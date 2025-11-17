DAX Prognose & DAX aktuell – Einschätzung für den 17.11.2025

- DAX weiter unter Druck – kurzfristiges Chartbild bärisch-neutral
- DAX weiter unter Druck – kurzfristiges Chartbild bärisch-neutral
- Entscheidende Marken bleiben SMA20, SMA50 und SMA200
- Tagesausblick leicht positiv – Bull-Szenario mit 60 % Wahrscheinlichkeit
Der DAX ist Freitagmorgen bei 24.128 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Das Tageshoch wurde erneut mit Aufnahme des vorbörslichen Handels formatiert. Es ging mit Dynamik und mit Momentum abwärts. Erst am Nachmittag gelang es dem Index sich zu stabilisieren und einen Richtungswechsel abzubilden. Der Index konnte sich bis zum Xetra Schluss wieder über die 23.850 Punkte schieben. Zum Wochenschluss wurde ein erneuter Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich bewegte sich der DAX seitwärts, formatierte den Tages- und Wochenschluss aber unter dem Xetra Schluss. Der DAX ging bei 23.857 Punkten aus dem Tages- Wochenhandel.
► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash
✅ Drei Key Takeaways
DAX weiter unter Druck – kurzfristiges Chartbild bärisch-neutral
Der DAX konnte sich am Freitag trotz Erholung nicht nachhaltig über wichtigen gleitenden Durchschnitten halten. Sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart bleibt das Bild angeschlagen, mit klaren Risiken weiterer Abgaben.
Entscheidende Marken bleiben SMA20, SMA50 und SMA200
Für eine bullische Erholung muss der DAX intraday über die SMA20 und insbesondere über die SMA50 und SMA200 steigen. Unterhalb dieser Linien dominieren die Bären, mit potenziellem Rücklauf zum Freitagstief.
Tagesausblick leicht positiv – Bull-Szenario mit 60 % Wahrscheinlichkeit
Trotz schwachem Wochenfinish erwarten wir heute eine seitwärts bis leicht aufwärts gerichtete Bewegung. Das Long-Szenario hat 60 % Wahrscheinlichkeit, sofern der DAX über 23.875 Punkten bleibt.
Der deutsche Leitindex DAX ist am Freitagmorgen bei 24.128 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Das Tageshoch wurde ebenfalls im frühen Handel markiert, bevor der Index mit deutlicher Dynamik und Momentum nachgab. Erst am Nachmittag setzte eine Stabilisierung ein, die einen kurzfristigen Richtungswechsel einleitete. Bis zum Xetra-Schluss konnte sich der DAX wieder über die 23.850 Punkte schieben, schloss den Handelstag jedoch dennoch mit einem erneuten Verlust.
Nachbörslich verlief der Markt seitwärts und notierte leicht unter dem Xetra-Schluss. Der endgültige Tages- und Wochenschluss lag bei 23.857 Punkten.
DAX aktuell – Gewinner und Verlierer vom 14.11.2025
Per Xetra-Schluss lagen 8 DAX-Aktien im Plus, während 32 Werte Verluste verzeichneten.
Top-Gewinner:
-
Siemens Healthineers +1,50 %
-
Siemens Energy +1,40 %
-
Allianz +0,69 %
Schwächste Werte:
-
Bayer −4,33 %
-
Commerzbank −3,46 %
-
Scout24 −2,98 %
Marktstatistik – DAX aktuell im Überblick
|Datum
|Tageshoch (TH)
|Tagestief (TT)
|Xetra-Schluss
|Tagesschluss
|Range (08–22 Uhr)
|14.11.2025
|24.131
|23.622
|23.887
|23.857
|509
|13.11.2025
|24.513
|23.953
|24.043
|24.092
|560
Rot markiert = niedriger vs. Vortag, Grün = höher vs. Vortag.
Chartanalyse – DAX Prognose für heute
1h-Chart: Kurzfristige DAX Prognose
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der DAX eröffnete am Freitag im Bereich der SMA200 (24.008 Punkte). Bereits am Morgen wurde diese Unterstützungszone aufgegeben, was eine dynamische Abwärtsbewegung auslöste. Trotz einer Erholung am Nachmittag konnten die Bullen die SMA20 erst im Frühhandel des Montags zurückerobern.
Für die kurzfristige DAX Prognose gilt:
-
Rückkehr über die SMA200 ist essenziell für ein bullisches Chartbild.
-
Die SMA50 bei 24.042 Punkten könnte Widerstand bieten.
-
Erst ein Stundenschluss über SMA50 hellt das Bild klar auf.
Bewertung: bärisch / neutral
4h-Chart: Mittelfristige DAX Prognose
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Nach mehreren Versuchen, über die SMA200 (24.205 Punkte) auszubrechen, konnte der DAX sich zwar kurzzeitig darüber etablieren – die anschließenden Gewinnmitnahmen sorgten jedoch für ein erneutes Abrutschen unter die SMA20 und SMA200.
Aktuelle Lage:
-
Das Chartbild wirkt bärisch eingetrübt.
-
Erholungsziele: zunächst SMA50, später SMA20/SMA200.
-
Erst ein Durchbruch über beide Linien mit Folgekursziel 25.400 Punkte würde die Chance auf neue Hochs eröffnen.
-
Unterhalb der SMA50 drohen Rücksetzer bis zum Freitagstief oder bis zum 23,6%-Retracement.
Bewertung: neutral / bärisch
DAX Prognose für den Handelstag
Der DAX startete heute Morgen bei 23.875 Punkten, 253 Punkte unter dem Freitags-Vorbörsenwert, aber leicht über dem Tagesschluss.
Long-Szenario
Hält sich der DAX über 23.875 Punkten, könnten folgende Ziele erreicht werden:
23.893/95 → 23.911/13 → 23.930/32 → 23.945/47 → 23.966/68 →
23.988/90 → 24.011/13 → 24.029/31 → 24.048/50 → … → 24.455/57 Punkte
Short-Szenario
Unterhalb von 23.875 Punkten wären folgende Abwärtsziele möglich:
23.859/57 → 23.840/38 → 23.822/20 → 23.803/01 → … → 23.327/25 Punkte
DAX Widerstände & Unterstützungen (DAX aktuell)
Widerstände
-
23.933/69
-
24.008/17/24/29/42/96
-
24.131/50/56/77
-
24.205/45/72
-
24.327/66
-
24.428/88
Unterstützungen
-
23.841/07
-
23.781/31
-
23.688/49/23
-
23.581/18
-
23.476
-
23.384
DAX Prognose – Wahrscheinlichkeiten für den Handelstag
Wir erwarten heute einen seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Marktverlauf.
-
Bull-Szenario: 60 %
-
Bear-Szenario: 40 %
Erwartete Tagesrange: 23.990 / 24.071 bis 23.782 / 23.646 Punkte
Stimmung der internationalen Anleger – DAX Umfeld
Der Greed/Fear Index notiert aktuell bei 22 und signalisiert damit weiterhin Extreme Fear.
Entwicklung:
-
Vor 1 Woche: 24 (Extreme Fear)
-
Vor 1 Monat: 31 (Fear)
-
Vor 1 Jahr: 60 (Greed)
Extreme Ausprägungen (<30 oder >70) deuten häufig auf potenzielle Trendwenden hin.
