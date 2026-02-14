🟡 Goldpreis aktuell: Gold Prognose & Gold Analyse – Wochenausblick KW 08/2026

KEY TAKEAWAYS

Gold konnte nach dem letzten scharfen Rücksetzer zum Wochenbeginn wieder über die SMA20 (aktuell bei 4970,6 US-Dollar) laufen, sich dort aber nicht verbindlich etablieren. Es ging am Donnerstag der letzten Handelswoche unter die SMA20, allerdings hat es das Edelmetall es geschafft, sich zum Wochenschluss wieder über diese Linie zu schieben und auch einen Wochenschluss darüber zu formatieren.

Für die neue Handelswoche gilt daher, dass sich das Edelmetall, idealerweise direkt zu Wochenbeginn, von der SMA20 nach Norden schieben muss. Je dynamischer die Bewegungen abgebildet werden können, desto belastbarer wäre die Aufwärtsbewegung zu interpretieren. Kann Gold einen Tagesschluss über der 5.125 US-Dollar-Marke formatieren, der am Folgetag bestätigt wird, so würde die Wahrscheinlichkeit steigen, dass sich die Bewegung weiter fortsetzen könnte. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite könnten die 5.195/5.205 US-Dollar und dann die 5.440 US-Dollar-Marke sein.

► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD

Aktuelle Gold Analyse am 14.02.2026: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading 🔴 Gold Handelsideen 🔴 Gold Prognose & Ausblick 🔴 Goldpreis

geschrieben von Jens Chrzanowski

🔶Gold Prognose KW 08/2026: Wie geht es mit dem Goldpreis weiter?

Der Goldpreis startet stabil in die neue Handelswoche. Nach einer bewegten Vorwoche notiert das Edelmetall weiterhin oberhalb der psychologisch wichtigen Marke von 5.000 US-Dollar. In dieser ausführlichen Gold Analyse betrachten wir den Wochenrückblick, die charttechnische Situation im Daily- und 4h-Chart sowie konkrete Handelsmarken (Widerstände & Unterstützungen für den Goldpreis) für die neue Woche.

🔙 Gold Analyse: Rückblick auf die Handelswoche (09.02. – 13.02.2026)

Der Goldpreis eröffnete am Montagmorgen bei 5.030,4 US-Dollar und damit:

+528,40 USD über Vorwochenniveau

+79,50 USD über dem Wochenschluss der Vorwoche

Zunächst konnte sich Gold stabilisieren, gab jedoch im Wochenverlauf Teile der Gewinne wieder ab. Das Wochenhoch wurde knapp oberhalb von 5.100 USD markiert, jedoch nicht nachhaltig verteidigt.

Am Donnerstag kam es zu dynamischen Abgaben unter die Marke von 4.900 USD, bevor sich der Goldpreis rasch stabilisierte. Zum Wochenschluss notierte Gold bei 5.031,6 USD – nahezu unverändert zum Wochenstart.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

📊 Wichtige Beobachtungen

Fünfte positive Wochenperformance in diesem Jahr

Wochenhoch und Wochentief jeweils über Vorwochenniveau

Deutlich kleinere Handelsrange als in der Vorwoche

Range unter dem Jahresdurchschnitt

Die übergeordnete Struktur bleibt damit konstruktiv.

Wir hatten mit dem Überschreiten der 5.084,3 US-Dollar-Marke damit gerechnet, dass Gold unser maximales Anlaufziel bei 5.087,9 US-Dollar erreichen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das maximale Anlaufziel wurde erreicht und überschritten. Das Setup und der Ausblick der Vorwoche hat damit nicht optimal gegriffen.

📈 Goldpreis – Wichtige Widerstände & Unterstützungen

🟢 Widerstände

5.060,8

5.074,5

5.110,3

5.143,3

5.448,3

🔴 Unterstützungen

5.025,8

5.013,0

4.985,1

4.970,6

4.884,0

4.837,7

4.777,6

4.625,2

Diese Marken sind entscheidend für die kommende Gold Prognose.

📊 Gold Analyse im Daily-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Goldpreis konnte sich nach dem Rücksetzer erneut über die SMA20 (4.970,6 USD) schieben und einen Wochenschluss darüber ausbilden.

Bullisches Szenario

Ein Tagesschluss über 5.125 USD mit Bestätigung am Folgetag könnte weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen:

5.195 / 5.205 USD

5.440 USD

Damit bleibt die mittelfristige Gold Prognose im Tageschart bullisch.

Bärisches Szenario

Fällt Gold per Tagesschluss unter die SMA20 und wird dies bestätigt, könnte sich die Schwäche ausweiten:

23,6 % Retracement als erster Support

Danach mögliche Bewegung zur SMA50 (4.625,3 USD)

Einordnung Tageschart: Bullisch

⏱ Gold Analyse im 4h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im kurzfristigen Zeitfenster dominierte zuletzt eine Seitwärtsbewegung.

SMA20: 5.025,8 USD

SMA50: 4.984,5 USD

SMA200: 4.777,6 USD

Für neue Aufwärtsdynamik muss sich der Goldpreis klar über der SMA20 etablieren.

Unterseite:

Ein Bruch der SMA50 könnte eine Bewegung zur SMA200 auslösen.

Einordnung 4h-Chart: Neutral

🎯 Goldpreis Prognose KW 08/2026 – Erwartete Tendenz

Übergeordnete Einschätzung: seitwärts bis aufwärts

🔵 Bull-Szenario: 60 %

🔴 Bear-Szenario: 40 %

Solange der Goldpreis über der SMA20 notiert, bleibt das Szenario konstruktiv.

🚀 Handels-Setups für die neue Woche

🟢 Long Setup (Gold Prognose bullisch)

Kann sich Gold über 5.031,6 USD halten, ergeben sich folgende Zielzonen:

5.060 → 5.080 → 5.100 → 5.125 → 5.150 USD

Darüber könnte sich die Aufwärtsdynamik weiter beschleunigen.

🔴 Short Setup (Gold Prognose bärisch)

Unterhalb von 5.031,6 USD drohen Rücksetzer in Richtung:

5.000 → 4.985 → 4.970 → 4.940 → 4.885 USD

Spätestens im Bereich der SMA200 sollte sich der Goldpreis stabilisieren, um das bullische Gesamtbild nicht zu gefährden.

📝 Fazit der Gold Analyse

Der Goldpreis behauptet sich weiterhin über der Schlüsselmarke von 5.000 USD. Die technische Struktur bleibt im Tageschart bullisch, kurzfristig jedoch neutral.

Für die neue Handelswoche entscheidet vor allem:

Verteidigung der SMA20

Ausbruch über 5.125 USD

Stabilität oberhalb von 5.000 USD

Unsere Gold Prognose favorisiert aktuell ein leicht bullisches Szenario mit weiterem Potenzial auf der Oberseite – solange zentrale Unterstützungen halten.

🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Goldpreis und der Chartanalyse

❓ FAQ – Gold Aktuell, Goldpreis & Gold Prognose

Wie ist die aktuelle Goldpreis Prognose für KW 08/2026?

Die aktuelle Gold Prognose für KW 08/2026 ist leicht bullisch. Solange sich der Goldpreis über der SMA20 im Tageschart hält, besteht weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 5.125 USD und darüber bis 5.195 USD bzw. 5.440 USD. Die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario liegt bei etwa 60 %.

Warum ist die Marke von 5.000 US-Dollar beim Goldpreis wichtig?

Die 5.000-US-Dollar-Marke ist eine psychologisch wichtige Schwelle im Goldpreis. Solche runden Kursmarken wirken häufig als Unterstützungs- oder Widerstandszone, da institutionelle und private Marktteilnehmer hier verstärkt Positionen eröffnen oder absichern.

Welche Unterstützungen sind im Gold aktuell entscheidend?

Laut aktueller Gold Analyse sind folgende Unterstützungen relevant:

5.025 USD (SMA20 im 4h-Chart)

4.985 USD (SMA50 im 4h-Chart)

4.777 USD (SMA200 im 4h-Chart)

4.625 USD (SMA50 im Tageschart)

Ein Bruch dieser Marken könnte die Gold Prognose kurzfristig eintrüben.

Welche Widerstände muss der Goldpreis überwinden?

Für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung sind insbesondere folgende Widerstände entscheidend:

5.060 USD

5.080 USD

5.125 USD (Bestätigungssignal im Tageschart)

5.195 / 5.205 USD

Ein nachhaltiger Ausbruch über 5.125 USD würde die bullische Gold Prognose deutlich stärken.

Ist der Goldpreis aktuell im Aufwärtstrend?

Im Tageschart befindet sich der Goldpreis weiterhin in einem übergeordneten Aufwärtstrend. Kurzfristig (4h-Chart) dominierte zuletzt jedoch eine Seitwärtsbewegung. Das übergeordnete Chartbild bleibt bullisch, solange der Goldpreis oberhalb der SMA20 notiert.

Wie beeinflussen gleitende Durchschnitte die Gold Analyse?

Gleitende Durchschnitte wie die SMA20, SMA50 und SMA200 dienen in der Gold Analyse als Trendindikatoren und dynamische Unterstützungs- bzw. Widerstandszonen.

Oberhalb der SMA20 → kurzfristig bullisch

Unterhalb der SMA50 → zunehmende Schwäche

Unterhalb der SMA200 → strukturelle Trendwende möglich

Was spricht aktuell für steigende Goldpreise?

Für steigende Goldpreise sprechen:

Mehrere positive Wochen in Folge

Höheres Wochenhoch und höheres Wochentief

Stabilisierung über der 5.000-USD-Marke

Bullisches Setup im Tageschart

Die technische Struktur unterstützt derzeit eine moderat positive Gold Prognose.

Wann würde sich die Gold Prognose eintrüben?

Die Gold Prognose würde sich deutlich eintrüben, wenn:

Der Goldpreis per Tagesschluss unter die SMA20 fällt

Die SMA50 im Tageschart unterschritten wird

Die 4.777 USD (SMA200 im 4h-Chart) nachhaltig gebrochen werden

In diesem Fall könnte sich die Korrektur bis in den Bereich von 4.625 USD ausweiten.

Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, Gold zu kaufen?

Ob ein Einstieg sinnvoll ist, hängt von der individuellen Strategie ab. Aus technischer Sicht bleibt das Setup konstruktiv, solange der Goldpreis über 5.000 USD notiert und sich über der SMA20 stabilisiert. Trader achten aktuell besonders auf einen bestätigten Ausbruch über 5.125 USD.

Wie hoch kann der Goldpreis 2026 noch steigen?

Sollte sich das bullische Szenario fortsetzen, liegen aus technischer Sicht mögliche mittelfristige Kursziele im Bereich von 5.440 USD. Weitere Ziele hängen von makroökonomischen Faktoren, Inflation, Zinsentwicklung und geopolitischen Entwicklungen ab.