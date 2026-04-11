- Fast 1,6% plus für den Goldpreis in der abgelaufenen Woche
- Das Chartbild würde sich unserer Meinung nach erst dann aufhellen, wenn sich Gold mit einem bestätigten Tagesschluss über der 5.025 US-Dollar-Marke etabliert hat
- Gold Wochenausblick: Prognose und Setups für aktive Trader
- Fast 1,6% plus für den Goldpreis in der abgelaufenen Woche
- Das Chartbild würde sich unserer Meinung nach erst dann aufhellen, wenn sich Gold mit einem bestätigten Tagesschluss über der 5.025 US-Dollar-Marke etabliert hat
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🟡 Goldpreis aktuell: Gold Prognose & Gold Analyse – Wochenausblick KW 16/2026
KEY TAKEAWAYS
Der Goldpreis bewegt sich aktuell in einer Seitwärtsphase mit leicht bärischer Tendenz. Laut unserer Gold Prognose bleibt die Marke um 4.900 USD entscheidend für neue Aufwärtsimpulse, während unterhalb von 4.650 USD weitere Rücksetzer drohen.
✅ Goldpreis Key Takeaways
- 📊 Gold aktuell: Seitwärtsbewegung nach mehreren positiven Wochen
- ⚖️ Gold Prognose: Leicht bärische Tendenz (55 % Wahrscheinlichkeit)
- 🔑 Wichtige Widerstände: Bereich um 4.875 – 4.905 USD
- 🛑 Kritische Unterstützung: Zone um 4.650 USD (SMA20)
- 🚀 Bullishes Szenario: Ausbruch über 5.025 USD aktiviert weiteres Potenzial
- 📉 Bärisches Szenario: Bruch der 4.650 USD könnte Korrektur auslösen
► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD
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Aktuelle Gold Analyse am 11.04.2026: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader
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Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading 🔴 Gold Handelsideen 🔴 Gold Prognose & Ausblick 🔴 Goldpreis
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geschrieben von Jens Chrzanowski
🔙 Goldpreis - Rückblick auf die Handelswoche (06.04.2026 – 10.04.2026)
Der Goldpreis aktuell startete bei 4.652,1 USD in die Handelswoche und lag damit deutlich über dem Niveau der Vorwoche. Trotz anfänglicher Seitwärtsbewegung setzte sich ab Dienstag Kaufdruck durch, wodurch Gold kurzzeitig über die Marke von 4.800 USD anstieg.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Allerdings konnte sich der Goldpreis nicht nachhaltig über diesem Niveau halten. Rücksetzer stabilisierten sich im Bereich von 4.700 USD, bevor eine erneute Aufwärtsbewegung folgte. Zum Wochenschluss notierte Gold aktuell bei 4.759,3 USD.
👉 Positiv hervorzuheben:
- Dritter Wochengewinn in Folge
- Insgesamt 10. positive Woche im Jahr 2026
- Höheres Hoch und höheres Tief im Wochenvergleich
Wir hatten in der Vorwochen-Prognose mit dem Überschreiten der 4.797,5 US-Dollar-Marke damit gerechnet, dass Gold unser maximales Anlaufziel bei 4.782,3 US-Dollar erreichen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde erreicht und deutlich überschritten.
Gold Performance-Kennzahlen: Woche, Monat , Jahr
📈 Goldpreis aktuell: Wichtige Widerstände & Unterstützungen
🔼 Gold Widerstände
- 4.760,5 · 4.857,2 · 4.875,6 · 4.905,1 · 4.973,5 · 5.014,5 · 5.047,8 · 5.121,6 · 5.185,9 · 5.237,9
🔽 Gold Unterstützungen
- 4.754,8 · 4.749,2 · 4.691,2 · 4.683,3 · 4.649,7 · 4.420,3 · 4.200,0 · 4.021,9 · 3.993,9
📉 Gold Chartanalyse – Gold Prognose im Detail
🟢 Tageschart (Daily) – Gold Prognose
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der Goldpreis aktuell bewegt sich weiterhin in einer Seitwärtsphase. Auffällig sind die kleinen Kerzenkörper der letzten Handelstage – ein Zeichen für Unsicherheit im Markt.
- Widerstand: 23,6 % Retracement & SMA50 (~4.905 USD)
- Unterstützung: SMA20 (~4.649 USD)
📌 Bullisches Szenario:
Ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA50 könnte die Gold Prognose deutlich aufhellen. Ziele liegen bei:
- 5.025 USD (Bestätigung)
- 5.230 USD bis 5.375 USD
📌 Bärisches Szenario:
Fällt der Goldpreis aktuell unter die SMA20, droht eine Ausweitung der Korrektur:
- Zielbereich: 38,2 % Retracement
👉 Bewertung: Neutral
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🔵 4h-Chart – Kurzfristige Gold Prognose
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im kurzfristigen Bild zeigt sich eine moderate Erholung des Goldpreises, nachdem zuvor das 38,2 % Retracement unterschritten wurde.
- Stabilisierung über SMA20 (~4.754 USD)
- Widerstand: SMA200 & 23,6 % Retracement (~4.875 USD)
📌 Wichtig:
Dem Goldpreis aktuell fehlt derzeit Momentum, um diese Zone dynamisch zu durchbrechen.
👉 Risiko:
Ein Rückfall unter SMA20 erhöht die Wahrscheinlichkeit weiterer Abgaben.
👉 Bewertung: Neutral
🧠 Fazit: Goldpreis aktuell & Ausblick
Der Goldpreis aktuell befindet sich weiterhin in einer Konsolidierungsphase mit leicht bärischer Tendenz.
👉 Entscheidende Marke:
- Über SMA50 = bullish
- Unter SMA20 = bearish
📊 Erwartete Entwicklung (Gold Prognose)
- Seitwärts / leicht abwärts
- Bullisch: 45 %
- Bärisch: 55 %
🚀 Trading-Szenarien für den Goldpreis
🟢 Long Setup (Gold Prognose bullisch)
Kann sich der Goldpreis aktuell über 4.759 USD halten:
- Ziele: 4.803 USD → 4.859 USD
🔴 Short Setup (Gold Prognose bärisch)
Unterhalb von 4.759 USD:
- Ziele: 4.706 USD → 4.645 USD
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Wichtiger Hinweis: Chancen & Risiken beim Goldhandel
Finanzanlagen bieten sowohl Chancen als auch Risiken:
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Langfristige Investments ohne Hebel zeigen oft Schwankungen zwischen 3 % und 10 % pro Jahr
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Im CFD-Handel können solche Gewinne oder Verluste innerhalb von Minuten oder Stunden entstehen
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Für beides gilt: dies sind durchschnittliche Werte, es kann durchaus viel mehr oder viel weniger sein! Chancen und Risiken gehen grundsätzlich Hand-in-Hand.
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❓ FAQ – Gold Aktuell, Goldpreis & Gold Prognose
Was ist der Goldpreis aktuell?
Der Goldpreis aktuell liegt zum Ende der letzten Handelswoche bei rund 4.759 USD. Das Edelmetall bewegt sich derzeit in einer Seitwärtsphase mit leichter Schwäche.
Wie lautet die aktuelle Gold Prognose?
Die aktuelle Gold Prognose ist kurzfristig neutral bis leicht bärisch.
- Wahrscheinlichkeit steigender Kurse: 45 %
- Wahrscheinlichkeit fallender Kurse: 55 %
Ein klarer Trend fehlt aktuell, entscheidend sind wichtige charttechnische Marken.
Welche Marken sind beim Goldpreis aktuell wichtig?
Für die weitere Entwicklung des Goldpreises sind folgende Marken entscheidend:
- Widerstand: 4.875 – 4.905 USD
- Unterstützung: 4.650 USD
Ein Ausbruch über oder unter diese Zonen dürfte die nächste größere Bewegung bestimmen.
Wann steigt der Goldpreis wieder?
Der Goldpreis könnte wieder steigen, wenn er:
- nachhaltig über 4.905 USD (SMA50) ausbricht
- und einen Tagesschluss über 5.025 USD bestätigt
Dann wären laut Gold Prognose weitere Anstiege bis über 5.200 USD möglich.
Wann fällt der Goldpreis?
Ein Rückgang beim Goldpreis aktuell wird wahrscheinlicher, wenn:
- die Unterstützung bei 4.650 USD (SMA20) bricht
- und sich der Kurs darunter etabliert
In diesem Fall könnte sich die Korrektur bis zum 38,2 % Retracement ausweiten.
Ist Gold aktuell ein Kauf?
Ob Gold aktuell ein Kauf ist, hängt stark vom Setup ab:
- Bullisch: über 4.905 USD → Kaufsignal möglich
- Bärisch: unter 4.650 USD → eher Vorsicht
Kurzfristig befindet sich der Markt laut Gold Prognose in einer Entscheidungsphase.
Warum bewegt sich der Goldpreis aktuell seitwärts?
Der Goldpreis aktuell zeigt eine Seitwärtsbewegung, weil:
- Käufer und Verkäufer aktuell ausgeglichen sind
- wichtige Widerstände nicht überwunden werden
- Unsicherheit über die weitere Marktrichtung besteht
Das führt typischerweise zu Konsolidierungsphasen.
Welche Rolle spielt die Chartanalyse beim Goldpreis?
Die Chartanalyse ist zentral für die Gold Prognose, da sie:
- wichtige Unterstützungen und Widerstände identifiziert
- mögliche Trendwechsel früh signalisiert
- konkrete Trading-Setups ermöglicht
Besonders relevant sind aktuell die gleitenden Durchschnitte (SMA20 & SMA50).
Der XTB Wochenausblick 🔴 Märkte, die man nächste Woche im Auge behalten sollte 🔴 S&P 500, Öl, AUDUSD
BÖRSE HEUTE: Märkte im Wartemodus (10.04.2026)
CoreWeave Aktie +10% – KI-Deals treiben Kurs, aber Risiken bleiben
US Börsenstart: Wall Street stabil vor Earnings
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