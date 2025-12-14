DAX Prognose & Analyse – Aktueller Wochenausblick (KW 51 / 2025) - DAX Aktuell

Die wichtigsten Punkte

Der DAX hat sich über die SMA50 (aktuell bei 24.005 Punkten) schieben können, aber eine ganze Zeit lang gebraucht, sich auch von dieser Durchschnittslinie zu lösen. Aus dem Chart kann gut herausgelesen werden, dass diese Linie in den letzten Handelstagen eine gute Unterstützung gewesen ist, an der sich der Index mehrmals abstützen und schließlich auch erholen konnte. Zum Wochenschluss ging es zwar an und über die 24.400 Punkte-Marke, der DAX hat das Level aber nicht halten können.

Dennoch hat sich das Tageschart aufgehellt. Solange der DAX per Tagesschluss über der SMA50 notiert, solange könnte sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite könnten zunächst die 24.450/80 Punkte, die 24.600/20 Punkte und dann das Allzeithoch sein.

► DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX | DAX CFD: DE40cash

Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 14.12.2025: Chartanalyse, Wochenausblick , Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading 🔴 DAX Handelsideen 🔴 DAX Prognose & Ausblick

geschrieben von Jens Chrzanowski

📰🌍DAX Aktuell – Rahmenbedingungen & Marktumfeld

Makroökonomische Rahmenbedingungen

Die US-Notenbank (Fed) hat bei ihrer letzten Sitzung des Jahres erneut einen Zinsschritt vollzogen. Trotz einer weiterhin unsicheren Konjunkturlage wurde der Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf eine Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent gesenkt. Damit liegt das Zinsniveau auf dem niedrigsten Stand seit rund drei Jahren.

Die Zinssenkungen begannen im September und wurden im Oktober sowie nun im Dezember fortgesetzt. Hauptgrund für diesen Schritt sind zunehmende Schwächesignale am US-Arbeitsmarkt. Erschwert wurde die Entscheidungsfindung durch fehlende amtliche Daten infolge des Shutdowns im Oktober und November. Die Fed stützte sich daher auf Schätzungen privater Institute sowie eigene Umfragen.

Die Amtszeit von Fed-Chef Jerome Powell endet im Mai. Bereits Anfang 2026 wird der amtierende US-Präsident den Nachfolger benennen – ein Faktor, der mittelfristig ebenfalls Einfluss auf die Kapitalmärkte haben dürfte.

Konjunkturausblick Deutschland

Für Deutschland rechnet das ifo-Institut mit einer spürbaren Abschwächung des Wirtschaftswachstums. Belastend wirken unter anderem:

US-Zölle

hohe Energie- und Lohnkosten

zunehmende Bürokratie

Für 2026 wird nur noch ein Wachstum von 0,8 % (zuvor 1,3 %) erwartet, 2027 sollen es 1,1 % sein.

🔙 DAX Rückblick (08.12.2025 – 12.12.2025)

Der DAX Aktuell startete am Montagmorgen bei 24.030 Punkten in den vorbörslichen Handel. Damit lag der Index:

+745 Punkte über dem Vorwochenniveau

−11 Punkte unter dem Wochenschluss der Vorwoche

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Zu Wochenbeginn bewegte sich der DAX seitwärts in einer engen Box. Erst am Donnerstag kam es zu einem dynamischen Ausbruch nach oben. Der Index erreichte ein Wochenhoch bei rund 24.400 Punkten, konnte dieses Niveau jedoch nicht nachhaltig verteidigen.

Zum Wochenschluss setzte Gewinnmitnahme ein, dennoch gelang ein stabiler Abschluss bei 24.255 Punkten.

Wichtige Eckdaten der Woche:

Wochenhoch und -tief über dem Niveau der Vorwoche

Dritter Wochengewinn in Folge

positive Handelswoche im laufenden Jahr

Wochenrange: 782 Punkte (unterdurchschnittlich)

Das avisierte Kursziel bei 24.484/86 Punkten wurde erreicht und leicht überschritten – unser Setup der Vorwoche griff nahezu perfekt.



📊 DAX Performance, historische Entwicklung Woche, Monat, Jahr, 5 Jahre

🔮 DAX Prognose – Wie könnte es weitergehen?

📍 DAX Widerstände

24.286/96

24.347/63

24.442/70/96

24.515/87

24.611/90

📍 DAX Unterstützungen

24.225

24.155

24.055/29/14/05

23.968/40

23.854/09

23.743/25/06

23.653

23.591/20

23.485/13

🧭 Wichtige DAX-Kursmarken aus unserem Setup

Intraday-Marken: 24.606 / 23.825

Tagesschlussmarken: 25.146 / 23.243

Boxbereich: 25.639 – 15.055

Langfristige Range: 26.505 – 7.976

Zyklische Betrachtung: 2020 – 2033

📉 DAX Analyse – Chartcheck (Daily & 4h)

🕯️ DAX Tageschart (Daily)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX konnte sich nachhaltig über die SMA50 (aktuell 24.005 Punkte) schieben. Diese Linie fungierte zuletzt mehrfach als tragfähige Unterstützung. Das Chartbild hat sich damit deutlich aufgehellt.

🟢 Long Setup, Bull-Szenario

Solange der DAX per Tagesschluss über der SMA50 notiert, bleiben weitere Anstiege wahrscheinlich. Mögliche Kursziele:

24.450/80

24.600/20

Allzeithoch

darüber hinaus: 25.000 Punkte

🔴 Short Setup, Bear-Szenario

Ein nachhaltiger Bruch unter die SMA50 würde das Chartbild eintrüben und Abgaben bis zur SMA20 (23.725 Punkte) ermöglichen.

➡️ Einordnung (Daily): bullisch

⏱️ DAX 4-Stunden-Chart (4h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im kurzfristigen Bild konnte sich der DAX nach einem Rücksetzer wieder über der SMA20 (24.225 Punkte) etablieren. Der Wochenschluss oberhalb dieser Linie ist als positives Signal zu werten.

Oberhalb der SMA20: Fortsetzung der Aufwärtsbewegung möglich

Unterhalb der SMA20: Fokus auf SMA50 (24.055 Punkte)

Darunter: SMA200 (23.854 Punkte) als nächste Unterstützung

➡️ Einordnung (4h): bullisch

🧾 Fazit – DAX Aktuell in der Zusammenfassung

Solange der DAX per Tagesschluss über der SMA50 bleibt, besteht eine realistische Chance auf einen Anstieg in Richtung Allzeithoch bzw. 25.000 Punkte. Rücksetzer sollten sich idealerweise im Bereich der SMA50 stabilisieren, um das bullische Szenario nicht zu gefährden.

📅 Einschätzung für die neue DAX-Handelswoche (KW 51 / 2025)

Übergeordnete Tendenz: seitwärts / aufwärts

Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 55 %

Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 45 %

(Long- und Short-Setups bleiben inhaltlich unverändert und wurden bewusst vollständig beibehalten, da sie für aktive Trader relevant sind.)

🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema DAX Handel & Analyse

FAQ – Häufige Fragen zur DAX Analyse, DAX Prognose & Marktentwicklung

Was ist der DAX aktuell wert?

Der DAX Aktuell schloss zuletzt bei 24.255 Punkten. Damit konnte der Index den dritten Wochengewinn in Folge erzielen und bleibt oberhalb wichtiger charttechnischer Unterstützungen.

Wie lautet die aktuelle DAX Prognose?

Die kurzfristige DAX Prognose ist bullisch bis seitwärts. Solange der DAX per Tagesschluss über der SMA50 (24.005 Punkte) notiert, besteht weiteres Aufwärtspotenzial bis in den Bereich des Allzeithochs und perspektivisch bis 25.000 Punkte.

Ist der DAX aktuell bullish oder bearish?

Aus technischer Sicht ist der DAX aktuell bullish. Sowohl im Tageschart als auch im 4-Stunden-Chart notiert der Index über wichtigen gleitenden Durchschnitten (SMA20 und SMA50), was für eine positive Grundtendenz spricht.

Welche Unterstützungen sind im DAX aktuell besonders wichtig?

Die wichtigsten Unterstützungen im DAX Aktuell liegen bei:

24.225 Punkten

24.055 Punkten (SMA50)

23.854 Punkten (SMA200)

Ein Bruch dieser Marken würde das Chartbild deutlich eintrüben.

Wo liegen die wichtigsten Widerstände im DAX?

Zentrale Widerstände in der aktuellen DAX Analyse befinden sich bei:

24.286/96 Punkten

24.442/96 Punkten

24.611/90 Punkten

Oberhalb dieser Zonen öffnet sich der Weg in Richtung Allzeithoch.

Welche Rolle spielt die US-Notenbank für den DAX?

Die Zinspolitik der Fed beeinflusst den DAX Aktuell maßgeblich. Die jüngste Zinssenkung auf 3,50–3,75 % wirkt unterstützend auf Aktienmärkte, da sie die Finanzierungskosten senkt und risikoreiche Assets attraktiver macht.

Wie wirkt sich die deutsche Konjunktur auf den DAX aus?

Eine schwächere deutsche Wirtschaft belastet den DAX strukturell. Dennoch können internationale Faktoren, wie Zinssenkungen und globale Kapitalflüsse, kurzfristig für steigende Kurse sorgen – ein wichtiger Aspekt in der DAX Prognose.

Ist ein neues Allzeithoch im DAX möglich?

Ja, ein neues Allzeithoch ist mittelfristig möglich, sofern der DAX über der SMA50 bleibt und Rücksetzer konstruktiv verlaufen. In diesem Szenario könnte der Index zunächst die 25.000-Punkte-Marke anlaufen.

Was spricht aktuell gegen steigende DAX-Kurse?

Risiken für den DAX Aktuell sind: