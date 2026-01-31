Gold Prognose & Gold Analyse 🟡 Aktueller Wochenausblick 06/2026 zum Goldpreis

KEY TAKEAWAYS

Gold kannte in den letzten Handelswochen nur eine Richtung - aufwärts. Aus dem Tageschart ist die beeindruckende Bewegung der letzten Wochen gut herauszulesen. In der abgelaufenen Handelswoche wurde ein neues Allzeithoch formatiert.

Der scharfe Rücksetzer der letzten beiden Handelstage kann sehr gut aus dem Chart herausgelesen werden. Das Edelmetall ist am Freitag mit der Lunte der Tageskerze unter die SMA20 (aktuell bei 4.767,6 US-Dollar) gelaufen, der Tagesschluss konnte über dieser Durchschnittslinie formatiert werden. Trotz des Rücksetzers kann das Tageschart noch bullisch interpretiert werden. Solange sich Gold per Tagesschluss über der SMA20 halten kann, könnte es wieder aufwärts gehen. Vorstellbar sind in den kommenden Handelstagen einige Entlastungsbewegungen, die zurück an die 5.040/60 US-Dollar-Marke bzw. bis an die 5.240/50 US-Dollar gehen könnten. Perspektiven auf das Allzeithoch würden sich erst wieder mit einem Tageschluss über der 5.400 US-Dollar-Marke ergeben. Sollte sich die Schwäche in den kommenden Handelstagen weiter fortsetzen, so könnte die SMA20 zunächst eine gute Unterstützung bieten.

Oft sieht der Markt nach so großen Tagesverlusten wie am Freitag am nachfolgenden Handelstag (Montag) positive Gegenbewegungen. Diese könnten aber sehr kurzfristig sein - für einige Tage kann die Überhitzung weiter entweichen!

► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD

Aktuelle Gold Analyse am 31.01.2026: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading 🔴 Gold Handelsideen 🔴 Gold Prognose & Ausblick 🔴 Goldpreis

geschrieben von Jens Chrzanowski

Der Goldpreis blickt auf eine außergewöhnlich volatile Handelswoche zurück. Am vergangenen Freitag belief sich das Tages-Minus auf mehr als 9%! Zuvor wurde aber ein neues Allzeithoch bei Gold erklommen!

🔙 Gold Rückblick (26.01.2026 – 30.01.2026)

Gold notierte zum Wochenstart am Montagmorgen bei 5.077,5 US-Dollar und lag damit deutlich über dem Niveau der Vorwoche. Der Goldpreis startete mit einem GAP-up in den Handel und bewegte sich zunächst bis Dienstagabend seitwärts.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 31.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Ab Mittwoch setzte verstärktes Kaufinteresse ein. Der Goldpreis stieg dynamisch an und markierte am Donnerstagmorgen ein neues Allzeithoch bei 5.591,8 US-Dollar. Im weiteren Verlauf kam es jedoch zu massiven Gewinnmitnahmen. Gold verlor innerhalb kurzer Zeit mehrere hundert US-Dollar und fiel bis Freitagmittag deutlich unter die 5.000-US-Dollar-Marke.

Der Wochenschluss erfolgte schließlich bei 4.845,5 US-Dollar.

🔎 Einordnung Gold Aktuell:

Neues Allzeithoch beim Goldpreis

Größte Wochenrange in der Geschichte des Edelmetalls

Stärkste Tagesverluste nach zuvor extremem Anstieg

Nach drei Gewinnwochen erstmals wieder ein deutlicher Wochenverlust

🧭 Gold Prognose: Widerstände & Unterstützungen

🔺 Gold Widerstände

4.945,2

5.046,7

5.062,7

5.072,1

5.110,4

5.250,7

5.291,3

5.373,5

🔻 Gold Unterstützungen

4.767,6

4.685,7

4.615,6

4.609,2

4.589,7 (GAP)

4.507,9 (GAP)

4.329,3 (GAP)

📊 Gold Chartanalyse – Goldpreis im Daily & 4h Chart

Gold Analyse – Tageschart (Daily)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 31.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Goldpreis zeigte in den letzten Wochen eine außergewöhnlich starke Aufwärtsbewegung. Trotz des scharfen Rücksetzers zum Wochenschluss bleibt das übergeordnete Chartbild aktuell bullisch, solange Gold per Tagesschluss über der SMA20 (4.767,6 US-Dollar) notiert.

Gold Prognose Daily:

Erholungen möglich bis 5.040/60 US-Dollar

Weitere Ziele bei 5.240/50 US-Dollar

Neues Aufwärtspotenzial erst bei einem Tagesschluss über 5.400 US-Dollar

Ein nachhaltiger Bruch der SMA20 würde das Chartbild eintrüben und den Fokus auf die SMA50 (4.467,2 US-Dollar) lenken.

➡️ Übergeordnete Gold Prognose (Daily): bullisch

Gold Aktuell – 4-Stunden-Chart (4h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 31.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im kurzfristigen Bild hat sich das Chartbild nach dem starken Abverkauf neutralisiert. Weder die SMA20 noch die SMA50 konnten dem Goldpreis zuletzt Halt geben. Die letzte Kerze setzte auf dem 23,6 %-Retracement auf.

Gold Prognose 4h:

Erholungen bis zur SMA50 (5.062,7 US-Dollar) möglich

Stabilisierung über der SMA50 würde das Chartbild entspannen

Unterhalb droht ein Test der SMA200 (4.609,3 US-Dollar)

➡️ Kurzfristige Gold Prognose (4h): neutral

🟡 Fazit – Gold Prognose KW 06/2026

Solange der Goldpreis per Tagesschluss über der SMA20 bleibt, besteht die Chance auf eine Stabilisierung und erneute Aufwärtsbewegung. Ein bestätigter Bruch dieser Marke würde den Fokus kurzfristig klar auf die Unterseite verlagern.

Oft sieht der Markt nach so großen Tagesverlusten wie am Freitag am nachfolgenden Handelstag (Montag) positive Gegenbewegungen. Diese könnten aber sehr kurzfristig sein - für einige Tage kann die Überhitzung weiter entweichen!

Übergeordnete Gold Prognose KW 06/2026:

➡️ seitwärts / aufwärts

🟢 Bull-Szenario: 55 %

🔴 Bear-Szenario: 45 %

Trading -Ausblick – Gold Setups für aktive Daytrader

🟢 Long Setup (Gold Prognose bullisch)

Stabilisierung oberhalb von 4.845,5 US-Dollar vorausgesetzt, sind sukzessive Anstiege bis 4.965,7 US-Dollar möglich.

🔴 Short Setup (Gold Prognose bärisch)

Unterhalb von 4.845,7 US-Dollar rücken Ziele bis 4.791,6 US-Dollar in den Fokus. Darunter wären weitere Abgaben bis 4.725,4 US-Dollar möglich.

🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Goldpreis und der Chartanalyse

❓ FAQ – Goldpreis, Gold Aktuell & Gold Prognose (KW 06/2026)

🔸 Wie ist der Goldpreis aktuell?

Der Goldpreis notierte zum Wochenschluss der KW 05/2026 bei 4.845,5 US-Dollar. Nach einem neuen Allzeithoch kam es zu starken Gewinnmitnahmen, wodurch sich das kurzfristige Chartbild neutralisiert hat.

🔸 Warum ist der Goldpreis zuletzt so stark gefallen?

Der Rückgang im Goldpreis ist vor allem auf massive Gewinnmitnahmen nach dem neuen Allzeithoch zurückzuführen. Die extrem große Wochenrange deutet auf eine Überhitzung hin, die in einer scharfen Korrektur mündete.

🔸 Ist Gold aktuell bullisch oder bärisch?

Gold Aktuell ist das kurzfristige Chartbild neutral. Übergeordnet bleibt der Goldpreis jedoch bullisch, solange er per Tagesschluss über der SMA20 notiert. Ein nachhaltiger Bruch dieser Marke würde das Bild eintrüben.

🔸 Wie lautet die Gold Prognose für die KW 06/2026?

Die Gold Prognose für die KW 06/2026 ist seitwärts bis leicht aufwärts. Die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario liegt bei 55 %, während das bärische Szenario mit 45 % bewertet wird.

🔸 Welche Unterstützungen sind beim Goldpreis aktuell wichtig?

Wichtige Unterstützungen beim Goldpreis liegen bei:

4.767,6 US-Dollar (SMA20)

4.685,7 US-Dollar

4.609,2 US-Dollar (SMA200)

Mehrere offene GAP-Zonen unterhalb dieser Marken

🔸 Welche Widerstände muss der Goldpreis überwinden?

Entscheidende Widerstände im Goldpreis befinden sich bei:

5.046,7 US-Dollar

5.110,4 US-Dollar

5.250,7 US-Dollar

5.373,5 US-Dollar

Erst ein Tagesschluss über 5.400 US-Dollar würde den Weg in Richtung neuer Hochs öffnen.

🔸 Kann der Goldpreis wieder ein neues Allzeithoch erreichen?

Ja, ein neues Allzeithoch ist möglich, wenn der Goldpreis nachhaltig über 5.400 US-Dollar schließt. Zuvor sind jedoch Konsolidierungs- und Entlastungsbewegungen wahrscheinlich.

🔸 Ist Gold aktuell eine sichere Anlage?

Gold bleibt langfristig ein Stabilitätsanker. Kurzfristig ist der Markt jedoch stark volatil, weshalb ein aktives Risikomanagement entscheidend ist.

🔸 Worauf sollten Trader beim Goldpreis jetzt achten?

Trader sollten insbesondere auf:

den Tagesschluss über bzw. unter der SMA20

das Verhalten des Goldpreises an der SMA50 und SMA200

die Reaktion an wichtigen Unterstützungs- und Widerstandszonen

achten.