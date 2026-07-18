🟡 Goldpreis aktuell: Gold Prognose & Analyse – Wochenausblick KW 30/2026

Nach einer volatilen Handelswoche, die das Edelmetall trotz zwischenzeitlicher Ausbruchsversuche mit einem leichten Minus abschloss, steht der Kurs nun an einer charttechnischen Schlüsselzone. Wer Gold aktuell traden möchte, blickt auf ein spannendes Tauziehen zwischen Bullen und Bären. Unsere fundierte Gold Prognose für die KW 30/2026 schlüsselt die wichtigsten Marken auf und zeigt, welche Signale jetzt für die Trendwende nötig sind.

🎯 Die 3 wichtigsten Key Takeaways:

Stabiler Dreifachboden formiert: Trotz der jüngsten Kursverluste konnte sich der Goldpreis in den letzten vier Wochen dreimal im Bereich von 3.958 bis 3.959 US-Dollar erholen. Diese Zone gilt aktuell als wichtiges Sicherheitsnetz.

Prognose leicht bärisch dominert: Das kurzfristige Setup für die KW 30/2026 zeigt eine Tendenz nach seitwärts/abwärts . Die Wahrscheinlichkeit für das Bären-Szenario liegt aktuell bei 55 % gegenüber 45 % für die Bullen.

SMA20 als charttechnischer Deckel: Für eine nachhaltige Erholung muss Gold zwingend die SMA20 bei 4.072 US-Dollar per Tagesschlusskurs überwinden. Solange dies nicht gelingt, bleibt das übergeordnete Bild anfällig für Rücksetzer.



SO SEHEN SIEGER AUS!

XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

gemäß unseren aktuellen Awards! BESTER Online-Broker laut BÖRSE ONLINE 2026 + CFD Broker des Jahres laut Brokerwahl

2026 + CFD Broker des Jahres laut Viele weitere Awards in Deutschland unterstreichen das Bild

Handeln Sie nicht irgendwo - Handeln Sie mit Vertrauen Aktien, ETF, Optionen und CFD bei XTB!

► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD

Aktuelle Gold Analyse am 18.07.2026: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading 🔴 Gold Handelsideen 🔴 Gold Prognose & Ausblick 🔴 Goldpreis

geschrieben von Jens Chrzanowski

🔙 Goldpreis Rückblick: 13.07.2026 - 17.07.2026

Der Goldpreis zeigte sich in der vergangenen Handelswoche erneut volatil und verbuchte einen Wochenverlust von fast 2,4%. Das Edelmetall notierte zum Wochenstart am Montagmorgen bei 4.053,40 US-Dollar – und lag damit 94,30 US-Dollar unter dem Niveau des vorherigen Montags sowie 65,00 US-Dollar unter dem letzten Freitagsschluss.

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 18.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nach anfänglichen Verlusten am Montag stabilisierte sich der Kurs am Abend. Am Dienstagnachmittag folgte ein dynamischer Aufwärtslauf, der das Wochenhoch markierte. Dieses wurde jedoch umgehend abverkauft. Gewinnmitnahmen drückten die Notierungen bis Mittwochmorgen zurück an die psychologisch wichtige 4.000-Dollar-Marke. Eine anschließende Entlastungsbewegung scheiterte noch am selben Abend.

Erst im Bereich des 61,8 % Retracements fand Gold eine stabile Unterstützung und kämpfte sich am Freitag wieder über die 4.000-Dollar-Marke. Das Edelmetall verabschiedete sich schließlich bei 4.016,00 US-Dollar aus dem Wochenhandel.

Fazit der Vorwoche: Sowohl das Wochenhoch als auch das Wochentief lagen unter den Werten der Vorwoche. Die Handelsspanne war kleiner als üblich und lag unter dem Jahresdurchschnitt. Positiv: In den letzten vier Handelswochen konnte sich Gold dreimal im Bereich von 3.958/3.959 US-Dollar erholen und formierte damit einen soliden Dreifachboden.

Die Anlaufziele aus unserer Vorwochen-Prognose auf der Oberseite wurden in der abgelaufenen Handelswoche nicht erreicht. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 4.001,9 US-Dollar-Marke nicht an unser maximales Anlaufziel auf der Unterseite bei 3.997,8 US-Dollar.

Goldpreis Performance: prozentuale Entwicklung Woche, Monat, Jahr

📊 Wichtige Level: Goldpreis Widerstände & Unterstützungen

Gold-Widerstände und Unterstützungen im Überblick

🔼 Gold Widerstände

(Resistance) 🔽 Gold Unterstützungen

(Support) 4.021,8 / 4.056,9 / 4.061,0 4.011,0 / 3.996,8 / 3.995,3 4.072,0 / 4.167,2 / 4.280,4 3.942,3 / 3.932,9 / 3.886,5 4.290,6 / 4.382,3 3.721,8

Strategische Schlüsselmarken

Intraday-Marken: 4.088 US-Dollar und 3.913 US-Dollar

Tagesschlussmarken: 4.396 US-Dollar und 3.803 US-Dollar

Break-Marken (Bullish): Wochenschluss bei 2.491 US-Dollar | Montagsschluss bei 1.977 US-Dollar

Boxbereich / Range: 6.153 bis 2.941 US-Dollar | 5.777 bis 2.491 US-Dollar

Zyklische Bewegungen (2020 – 2033): 11.222 bis 1.045 US-Dollar

Gold Chartcheck: Daily- und 4h-Betrachtung

Daily-Chart (Tageschart)

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 18.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart ist erkennbar, dass sich der Goldpreis im Bereich des 61,8 % Retracements stabilisieren und wieder in Richtung der SMA20 (aktuell bei 4.072,00 US-Dollar) vorkämpfen konnte. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber gelang jedoch nicht; die Durchschnittslinie fungierte in den letzten Tagen als charttechnischer Deckel.

Bullishes Szenario: Für eine nachhaltige Erholung muss Gold per Tagesschluss über die SMA20 ausbrechen. Gelingt dies mit hohem Momentum, rücken die SMA50 (aktuell bei 4.290,60 US-Dollar) sowie das 50,0 % Retracement in den Fokus.

Bearishes Szenario: Scheitert der Ausbruch erneut, droht ein Rückfall auf das 61,8 % Retracement. Rutscht der Kurs dynamisch darunter, könnte sich die Schwäche beschleunigen.

Prognose übergeordnetes Chartbild: Bärisch 🔴

4h-Chart (4-Stunden-Chart)

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 18.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Stabilisierungsversuche der letzten Wochen sind auf dieser Zeitebene deutlicher sichtbar. Der Kurs pendelte regelmäßig um die SMA20 (aktuell bei 4.021,80 US-Dollar) und die SMA50 (aktuell bei 4.056,90 US-Dollar), ohne sich jedoch nachhaltig zu etablieren.

Ausblick: Gold muss für ein Kaufsignal sowohl die SMA20 als auch die SMA50 überschreiten. Dann liegt das nächste große Ziel bei der SMA200 (aktuell bei 4.167,20 US-Dollar). Ein Durchbruch hier würde das Chartbild wieder bullisch aufhellen. Ein Unterschreiten des Vorwochentiefs hingegen könnte Abgaben bis in den Bereich von 3.886,50 US-Dollar auslösen.

Prognose kurzfristiges Chartbild: Bärisch 🔴

Experten-Fazit & Gold Prognose für die neue Handelswoche

Experten-Fazit von Jens Chrzanowski: „Gold muss in den kommenden Handelstagen unbedingt versuchen, sich per Tagesschluss über dem 61,8 % Retracement zu halten. Gelingt dies und kann sich das Edelmetall zusätzlich über die SMA20 schieben, hellt sich das Bild auf. Ein Tagesschlusskurs darunter erhöht das Risiko für deutliche Kursabschläge spürbar.“

Erwartete Tendenz (KW 30/2026): Seitwärts / Abwärts

Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 45 %

Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 55 %

Trading -Szenarien für den Goldpreis

🟢 Long Setup (Gold Prognose bullisch)

Kann sich Gold über der Marke von 4.016,00 US-Dollar halten, startet der Erholungsversuch.

Erste Zielzone: 4.019,30 bis 4.036,10 US-Dollar

Erweiterte Zielzone: 4.039,90 bis 4.058,40 US-Dollar

Hauptzielbereich: Bei einem Durchbruch über 4.060,90 US-Dollar rücken Ziele über 4.085,70 US-Dollar bis hin zu 4.166,40 US-Dollar (nahe SMA200) in greifbare Nähe.

🔴 Short Setup (Gold Prognose bärisch)

Rutscht der Goldpreis unter die Marke von 4.016,00 US-Dollar, ist mit verstärktem Verkaufsdruck zu rechnen.

Erste Zielzone: 4.013,90 bis 3.997,80 US-Dollar (Test der psychologischen 4.000er-Marke)

Erweiterte Zielzone: 3.994,50 bis 3.954,40 US-Dollar (Bereich des Dreifachbodens)

Maximales Abwärtspotenzial: Unterhalb von 3.954,40 US-Dollar drohen mittelfristige Abgaben über 3.913,00 US-Dollar bis an die tiefere Unterstützung bei 3.886,50 US-Dollar.

🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Goldpreis und der Chartanalyse

Gold handeln bei XTB - Deine Möglichkeiten im Überblick

– Hinweis in eigener Sache –

Der Goldhandel ist sowohl für langfristige Investoren als auch für aktive Trader interessant. Bei XTB profitierst Du von erstklassigen Konditionen und moderner Technologie – egal ob Du Xetra-Gold oder per Gold CFD handelst.

Gold langfristig investieren oder aktiv traden

Du kannst in physisches Gold investieren – z. B. mit dem ETC Xetra-Gold – und so langfristig von einem steigenden Goldpreis profitieren. Alternativ handelst Du Gold-CFDs bei XTB und setzt auf kurzfristige Kursbewegungen – in beide Richtungen: steigende und fallende Kurse.

Deine Vorteile beim Gold CFD Handel mit XTB

0 € Orderkommission für CFD-Trades auf Gold

Long- und Short-Handel : Setze auf steigende oder fallende Goldpreise

Hebelwirkung bis zu 1:20 : Auch kleine Einsätze können große Wirkungen entfalten

Moderne Handelsplattform & App: Optimiert für Desktop & Mobilgeräte

Xetra-Gold kaufen bei XTB – das bietet Dir unser Angebot

0 € Orderkommission auf Aktien, ETFs und ETCs bis zu einem monatlichen Handelsvolumen von 100.000 €

Kein Verwahrentgelt bei durchschnittlichen Depotwerten unter 250.000 €

Sichere Investition in physisches Gold – mit sofortiger Handelbarkeit

➡️ Tipp: Alle Details findest Du im aktuellen Kosten- und Provisionsverzeichnis, Seite 11 (Stichwort „Depotkosten“).

Für Einsteiger: Der Xetra-Gold-Leitfaden

Erfahre alles Wichtige über Xetra-Gold, von der Funktionsweise bis zur steuerlichen Behandlung.

👉 Zum Artikel: Alles über Xetra-Gold für Einsteiger

Goldhandel mit XTB: Investieren oder Traden – Du entscheidest

Ob langfristige Geldanlage oder aktives Daytrading – mit XTB erhälst Du erstklassige Technologie, faire Konditionen und volle Flexibilität. Günstig wie ein Neobroker, aber mit erstklassigem Kundenservice!

Wichtiger Hinweis: Chancen & Risiken beim Goldhandel

Finanzanlagen bieten sowohl Chancen als auch Risiken:

Langfristige Investments ohne Hebel zeigen oft Schwankungen zwischen 3 % und 10 % pro Jahr

Im CFD-Handel können solche Gewinne oder Verluste innerhalb von Minuten oder Stunden entstehen

Für beides gilt: dies sind durchschnittliche Werte, es kann durchaus viel mehr oder viel weniger sein! Chancen und Risiken gehen grundsätzlich Hand-in-Hand.



➡️ Empfehlung für Einsteiger: Nutze unser kostenloses Demokonto, um den Goldhandel risikofrei kennenzulernen. Einfachn ach der Registrierung in der Trading App ein Demokonto eröffnen.

❓ FAQ: Goldpreis aktuell & Gold Prognose

Wie steht der Goldpreis aktuell und wie war die Entwicklung in der Vorwoche?

Der Goldpreis ging bei 4.016,00 US-Dollar aus dem Wochenhandel der KW 29/2026. Trotz eines dynamischen Ausbruchsversuchs zur Wochenmitte verzeichnete das Edelmetall per Saldo einen leichten Wochenverlust. Positiv zu bewerten ist jedoch, dass Gold aktuell einen soliden Dreifachboden im Bereich von 3.958 bis 3.959 US-Dollar formiert hat, was weitere Abgaben zunächst bremste.

Wie fällt die aktuelle Gold Prognose für die KW 30/2026 aus?

Die kurz- bis mittelfristige Gold Prognose für die Kalenderwoche 30/2026 ist primär seitwärts bis abwärts gerichtet. Das technische Setup bemisst die Eintrittswahrscheinlichkeiten wie folgt:

Bear-Szenario (Bären-Trend): 55 % Wahrscheinlichkeit

Bull-Szenario (Bullen-Trend): 45 % Wahrscheinlichkeit

Welche charttechnischen Marken sind jetzt beim Goldpreis entscheidend?

Für Trader und Anleger sind in den kommenden Handelstagen folgende Kursmarken als Unterstützung und Widerstand relevant:

Wichtige Widerstände: 4.021,80 USD, 4.056,90 USD und die SMA20 bei 4.072,00 USD.

Wichtige Unterstützungen: 4.011,00 USD, die psychologische Marke bei 3.996,80 USD sowie der langfristige Support bei 3.886,50 USD.

Was bedeuten die Linien SMA20 und SMA50 aktuell für den Goldkurs?

Die gleitenden Durchschnitte (SMA) fungieren derzeit als massive charttechnische Hürden:

SMA20 (Daily): Liegt bei 4.072,00 US-Dollar und prallte in den letzten Tagen als "Deckel" wiederholt Kursgewinne ab.

SMA50 (Daily): Liegt bei 4.290,60 US-Dollar und definiert das maximale Erholungspotenzial bei einem erfolgreichen Ausbruch.

Im 4h-Chart muss sich Gold zwingend über der SMA20 (4.021,80 USD) und SMA50 (4.056,90 USD) etablieren, um neuen Schwung zu holen.

Ab wann hellt sich das Chartbild für Gold wieder bullisch auf?

Eine nachhaltige bullische Trendwende wird aktiv, wenn Gold aktuell per Tagesschlusskurs über das 61,8 % Retracement steigt und sich über der SMA20 etabliert. Ein echtes, übergeordnetes Kaufsignal entsteht laut Gold Prognose jedoch erst, wenn die SMA200 im 4-Stunden-Chart (bei 4.167,20 US-Dollar) dynamisch nach oben durchbrochen wird.