DAX Prognose 23.02.2026: DAX aktuell vor Richtungsentscheidung

Der DAX ist gestern Morgen bei 25.211 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der DAX formatiert das Tagestief am Montagmorgen. Es ging von hier aus zunächst moderat aufwärts. Der Index schwenkte am Vormittag in eine Seitwärtsbox, die er am Nachmittag dynamisch nach Norden aufgelöst hat. Es ging im Zuge der Bewegung an und über die 24.300 Punkte, allerdings schaffte es der DAX nicht, sich auch über dieser Marke zu etablieren. Nachfolgend bröckelten die Notierungen wieder ab, die Bullen haben es aber geschafft, den Index übergeordnet über der 25.200 Punkte-Marke zu halten. Es konnte am Freitag eine Xetra Tagesgewinn ausgewiesen werden. Nachbörslich ging es in einer Box seitwärts weiter. Der DAX ging bei 25.243 Punkten aus dem Tages- Wochenhandel.

DAX aktuell an Schlüsselmarke bei 25.120 Punkten

Der Bereich um 25.120 Punkte entscheidet über die kurzfristige Richtung. Oberhalb davon bestehen Chancen auf eine Ausweitung der Erholung, darunter rücken die Unterstützungen bei 25.000 und 24.950 Punkten in den Fokus.

Chartbild im 1h- und 4h-Chart neutral

Der DAX bewegt sich zwischen SMA20, SMA50 und SMA200. Erst ein klarer Ausbruch über die SMA20 würde das kurzfristige Chartbild bullisch aufhellen. Unterhalb der SMA200 steigt das Risiko einer beschleunigten Abwärtsbewegung.

Marktstimmung bleibt vorsichtig

Der Fear-and-Greed-Index liegt im Bereich „Fear“. Trotz einer leichten Verbesserung bleibt das Sentiment defensiv, was kurzfristig sowohl weitere Schwäche als auch technische Gegenbewegungen begünstigen kann.

Der DAX startete bei 25.211 Punkten in den vorbörslichen Handel. Nach einem frühen Tagestief konnte sich der Index zunächst moderat erholen und bewegte sich am Vormittag in einer Seitwärtsrange. Am Nachmittag folgte ein dynamischer Anstieg, der den DAX zeitweise über 25.300 Punkte führte.

Ein nachhaltiges Etablieren oberhalb dieser Marke gelang jedoch nicht. Im weiteren Verlauf bröckelten die Notierungen wieder ab. Positiv zu werten ist, dass der DAX übergeordnet die Marke von 25.200 Punkten verteidigen konnte. Der Xetra-Schluss lag bei 25.247 Punkten, der Tagesschluss bei 25.243 Punkten.

Marktbreite im DAX

Per Xetra-Schluss notierten:

35 Aktien im Plus

5 Aktien im Minus

Stärkste Werte:

Porsche Automobilholding +2,75 %

Siemens Healthineers +2,09 %

SAP +2,00 %

Schwächste Werte:

Bayer −4,08 %

Zalando −1,52 %

Infineon −1,18 %

DAX Prognose – Chartanalyse im 1h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart notierte der DAX zunächst unter der SMA50 (25.112 Punkte). Am Nachmittag gelang der Anstieg über diese Durchschnittslinie, jedoch wurde sie im Frühhandel wieder aufgegeben. Aktuell stabilisiert sich der Index erneut unter der SMA50.

Relevante Marken im 1h-Chart

SMA20: 25.156 Punkte

SMA50: 25.112 Punkte

SMA200: 25.012 Punkte

Solange der DAX per Stundenschluss unter der SMA50 bleibt, besteht weiteres Abwärtspotenzial in Richtung der SMA200. Ein Bruch dieser Unterstützung könnte Ziele bei:

24.940/24.915 Punkten

24.680/24.665 Punkten

aktivieren.

Erholungen müssten zunächst die SMA50 und anschließend die SMA20 überwinden. Erst oberhalb der SMA20 würde sich das kurzfristige Chartbild deutlich aufhellen.

Einschätzung 1h-Chart: neutral

DAX Prognose – Analyse im 4h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart konnte sich der DAX zunächst über alle relevanten gleitenden Durchschnitte schieben. Die anschließende Schwäche führte jedoch zurück an SMA20 und SMA50.

Relevante Marken im 4h-Chart

SMA20: 25.145 Punkte

SMA50: 25.016 Punkte

SMA200: 24.953 Punkte

Das Chartbild hat sich wieder neutralisiert. Entscheidend ist nun die SMA50:

Hält die SMA50, könnte ein erneuter Anstieg zur SMA20 folgen.

Ein Bruch der SMA200 würde den Fokus klar auf die Unterseite verschieben.

Einschätzung 4h-Chart: neutral

DAX aktuell am Montag – Vorbörse 23.02.2026

Der DAX startet heute bei 25.120 Punkten in den vorbörslichen Handel.

91 Punkte unter der ersten Notierung vom Freitag

123 Punkte unter dem Tagesschluss vom Freitag

Die erwartete Tagesrange liegt zwischen:

25.144 / 25.221 und 24.953 / 24.821 Punkten

DAX Prognose – Long-Szenario

Kann sich der DAX aktuell über 25.120 Punkten stabilisieren, ergeben sich folgende Aufwärtsziele:

25.158/25.160

25.179/25.181

25.197/25.199

25.221/25.223

25.238/25.240

25.261/25.263

25.278/25.280

Darüber hinaus wären weitere Ziele bei:

25.298/25.300

25.340/25.342

25.376/25.378

25.410/25.412

25.455/25.457

25.494/25.496

25.546/25.548

25.578/25.580

DAX Prognose – Short-Szenario

Fällt der DAX unter 25.120 Punkte zurück, rücken folgende Unterstützungen in den Fokus:

25.103/25.101

25.079/25.077

25.043/25.041

25.019/25.017

24.998/24.996

24.955/24.953

24.931/24.929

24.890/24.888

24.846/24.844

Unterhalb von 24.846 Punkten könnten weitere Ziele aktiviert werden:

24.823/24.821

24.797/24.795

24.749/24.747

24.705/24.703

24.679/24.677

24.656/24.654

Wichtige DAX Widerstände und Unterstützungen

Widerstände

25.137 / 25.156 / 25.172

25.244 / 25.266

25.317 / 25.359 / 25.372

25.455

25.537 / 25.566

25.635

Unterstützungen

25.111

25.072 / 25.035 / 25.016 / 25.012

24.975 / 24.952 / 24.928

24.886 / 24.852

24.606

24.515

24.474

Wahrscheinlichkeiten laut DAX Prognose

Auf Basis des aktuellen Marktsetups ergibt sich:

Bullisches Szenario: 60 %

Bärisches Szenario: 40 %

(Bezogen auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag)

Stimmung der internationalen Anleger

Der Fear-and-Greed-Index notierte zuletzt bei 43 Punkten und liegt damit im Bereich „Fear“.

Vor einer Woche: 36 (Fear)

Vor einem Monat: 46 (Neutral)

Vor einem Jahr: 44 (Neutral)

Werte unter 50 signalisieren eine vorsichtige Marktstimmung. Extreme Werte unter 30 deuten häufig auf überverkaufte Zustände und mögliche kurzfristige Gegenbewegungen hin.

Fazit: DAX Prognose und DAX aktuell im Überblick

Der DAX aktuell bewegt sich in einer technisch sensiblen Phase zwischen SMA50 und SMA200. Das kurzfristige Chartbild ist neutral mit leichter Schwächetendenz.

Entscheidend wird sein, ob sich der Index über 25.120 Punkten stabilisieren kann. Ein Bruch dieser Marke könnte eine Ausweitung der Abwärtsbewegung einleiten, während eine dynamische Rückeroberung der SMA20 das Chartbild wieder aufhellen würde.

Die DAX Prognose für den heutigen Handelstag bleibt damit neutral bis leicht abwärtsgerichtet.

