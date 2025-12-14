- Rund 0,8% plus für den DAX in der zurückliegenden Woche
- Das Tageschart im DAX ist aufgehellt - weitere Kurssteigerungen wahrscheinlich
- Aktueller DAX Wochenausblick für aktive Trader
DAX Prognose & Analyse – Aktueller Wochenausblick (KW 51 / 2025) - DAX Aktuell
Die wichtigsten Punkte
Der DAX hat sich über die SMA50 (aktuell bei 24.005 Punkten) schieben können, aber eine ganze Zeit lang gebraucht, sich auch von dieser Durchschnittslinie zu lösen. Aus dem Chart kann gut herausgelesen werden, dass diese Linie in den letzten Handelstagen eine gute Unterstützung gewesen ist, an der sich der Index mehrmals abstützen und schließlich auch erholen konnte. Zum Wochenschluss ging es zwar an und über die 24.400 Punkte-Marke, der DAX hat das Level aber nicht halten können.
Dennoch hat sich das Tageschart aufgehellt. Solange der DAX per Tagesschluss über der SMA50 notiert, solange könnte sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite könnten zunächst die 24.450/80 Punkte, die 24.600/20 Punkte und dann das Allzeithoch sein.
► DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX | DAX CFD: DE40cash
Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 14.12.2025: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader
Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading 🔴 DAX Handelsideen 🔴 DAX Prognose & Ausblick
geschrieben von Jens Chrzanowski
📰🌍DAX Aktuell – Rahmenbedingungen & Marktumfeld
Makroökonomische Rahmenbedingungen
Die US-Notenbank (Fed) hat bei ihrer letzten Sitzung des Jahres erneut einen Zinsschritt vollzogen. Trotz einer weiterhin unsicheren Konjunkturlage wurde der Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf eine Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent gesenkt. Damit liegt das Zinsniveau auf dem niedrigsten Stand seit rund drei Jahren.
Die Zinssenkungen begannen im September und wurden im Oktober sowie nun im Dezember fortgesetzt. Hauptgrund für diesen Schritt sind zunehmende Schwächesignale am US-Arbeitsmarkt. Erschwert wurde die Entscheidungsfindung durch fehlende amtliche Daten infolge des Shutdowns im Oktober und November. Die Fed stützte sich daher auf Schätzungen privater Institute sowie eigene Umfragen.
Die Amtszeit von Fed-Chef Jerome Powell endet im Mai. Bereits Anfang 2026 wird der amtierende US-Präsident den Nachfolger benennen – ein Faktor, der mittelfristig ebenfalls Einfluss auf die Kapitalmärkte haben dürfte.
Konjunkturausblick Deutschland
Für Deutschland rechnet das ifo-Institut mit einer spürbaren Abschwächung des Wirtschaftswachstums. Belastend wirken unter anderem:
US-Zölle
hohe Energie- und Lohnkosten
zunehmende Bürokratie
Für 2026 wird nur noch ein Wachstum von 0,8 % (zuvor 1,3 %) erwartet, 2027 sollen es 1,1 % sein.
🔙 DAX Rückblick (08.12.2025 – 12.12.2025)
Der DAX Aktuell startete am Montagmorgen bei 24.030 Punkten in den vorbörslichen Handel. Damit lag der Index:
+745 Punkte über dem Vorwochenniveau
−11 Punkte unter dem Wochenschluss der Vorwoche
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Zu Wochenbeginn bewegte sich der DAX seitwärts in einer engen Box. Erst am Donnerstag kam es zu einem dynamischen Ausbruch nach oben. Der Index erreichte ein Wochenhoch bei rund 24.400 Punkten, konnte dieses Niveau jedoch nicht nachhaltig verteidigen.
Zum Wochenschluss setzte Gewinnmitnahme ein, dennoch gelang ein stabiler Abschluss bei 24.255 Punkten.
Wichtige Eckdaten der Woche:
Wochenhoch und -tief über dem Niveau der Vorwoche
Dritter Wochengewinn in Folge
positive Handelswoche im laufenden Jahr
Wochenrange: 782 Punkte (unterdurchschnittlich)
Das avisierte Kursziel bei 24.484/86 Punkten wurde erreicht und leicht überschritten – unser Setup der Vorwoche griff nahezu perfekt.
📊 DAX Performance, historische Entwicklung Woche, Monat, Jahr, 5 Jahre
🔮 DAX Prognose – Wie könnte es weitergehen?
📍 DAX Widerstände
24.286/96
24.347/63
24.442/70/96
24.515/87
24.611/90
📍 DAX Unterstützungen
24.225
24.155
24.055/29/14/05
23.968/40
23.854/09
23.743/25/06
23.653
23.591/20
23.485/13
🧭 Wichtige DAX-Kursmarken aus unserem Setup
Intraday-Marken: 24.606 / 23.825
Tagesschlussmarken: 25.146 / 23.243
Boxbereich: 25.639 – 15.055
Langfristige Range: 26.505 – 7.976
Zyklische Betrachtung: 2020 – 2033
📉 DAX Analyse – Chartcheck (Daily & 4h)
🕯️ DAX Tageschart (Daily)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der DAX konnte sich nachhaltig über die SMA50 (aktuell 24.005 Punkte) schieben. Diese Linie fungierte zuletzt mehrfach als tragfähige Unterstützung. Das Chartbild hat sich damit deutlich aufgehellt.
🟢 Long Setup, Bull-Szenario
Solange der DAX per Tagesschluss über der SMA50 notiert, bleiben weitere Anstiege wahrscheinlich. Mögliche Kursziele:
24.450/80
24.600/20
Allzeithoch
darüber hinaus: 25.000 Punkte
🔴 Short Setup, Bear-Szenario
Ein nachhaltiger Bruch unter die SMA50 würde das Chartbild eintrüben und Abgaben bis zur SMA20 (23.725 Punkte) ermöglichen.
➡️ Einordnung (Daily): bullisch
⏱️ DAX 4-Stunden-Chart (4h)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im kurzfristigen Bild konnte sich der DAX nach einem Rücksetzer wieder über der SMA20 (24.225 Punkte) etablieren. Der Wochenschluss oberhalb dieser Linie ist als positives Signal zu werten.
Oberhalb der SMA20: Fortsetzung der Aufwärtsbewegung möglich
Unterhalb der SMA20: Fokus auf SMA50 (24.055 Punkte)
Darunter: SMA200 (23.854 Punkte) als nächste Unterstützung
➡️ Einordnung (4h): bullisch
🧾 Fazit – DAX Aktuell in der Zusammenfassung
Solange der DAX per Tagesschluss über der SMA50 bleibt, besteht eine realistische Chance auf einen Anstieg in Richtung Allzeithoch bzw. 25.000 Punkte. Rücksetzer sollten sich idealerweise im Bereich der SMA50 stabilisieren, um das bullische Szenario nicht zu gefährden.
📅 Einschätzung für die neue DAX-Handelswoche (KW 51 / 2025)
Übergeordnete Tendenz: seitwärts / aufwärts
Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 55 %
Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 45 %
(Long- und Short-Setups bleiben inhaltlich unverändert und wurden bewusst vollständig beibehalten, da sie für aktive Trader relevant sind.)
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema DAX Handel & Analyse
Technische Chartanalyse – Grundlagen
→ Verweist auf den Einstieg in die technische Analyse — ideal zur Unterstützung der Charttechnik-basierten DAX-Analyse.
Was ist der DAX?
→ Bietet eine Hintergrundinfo über den Index selbst — hilfreich, um DAX-Lesern das Fundament näherzubringen.
DAX CFDs – So handelst du den deutschen Leitindex mit Hebel
→ führt zu einer Erklärung der Hebelprodukte CFDs
DAX Trading erklärt: So nutzt du Marktbewegungen gezielt aus
→ Bietet eine umfassende Erklärung zum aktiven DAX-Trading mit Strategien, Indikatoren und Charttechniken – sehr passend zum Fokus auf Daytrading und technische Marken.
FAQ – Häufige Fragen zur DAX Analyse, DAX Prognose & Marktentwicklung
Was ist der DAX aktuell wert?
Der DAX Aktuell schloss zuletzt bei 24.255 Punkten. Damit konnte der Index den dritten Wochengewinn in Folge erzielen und bleibt oberhalb wichtiger charttechnischer Unterstützungen.
Wie lautet die aktuelle DAX Prognose?
Die kurzfristige DAX Prognose ist bullisch bis seitwärts. Solange der DAX per Tagesschluss über der SMA50 (24.005 Punkte) notiert, besteht weiteres Aufwärtspotenzial bis in den Bereich des Allzeithochs und perspektivisch bis 25.000 Punkte.
Ist der DAX aktuell bullish oder bearish?
Aus technischer Sicht ist der DAX aktuell bullish. Sowohl im Tageschart als auch im 4-Stunden-Chart notiert der Index über wichtigen gleitenden Durchschnitten (SMA20 und SMA50), was für eine positive Grundtendenz spricht.
Welche Unterstützungen sind im DAX aktuell besonders wichtig?
Die wichtigsten Unterstützungen im DAX Aktuell liegen bei:
24.225 Punkten
24.055 Punkten (SMA50)
23.854 Punkten (SMA200)
Ein Bruch dieser Marken würde das Chartbild deutlich eintrüben.
Wo liegen die wichtigsten Widerstände im DAX?
Zentrale Widerstände in der aktuellen DAX Analyse befinden sich bei:
24.286/96 Punkten
24.442/96 Punkten
24.611/90 Punkten
Oberhalb dieser Zonen öffnet sich der Weg in Richtung Allzeithoch.
Welche Rolle spielt die US-Notenbank für den DAX?
Die Zinspolitik der Fed beeinflusst den DAX Aktuell maßgeblich. Die jüngste Zinssenkung auf 3,50–3,75 % wirkt unterstützend auf Aktienmärkte, da sie die Finanzierungskosten senkt und risikoreiche Assets attraktiver macht.
Wie wirkt sich die deutsche Konjunktur auf den DAX aus?
Eine schwächere deutsche Wirtschaft belastet den DAX strukturell. Dennoch können internationale Faktoren, wie Zinssenkungen und globale Kapitalflüsse, kurzfristig für steigende Kurse sorgen – ein wichtiger Aspekt in der DAX Prognose.
Ist ein neues Allzeithoch im DAX möglich?
Ja, ein neues Allzeithoch ist mittelfristig möglich, sofern der DAX über der SMA50 bleibt und Rücksetzer konstruktiv verlaufen. In diesem Szenario könnte der Index zunächst die 25.000-Punkte-Marke anlaufen.
Was spricht aktuell gegen steigende DAX-Kurse?
Risiken für den DAX Aktuell sind:
erneute Konjunktursorgen
geopolitische Spannungen
ein Bruch wichtiger Unterstützungen (SMA50 / SMA200)
In diesem Fall würde sich die DAX Analyse klar eintrüben.
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.