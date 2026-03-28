🟡 Goldpreis aktuell: Gold Prognose & Gold Analyse – Wochenausblick KW 14/2026

KEY TAKEAWAYS

Der Goldpreis aktuell zeigt sich nach einer schwachen Vorwoche stabilisiert und bewegt sich weiterhin in einer entscheidenden technischen Zone. Die aktuelle Gold Prognose deutet auf eine Seitwärtsbewegung mit leicht bullischer Tendenz hin, solange wichtige Unterstützungen halten.

⚡ Key Takeaways zum Gold aktuell:

📊 Goldpreis aktuell: ca. 4.491,8 USD zum Wochenschluss

ca. zum Wochenschluss 📈 Gold Prognose: seitwärts bis leicht aufwärts (Bullisch: 55 %)

seitwärts bis leicht aufwärts (Bullisch: 55 %) 🔑 Wichtige Unterstützung: 4.484 USD – entscheidend für Stabilität

4.484 USD – entscheidend für Stabilität 🚧 Wichtiger Widerstand: 4.564 USD – Trigger für Aufwärtsbewegung

4.564 USD – Trigger für Aufwärtsbewegung ⚠️ Risiko: Unter 4.484 USD drohen weitere Abgaben bis 4.350 USD

Unter 4.484 USD drohen weitere Abgaben bis 4.350 USD 🚀 Chance: Über 4.564 USD Potenzial Richtung 4.600+ USD

👉 Fazit: Der Goldpreis aktuell befindet sich in einer Richtungsphase – Ausbruch oder Rücksetzer hängen maßgeblich von den Schlüsselmarken ab.

► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD

Aktuelle Gold Analyse am 28.03.2026: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading 🔴 Gold Handelsideen 🔴 Gold Prognose & Ausblick 🔴 Goldpreis

geschrieben von Jens Chrzanowski

🔙 Goldpreis Aktuell - Rückblick auf die Handelswoche

Der Goldpreis aktuell startete mit Schwäche in die Handelswoche und notierte am Montagmorgen bei 4.219,1 USD. Damit lag Gold deutlich unter dem Niveau der Vorwoche.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 28.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Bereits zum Wochenbeginn wurde das Wochentief markiert. Im Anschluss konnte sich Gold aktuell zwar bis in den Bereich von 4.500 USD erholen, jedoch fehlte die nachhaltige Dynamik für einen klaren Ausbruch.

Im weiteren Wochenverlauf zeigte sich eine Seitwärtsbewegung mit anschließender Abschwächung. Erst zum Freitag konnte sich der Goldpreis stabilisieren und schloss bei 4.491,8 USD.

👉 Fazit Rückblick:

Geringere Volatilität als Vorwoche

Handelsspanne weiterhin über Jahresdurchschnitt

Wochenschluss nahezu unverändert

Wir hatten im Vorwochen-Ausblick mit dem Überschreiten der 4.581,3 US-Dollar-Marke damit gerechnet, dass Gold unser nächstes Anlaufziel bei 4.584,9 US-Dollar erreichen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde erreicht und knapp überschritten. Das Setup hat damit fast perfekt gegriffen.

Gold Performance: Woche, Monat , Jahr

📈 Goldpreis aktuell: Wichtige Widerstände & Unterstützungen

🔼 Widerstände

4.564,6 USD

4.599,2 USD

4.838,5 USD

4.967,9 USD

5.040,5 USD

🔽 Unterstützungen

4.484,1 USD

4.460,2 USD

4.350,3 USD

4.203,0 USD

4.138,6 USD

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📉 Gold Analyse – Chartcheck (Daily & 4H)

🟠 Daily Chart – Gold Prognose mittelfristig

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 28.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Goldpreis aktuell startete mit einem Gap Down und testete exakt das 50 % Retracement. Danach stabilisierte sich Gold im Bereich des 38,2 % Retracements.

Wichtige Erkenntnisse:

Unter der SMA20 (~4.838 USD) bleibt das Bild angeschlagen

bleibt das Bild angeschlagen Bruch des 38,2 % Retracements → weiteres Abwärtspotenzial

Unterstützungszone: 4.265 – 4.138 USD (SMA200)

👉 Gold Prognose (Daily): neutral

🔵 4H Chart – kurzfristige Gold Analyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 28.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im kurzfristigen Bild zeigt sich weiterhin Schwäche:

Rückfall unter die SMA200 (~4.967 USD)

Rückeroberung der SMA20 (~4.484 USD) zum Wochenschluss

zum Wochenschluss Entscheidender Widerstand: SMA50 (~4.564 USD)

👉 Erst ein stabiler Anstieg über die SMA50 würde das Chartbild aufhellen.

👉 Gold Prognose (4H): bärisch

📊 Gold Prognose für die neue Woche

Die Gold Prognose für die kommende Handelswoche bleibt leicht positiv mit Seitwärtstendenz:

📈 Bullisch: 55 % Wahrscheinlichkeit

📉 Bärisch: 45 % Wahrscheinlichkeit

👉 Erwartete Tendenz: seitwärts / leicht aufwärts

Trading -Szenarien für den Goldpreis

🟢 Long Setup (Gold Prognose bullisch)

Kann sich der Goldpreis aktuell über 4.491,8 USD stabilisieren:

➡️ Mögliche Ziele:

4.500 USD

4.559 USD

4.599 USD

4.627 USD

👉 Oberhalb von 4.559 USD steigt die Wahrscheinlichkeit für eine Trendfortsetzung.

🔴 Short Setup (Gold Prognose bärisch)

Fällt Gold aktuell unter 4.491,8 USD zurück:

➡️ Mögliche Ziele:

4.460 USD

4.413 USD

4.350 USD

4.346 USD

👉 Unterhalb von 4.413 USD nimmt der Abwärtsdruck deutlich zu.

🧠 Fazit: Goldpreis aktuell & Ausblick

Der Goldpreis aktuell befindet sich weiterhin in einer entscheidenden Phase. Das 38,2 % Retracement bleibt die zentrale Marke:

✅ Oberhalb → Erholung möglich

❌ Unterhalb → Fortsetzung der Korrektur wahrscheinlich

👉 Die kurzfristige Gold Prognose bleibt vorsichtig, mit leichtem Vorteil auf der Oberseite.

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❓ FAQ – Gold Aktuell, Goldpreis & Gold Prognose

🔎 Wie ist der Goldpreis aktuell?

Der Goldpreis aktuell liegt zum Wochenschluss bei rund 4.491,8 USD. Nach einem schwachen Wochenstart konnte sich Gold stabilisieren, zeigt jedoch weiterhin eine Seitwärtsbewegung mit leichter Erholungstendenz.

📈 Wie lautet die Gold Prognose für die neue Woche?

Die aktuelle Gold Prognose für KW 14/2026 ist leicht positiv:

55 % Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse

45 % Wahrscheinlichkeit für fallende Kurse

Insgesamt wird eine seitwärts bis leicht aufwärts gerichtete Bewegung erwartet.

📊 Welche Marken sind beim Gold aktuell wichtig?

Beim Gold aktuell sind folgende Kursmarken entscheidend:

Widerstände:

4.564 USD

4.599 USD

4.838 USD

Unterstützungen:

4.484 USD

4.460 USD

4.350 USD

Diese Marken bestimmen kurzfristig die Richtung im Goldpreis.

📉 Ist Gold aktuell bullish oder bearish?

Kurzfristig ist Gold aktuell leicht bearish, da wichtige gleitende Durchschnitte noch nicht nachhaltig zurückerobert wurden. Der Wochenausblick sieht jedoch leichte Vorteile auf der Oberseite.

Mittelfristig bleibt die Lage jedoch neutral, solange zentrale Unterstützungen halten.

🟡 Welche Faktoren beeinflussen den Goldpreis aktuell?

Der Goldpreis aktuell wird vor allem beeinflusst durch:

Zinspolitik der Notenbanken

Inflationserwartungen

US-Dollar-Entwicklung

geopolitische Unsicherheiten - Iran

Diese Faktoren bestimmen maßgeblich die Gold Prognose.

📌 Was passiert, wenn Gold unter wichtige Unterstützungen fällt?

Fällt der Goldpreis aktuell unter die Zone um 4.484 USD, steigt das Risiko weiterer Abgaben in Richtung:

4.413 USD

4.350 USD

Ein Bruch dieser Marken würde die Gold Prognose deutlich eintrüben.

🚀 Wann steigt der Goldpreis wieder?

Ein nachhaltiger Anstieg im Gold aktuell ist wahrscheinlich, wenn:

die Marke von 4.564 USD überschritten wird

überschritten wird und sich Gold über der SMA50 stabilisiert

Dann könnten Kurse über 4.600 USD und höher erreicht werden.

💡 Lohnt sich Gold aktuell als Investment?

Gold bleibt ein klassischer Sicherer Hafen, besonders in unsicheren Marktphasen.

Die aktuelle Gold Prognose deutet auf eine stabile bis leicht positive Entwicklung hin, jedoch mit kurzfristigen Schwankungen.

⚖️ Sollte man Gold jetzt kaufen oder verkaufen?

Das hängt von der Strategie ab:

Kurzfristig: Vorsicht wegen erhöhter Volatilität

Vorsicht wegen erhöhter Volatilität Mittelfristig: Chancen bei Rücksetzern

Chancen bei Rücksetzern Langfristig: Gold bleibt ein stabiler Wertspeicher

👉 Eine genaue Entscheidung sollte immer individuell getroffen werden.