DAX Prognose aktuell: Ausblick und Analyse für den 20.07.2026

Der DAX ist Freitagmorgen bei 24.705 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index konnte sich zunächst aufwärtsschieben, gab die Gewinne aber mit Aufnahme des Xetra Handels wieder ab. Es ging bis zum Mittag abwärts, erst dann gelang die Stabilisierung und die moderate Erholung. Auch im Handel zum Wochenschluss wurde ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich bröckelten die Notierungen wieder etwas ab. DAX ging bei 24.827 Punkten aus dem Tages- und Wochenhandel..

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

🚀 3 Key Takeaways

DAX Prognose: Das kurzfristige Chartbild bleibt bärisch, solange der DAX unter den wichtigen gleitenden Durchschnitten notiert.

Das kurzfristige Chartbild bleibt bärisch, solange der DAX unter den wichtigen gleitenden Durchschnitten notiert. DAX Aktuell: Die Marke von 24.840 Punkten entscheidet über die kurzfristige Handelsrichtung.

Die Marke von 24.840 Punkten entscheidet über die kurzfristige Handelsrichtung. Ein nachhaltiger Anstieg über 25.000 Punkte würde das technische Bild deutlich verbessern.

Der DAX startete am Freitag bei 24.705 Punkten in den vorbörslichen Handel. Nach einem zunächst freundlichen Handelsbeginn konnte der deutsche Leitindex seine Gewinne mit Eröffnung des Xetra-Handels nicht behaupten. Bis zum Mittag dominierten die Verkäufer, ehe sich der Markt stabilisierte und eine moderate Erholung einsetzte.

Zum Xetra-Schluss notierte der DAX bei 24.828 Punkten, nachbörslich gaben die Kurse leicht nach. Der Index beendete den Tages- und Wochenhandel schließlich bei 24.827 Punkten.

Von den 40 DAX-Werten schlossen 18 Aktien im Plus, während 22 Titel Verluste verzeichneten. Zu den stärksten Gewinnern gehörten Rheinmetall (+2,83%), E.ON (+1,95%) und Deutsche Telekom (+1,93%). Die größten Verlierer waren Commerzbank (-2,42%), Scout24 (-2,20%) und Deutsche Bank (-2,10%).

DAX Prognose: Chartanalyse im Stundenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 20.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart notierte der DAX zunächst unter der SMA20 (aktuell 24.815 Punkte). Nach einem ersten gescheiterten Ausbruchsversuch gelang es dem Index später, diese Durchschnittslinie zurückzuerobern und sich kurzfristig darüber zu etablieren. Die Erholung endete allerdings nahezu punktgenau an der SMA50 bei aktuell 24.842 Punkten. Von dort setzte zum Wochenschluss erneut Verkaufsdruck ein.

Für die Bullen bleibt entscheidend, den DAX per Stundenschluss nachhaltig über der SMA50 zu etablieren. Gelingt dies, könnte die Erholung bis an die SMA200 bei aktuell 25.035 Punkten führen. Diese Marke dürfte allerdings einen bedeutenden Widerstand darstellen, nachdem sie im Juni noch als wichtige Unterstützung fungierte. Auf der Unterseite würde ein Rückfall unter die SMA20 das kurzfristige Chartbild erneut eintrüben. In diesem Fall rücken zunächst das Freitagstief sowie anschließend die Bereiche um 24.490 bis 24.475 Punkte und 24.330 bis 24.315 Punkte in den Fokus.

Kurzfristige DAX Prognose (1h): bärisch bis neutral

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DAX Prognose: Chartanalyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 20.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4-Stunden-Chart bleibt das technische Bild angeschlagen. Zwar konnte sich der DAX im Verlauf der vergangenen Woche zeitweise wieder über SMA20 und SMA200 schieben, eine nachhaltige Etablierung oberhalb dieser wichtigen Durchschnittslinien gelang jedoch nicht. Im weiteren Handelsverlauf wurden beide Unterstützungen erneut aufgegeben.

Solange der DAX unter SMA20 (24.890 Punkte) und SMA200 (24.958 Punkte) notiert, bleibt das mittelfristige Chartbild angeschlagen. Sollte eine Erholung einsetzen, wären zunächst diese beiden Durchschnittslinien die ersten relevanten Widerstände. Darüber wartet bereits die SMA50 bei aktuell 25.001 Punkten.

Kurzfristige DAX Prognose (4h): bärisch

DAX Aktuell: Handelsausblick für Montag

Der DAX notiert am Montagmorgen bei rund 24.840 Punkten. Damit liegt der Index 135 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung vom Freitag und 13 Punkte über dem Wochenschluss.

Long-Szenario

Kann sich der DAX oberhalb von 24.840 Punkten behaupten, rücken folgende Kursziele in den Fokus:

24.866/68 Punkte, 24.881/83 Punkte, 24.900/02 Punkte, 24.919/21 Punkte, 24.935/37 Punkte, 24.955/57 Punkte, 24.973/75 Punkte, 24.995/97 Punkte, 25.011/13 Punkte und anschließend 25.027/29 Punkte.

Oberhalb von 25.029 Punkten wären weitere Anlaufziele bei:

25.052/54, 25.071/73, 25.090/92, 25.111/13, 25.127/29, 25.148/50, 25.167/69, 25.184/86, 25.205/07, 25.222/24, 25.243/45, 25.269/71, 25.287/89, 25.305/07 und 25.324/26 Punkten denkbar.

Short-Szenario

Fällt der DAX dagegen unter 24.840 Punkte zurück, ergeben sich folgende Unterstützungen:

24.826/24 Punkte, 24.813/11 Punkte, 24.789/87 Punkte, 24.771/69 Punkte, 24.749/47 Punkte, 24.728/26 Punkte, 24.710/08 Punkte, 24.686/84 Punkte, 24.663/61 Punkte, 24.642/40 Punkte, 24.624/22 Punkte, 24.606/04 Punkte, 24.588/86 Punkte sowie 24.571/69 Punkte.

Darunter liegen die nächsten Ziele bei:

24.548/46, 24.527/25, 24.506/04, 24.490/88, 24.471/69, 24.455/53, 24.439/37, 24.419/17, 24.399/97, 24.379/77, 24.358/56 und 24.340/38 Punkten.

DAX Aktuell: Wichtige Widerstände und Unterstützungen

Widerstände

24.841 bis 24.890 Punkte

24.905 bis 24.985 Punkte

25.001 bis 25.066 Punkte

25.139 bis 25.192 Punkte

25.255 Punkte

25.341 Punkte

25.540 bis 25.568 Punkte

25.788 Punkte

Unterstützungen

24.814 Punkte

24.750 Punkte

24.665 Punkte

24.530 Punkte

24.491 bis 24.420 Punkte

24.311 Punkte

24.297 Punkte

24.049 Punkte

DAX Prognose: Erwartete Tagesrange

Auf Basis unseres Handelsszenarios rechnen wir mit einem überwiegend seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Handel.

Wahrscheinlichkeit bullisches Szenario: 55%

Wahrscheinlichkeit bärisches Szenario: 45%

Die erwartete Handelsspanne liegt zwischen 24.726 und 25.092 Punkten.

Anlegerstimmung: Fear & Greed Index

Der Fear-&-Greed-Index notiert aktuell bei 37 Punkten und signalisiert damit weiterhin den Bereich Fear.

Vor einer Woche lag der Wert noch bei 46 Punkten (Neutral), vor einem Monat bei 32 Punkten (Fear). Extreme Werte unter 30 oder über 70 gelten häufig als Kontraindikator und können auf eine kurzfristige Trendwende hindeuten.

Experten Fazit zur DAX Prognose

Der DAX befindet sich kurzfristig weiterhin in einer technisch angespannten Lage. Zwar konnte sich der Index zum Wochenschluss stabilisieren, entscheidende Widerstände im Bereich der SMA50 und insbesondere der SMA200 wurden jedoch bislang nicht überwunden.

Für eine nachhaltige Verbesserung des Chartbildes müsste der DAX zunächst die Zone um 25.000 Punkte zurückerobern. Solange dies nicht gelingt, bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer bestehen. Der Bereich um 24.840 Punkte dürfte zum Wochenstart die entscheidende Marke für die kurzfristige Richtung darstellen.

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FAQ

Wie lautet die aktuelle DAX Prognose?

Kurzfristig bleibt die DAX Prognose neutral bis bärisch. Oberhalb von 24.840 Punkten bestehen Chancen auf eine Erholung.

Welche Widerstände sind beim DAX aktuell wichtig?

Entscheidend sind die Bereiche um 24.890 Punkte, 25.000 Punkte und 25.035 Punkte (SMA200).

Wo liegen die wichtigsten Unterstützungen im DAX?

Die nächsten Unterstützungen befinden sich bei 24.814 Punkten, 24.750 Punkten und 24.665 Punkten.