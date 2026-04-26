📈 DAX Aktuell – DAX Prognose & Analyse - Aktueller Wochenausblick (KW 18 / 2026)

Die wichtigsten Punkte - Kurzüberblick DAX Aktuell

Der deutsche Leitindex steht an einem entscheidenden Wendepunkt. Während der ifo-Geschäftsklimaindex mit 84,4 Punkten auf den tiefsten Stand seit 2020 gefallen ist, kämpft der DAX aktuell um die charttechnisch wichtige SMA200-Marke.

In unserer DAX Prognose beleuchten wir, ob die Bullen trotz Rezessionsrisiken und geopolitischen Spannungen die Marke von 24.253 Punkten verteidigen können oder ob ein Test der 23.400er-Zone bevorsteht:

Das Marktumfeld bleibt angespannt. Zwischen schwachen Wirtschaftsdaten und geopolitischen Spannungen suchen Anleger nach Orientierung.

⚡ Key Takeaways zur DAX Prognose

Marktlage: Das Geschäftsklima ist aufgrund des Iran-Konflikts und fehlender Öllieferungen massiv eingetrübt; das Rezessionsrisiko für Deutschland steigt.

DAX Aktuell: Der Index beendete die Vorwoche bei 24.253 Punkten mit einem leichten Minus, hält sich aber stabil über dem langfristigen Durchschnitt (SMA200).

DAX Prognose: Das kurzfristige Bild ist neutral bis leicht bullisch (55 % Wahrscheinlichkeit) , sofern ein Tagesschluss über dem Vorwochenhoch bei 24.609 Punkten gelingt.

Kritische Marken: Auf der Oberseite liegt der Fokus auf 24.835 Punkten; rutscht der DAX unter die 23.823 (SMA50), drohen weitere Abverkäufe.



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Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 26.04.2026: Chartanalyse, Wochenausblick , Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading 🔴 DAX Handelsideen 🔴 DAX Prognose & Ausblick

geschrieben von Jens Chrzanowski

🧭 DAX aktuell: Rahmenbedingungen & Marktradar: Geopolitik belastet das Geschäftsklima

Das deutsche Geschäftsklima hat einen schweren Dämpfer erhalten. Der ifo-Index fiel im April überraschend deutlich auf 84,4 Punkte – der tiefste Stand seit der Pandemie im Mai 2020. Besonders besorgniserregend: Sowohl die aktuelle Lage als auch die Erwartungen der Unternehmen haben sich massiv verschlechtert.

Haupttreiber dieser Entwicklung ist der anhaltende Konflikt im Iran, der die deutsche Wirtschaft über die Energiepreise hart trifft. Das Rezessionsrisiko steigt, solange Öllieferungen ausbleiben. Selbst bei einer diplomatischen Lösung wird eine Normalisierung der Märkte Zeit in Anspruch nehmen.

DAX Rückblick: Seitwärtsbewegung nach Verlustwoche

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 26.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

In der vergangenen Handelswoche (20.04. – 24.04.2026) zeigte sich der Index volatil:

Wochenhoch: 24.609 Punkte (Dienstag)

Wochenschluss: 24.253 Punkte

Tendenz: Nach drei Gewinnwochen in Folge verbuchte der DAX erstmals wieder einen Wochenverlust. Die Handelsspanne blieb mit 939 Punkten unter dem Jahresdurchschnitt.

In unserer Vorwochen-Prognose sind wir auf die entscheidende Frage betreffend der Strasße von Hormus eingegangen. Da es entgegen Ankündigungen wieder Sperrungen gab, ist der DAX mit einem ordentlichen Minus in der Wochenbilanz (rund - 2,3%). Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 23.870/68 Punkte-Marke unter unser maximales Anlaufziel bei 23.849/47 Punkten.

DAX Performance - prozentuale Veränderung Woche, Monat, Jahr

📈 DAX Prognose: Wichtige Kursmarken

Um den Status vom DAX Aktuell besser einordnen zu können, finden Sie hier die entscheidenden Widerstände und Unterstützungen für die KW 18.

Technische Widerstände & Unterstützungen

Typ Punkte-Marken 🔼 Widerstände: 24.296 / 24.317 / 24.459 / 24.644 / 24.935 🔽 Unterstützungen: 24.229 / 24.199 / 24.029 / 23.930 / 23.759 / 23.555

Zentrale Marken im Setup:

Intraday-Marken: 25.602 & 24.136

Tagesschlussmarken: 25.107 & 23.476

Zyklische Range (2020–2033): 26.505 bis 7.976

📉 DAX Chartanalyse (Daily & 4H)

Daily Chart (Tageschart)

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 26.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Index kämpft aktuell mit der SMA200 (24.120 Punkte). Ein Versuch, sich nach oben abzusetzen, scheiterte zuletzt.

Bullisch: Ein Tagesschluss über dem Vorwochenhoch (24.609). Ziele: 24.835/50 und 25.050/75 Punkte.

Neutral/Bärisch: Ein Rutsch unter die SMA200 könnte den Fokus auf die SMA50 (23.823) und SMA20 (23.682) lenken.

Einstufung: Neutral / Leicht Bullisch.

4h Chart

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 26.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Hier zeigt sich ein Tauziehen um die SMA50 (24.229). Die Bullen müssen den Index nachhaltig über dieser Linie etablieren, um Momentum zu generieren.

Szenario: Ein dynamischer Ausbruch über die SMA20 und SMA50 würde den Weg Richtung Norden ebnen.

Risiko: Ein Unterschreiten des 23,6 % Retracements könnte zu einem Test der SMA200 (23.478) führen.

Einstufung: Neutral / Leicht Bullisch.

für aktive Daytrader Trading -Ausblick – DAX Setups

Für den Erfolg beim DAX ist aktuell entscheidend, ob die SMA200 auf Tagesbasis als Sprungbrett genutzt werden kann.

🟢 Long Setup (DAX Prognose bullisch)

Hält der DAX die Marke von 24.253 Punkten, sind Erholungen in Stufen möglich:

Erste Ziele: 24.273 / 24.310 / 24.408 Punkte.

Erweiterte Ziele: 24.515 / 24.717 bis hin zu 24.912 Punkten.

🔴 Short Setup (DAX Prognose bärisch)

Fällt der Index unter 24.253 Punkte, übernehmen die Bären das Ruder:

Nächste Ziele: 24.198 / 24.118 / 24.027 Punkte.

Maximale Abwärtsziele: 23.824 / 23.680 bis hin zu 23.441 Punkten.

Erwartete Tendenz KW 18: Seitwärts / Aufwärts

Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 55 %

Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 45 %

⚖️ Fazit: DAX aktuell & Prognose

Trotz der verschärften Rezessionsrisiken und den weiter andauernden Spannungen rund um die Energiepreise besteht eine etwas höhere Chance für den DAX, sich in der neuen Handelswoche zu erholen, nach rund 2,3% minus in der Vorwoche.

Das kurzfristige, charttechnische DAX-Bild ist neutral bis leicht bullisch (55 % Wahrscheinlichkeit), sofern ein Tagesschluss über dem Vorwochenhoch bei 24.609 Punkten gelingt.

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❓ FAQ – DAX Aktuell & DAX Prognose

Wie ist die aktuelle Lage beim DAX (DAX Aktuell)?

Der DAX aktuell befindet sich in einer Konsolidierungsphase. Zum Ende der KW 17 schloss der Index bei 24.253 Punkten. Trotz eines schwachen Geschäftsklimas hält sich der Index stabil über der charttechnisch bedeutsamen 200-Tage-Linie (SMA200). Das Marktumfeld ist jedoch durch geopolitische Spannungen im Iran und steigende Rezessionssorgen geprägt.

Wie lautet die DAX Prognose für die KW 18?

Die DAX Prognose für die KW 18 ist neutral bis leicht bullisch mit einer Wahrscheinlichkeit von 55 % für steigende Kurse. Entscheidend ist, ob der Index einen stabilen Tagesschluss über dem Vorwochenhoch von 24.609 Punkten erreichen kann. Gelingt dies, sind Ziele bis 25.075 Punkte realistisch. Ein Rutsch unter die SMA200 (24.120 Punkte) würde das Szenario jedoch ins Bärische drehen (45 % Wahrscheinlichkeit).

Welche Auswirkungen hat der ifo-Index auf den DAX?

Der ifo-Geschäftsklimaindex ist im April 2026 auf 84,4 Punkte gefallen – den niedrigsten Stand seit Mai 2020. Dies signalisiert eine deutliche Verschlechterung der deutschen Wirtschaftslage. Für den DAX bedeutet dies fundamentalen Gegenwind, da die Erwartungen der Unternehmen sinken und das Risiko einer Stagflation aufgrund hoher Energiepreise zunimmt.

Was sind die wichtigsten technischen Marken für die kommende Woche?

Für Trader sind aktuell folgende Marken im DAX-Setup entscheidend:

Wichtigster Widerstand: 24.317 Punkte (sowie das Wochenhoch bei 24.609).

Wichtigste Unterstützung: 24.120 Punkte (SMA200) und 23.823 Punkte (SMA50).

Break-Level: Ein nachhaltiger Ausbruch über 24.644 Punkte würde neues Aufwärtspotenzial freisetzen.

Wie beeinflusst der Iran-Konflikt die deutsche Wirtschaft?

Der Krieg im Iran trifft Deutschland vor allem über die Energieversorgung. Ausbleibende Öllieferungen treiben die Produktionskosten in die Höhe und erhöhen das Rezessionsrisiko. Solange keine diplomatische Lösung in Sicht ist, bleibt die Unsicherheit am Aktienmarkt hoch, was die Volatilität im DAX verstärkt.