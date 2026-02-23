DAX Prognose 23.02.2026: DAX aktuell vor Richtungsentscheidung

- DAX aktuell an Schlüsselmarke bei 25.120 Punkten
- Chartbild im 1h- und 4h-Chart neutral
- Marktstimmung bleibt vorsichtig
Der DAX ist gestern Morgen bei 25.211 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der DAX formatiert das Tagestief am Montagmorgen. Es ging von hier aus zunächst moderat aufwärts. Der Index schwenkte am Vormittag in eine Seitwärtsbox, die er am Nachmittag dynamisch nach Norden aufgelöst hat. Es ging im Zuge der Bewegung an und über die 24.300 Punkte, allerdings schaffte es der DAX nicht, sich auch über dieser Marke zu etablieren. Nachfolgend bröckelten die Notierungen wieder ab, die Bullen haben es aber geschafft, den Index übergeordnet über der 25.200 Punkte-Marke zu halten. Es konnte am Freitag eine Xetra Tagesgewinn ausgewiesen werden. Nachbörslich ging es in einer Box seitwärts weiter. Der DAX ging bei 25.243 Punkten aus dem Tages- Wochenhandel.
► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash
🔑 Drei Key Takeaways – DAX aktuell im Überblick
-
DAX aktuell an Schlüsselmarke bei 25.120 Punkten
Der Bereich um 25.120 Punkte entscheidet über die kurzfristige Richtung. Oberhalb davon bestehen Chancen auf eine Ausweitung der Erholung, darunter rücken die Unterstützungen bei 25.000 und 24.950 Punkten in den Fokus.
-
Chartbild im 1h- und 4h-Chart neutral
Der DAX bewegt sich zwischen SMA20, SMA50 und SMA200. Erst ein klarer Ausbruch über die SMA20 würde das kurzfristige Chartbild bullisch aufhellen. Unterhalb der SMA200 steigt das Risiko einer beschleunigten Abwärtsbewegung.
-
Marktstimmung bleibt vorsichtig
Der Fear-and-Greed-Index liegt im Bereich „Fear“. Trotz einer leichten Verbesserung bleibt das Sentiment defensiv, was kurzfristig sowohl weitere Schwäche als auch technische Gegenbewegungen begünstigen kann.
Der DAX startete bei 25.211 Punkten in den vorbörslichen Handel. Nach einem frühen Tagestief konnte sich der Index zunächst moderat erholen und bewegte sich am Vormittag in einer Seitwärtsrange. Am Nachmittag folgte ein dynamischer Anstieg, der den DAX zeitweise über 25.300 Punkte führte.
Ein nachhaltiges Etablieren oberhalb dieser Marke gelang jedoch nicht. Im weiteren Verlauf bröckelten die Notierungen wieder ab. Positiv zu werten ist, dass der DAX übergeordnet die Marke von 25.200 Punkten verteidigen konnte. Der Xetra-Schluss lag bei 25.247 Punkten, der Tagesschluss bei 25.243 Punkten.
Marktbreite im DAX
Per Xetra-Schluss notierten:
-
35 Aktien im Plus
-
5 Aktien im Minus
Stärkste Werte:
-
Porsche Automobilholding +2,75 %
-
Siemens Healthineers +2,09 %
-
SAP +2,00 %
Schwächste Werte:
-
Bayer −4,08 %
-
Zalando −1,52 %
-
Infineon −1,18 %
DAX Prognose – Chartanalyse im 1h-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Stundenchart notierte der DAX zunächst unter der SMA50 (25.112 Punkte). Am Nachmittag gelang der Anstieg über diese Durchschnittslinie, jedoch wurde sie im Frühhandel wieder aufgegeben. Aktuell stabilisiert sich der Index erneut unter der SMA50.
Relevante Marken im 1h-Chart
-
SMA20: 25.156 Punkte
-
SMA50: 25.112 Punkte
-
SMA200: 25.012 Punkte
Solange der DAX per Stundenschluss unter der SMA50 bleibt, besteht weiteres Abwärtspotenzial in Richtung der SMA200. Ein Bruch dieser Unterstützung könnte Ziele bei:
-
24.940/24.915 Punkten
-
24.680/24.665 Punkten
aktivieren.
Erholungen müssten zunächst die SMA50 und anschließend die SMA20 überwinden. Erst oberhalb der SMA20 würde sich das kurzfristige Chartbild deutlich aufhellen.
Einschätzung 1h-Chart: neutral
YouTube Trading Videos
DAX Prognose – Analyse im 4h-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart konnte sich der DAX zunächst über alle relevanten gleitenden Durchschnitte schieben. Die anschließende Schwäche führte jedoch zurück an SMA20 und SMA50.
Relevante Marken im 4h-Chart
-
SMA20: 25.145 Punkte
-
SMA50: 25.016 Punkte
-
SMA200: 24.953 Punkte
Das Chartbild hat sich wieder neutralisiert. Entscheidend ist nun die SMA50:
-
Hält die SMA50, könnte ein erneuter Anstieg zur SMA20 folgen.
-
Ein Bruch der SMA200 würde den Fokus klar auf die Unterseite verschieben.
Einschätzung 4h-Chart: neutral
DAX aktuell am Montag – Vorbörse 23.02.2026
Der DAX startet heute bei 25.120 Punkten in den vorbörslichen Handel.
-
91 Punkte unter der ersten Notierung vom Freitag
-
123 Punkte unter dem Tagesschluss vom Freitag
Die erwartete Tagesrange liegt zwischen:
25.144 / 25.221 und 24.953 / 24.821 Punkten
DAX Prognose – Long-Szenario
Kann sich der DAX aktuell über 25.120 Punkten stabilisieren, ergeben sich folgende Aufwärtsziele:
-
25.158/25.160
-
25.179/25.181
-
25.197/25.199
-
25.221/25.223
-
25.238/25.240
-
25.261/25.263
-
25.278/25.280
Darüber hinaus wären weitere Ziele bei:
-
25.298/25.300
-
25.340/25.342
-
25.376/25.378
-
25.410/25.412
-
25.455/25.457
-
25.494/25.496
-
25.546/25.548
-
25.578/25.580
DAX Prognose – Short-Szenario
Fällt der DAX unter 25.120 Punkte zurück, rücken folgende Unterstützungen in den Fokus:
-
25.103/25.101
-
25.079/25.077
-
25.043/25.041
-
25.019/25.017
-
24.998/24.996
-
24.955/24.953
-
24.931/24.929
-
24.890/24.888
-
24.846/24.844
Unterhalb von 24.846 Punkten könnten weitere Ziele aktiviert werden:
-
24.823/24.821
-
24.797/24.795
-
24.749/24.747
-
24.705/24.703
-
24.679/24.677
-
24.656/24.654
Wichtige DAX Widerstände und Unterstützungen
Widerstände
-
25.137 / 25.156 / 25.172
-
25.244 / 25.266
-
25.317 / 25.359 / 25.372
-
25.455
-
25.537 / 25.566
-
25.635
Unterstützungen
-
25.111
-
25.072 / 25.035 / 25.016 / 25.012
-
24.975 / 24.952 / 24.928
-
24.886 / 24.852
-
24.606
-
24.515
-
24.474
Wahrscheinlichkeiten laut DAX Prognose
Auf Basis des aktuellen Marktsetups ergibt sich:
-
Bullisches Szenario: 60 %
-
Bärisches Szenario: 40 %
(Bezogen auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag)
Stimmung der internationalen Anleger
Der Fear-and-Greed-Index notierte zuletzt bei 43 Punkten und liegt damit im Bereich „Fear“.
-
Vor einer Woche: 36 (Fear)
-
Vor einem Monat: 46 (Neutral)
-
Vor einem Jahr: 44 (Neutral)
Werte unter 50 signalisieren eine vorsichtige Marktstimmung. Extreme Werte unter 30 deuten häufig auf überverkaufte Zustände und mögliche kurzfristige Gegenbewegungen hin.
Fazit: DAX Prognose und DAX aktuell im Überblick
Der DAX aktuell bewegt sich in einer technisch sensiblen Phase zwischen SMA50 und SMA200. Das kurzfristige Chartbild ist neutral mit leichter Schwächetendenz.
Entscheidend wird sein, ob sich der Index über 25.120 Punkten stabilisieren kann. Ein Bruch dieser Marke könnte eine Ausweitung der Abwärtsbewegung einleiten, während eine dynamische Rückeroberung der SMA20 das Chartbild wieder aufhellen würde.
Die DAX Prognose für den heutigen Handelstag bleibt damit neutral bis leicht abwärtsgerichtet.
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.