DAX zeigt technische Schwäche – kurzfristig bärisches Chartbild:
Nach dem Rückfall unter die SMA50 und SMA200 bleibt die kurzfristige DAX Prognose bärisch. Erst ein Stundenschluss über 24.420 Punkten würde das Chartbild wieder aufhellen.
Seitwärtsphase mit Abwärtsrisiko im 4h-Chart:
Der DAX befindet sich in einer neutralen Seitwärtsbewegung. Bei weiterem Druck könnten Rücksetzer bis zur SMA200 bei rund 23.900 Punkten folgen, bevor neue Kaufimpulse entstehen.
Anlegerstimmung auf „Fear“ – mögliche Gegenbewegung:
Der Fear-and-Greed-Index liegt bei 29 Punkten und signalisiert Angst am Markt. Historisch betrachtet eröffnet ein solcher Stimmungswert oft Chancen für kurzfristige Erholungsbewegungen im DAX.
Einleitung
Der DAX ist Freitagmorgen bei 24.667 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels versuchte der Index nach Norden auszubrechen, scheiterte aber. Es ging zunächst unter die 24.600 Punkte-Marke, konnte sich erholen und wieder über diese Marke laufen. Am Nachmittag machte sich ausgeprägte Schwäche breit. Der DAX gab dynamisch nach, konnte sich am frühen Abend zwar stabilisieren, gab bis zum Handelsschluss aber weiter an Substanz ab. Der Index ging bei 24.191 Punkten, im Bereich seines Tagestiefs, aus dem Tages- Wochenhandel. .
► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash
Der DAX ist am Freitagmorgen bei 24.667 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Trotz eines anfänglichen Ausbruchsversuchs nach oben konnte sich der Index nicht nachhaltig über die 24.600 Punkte-Marke halten. Am Nachmittag setzte deutliche Schwäche ein, und der DAX beendete den Handel bei 24.191 Punkten, nahe seines Tagestiefs.
Insgesamt notierten am Freitag (10.10.2025) nur 6 DAX-Aktien im Plus, während 34 Werte Verluste verzeichneten. Die Gewinnerliste führte Vonovia (+1,32 %) an, gefolgt von RWE (+0,48 %) und Henkel (+0,31 %). Die größten Verlierer waren Brenntag (−4,42 %), Infineon (−3,12 %) und Zalando (−3,10 %).
DAX Chartanalyse – Technischer Überblick (1h-Chart)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der DAX aktuell notierte am Freitagmorgen knapp über der SMA20 (24.409 Punkte). Diese Linie bot kurzfristig Halt, doch im weiteren Verlauf fiel der Index unter die SMA20 und SMA50 (24.560 Punkte). Die Abwärtsdynamik führte schließlich sogar unter die SMA200 (24.402 Punkte).
Im frühen Montagshandel (13.10.2025) konnte sich der DAX wieder an die SMA200 herantasten. Für eine nachhaltige bullische DAX Prognose muss der Index per Stundenschluss sowohl über die SMA200 als auch über die SMA20 steigen. Gelingt dies nicht, droht eine erneute Schwäche bis in den Bereich von 24.000 bis 23.980 Punkten.
Kurzfristige Einschätzung (1h-Chart): bärisch
DAX Prognose im 4h-Chart – Neutral mit Abwärtsrisiko
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart zeigt sich die Seitwärtsphase der letzten Wochen deutlich. Nach einem Anstieg über die SMA200 (23.909 Punkte) konnte sich der DAX längere Zeit aufwärts bewegen. Doch zum Wochenschluss fiel der Index erneut unter die SMA50, was das Chartbild deutlich eintrübte.
Sollten sich die Bären zu Wochenbeginn durchsetzen, sind Rücksetzer bis zur SMA200 wahrscheinlich. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA50 würde das Chartbild wieder aufhellen.
Kurzfristige Einschätzung (4h-Chart): neutral
DAX aktuell – Ausblick für Montag, den 13.10.2025
Der DAX startete heute Morgen bei 24.419 Punkten in den vorbörslichen Handel – 248 Punkte unter dem Freitagmorgen-Niveau, aber 228 Punkte über dem Freitagsschluss.
Long-Szenario (bullische DAX Prognose):
Kann der DAX die Marke von 24.419 Punkten halten, sind Kursziele bei 24.442, 24.511, 24.550, 24.643, 24.735 und 24.745 Punkten erreichbar.
Short-Szenario (bärische DAX Prognose):
Fällt der DAX unter 24.419 Punkte, drohen Rücksetzer bis 24.251, 24.181 und im Extremfall bis 23.970 Punkten.
DAX-Widerstände: 24.424 / 24.511 / 24.615 / 24.735 / 24.835
DAX-Unterstützungen: 24.409 / 24.295 / 24.176 / 24.088 / 23.994
Erwartete Tagesrange: 24.461 / 24.534 bis 24.281 / 24.199 Punkte
Wahrscheinlichkeit bullisches Szenario: 60 %
Wahrscheinlichkeit bärisches Szenario: 40 %
Marktstimmung & Fear-and-Greed-Index
Der Fear-and-Greed-Index notierte zuletzt bei 29 Punkten und signalisiert damit eine Stimmung im Bereich „Fear“. Vor einer Woche lag der Wert bei 53 (neutral), vor einem Monat bei 49 (neutral) und vor einem Jahr bei 70 (Greed).
Ein derart niedriger Wert deutet auf eine mögliche bullische Gegenbewegung hin, da extreme Angst häufig als Kontraindikator wirkt.
Quelle: CNN Business
📊 Fazit – DAX Prognose & DAX aktuell am 13.10.2025
Der DAX befindet sich aktuell in einer kritischen technischen Lage. Während das kurzfristige Bild bärisch bleibt, könnte sich bei einer Stabilisierung über 24.420 Punkten eine Erholungschance ergeben.
Die Anlegerstimmung ist deutlich eingetrübt, was kurzfristig jedoch Raum für technische Gegenbewegungen lässt.
Gesamtprognose: Seitwärts bis leicht aufwärts gerichteter Markt mit erhöhter Volatilität.
