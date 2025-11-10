DAX Prognose & DAX aktuell – Analyse und Ausblick für den 10.11.2025

Der DAX ist Freitagmorgen bei 23.785 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahmen des Xetra Handels formatierte der Index das Tageshoch, das direkt abverkauft worden ist. Es ging nachfolgend in dynamischen Impulsen abwärts. Erst gegen Mittag gelang die Stabilisierung. Der DAX lief bis zum Nachmittag übergeordnet seitwärts. Nachdem das Tagestief unter der 23.500 Punkte-Marke formatiert wurde, konnte sich der Index nachfolgend erholen. Nachbörslich setzte sich die Erholung weiter fort. Der DAX ging bei 23.771 Punkten aus dem Tages- Wochenhandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

✅ Drei Key Takeaways

🟢 1. DAX zeigt Stabilisierung nach Rücksetzern

Nach dem Abverkauf unter 23.500 Punkte konnte sich der DAX aktuell wieder über der SMA20 und SMA50 stabilisieren. Das technische Bild hellt sich leicht auf, solange der Index über 23.850 Punkten bleibt.

⚖️ 2. Kurzfristige DAX Prognose: neutral bis leicht bullish

Die DAX Prognose für den 10.11.2025 sieht einen seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Handelstag. Das Bullenszenario hat aktuell eine Wahrscheinlichkeit von 60 %, das Bärenszenario liegt bei 40 %.

📉 3. Anlegerstimmung im Bereich „Extreme Fear“

Der Greed/Fear Index notiert bei 21 Punkten – ein Signal für starke Marktangst. Solche Extremwerte deuten oft auf eine mögliche kurzfristige Trendwende nach oben hin.

Der DAX startete am Freitagmorgen bei 23.785 Punkten in den vorbörslichen Handel. Nach einem kurzen Hoch zu Handelsbeginn setzte eine deutliche Abwärtsbewegung ein. Erst gegen Mittag stabilisierte sich der Markt und bewegte sich anschließend seitwärts. Das Tagestief wurde unterhalb der 23.500 Punkte-Marke erreicht, bevor eine Erholung einsetzte, die sich auch nachbörslich fortsetzte. Der DAX beendete den Wochenhandel bei 23.771 Punkten.

Im Frühhandel am Montag zeigte sich der DAX aktuell mit einem GAP up über 23.900 Punkte.

📊 DAX im Überblick – Gewinner und Verlierer (07.11.2025)

Am Freitag schlossen 15 DAX-Aktien im Plus, 25 im Minus.

Top-Performer:

BMW +2,28 %

Rheinmetall +2,08 %

Volkswagen +1,92 %

Schlusslichter:

Zalando −8,09 %

Scout24 −4,24 %

Infineon −3,25 %

🔍 Technische DAX Analyse (Chartcheck 1h-Chart)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX aktuell notierte am Freitag nahe der SMA20 (23.733 Punkte). Nach einem Abverkauf konnte sich der Index am Nachmittag stabilisieren und über der SMA20 behaupten. Im Frühhandel kletterte der DAX zudem über die SMA50 (23.806 Punkte), was das kurzfristige Chartbild aufhellte.

Bullisches Szenario:

Bleibt der DAX über der SMA50, sind Anstiege bis zur SMA200 (24.010 Punkte) möglich. Wird diese nachhaltig überschritten, liegt das nächste Ziel bei 25.260 Punkten.

Bärisches Szenario:

Fällt der DAX unter die SMA50, droht eine Schließung des offenen Gaps bei 23.776 Punkten.

➡️ Kurzfristige Prognose (1h-Chart): neutral

⏱️ DAX Prognose im 4h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart konnte sich der DAX in den letzten Tagen mehrfach an der SMA200 (24.143 Punkte) stabilisieren. Nach einem Rücksetzer unter die gleitenden Durchschnitte SMA20, SMA50 und SMA200 gelang es den Bullen im Frühhandel, den DAX wieder über die SMA20 zu schieben.

Aufwärtsziel: Erholung bis zur SMA50 – eine nachhaltige Aufhellung erst über SMA200.

Abwärtsziel: Schließung des Gaps bei 23.776 Punkten, sollte die SMA20 nicht halten.

➡️ Kurzfristige Prognose (4h-Chart): neutral

📅 DAX Ausblick für Montag (10.11.2025)

Der DAX aktuell startete bei 23.878 Punkten – rund 100 Punkte über dem Vortag.

Wir erwarten auf Basis unserer DAX Prognose einen seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Markt.

Wahrscheinlichkeiten laut Setup:

Bull-Szenario: 60 %

Bear-Szenario: 40 %

Erwartete Tagesrange:

23.994 – 24.126 Punkte (oben)

23.832 – 23.767 Punkte (unten)

📌 Wichtige DAX Marken

Widerstände:

23.888 – 23.944/92 – 24.010 – 24.113 – 24.254 – 24.326

Unterstützungen:

23.858 – 23.776 – 23.677 – 23.579 – 23.444 – 23.263

🌍 Stimmung der internationalen Anleger

Der Greed/Fear Index liegt derzeit bei 21 (Bereich Extreme Fear).

Vor einer Woche stand er bei 48 (neutral), vor einem Monat bei 50 (neutral), vor einem Jahr bei 59 (Greed).

Extreme Angst deutet häufig auf eine mögliche bullische Umkehr hin.

🧭 Fazit – DAX Prognose heute

Die DAX Prognose für den 10.11.2025 zeigt ein neutrales bis leicht positives Bild.

Solange sich der DAX aktuell über der Marke von 23.850 Punkten halten kann, besteht Potenzial für eine Erholung in Richtung 24.100 Punkte.

Ein Bruch unter 23.770 Punkte würde das kurzfristig bullische Szenario jedoch gefährden.

