach oben abzusetzen, scheiterte jedoch an einem nachhaltigen Ausbruch. Im weiteren Verlauf dominierte Verkaufsdruck.

Der DAX fiel in mehreren dynamischen Abwärtsimpulsen. Zwischenzeitliche Stabilisierungen konnten die Bewegung nur kurz unterbrechen, bevor weitere Verkaufswellen folgten. Erst am Nachmittag setzte eine Stabilisierung ein, die am Abend in eine moderate Erholung überging.

Zum Xetra-Handelsschluss wurde erneut ein Tagesverlust verzeichnet. Nachbörslich konnte sich der Index jedoch etwas erholen und beendete den Tages- und Wochenhandel bei 23.650 Punkten.

Im heutigen Frühhandel setzt sich die Schwäche fort. Der DAX aktuell fiel deutlich unter die Marke von 23.000 Punkten zurück.

Gewinner und Verlierer im DAX

Am Freitag schlossen 13 Aktien im Plus, während 27 Werte mit Abschlägen aus dem Handel gingen.

Top-Gewinner im DAX:

Scout24 +4,16 %

Rheinmetall +2,10 %

Beiersdorf +2,06 %

Schwächste DAX-Aktien:

Infineon −6,48 %

Siemens Energy −4,07 %

Deutsche Bank −3,70 %

DAX Prognose: Chartanalyse im Stundenchart (1h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart notierte der DAX am Freitag zunächst im Bereich der SMA20 (aktuell 23.251 Punkte). Der Index konnte sich zunächst im Bereich des 23,6 % Retracements stabilisieren, verlor diese Unterstützung jedoch im Verlauf des Vormittags.

Die anschließende Erholung am Nachmittag reichte nicht aus, um die SMA20 erneut anzulaufen. Der Wochenschluss erfolgte damit unterhalb dieser wichtigen Durchschnittslinie.

Im Frühhandel fiel der DAX zusätzlich unter die Marke von 23.000 Punkten sowie unter das 38,2 % Retracement, was das kurzfristige Chartbild weiter eintrübt.

Solange der DAX im Stundenchart unter der SMA20 notiert, besteht das Risiko weiterer Abwärtsbewegungen.

Mögliche Ziele auf der Unterseite:

22.495 / 22.475 Punkte

22.220 / 22.200 Punkte

Sollte der DAX hingegen wieder über das 38,2 % Retracement steigen, könnten sich kurzfristige Erholungen in Richtung der SMA20 einstellen.

Prognose Stundenchart: bärisch

DAX Prognose: Chartanalyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im übergeordneten 4-Stunden-Chart bleibt das technische Bild angeschlagen.

Der DAX ist zu Wochenbeginn unter alle drei relevanten Durchschnittslinien gefallen. Nach dem starken Rücksetzer folgte zwar eine Gegenbewegung über das 23,6 % Retracement, doch der Index wurde im Bereich der SMA20 (aktuell 23.772 Punkte) erneut nach unten abgewiesen.

Solange der DAX unter der SMA20 und unter dem 38,2 % Retracement notiert, bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer bestehen.

Eine nachhaltige technische Entspannung würde erst entstehen, wenn der Index

die SMA20 zurückerobert und

sich zusätzlich oberhalb des 23,6 % Retracements stabilisiert.

Prognose 4h-Chart: bärisch

DAX Ausblick heute – mögliche Handelsszenarien

Der DAX startete heute Morgen bei 22.920 Punkten in den vorbörslichen Handel. Damit liegt der Index

1.032 Punkte unter der ersten Vorbörsen-Notierung vom Freitag

730 Punkte unter dem Schlusskurs vom Freitagabend

Long-Szenario

Sollte es den Bullen gelingen, den DAX über der Marke von 22.920 Punkten zu stabilisieren, könnten folgende Ziele angelaufen werden:

22.928/30 → 22.943/45 → 22.960/62 → 22.976/78 → 22.995/97 → 23.009/11 → 23.027/30

Darüber hinaus wären weitere Erholungsziele möglich bei:

23.044/46 → 23.060/62 → 23.077/79 → 23.094/96 → 23.110/12 → 23.133/35 → 23.154/56 → 23.171/73 → 23.192/94 → 23.215/17 → 23.235/37 → 23.250/52 → 23.267/69 → 23.284/86 → 23.301/03 → 23.319/21 → 23.335/37 → 23.351/53 → 23.367/69 → 23.388/90 → 23.409/11 → 23.422/24

Short-Szenario

Kann sich der DAX nicht über 22.920 Punkten halten, könnte sich die Abwärtsbewegung fortsetzen.

Mögliche Ziele auf der Unterseite:

22.897/95 → 22.871/69 → 22.850/48 → 22.829/27 → 22.810/08 → 22.790/88 → 22.770/68 → 22.748/46 → 22.729/27 → 22.713/11 → 22.695/93 → 22.680/78 → 22.660/58 → 22.641/39 → 22.619/17 → 22.599/97

Unterhalb dieser Marke könnten weitere Ziele aktiviert werden:

22.581/83 → 22.565/63 → 22.545/43 → 22.522/20 → 22.505/03 → 22.490/88 → 22.469/67 → 22.450/48 → 22.431/29 → 22.415/13 → 22.396/94 → 22.375/73 → 22.357/55 → 22.338/36 → 22.319/17 → 22.296/94 → 22.277/75 → 22.259/57

Wichtige Marken im DAX

Widerstände

22.958

23.101 / 23.170

23.251

23.332 / 23.390

23.441

23.506

23.614 / 23.687

Unterstützungen

22.880

22.664

22.495

22.378

22.276

22.082

DAX Prognose: Erwartete Tagesrange

Auf Basis des aktuellen Setups wird ein seitwärts bis leicht aufwärts gerichteter Handelstag erwartet.

Wahrscheinlichkeiten:

Bullisches Szenario: 60 %

Bärisches Szenario: 40 %

Erwartete Tagesrange:

22.827 / 22.658 bis 22.945 / 23.110 Punkte

Marktstimmung der Anleger

Der Fear-and-Greed-Index lag zuletzt bei 27 Punkten und befindet sich damit weiterhin im Bereich Fear.

Vergleichswerte:

Vor einer Woche: 38 (Fear)

Vor einem Monat: 46 (Neutral)

Vor einem Jahr: 17 (Extreme Fear)

Werte unter 30 signalisieren eine stark negative Marktstimmung, die häufig mit überverkauften Marktphasen einhergeht und kurzfristig auch eine Gegenbewegung begünstigen kann.

Quelle: CNN Business / Eigenanalyse (Charts: XStation5)

