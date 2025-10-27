DAX Prognose & Analyse für Montag, 27.10.2025 – Aktuelle DAX Entwicklung im Überblick

- DAX startet mit positiver Tendenz in die Woche
- Technische Unterstützungen stabilisieren den Markt
- Anlegerstimmung noch im Angstbereich – mögliches Erholungssignal
Einleitung
Der DAX ist Freitagmorgen bei 24.271 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des vorbörslichen Handels stellte sich direkt Kaufdruck ein, der den Index an und über die 24.300 Punkte-Marke gebracht hat. Die gesamte Bewegung wurde mit Beginn des Xetra Handels wieder abverkauft. Der DAX gab dynamisch bis an die 24.150 Punkte-Marke nach und konnte sich erst in diesem Bereich stabilisieren. Eine Erholung stellte sich erst am Nachmittag ein. Der DAX konnte sich über die 24.200 Punkte-Marke schieben und über dieser Marke sowohl den Xetra- als auch den Tagesschluss formatieren. Der DAX ging bei 24.219 Punkten aus dem Tages- Wochenhandel.
► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash
Key Takeaways
-
🔹 1. DAX startet mit positiver Tendenz in die Woche
Der DAX ist mit einem Gap-up bei 24.366 Punkten in den Montagshandel gestartet und zeigt sich damit deutlich stärker als zum Wochenschluss. Das kurzfristige Chartbild hat sich aufgehellt – die Prognose bleibt bullisch, solange der Index über der Marke von 24.366 Punkten notiert.
🔹 2. Technische Unterstützungen stabilisieren den Markt
Die SMA20, SMA50 und SMA200 bieten dem DAX aktuell solide Unterstützung. Rücksetzer könnten in diesen Bereichen aufgefangen werden. Erst ein Fall unter die SMA50 würde das bullische Szenario infrage stellen.
🔹 3. Anlegerstimmung noch im Angstbereich – mögliches Erholungssignal
Der Fear & Greed Index notiert bei 33 Punkten („Fear“) und signalisiert anhaltende Vorsicht unter Anlegern. Historisch gesehen können solche Angstphasen jedoch den Boden für eine Erholung oder Aufwärtsbewegung bilden.
Der DAX ist am Freitagmorgen bei 24.271 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Bereits zum Handelsauftakt zeigte sich Kaufdruck, der den DAX aktuell an die 24.300 Punkte-Marke führte. Diese Bewegung wurde jedoch im Verlauf des Vormittags vollständig abverkauft. Der Index fiel dynamisch bis auf 24.150 Punkte, bevor sich im Nachmittagsverlauf eine Erholung einstellte. Zum Xetra-Schluss notierte der DAX bei 24.219 Punkten.
Am Montagmorgen (27.10.2025) startete der DAX mit einem Gap-up über der Marke von 24.300 Punkten, was auf eine positive Grundstimmung im Markt hinweist.
DAX Aktuell – Gewinner und Verlierer des Handelstages (24.10.2025)
Von den DAX-Werten schlossen 26 Aktien im Plus, während 14 Werte Verluste verzeichneten.
-
Top-Gewinner: Siemens Energy (+4,98 %), Heidelberg Materials (+3,47 %), Commerzbank (+1,68 %)
-
Schwächste Werte: SAP (−3,57 %), Beiersdorf (−1,49 %), adidas (−1,29 %)
Technische DAX Analyse (Chartanalyse)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
1-Stunden-Chart – DAX Prognose kurzfristig bullisch
Im 1h-Chart notierte der DAX über allen wichtigen gleitenden Durchschnitten (SMA20, SMA50, SMA200). Der Rücksetzer an die SMA200 (24.203 Punkte) wurde aufgefangen, womit der DAX gut unterstützt bleibt. Das Chartbild hat sich mit dem Gap-up am Montag aufgehellt.
Wichtige Zonen:
-
Widerstand: 24.495 / 515 und 24.665 / 680 Punkte
-
Unterstützung: SMA20 bei 24.280 Punkten
Bleibt der DAX über diesen Linien, ist die kurzfristige DAX Prognose bullisch.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
4-Stunden-Chart – Stabilisierung an der SMA200
Im 4h-Chart zeigt sich der DAX aktuell stabil über der SMA200 (24.021 Punkte). Ein nachhaltiges Etablieren über der SMA20 (24.234 Punkte) würde das Chartbild weiter aufhellen.
Kurzfristig ist der DAX aktuell gut unterstützt – Rücksetzer könnten bis zur SMA50 abgefedert werden.
DAX Prognose für den 27.10.2025 – Ausblick und Szenarien
Startkurs: 24.366 Punkte (Vorbörse)
Damit liegt der DAX rund 147 Punkte über dem Freitagsschlusskurs.
Long-Szenario (Bullisches Setup):
Bleibt der DAX über 24.366 Punkten, sind Aufwärtsziele bei
24.385 / 24.404 / 24.443 / 24.476 / 24.492 / 24.511 / 24.530 / 24.567 / 24.601 / 24.637 / 24.654 / 24.673 Punkten möglich.
Short-Szenario (Bärisches Setup):
Fällt der DAX unter 24.366 Punkte, drohen Abgaben bis
24.349 / 24.313 / 24.273 / 24.216 / 24.161 / 24.101 / 24.065 / 24.010 / 23.942 Punkten.
DAX Unterstützungen & Widerstände (Stand: 27.10.2025)
|Bereich
|Marken
|Widerstände
|24.366 • 24.404/37 • 24.511/92 • 24.615/88 • 24.735/91
|Unterstützungen
|24.349 • 24.298/80/57 • 24.199/35 • 24.074/21 • 23.983/04 • 23.888 • 23.749
Tagesausblick & Wahrscheinlichkeit
Wir erwarten heute einen seitwärts bis aufwärts gerichteten Handelstag.
-
Bull-Szenario: 60 % Wahrscheinlichkeit
-
Bear-Szenario: 40 % Wahrscheinlichkeit
(bezogen auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag)
Erwartete Tagesrange: 24.445 / 24.513 bis 24.311 / 24.236 Punkte.
Stimmung der internationalen Anleger (Greed & Fear Index)
Der Fear & Greed Index liegt aktuell bei 33 Punkten und befindet sich damit im Bereich „Fear“.
Zum Vergleich:
-
Vor einer Woche: 29 (ebenfalls „Fear“)
-
Vor einem Monat: 55 („Neutral“)
-
Vor einem Jahr: 62 („Greed“)
Ein Wert unter 30 deutet auf extreme Angst hin – häufig ein möglicher Wendepunkt für eine bullische Gegenbewegung.
Quelle: CNN Business
🔍 Fazit zur DAX Prognose 27.10.2025
Die technische Lage im DAX aktuell zeigt eine leichte Aufhellung. Kurzfristig überwiegen die bullischen Tendenzen, sofern die Marke von 24.366 Punkten verteidigt wird. Rücksetzer dürften von den gleitenden Durchschnitten (SMA20, SMA50, SMA200) aufgefangen werden.
Der DAX befindet sich somit in einer Konsolidierungsphase mit Aufwärtspotenzial, wobei der mittelfristige Trend weiterhin positiv zu bewerten ist.
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema
-
Technische Chartanalyse – Grundlagen
→ Verweist auf den Einstieg in die technische Analyse — ideal zur Unterstützung der Charttechnik-basierten DAX-Analyse.
-
Was ist der DAX?
→ Bietet eine Hintergrundinfo über den Index selbst — hilfreich, um DAX-Lesern das Fundament näherzubringen.
-
DAX CFDs – So handelst du den deutschen Leitindex mit Hebel
→ führt zu einer Erklärung der Hebelprodukte CFDs
-
DAX Trading erklärt: So nutzt du Marktbewegungen gezielt aus
→ Bietet eine umfassende Erklärung zum aktiven DAX-Trading mit Strategien, Indikatoren und Charttechniken – sehr passend zum Fokus auf Daytrading und technische Marken.
