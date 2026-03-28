- Goldpreis auf Wochensicht kaum verändert: Leichtes Minus von rund 0,06%
- Eine Stabilisierung bahnt sich an: Unsere Prognose sieht leichte Vorteuile auf der Oberseite
- GOLD Aktuell: Chartanalyse, Setups und Prognose - Wochenausblick am 28.03.2026
- Goldpreis auf Wochensicht kaum verändert: Leichtes Minus von rund 0,06%
- Eine Stabilisierung bahnt sich an: Unsere Prognose sieht leichte Vorteuile auf der Oberseite
- GOLD Aktuell: Chartanalyse, Setups und Prognose - Wochenausblick am 28.03.2026
🟡 Goldpreis aktuell: Gold Prognose & Gold Analyse – Wochenausblick KW 14/2026
KEY TAKEAWAYS
Der Goldpreis aktuell zeigt sich nach einer schwachen Vorwoche stabilisiert und bewegt sich weiterhin in einer entscheidenden technischen Zone. Die aktuelle Gold Prognose deutet auf eine Seitwärtsbewegung mit leicht bullischer Tendenz hin, solange wichtige Unterstützungen halten.
⚡ Key Takeaways zum Gold aktuell:
- 📊 Goldpreis aktuell: ca. 4.491,8 USD zum Wochenschluss
- 📈 Gold Prognose: seitwärts bis leicht aufwärts (Bullisch: 55 %)
- 🔑 Wichtige Unterstützung: 4.484 USD – entscheidend für Stabilität
- 🚧 Wichtiger Widerstand: 4.564 USD – Trigger für Aufwärtsbewegung
- ⚠️ Risiko: Unter 4.484 USD drohen weitere Abgaben bis 4.350 USD
- 🚀 Chance: Über 4.564 USD Potenzial Richtung 4.600+ USD
👉 Fazit: Der Goldpreis aktuell befindet sich in einer Richtungsphase – Ausbruch oder Rücksetzer hängen maßgeblich von den Schlüsselmarken ab.
► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD
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Aktuelle Gold Analyse am 28.03.2026: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader
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Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading 🔴 Gold Handelsideen 🔴 Gold Prognose & Ausblick 🔴 Goldpreis
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geschrieben von Jens Chrzanowski
🔙 Goldpreis Aktuell - Rückblick auf die Handelswoche
Der Goldpreis aktuell startete mit Schwäche in die Handelswoche und notierte am Montagmorgen bei 4.219,1 USD. Damit lag Gold deutlich unter dem Niveau der Vorwoche.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 28.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Bereits zum Wochenbeginn wurde das Wochentief markiert. Im Anschluss konnte sich Gold aktuell zwar bis in den Bereich von 4.500 USD erholen, jedoch fehlte die nachhaltige Dynamik für einen klaren Ausbruch.
Im weiteren Wochenverlauf zeigte sich eine Seitwärtsbewegung mit anschließender Abschwächung. Erst zum Freitag konnte sich der Goldpreis stabilisieren und schloss bei 4.491,8 USD.
👉 Fazit Rückblick:
- Geringere Volatilität als Vorwoche
- Handelsspanne weiterhin über Jahresdurchschnitt
- Wochenschluss nahezu unverändert
Wir hatten im Vorwochen-Ausblick mit dem Überschreiten der 4.581,3 US-Dollar-Marke damit gerechnet, dass Gold unser nächstes Anlaufziel bei 4.584,9 US-Dollar erreichen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde erreicht und knapp überschritten. Das Setup hat damit fast perfekt gegriffen.
Gold Performance: Woche, Monat , Jahr
📈 Goldpreis aktuell: Wichtige Widerstände & Unterstützungen
🔼 Widerstände
- 4.564,6 USD
- 4.599,2 USD
- 4.838,5 USD
- 4.967,9 USD
- 5.040,5 USD
🔽 Unterstützungen
- 4.484,1 USD
- 4.460,2 USD
- 4.350,3 USD
- 4.203,0 USD
- 4.138,6 USD
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📉 Gold Analyse – Chartcheck (Daily & 4H)
🟠 Daily Chart – Gold Prognose mittelfristig
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 28.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der Goldpreis aktuell startete mit einem Gap Down und testete exakt das 50 % Retracement. Danach stabilisierte sich Gold im Bereich des 38,2 % Retracements.
Wichtige Erkenntnisse:
- Unter der SMA20 (~4.838 USD) bleibt das Bild angeschlagen
- Bruch des 38,2 % Retracements → weiteres Abwärtspotenzial
- Unterstützungszone: 4.265 – 4.138 USD (SMA200)
👉 Gold Prognose (Daily): neutral
🔵 4H Chart – kurzfristige Gold Analyse
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 28.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im kurzfristigen Bild zeigt sich weiterhin Schwäche:
- Rückfall unter die SMA200 (~4.967 USD)
- Rückeroberung der SMA20 (~4.484 USD) zum Wochenschluss
- Entscheidender Widerstand: SMA50 (~4.564 USD)
👉 Erst ein stabiler Anstieg über die SMA50 würde das Chartbild aufhellen.
👉 Gold Prognose (4H): bärisch
📊 Gold Prognose für die neue Woche
Die Gold Prognose für die kommende Handelswoche bleibt leicht positiv mit Seitwärtstendenz:
- 📈 Bullisch: 55 % Wahrscheinlichkeit
- 📉 Bärisch: 45 % Wahrscheinlichkeit
👉 Erwartete Tendenz: seitwärts / leicht aufwärts
🚀 Trading-Szenarien für den Goldpreis
🟢 Long Setup (Gold Prognose bullisch)
Kann sich der Goldpreis aktuell über 4.491,8 USD stabilisieren:
➡️ Mögliche Ziele:
- 4.500 USD
- 4.559 USD
- 4.599 USD
- 4.627 USD
👉 Oberhalb von 4.559 USD steigt die Wahrscheinlichkeit für eine Trendfortsetzung.
🔴 Short Setup (Gold Prognose bärisch)
Fällt Gold aktuell unter 4.491,8 USD zurück:
➡️ Mögliche Ziele:
- 4.460 USD
- 4.413 USD
- 4.350 USD
- 4.346 USD
👉 Unterhalb von 4.413 USD nimmt der Abwärtsdruck deutlich zu.
🧠 Fazit: Goldpreis aktuell & Ausblick
Der Goldpreis aktuell befindet sich weiterhin in einer entscheidenden Phase. Das 38,2 % Retracement bleibt die zentrale Marke:
- ✅ Oberhalb → Erholung möglich
- ❌ Unterhalb → Fortsetzung der Korrektur wahrscheinlich
👉 Die kurzfristige Gold Prognose bleibt vorsichtig, mit leichtem Vorteil auf der Oberseite.
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❓ FAQ – Gold Aktuell, Goldpreis & Gold Prognose
🔎 Wie ist der Goldpreis aktuell?
Der Goldpreis aktuell liegt zum Wochenschluss bei rund 4.491,8 USD. Nach einem schwachen Wochenstart konnte sich Gold stabilisieren, zeigt jedoch weiterhin eine Seitwärtsbewegung mit leichter Erholungstendenz.
📈 Wie lautet die Gold Prognose für die neue Woche?
Die aktuelle Gold Prognose für KW 14/2026 ist leicht positiv:
- 55 % Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse
- 45 % Wahrscheinlichkeit für fallende Kurse
Insgesamt wird eine seitwärts bis leicht aufwärts gerichtete Bewegung erwartet.
📊 Welche Marken sind beim Gold aktuell wichtig?
Beim Gold aktuell sind folgende Kursmarken entscheidend:
Widerstände:
- 4.564 USD
- 4.599 USD
- 4.838 USD
Unterstützungen:
- 4.484 USD
- 4.460 USD
- 4.350 USD
Diese Marken bestimmen kurzfristig die Richtung im Goldpreis.
📉 Ist Gold aktuell bullish oder bearish?
Kurzfristig ist Gold aktuell leicht bearish, da wichtige gleitende Durchschnitte noch nicht nachhaltig zurückerobert wurden. Der Wochenausblick sieht jedoch leichte Vorteile auf der Oberseite.
Mittelfristig bleibt die Lage jedoch neutral, solange zentrale Unterstützungen halten.
🟡 Welche Faktoren beeinflussen den Goldpreis aktuell?
Der Goldpreis aktuell wird vor allem beeinflusst durch:
- Zinspolitik der Notenbanken
- Inflationserwartungen
- US-Dollar-Entwicklung
- geopolitische Unsicherheiten - Iran
Diese Faktoren bestimmen maßgeblich die Gold Prognose.
📌 Was passiert, wenn Gold unter wichtige Unterstützungen fällt?
Fällt der Goldpreis aktuell unter die Zone um 4.484 USD, steigt das Risiko weiterer Abgaben in Richtung:
- 4.413 USD
- 4.350 USD
Ein Bruch dieser Marken würde die Gold Prognose deutlich eintrüben.
🚀 Wann steigt der Goldpreis wieder?
Ein nachhaltiger Anstieg im Gold aktuell ist wahrscheinlich, wenn:
- die Marke von 4.564 USD überschritten wird
- und sich Gold über der SMA50 stabilisiert
Dann könnten Kurse über 4.600 USD und höher erreicht werden.
💡 Lohnt sich Gold aktuell als Investment?
Gold bleibt ein klassischer Sicherer Hafen, besonders in unsicheren Marktphasen.
Die aktuelle Gold Prognose deutet auf eine stabile bis leicht positive Entwicklung hin, jedoch mit kurzfristigen Schwankungen.
⚖️ Sollte man Gold jetzt kaufen oder verkaufen?
Das hängt von der Strategie ab:
- Kurzfristig: Vorsicht wegen erhöhter Volatilität
- Mittelfristig: Chancen bei Rücksetzern
- Langfristig: Gold bleibt ein stabiler Wertspeicher
👉 Eine genaue Entscheidung sollte immer individuell getroffen werden.
Krypto News: Bitcoin aktuell unter Druck – Droht jetzt der nächste Abverkauf? 🚨
Der XTB Wochenausblick 🔴 Märkte, die man nächste Woche im Auge behalten sollte 🔴 S&P 500, Öl, EURUSD
BÖRSE HEUTE: US-Märkte unter Druck, Tech-Schwäche belastet (27.03.2026)
Unity Aktie überrascht mit starkem Wachstum und strategischem Umbau
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Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
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