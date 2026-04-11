🟡 Goldpreis aktuell: Gold Prognose & Gold Analyse – Wochenausblick KW 16/2026

KEY TAKEAWAYS

Der Goldpreis bewegt sich aktuell in einer Seitwärtsphase mit leicht bärischer Tendenz. Laut unserer Gold Prognose bleibt die Marke um 4.900 USD entscheidend für neue Aufwärtsimpulse, während unterhalb von 4.650 USD weitere Rücksetzer drohen.

✅ Goldpreis Key Takeaways

📊 Gold aktuell : Seitwärtsbewegung nach mehreren positiven Wochen

: Seitwärtsbewegung nach mehreren positiven Wochen ⚖️ Gold Prognose : Leicht bärische Tendenz (55 % Wahrscheinlichkeit)

: Leicht bärische Tendenz (55 % Wahrscheinlichkeit) 🔑 Wichtige Widerstände : Bereich um 4.875 – 4.905 USD

: Bereich um 4.875 – 4.905 USD 🛑 Kritische Unterstützung : Zone um 4.650 USD (SMA20)

: Zone um 4.650 USD (SMA20) 🚀 Bullishes Szenario : Ausbruch über 5.025 USD aktiviert weiteres Potenzial

: Ausbruch über 5.025 USD aktiviert weiteres Potenzial 📉 Bärisches Szenario: Bruch der 4.650 USD könnte Korrektur auslösen

► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD

Aktuelle Gold Analyse am 11.04.2026: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading 🔴 Gold Handelsideen 🔴 Gold Prognose & Ausblick 🔴 Goldpreis

geschrieben von Jens Chrzanowski

🔙 Goldpreis - Rückblick auf die Handelswoche (06.04.2026 – 10.04.2026)

Der Goldpreis aktuell startete bei 4.652,1 USD in die Handelswoche und lag damit deutlich über dem Niveau der Vorwoche. Trotz anfänglicher Seitwärtsbewegung setzte sich ab Dienstag Kaufdruck durch, wodurch Gold kurzzeitig über die Marke von 4.800 USD anstieg.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Allerdings konnte sich der Goldpreis nicht nachhaltig über diesem Niveau halten. Rücksetzer stabilisierten sich im Bereich von 4.700 USD, bevor eine erneute Aufwärtsbewegung folgte. Zum Wochenschluss notierte Gold aktuell bei 4.759,3 USD.

👉 Positiv hervorzuheben:

Dritter Wochengewinn in Folge

Insgesamt 10. positive Woche im Jahr 2026

Höheres Hoch und höheres Tief im Wochenvergleich

Wir hatten in der Vorwochen-Prognose mit dem Überschreiten der 4.797,5 US-Dollar-Marke damit gerechnet, dass Gold unser maximales Anlaufziel bei 4.782,3 US-Dollar erreichen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde erreicht und deutlich überschritten.

Gold Performance-Kennzahlen: Woche, Monat , Jahr

📈 Goldpreis aktuell: Wichtige Widerstände & Unterstützungen

🔼 Gold Widerstände

4.760,5 · 4.857,2 · 4.875,6 · 4.905,1 · 4.973,5 · 5.014,5 · 5.047,8 · 5.121,6 · 5.185,9 · 5.237,9

🔽 Gold Unterstützungen

4.754,8 · 4.749,2 · 4.691,2 · 4.683,3 · 4.649,7 · 4.420,3 · 4.200,0 · 4.021,9 · 3.993,9

📉 Gold Chartanalyse – Gold Prognose im Detail

🟢 Tageschart (Daily) – Gold Prognose

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Goldpreis aktuell bewegt sich weiterhin in einer Seitwärtsphase. Auffällig sind die kleinen Kerzenkörper der letzten Handelstage – ein Zeichen für Unsicherheit im Markt.

Widerstand: 23,6 % Retracement & SMA50 (~4.905 USD)

Unterstützung: SMA20 (~4.649 USD)

📌 Bullisches Szenario:

Ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA50 könnte die Gold Prognose deutlich aufhellen. Ziele liegen bei:

5.025 USD (Bestätigung)

5.230 USD bis 5.375 USD

📌 Bärisches Szenario:

Fällt der Goldpreis aktuell unter die SMA20, droht eine Ausweitung der Korrektur:

Zielbereich: 38,2 % Retracement

👉 Bewertung: Neutral

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🔵 4h-Chart – Kurzfristige Gold Prognose

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im kurzfristigen Bild zeigt sich eine moderate Erholung des Goldpreises, nachdem zuvor das 38,2 % Retracement unterschritten wurde.

Stabilisierung über SMA20 (~4.754 USD)

Widerstand: SMA200 & 23,6 % Retracement (~4.875 USD)

📌 Wichtig:

Dem Goldpreis aktuell fehlt derzeit Momentum, um diese Zone dynamisch zu durchbrechen.

👉 Risiko:

Ein Rückfall unter SMA20 erhöht die Wahrscheinlichkeit weiterer Abgaben.

👉 Bewertung: Neutral

🧠 Fazit: Goldpreis aktuell & Ausblick

Der Goldpreis aktuell befindet sich weiterhin in einer Konsolidierungsphase mit leicht bärischer Tendenz.

👉 Entscheidende Marke:

Über SMA50 = bullish

Unter SMA20 = bearish

📊 Erwartete Entwicklung (Gold Prognose)

Seitwärts / leicht abwärts

Bullisch: 45 %

Bärisch: 55 %

Trading -Szenarien für den Goldpreis

🟢 Long Setup (Gold Prognose bullisch)

Kann sich der Goldpreis aktuell über 4.759 USD halten:

Ziele: 4.803 USD → 4.859 USD

🔴 Short Setup (Gold Prognose bärisch)

Unterhalb von 4.759 USD:

Ziele: 4.706 USD → 4.645 USD

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Für beides gilt: dies sind durchschnittliche Werte, es kann durchaus viel mehr oder viel weniger sein! Chancen und Risiken gehen grundsätzlich Hand-in-Hand.



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❓ FAQ – Gold Aktuell, Goldpreis & Gold Prognose

Was ist der Goldpreis aktuell?

Der Goldpreis aktuell liegt zum Ende der letzten Handelswoche bei rund 4.759 USD. Das Edelmetall bewegt sich derzeit in einer Seitwärtsphase mit leichter Schwäche.

Wie lautet die aktuelle Gold Prognose?

Die aktuelle Gold Prognose ist kurzfristig neutral bis leicht bärisch.

Wahrscheinlichkeit steigender Kurse: 45 %

Wahrscheinlichkeit fallender Kurse: 55 %

Ein klarer Trend fehlt aktuell, entscheidend sind wichtige charttechnische Marken.

Welche Marken sind beim Goldpreis aktuell wichtig?

Für die weitere Entwicklung des Goldpreises sind folgende Marken entscheidend:

Widerstand: 4.875 – 4.905 USD

4.875 – 4.905 USD Unterstützung: 4.650 USD

Ein Ausbruch über oder unter diese Zonen dürfte die nächste größere Bewegung bestimmen.

Wann steigt der Goldpreis wieder?

Der Goldpreis könnte wieder steigen, wenn er:

nachhaltig über 4.905 USD (SMA50) ausbricht

ausbricht und einen Tagesschluss über 5.025 USD bestätigt

Dann wären laut Gold Prognose weitere Anstiege bis über 5.200 USD möglich.

Wann fällt der Goldpreis?

Ein Rückgang beim Goldpreis aktuell wird wahrscheinlicher, wenn:

die Unterstützung bei 4.650 USD (SMA20) bricht

bricht und sich der Kurs darunter etabliert

In diesem Fall könnte sich die Korrektur bis zum 38,2 % Retracement ausweiten.

Ist Gold aktuell ein Kauf?

Ob Gold aktuell ein Kauf ist, hängt stark vom Setup ab:

Bullisch: über 4.905 USD → Kaufsignal möglich

über 4.905 USD → Kaufsignal möglich Bärisch: unter 4.650 USD → eher Vorsicht

Kurzfristig befindet sich der Markt laut Gold Prognose in einer Entscheidungsphase.

Warum bewegt sich der Goldpreis aktuell seitwärts?

Der Goldpreis aktuell zeigt eine Seitwärtsbewegung, weil:

Käufer und Verkäufer aktuell ausgeglichen sind

wichtige Widerstände nicht überwunden werden

Unsicherheit über die weitere Marktrichtung besteht

Das führt typischerweise zu Konsolidierungsphasen.

Welche Rolle spielt die Chartanalyse beim Goldpreis?

Die Chartanalyse ist zentral für die Gold Prognose, da sie:

wichtige Unterstützungen und Widerstände identifiziert

mögliche Trendwechsel früh signalisiert

konkrete Trading-Setups ermöglicht

Besonders relevant sind aktuell die gleitenden Durchschnitte (SMA20 & SMA50).