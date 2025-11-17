Bitcoin News: Bitcoin Aktuell unter Druck – ETFs verkaufen massiv

Die Kryptowährungen starteten schwach in die neue Woche: Bitcoin fiel in der Nacht kurzzeitig Richtung 92.500 USD und gab damit seine Jahresgewinne vollständig ab. Auch Ethereum rutschte wieder unter die Marke von 3.000 USD. Diese Marktbewegung sorgte erneut für Schlagzeilen in den Bitcoin News, zumal sich die jüngste Erholung nur leicht fortsetzte, als die US-Futures handelten und die asiatische Sitzung ohne weitere starke Abgaben verlief.

Laut CoinGlass kam es innerhalb von 24 Stunden zu weiteren Liquidationen in Höhe von über 620 Mio. USD, wobei rund 70 % auf Long-Positionen in Bitcoin und Ethereum entfielen. Der Verkaufsdruck wird maßgeblich durch steigende Abflüsse aus US-Spot-ETFs und den typischen Vierjahreszyklus getrieben. Dieser könnte darauf hindeuten, dass das bullishe Hoch bei rund 126.000 USD bereits erreicht wurde.

Allein am Donnerstag, dem 13.11.2025, verzeichneten US-ETFs Abflüsse von fast 870 Mio. USD – der zweithöchste Wert aller Zeiten.

Bitcoin News Analyse: Fehlende „Dip-Käufe“ verunsichern Anleger

Der aktuelle Rückgang bei Bitcoin ähnelt den beiden vorangegangenen Korrekturen dieses Bullenmarkts. Doch ein entscheidender Unterschied sorgt für Besorgnis:

Die starken Abverkäufe werden nicht von breiter Marktnachfrage begleitet.

Das lange dominante Narrativ des „Buy the Dip“ verliert an Glaubwürdigkeit.

Gleichzeitig verstärken ETF-Flüsse den Druck:

Mehrere große US-Funds haben während des jüngsten Rückgangs Bitcoin aktiv verkauft, anstatt zu akkumulieren. Dies belastet die kurzfristige Marktstimmung und lässt institutionelle Anleger skeptisch erscheinen.

Daten aus dem Options- und Futuresmarkt zeigen zudem nachlassende Spekulation, während On-Chain-Metriken von CryptoQuant und Glassnode eine schwächere Nachfrage anzeigen.

Quelle: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Michael Saylor kauft nach – Gerüchte um Verkäufe dementiert

Für positive Bitcoin News sorgt immerhin Michael Saylor, CEO von Strategy.

Das Unternehmen hält über 640.000 BTC und tätigte am Freitag weitere Käufe, die heute veröffentlicht werden sollen. Saylor dementierte außerdem Gerüchte, das Unternehmen habe mehr als 40.000 BTC verkauft.

ETF-Abflüsse belasten Bitcoin aktuell besonders stark

Die US-Bitcoin-ETFs meldeten am Donnerstag und Freitag über 1 Mrd. USD Netto-Abflüsse. Besonders auffällig:

BlackRocks IBIT, bisher einer der aggressivsten Bitcoin-Käufer, trat als Hauptverkäufer auf.

Dies sorgt für zunehmende Nervosität im Markt, da ETF-Ströme als wichtiger Indikator für die allgemeine Kryptonachfrage gelten. Trotz des massiven Rückgangs von den Allzeithochs kommt es bislang nicht zu nennenswerten „Dip-Käufen“.

Ethereum News: Dauerhafte ETF-Abflüsse drücken Stimmung

Auch bei Ethereum ist die Lage angespannt:

ETF-Abflüsse sind seit Ende Oktober nahezu tägliche Realität .

Die jüngste Schwäche an der Wall Street verstärkt diesen Trend.

Damit wird nicht nur die kurzfristige Rallye-Hoffnung gedämpft, sondern auch das Narrativ der „zweiten Phase“ des Bullenmarkts, in der Ethereum traditionell stärker performt als Bitcoin.

Quelle: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Bitcoin Chartanalyse – Bitcoin Aktuell im langfristigen Aufwärtstrend, aber Risiko steigt

Auf Tagesbasis bleibt Bitcoin weiterhin innerhalb seines langfristigen Aufwärtstrendkanals. Dennoch zeigen die Charts ein ungünstiges Setup:

Bitcoin handelt rund 15 % unter der 200-Tage-EMA .

Der Kurs pendelt im unteren Bereich des Kanals .

Ein Bruch unter 90.000 USD könnte ein deutlich stärkeres Trendwendesignal darstellen.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Ethereum Chartanalyse – Schlüsselmarken im Fokus

Bei Ethereum zeigt sich ein ähnliches Bild:

ETH liegt knapp 40 % unter seinem Allzeithoch .

Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt ebenfalls rund 15 % .

Wichtige Marken: 3.600 USD : bullische Bestätigung bei Rückeroberung 3.000 USD : kritische Unterstützung 2.700 USD : potenzielles Ziel einer Verkaufswelle



Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Fazit – Bitcoin News & Bitcoin Aktuell: Markt an einem kritischen Punkt

Die neuesten Bitcoin News zeigen einen Markt, der stark unter ETF-Abflüssen, fehlender Akkumulation und schwacher Nachfrage leidet. Bitcoin aktuell wirkt technisch angeschlagen, und auch Ethereum kämpft mit strukturellem Verkaufsdruck.

Ob der langfristige Bullenmarkt weiter intakt bleibt, hängt maßgeblich davon ab, ob:

ETF-Abflüsse nachlassen,

institutionelle Käufer zurückkehren

und Bitcoin die Marke von 90.000 USD verteidigt.

