🟡 Goldpreis aktuell: Gold Prognose & Gold Analyse – Wochenausblick KW 13/2026

KEY TAKEAWAYS

Der Goldpreis aktuell hat in der vergangenen Woche ein klares Schwächesignal geliefert. Bereits zum Wochenstart notierte Gold bei 5.011,8 USD, verlor jedoch im weiteren Verlauf massiv an Wert.

👉 Entscheidender Punkt:

Nach einer kurzen Seitwärtsphase kam es zu einem deutlichen Abverkauf, der den Goldpreis bis auf 4.490,3 USD drückte.

Zwischenzeitliche Erholungen? Fehlanzeige.

Jede Aufwärtsbewegung wurde konsequent verkauft.

Das Gold Tageschart hat sich damit deutlich eingetrübt. Solange das Edelmetall per Tagesschluss unter der SMA50 notiert, solange besteht das Risiko, dass sich die Schwäche weiter fortsetzen könnte. Gold hat zwar die Chance sich am 38,2 % Retracement zu erholen, die Wahrscheinlichkeit weiterer Abgaben wäre aber gegeben, sollte das Retracement aufgegeben werden.

➡️ Ergebnis:

Der Goldpreis zeigt aktuell eine klare Schwächephase mit erhöhter Volatilität.

► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD

Aktuelle Gold Analyse am 21.03.2026: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading 🔴 Gold Handelsideen 🔴 Gold Prognose & Ausblick 🔴 Goldpreis

geschrieben von Jens Chrzanowski

🔙 Goldpreis Aktuell - Rückblick auf die Handelswoche

Der Goldpreis zeigte sich in der vergangenen Handelswoche deutlich schwächer. Zum Wochenstart notierte Gold bei 5.011,8 US-Dollar und lag damit klar unter dem Niveau der Vorwoche.

Im weiteren Verlauf bewegte sich Gold zunächst seitwärts, bevor zur Wochenmitte ein dynamischer Abverkauf einsetzte. Die Abwärtsbewegung setzte sich wellenförmig fort und führte den Goldpreis bis auf ein Wochentief von 4.490,3 US-Dollar.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Zwischenzeitliche Erholungsversuche über die Marke von 4.700 US-Dollar blieben ohne nachhaltigen Erfolg. Insgesamt ergibt sich damit ein klar negativer Wochenverlauf mit erhöhter Volatilität. Prozentual beläuft sich das Wochenminus im Goldpreis auf rund 10,4%.

👉 Fazit Rückblick:

Der Goldpreis bleibt kurzfristig unter Druck, während die Handelsspanne deutlich über dem Durchschnitt lag.

Gold Performance: Woche, Monat , Jahr

📊 Goldpreis – Wichtige Widerstände & Unterstützungen

🔼 Goldpreis Widerstände

4.631 | 4.688 | 4.762 | 4.957 | 4.993 | 5.040+

🔽 Goldpreis Unterstützungen

4.401 | 4.331 | 4.203 | 4.105 | 3.993

Diese Marken sind entscheidend für die kurzfristige Gold Prognose sowie mögliche Trendwechsel im Markt.

BROKERWAHL 2026 - DEINE Stimme zählt!

Im März 2026 die Stimme bei der Brokerwahl abgeben

XTB setzt auf Deine Stimme! Hier abstimmen

Der Veranstalter verlost unter allen Teilnehmern tolle Preise:

Unter anderem ein 5.000 EUR Tradingdepot oder ein MCLAREN Rennsteckentraining

📉 Gold Analyse – Chartcheck (Daily)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart hat sich das Bild deutlich eingetrübt:

Bruch der SMA50 (4.993 USD) → bearish Signal

→ bearish Signal Unterschreiten des 23,6 % Retracements

Schlusskurs unter 4.500 USD

👉 Gold Prognose (Daily):

Solange der Goldpreis unter der SMA50 bleibt, besteht erhöhtes Risiko weiterer Abgaben.

Mögliche Ziele:

4.265 USD

4.105 USD (SMA200)

Eine nachhaltige Erholung wäre erst bei Rückkehr über die SMA50 wahrscheinlich – aktuell jedoch unwahrscheinlich.

📉 Gold aktuell – 4h Chart Analyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch kurzfristig bleibt das Bild für den Goldpreis aktuell angeschlagen:

Bruch der SMA200

Ablehnung an der SMA200 zur Wochenmitte

Fortsetzung der Abwärtsbewegung

👉 Gold Prognose (kurzfristig):

Bearishes Szenario dominiert, solange Gold unter der SMA20 (~4.762 USD) bleibt.

Erst über:

SMA20 → erste Entspannung

SMA50 (~4.957 USD) → Trendwende möglich

🧭 Gold Prognose für die neue Woche

Gesamteinschätzung Gold aktuell:

➡️ Seitwärts bis leicht aufwärts mit Risiko nach unten

🟢 Bull Szenario: 55 % Wahrscheinlichkeit

🔴 Bear Szenario: 45 % Wahrscheinlichkeit

Trading -Szenarien für den Goldpreis

🟢 Long Setup (Gold Prognose bullisch)

Kann sich der Goldpreis aktuell über 4.490 USD stabilisieren:

➡️ Ziele:

4.500 USD

4.520 USD

4.560 USD

4.620 USD

🔴 Short Setup (Gold Prognose bärisch)

Unterhalb von 4.490 USD bleibt der Druck hoch:

➡️ Ziele:

4.450 USD

4.420 USD

4.380 USD

4.346 USD

🧠 Fazit: Goldpreis aktuell & Ausblick

Die aktuelle Gold Analyse zeigt ein angeschlagenes Chartbild mit klaren Risiken auf der Unterseite. Dennoch besteht kurzfristig die Chance auf technische Gegenbewegungen.

👉 Entscheidend für die Gold Prognose:

Verhalten an der 4.490 USD Marke

Rückeroberung der SMA20

Stabilisierung über wichtigen Retracements

🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Goldpreis und der Chartanalyse

Gold handeln bei XTB - Deine Möglichkeiten im Überblick

– Hinweis in eigener Sache –

Der Goldhandel ist sowohl für langfristige Investoren als auch für aktive Trader interessant. Bei XTB profitierst Du von erstklassigen Konditionen und moderner Technologie – egal ob Du Xetra-Gold oder per Gold CFD handelst.

Gold langfristig investieren oder aktiv traden

Du kannst in physisches Gold investieren – z. B. mit dem ETC Xetra-Gold – und so langfristig von einem steigenden Goldpreis profitieren. Alternativ handelst Du Gold-CFDs bei XTB und setzt auf kurzfristige Kursbewegungen – in beide Richtungen: steigende und fallende Kurse.

Deine Vorteile beim Gold CFD Handel mit XTB

0 € Orderkommission für CFD-Trades auf Gold

Long- und Short-Handel : Setze auf steigende oder fallende Goldpreise

Hebelwirkung bis zu 1:20 : Auch kleine Einsätze können große Wirkungen entfalten

Moderne Handelsplattform & App: Optimiert für Desktop & Mobilgeräte

Xetra-Gold kaufen bei XTB – das bietet Dir unser Angebot

0 € Orderkommission auf Aktien, ETFs und ETCs bis zu einem monatlichen Handelsvolumen von 100.000 €

Kein Verwahrentgelt bei durchschnittlichen Depotwerten unter 250.000 €

Sichere Investition in physisches Gold – mit sofortiger Handelbarkeit

➡️ Tipp: Alle Details findest Du im aktuellen Kosten- und Provisionsverzeichnis, Seite 11 (Stichwort „Depotkosten“).

Für Einsteiger: Der Xetra-Gold-Leitfaden

Erfahre alles Wichtige über Xetra-Gold, von der Funktionsweise bis zur steuerlichen Behandlung.

👉 Zum Artikel: Alles über Xetra-Gold für Einsteiger

Goldhandel mit XTB: Investieren oder Traden – Du entscheidest

Ob langfristige Geldanlage oder aktives Daytrading – mit XTB erhälst Du erstklassige Technologie, faire Konditionen und volle Flexibilität. Günstig wie ein Neobroker, aber mit erstklassigem Kundenservice!

Wichtiger Hinweis: Chancen & Risiken beim Goldhandel

Finanzanlagen bieten sowohl Chancen als auch Risiken:

Langfristige Investments ohne Hebel zeigen oft Schwankungen zwischen 3 % und 10 % pro Jahr

Im CFD-Handel können solche Gewinne oder Verluste innerhalb von Minuten oder Stunden entstehen

Für beides gilt: dies sind durchschnittliche Werte, es kann durchaus viel mehr oder viel weniger sein! Chancen und Risiken gehen grundsätzlich Hand-in-Hand.



➡️ Empfehlung für Einsteiger: Nutze unser kostenloses Demokonto, um den Goldhandel risikofrei kennenzulernen. Einfachn ach der Registrierung in der Trading App ein Demokonto eröffnen.

❓ FAQ – Gold Aktuell, Goldpreis & Gold Prognose

Was ist der Goldpreis aktuell?

Der Goldpreis aktuell liegt derzeit im Bereich von rund 4.490 US-Dollar (Stand KW 13/2026). Nach einem deutlichen Rückgang in der vergangenen Handelswoche zeigt sich der Markt kurzfristig schwach mit erhöhter Volatilität.

Warum fällt der Goldpreis aktuell?

Der Goldpreis fällt aktuell vor allem aufgrund technischer Schwäche:

Bruch wichtiger Unterstützungen (z. B. SMA50)

Verkaufsdruck nach Seitwärtsphase

fehlende nachhaltige Käuferdynamik

Zusätzlich verstärken charttechnische Signale den Abwärtstrend.

Wie lautet die aktuelle Gold Prognose?

Die Gold Prognose für KW 13/2026 ist:

➡️ Seitwärts bis leicht aufwärts, mit erhöhtem Risiko nach unten

Bullisches Szenario: 55 % Wahrscheinlichkeit

Bärisches Szenario: 45 % Wahrscheinlichkeit

Entscheidend ist, ob der Goldpreis die Marke von 4.490 USD halten kann.

Welche Marken sind beim Goldpreis aktuell wichtig?

Für den Goldpreis aktuell sind folgende Zonen entscheidend:

Unterstützungen:

4.490 USD (Schlüsselzone)

4.401 USD

4.105 USD

Widerstände:

4.762 USD (SMA20)

4.957 USD (SMA50)

5.040 USD

Diese Marken bestimmen die kurzfristige Gold Prognose.

Ist Gold aktuell bullish oder bearish?

Kurzfristig ist der Goldpreis aktuell bearish:

Notierung unter wichtigen gleitenden Durchschnitten

intakter Abwärtstrend im 4h Chart

schwache Erholungsbewegungen

Erst ein Anstieg über die SMA20 und SMA50 würde das Bild verbessern.

Wann steigt der Goldpreis wieder?

Ein nachhaltiger Anstieg im Goldpreis ist wahrscheinlich, wenn:

die Marke von 4.490 USD stabil verteidigt wird

der Kurs über 4.762 USD (SMA20) steigt

Käufer wieder Kontrolle übernehmen

Ohne diese Signale bleibt die Gold Prognose vorsichtig.

Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um Gold zu kaufen?

Das hängt stark von der Strategie ab:

Kurzfristig: Risiko bleibt erhöht (bearish)

Risiko bleibt erhöht (bearish) Mittelfristig: Chancen bei Stabilisierung vorhanden

Die aktuelle Gold Analyse spricht eher für abwartendes Verhalten oder selektive Einstiege.

Wie entwickelt sich der Goldpreis 2026?

Die langfristige Gold Prognose 2026 bleibt grundsätzlich stabil bis positiv, jedoch mit kurzfristigen Schwankungen.

Treiber könnten sein:

Zinsentwicklung

Inflation

geopolitische Unsicherheiten

Kurzfristig bleibt der Goldpreis aktuell jedoch technisch angeschlagen.

Welche Rolle spielt die Chartanalyse beim Goldpreis?

Die Gold Analyse basiert stark auf Charttechnik:

gleitende Durchschnitte (SMA20, SMA50, SMA200)

Fibonacci-Retracements

Unterstützungen & Widerstände

Diese Faktoren liefern wichtige Hinweise für die Gold Prognose.