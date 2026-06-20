🟡 Goldpreis aktuell: Gold Prognose & Analyse – Wochenausblick KW 26/2026

Wer den Goldpreis aktuell analysiert, sieht eine charttechnische Schwächephase: Nach einer von Abverkäufen geprägten Handelswoche verließ das Edelmetall den Markt bei 4.155,20 US-Dollar. Während das übergeordnete Chartbild kurzfristig bärisch bleibt, deutet unsere fundierte Gold Prognose für die neue Handelswoche (KW 26/2026) auf eine mögliche Stabilisierung hin.

📌 Goldpreis Key Takeaways: Das Wichtigste auf einen Blick Gold aktuell: Schlusskurs bei 4.155,20 USD nach deutlichen Verlusten in der zweiten Wochenhälfte.

Gold Prognose KW 26/2026: Unser Setup signalisiert eine Seitwärts- bis Aufwärtsbewegung (55 % Bullen- vs. 45 % Bären-Wahrscheinlichkeit).

Kritisches Signal: Gold notiert unter dem wichtigen 50,0 % Fibonacci-Retracement. Erst ein Tagesschlusskurs über der SMA20 (4.355,70 USD) bringt nachhaltige Entlastung.

Abwärtsrisiko: Hält die Schwäche an, rückt das 61,8 % Retracement in den Fokus – bricht dieses, drohen Korrekturen bis unter die 4.000 USD-Marke.



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► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD

Aktuelle Gold Analyse am 20.06.2026: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading 🔴 Gold Handelsideen 🔴 Gold Prognose & Ausblick 🔴 Goldpreis

geschrieben von Jens Chrzanowski

🔙 Goldpreis Rückblick: Die Bären übernehmen das Ruder (15.06.2026 - 19.06.2026)

Der Goldmarkt startete am Montagmorgen bei 4.309,7 US-Dollar in den Handel – ein Plus von 17,60 US-Dollar im Vergleich zur Vorwoche. Trotz eines anfänglichen Sprungs über die Marke von 4.350 US-Dollar konnte sich das Edelmetall dort nicht etablieren.

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 20.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Wochenhoch: Am Mittwochabend formatiert, jedoch direkt im Anschluss dynamisch abverkauft.

Wochenschlusskurs: Nach einer anhaltenden Schwächephase am Donnerstag und einer leichten Stabilisierung am Freitag ging Gold bei 4.155,2 US-Dollar aus dem Handel.

Fazit der Vorwoche: Obwohl das Wochenhoch über dem der Vorwoche lag, schloss die Woche insgesamt mit einem Verlust, prozentual fast 1,4% auf Wochensicht. Die Handelsspanne (Range) blieb dabei unter dem Jahresdurchschnitt.

Unsere Vorwochen-Prognose ging nicht völlig auf! Unser maximales Bull-Anlaufziel von 4.352,7 US-Dollar wurde zwar temporär überschritten, das Setup griff jedoch durch die anschließende Dynamik nicht. Auf der Unterseite wurde das Ziel bei 4.130,5 US-Dollar knapp verfehlt.

Goldpreis Performance: prozentuale Entwicklung Woche, Monat, Jahr

📈 Goldpreis aktuell: Wichtige Widerstände & Unterstützungen

Für Trader und Anleger, die Gold aktuell im Blick behalten, sind die folgenden Chartmarken jetzt von entscheidender Bedeutung:

🔼 Gold Widerstände

(Resistance) 🔽 Gold Unterstützungen

(Support) • 4.164,2 USD • 4.235,5 USD • 4.239,7 USD (SMA50 4h) • 4.244,7 USD • 4.267,8 USD (SMA20 4h) • 4.281,7 USD • 4.355,6 USD • 4.470,4 USD • 4.475,1 USD • 4.483,3 USD (SMA200 Daily) • 4.540,4 USD • 4.145,3 USD • 4.121,4 USD • 4.106,6 USD • 4.052,6 USD • 4.097,5 USD • 3.997,6 USD

Die wichtigsten Kursmarken auf Basis unseres Setups:

Intraday-Marken: 4.344 USD und 4.021 USD

Tagesschlussmarken: 4.608 USD und 3.776 USD

Break1 Bull (Wochenschluss): 2.491 USD

Break2 Bull (Monatsschluss): 1.977 USD

Boxbereich: 6.153 USD bis 2.941 USD

Range: 5.777 USD bis 2.491 USD

Zyklische Bewegungen (2020 – 2033): 11.222 USD bis 1.045 USD

📈 Gold Chartcheck: Analyse im Daily- und 4h-Chart

📅 DAILY (Tageschart) – Bärisches Signal dominiert

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 20.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart ist erkennbar, dass der Kurs zu Wochenbeginn über das 50,0 % Retracement gelaufen ist, sich dort aber nicht halten konnte. Gold etablierte sich zum Wochenende wieder unter diesem Niveau.

Bärisches Szenario: Solange der Goldpreis per Tagesschluss unter dem 50,0 % Retracement notiert, bleibt das Risiko für weitere Abgaben hoch. Nächstes Ziel im Süden wäre das 61,8 % Retracement . Rutscht der Kurs auch hier per Tagesschluss durch, drohen Abverkäufe in Richtung 3.875 USD bzw. 3.645 USD.

Bullisches Szenario: Für eine Entlastung muss sich Gold über das 50,0 % Retracement und die SMA20 (aktuell bei 4.355,7 USD) schieben. Ein bestätigter Tagesschluss über der SMA20 würde das Bild entspannen. Das Erholungspotenzial ist kurzfristig jedoch durch die SMA200 (4.483,3 USD) und die SMA50 (4.540,4 USD) gedeckelt.

Übergeordnetes Chartbild / Gold Prognose (Daily): Bärisch

⏱ 4h-Chart – SMA50 bietet keinen Halt

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 20.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

In der 4-Stunden-Betrachtung lief der Rücksetzer am Mittwoch an die SMA50 (aktuell 4.239,7 USD). Die anschließende Gegenbewegung erlahmte bereits an der SMA20 (4.267,8 USD). Da die SMA50 im Anschluss nach unten durchbrochen wurde, ist das Chartbild auch hier angeschlagen.

Ausblick: Solange Gold unter der SMA50 notiert, setzt sich die Schwäche fort. Erholungen dürften zunächst nur bis zur SMA50 laufen, wo mit vermehrtem Verkaufsdruck zu rechnen ist.

Kurzfristiges Chartbild / Gold Prognose (4h): Bärisch

Experten-Fazit & Gold Prognose für die neue Handelswoche

Jens Chrzanowski zum Goldpreis: "Gold hat in den letzten Handelstagen das wichtige 50,0 % Retracement aufgegeben. Solange das Edelmetall unter diesem Level notiert, besteht das akute Risiko weiterer Schwäche. Eine nachhaltige Entspannung sehen wir erst, wenn sich Gold per bestätigtem Tagesschluss über der SMA50 etablieren kann."

Erwartete Tendenz (KW 26/2026): Seitwärts / Aufwärts

Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 55 %

Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 45 %



Trading -Szenarien für den Goldpreis

🟢 Long Setup (Gold Prognose bullisch)

Kann sich Gold aktuell über der Marke von 4.155,2 US-Dollar halten, sind folgende Aufwärtsziele aktiv:

Erste Widerstandszone: 4.158,9 / 4.161,9 / 4.163,7 / 4.165,8 / 4.168,2 / 4.170,5 / 4.173,6 / 4.177,0 / 4.179,8 / 4.183,5 / 4.186,4 / 4.189,0 / 4.192,9 / 4.195,8 / 4.198,6 / 4.200,7 / 4.203,4 / 4.206,4 / 4.209,8 / 4.212,3 / 4.215,9 / 4.219,7 / 4.222,4 / 4.225,7 / 4.229,1 / 4.232,9 / 4.235,0 und 4.238,2 USD .

Erweiterte Ziele (über 4.283,2 USD): 4.240,8 / 4.243,7 / 4.246,8 / 4.249,7 / 4.252,4 / 4.255,1 / 4.258,7 / 4.260,9 / 4.263,7 / 4.266,6 / 4.269,7 / 4.273,1 / 4.276,6 / 4.279,4 / 4.282,4 / 4.285,3 / 4.288,8 / 4.290,9 / 4.293,4 / 4.296,1 / 4.299,6 sowie 4.302,1 USD.

🔴 Short Setup (Gold Prognose bärisch)

Fällt der Kurs unter 4.155,2 US-Dollar, drohen dynamische Abgaben mit folgenden Zielen:

Nächste Supports: 4.152,4 / 4.149,7 / 4.146,2 / 4.144,0 / 4.141,5 / 4.138,6 / 4.136,1 / 4.133,7 / 4.130,5 / 4.128,0 / 4.125,3 / 4.122,1 / 4.119,3 / 4.116,4 / 4.112,7 / 4.109,8 / 4.107,6 und 4.104,7 USD .

Ziele unter 4.104,7 USD: 4.100,3 / 4.097,8 / 4.094,6 / 4.091,2 / 4.088,0 / 4.085,5 / 4.082,1 / 4.079,0 / 4.076,8 / 4.073,9 / 4.071,2 / 4.067,9 / 4.064,2 / 4.061,7 / 4.058,8 / 4.056,2 / 4.053,9 / 4.050,2 / 4.047,9 / 4.044,5 / 4.041,2 / 4.038,4 bzw. 4.035,5 USD.

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FAQ: Goldpreis aktuell – Die wichtigsten Fragen und Antworten

Wie bewegt sich der Goldpreis aktuell?

Der Goldpreis notiert aktuell bei 4.155,20 US-Dollar (Schlusskurs der Handelswoche KW 25/2026). Nach einem temporären Ausbruch über die Marke von 4.350 US-Dollar übernahmen die Bären die Oberhand, was zu einem dynamischen Abverkauf und einem Wochenverlust führte. Das übergeordnete kurzfristige Chartbild im Daily- und 4h-Chart ist damit leicht bärisch anzusehen.

Wie lautet die Gold Prognose für die kommende Woche (KW 26/2026)?

Die Gold Prognose für die neue Handelswoche (KW 26/2026) deutet laut unserem Experten-Setup auf eine seitwärts bis aufwärts gerichtete Tendenz hin.

Die Wahrscheinlichkeit für das Bull-Szenario (steigende Kurse) liegt bei 55 % .

Die Wahrscheinlichkeit für das Bear-Szenario (fallende Kurse) liegt bei 45 %.

Wo liegen die nächsten Widerstände für den Goldpreis?

Wer Gold aktuell tradet, sollte auf der Oberseite die folgenden Kernmarken beachten:

Kurzfristige Hürde: 4.164,20 US-Dollar.

Wichtige Trendlinien: Die SMA50 im 4h-Chart bei 4.239,70 US-Dollar und die SMA20 im Daily bei 4.355,70 US-Dollar.

Übergeordneter Deckel: Das 50,0 % Fibonacci-Retracement, welches erst per Tagesschlusskurs nachhaltig zurückerobert werden muss.

Welche Unterstützungen sichern den Goldpreis aktuell ab?

Sollte sich die Schwäche der vergangenen Tage fortsetzen, ist der Goldpreis aktuell durch folgende Unterstützungen (Supports) abgesichert:

Direkte Auffanglinie: 4.145,30 US-Dollar sowie das jüngste Verlaufstief bei 4.121,40 US-Dollar.

Kritische charttechnische Marke: Das 61,8 % Fibonacci-Retracement. Fällt Gold per Tagesschluss darunter, drohen mittelfristige Abgaben in Richtung 3.875 US-Dollar und 3.645 US-Dollar.

Ab wann hellt sich die Gold Prognose wieder nachhaltig auf?

Eine nachhaltige Bullen-Rallye und die Aufhellung der Gold Prognose aktivieren sich erst, wenn das Edelmetall einen bestätigten Tagesschlusskurs über der SMA20 (4.355,70 US-Dollar) erzielt. Für ein langfristig stabiles Kaufsignal ist zudem ein Ausbruch über die SMA50 im Tageschart (4.540,40 US-Dollar) notwendig.